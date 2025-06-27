Лучшие роуд-муви всех времен

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Лучший режиссер студии «Тохо», лучший сценарист в Японии и лучший монтажер в мире

Готовьте попкорн и прячьтесь под одеяло!

23 июня

Лучшее аниме в жанре киберпанк: неон, психопаспорт и призраки в доспехах

От «Акиры» и «Алиты» до Cyberpunk 2077 и Science SARU