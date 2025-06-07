Ты что, с другой планеты? Фильмы и сериалы об инопланетянах среди людей

На канале Syfy начал выходить четвертый сезон «Засланца из космоса» — очаровательной комедии с Аланом Тьюдиком в роли пришельца, который прилетел с дурными намерениями, но настолько привык к земной рутине, что расхотел истреблять человечество. По такому случаю вспоминаем основательный материал о фильмах и сериалах, где инопланетяне оказываются ближе, чем кажется: среди людей — или даже внутри них. Многие из них вдохновлены романом Джека Финнея «Похитители тел» — или просто созвучны по темам и приемам.
О незаметном для многих жителей Земли инопланетном вторжении писали многие фантасты. Один из них — талантливый американец Уолтер Брейден Финней
, публиковавшийся под псевдонимом Джека Финнея
, — в 1955 году выпустил в свет роман «Похитители тел
», повествующий о том, как в небольшом городке врач Майлз Беннелл столкнулся со странной формой массового психоза. Все пациенты уверяли, что их родные совсем не те, за кого себя выдают, хоть и ничем не отличаются от прежних себя. Однако вскоре и сам Майлз сталкивается с необъяснимым — телом без каких-либо отличительных черт, которое было спрятано с явной целью подмены оригинала. Постепенно главный герой вместе с группой единомышленников приходит к выводу, что город захватили инопланетяне, и начинается борьба за выживание человеческой цивилизации.
Вдохновением для создания фантастического триллера Финнею послужила новелла «Росток Садовода
», написанная и опубликованная в 1892-м австралийским священником и писателем Робертом Поттером
. В произведении девятнадцатого века рассказывается о пришельцах, замаскировавшихся под людей, и их попытках разработать против обитателей Земли губительную инфекцию, дабы в будущем обеспечить полномасштабное завоевание планеты. Книга та затерялась среди других оригинальных историй, а после выхода «Войны миров
» Герберта Уэллса
и вовсе была забыта, пока Финней не обратил на неё внимание. Первоначально писатель выпустил роман в виде серии статей («Больше не спать
» и «Я — кокон
»), опубликованной в журнале Collier's с ноября по декабрь 1954-го, а через год появилось книжное издание. «Похитители тел» в наши дни считаются классикой жанра и оказали немалое влияние на массовую культуру. Роман был четыре раза экранизирован, а его идеи послужили источником вдохновения для множества литературных произведений, фильмов, сериалов и компьютерных игр.
«Вторжение похитителей тел» (1956)
Первую адаптацию романа осуществил Дон Сигел
через год после его издания. В отличие от оригинала, где пришельцы решают покинуть планету после яростного отпора небольшой группы людей, фильм рисует более мрачную картину. Когда всё население городка заменили двойниками, выращенными из инопланетных стручков, обезумевший врач в исполнении Кевина Маккарти
убегает к автостраде и бросается к машинам с душераздирающим воплем «Вы следующие!»
. И пусть к его предупреждениям в конце концов прислушиваются, но всё равно после просмотра остаётся ощущение необратимости и тревоги. За это следует благодарить не только режиссёра, но и продюсера Уолтера Уэнгера
, обратившего внимание на произведение Финнея, сценариста Даниэла Мэйнуоринга
и специалиста по спецэффектам Милта Райса
, да и актеры, включая Сэма Пекинпа
, постарались на славу. Впоследствии Маккарти в «Гонщиках
» Роберта Родригеса
с интересом смотрел в кинотеатре именно эту ленту со своим участием. Что касается последующих экранизаций, то они обрели ещё более сюрреалистичные краски. Филипп Кауфман
в 70-е перенёс действие в Сан-Франциско, двойники у него стали появляться из бутонов странных цветов, а при обнаружении настоящих людей, которых не удалось заменить из-за того, что они не спали, «дубликаты» издавали нечеловеческие вопли. При этом в картине можно увидеть самого мистера Спока (Леонард Нимой
) и других звёзд тех лет (Дональд Сазерленд
, Брук Адамс
, Джефф Голдблюм
, Вероника Картрайт
), а в эпизодах появляются Сигел и Маккарти. Абель Феррара
в своих «Похитителях тел
» 1993 года поместил персонажей на военную базу, но в целом не привнёс ничего нового в сюжет, если не считать экологическую подоплёку. А вот Оливер Хиршбигель
в 2007-м снял актуальную для наших дней картину с Николь Кидман
, где плоды заменены на разумный вирусный микроорганизм, пришедший из космоса, который способен перепрограммировать геном человека в момент, когда тот спит.
«Захватчики» (1967-1968)
Главный герой классического американского сериала, созданного Ларри Коэном
, архитектор Дэвид Винсент (Рой Тиннес
) случайно узнаёт о вторжении инопланетян, маскирующихся под людей, и пытается донести до властей жуткую правду. Пришельцев в их истинном обличье можно увидеть лишь в эпизоде «Бытие
», где один из них на короткое время теряет человеческую форму, пока его не поместили в резервуар с водой. Сцена снята в мягком фокусе и с пульсирующим красным светом. Тела же погибших инопланетян светятся красным и сгорают вместе с одеждой, оставляя после себя лишь пепел.
«Жандарм и инопланетяне» (1978)
Французская фантастическая комедия Жана Жиро
с Луи де Фюнесом
и Мишелем Галабрю
в главных ролях, представляющая собой пятый из шести фильмов о приключениях бригады жандармов из Сен-Тропе, пародирует «Вторжение похитителей тел». По сюжету в город нагрянули космические пришельцы. Они могут принимать внешний облик землян, превращаются то в лейтенанта Жербера, то в жену Крюшо, то в обольстительных красавиц. Но у инопланетян есть примета – они пьют масло, у них пустота внутри и им нельзя купаться, так как они ржавеют. А потому Крюшо и компания сумели отстоять честь землян. В качестве пришельца в фильме засветился Ламбер Вильсон
.
«Чужой» (1979)
Во вселенной, придуманной Ридли Скоттом
, Уолтером Хиллом
, Дэном О'Бэнноном
и Хансом Руди Гигером
, нашлось место и плодам Финнея (пресловутые яйца), и незабываемым монстрам. Один из них — лицехват — оплодотворял жертву, а другой — малыш-ксеноморф, называемый «грудоломом», — появлялся на свет, пробиваясь через грудь носителя. Такого «рождения» не избежала даже Эллен Рипли (Сигурни Уивер
) — в финале третьей части
. Примечательно, что в «Чужом: Завете
» монстр выбирается из тела не через грудную клетку, а из спины.
«Тайна третьей планеты» (1981)
Классик отечественной фантастики Кир Булычёв
также не обошёл вниманием тему подмены человека инопланетянином. Его Крыс родился на планете Крокрыс и одно время был агентом спецслужб, а потом переквалифицировался в пирата. Биологически он схож со скорпионом, с мохнатыми ногами, круглым тельцем и острыми клешнями. На спине у него имеются по большей части бесполезные небольшие крылья, он также обладает хвостом с ядовитым жалом на конце, чей яд действует только на других крокрысов. Крыс — метаморф, способный полностью менять свой облик по желанию, но обычно он принимает облик маленького худого человека. Впервые на экране персонаж появился в культовом мультфильме Романа Качанова
с голосом Петра Вишнякова
, но зовут его иначе — Глот с планеты Катрук. Внешне выглядел как гибкий гуманоид, похожий на червя с пастью акулы. Спустя три года Крыса воплотил Михаил Кононов
в «Гостье из будущего
» Павла Арсёнова
. В отличие от анимационной картины, в сериале свой облик могут менять как Крыс, так и Весельчак У (Вячеслав Невинный
), а без превращений они выглядят как гуманоиды с «оплавленно-каменными» лицами.
«Нечто» (1982)
Джон Карпентер
снял вторую экранизацию научно-фантастической повести Джона В. Кэмпбелла-младшего
«Кто идёт?
», чья первая киноверсия
вышла в 1951-м благодаря стараниям режиссёра Кристиана Ниби
и продюсера Ховарда Хоукса
. Если старый фильм очаровывал саспенсом, атмосферой и растениеподобным существом, напоминающим монстра Франкенштейна, то картина Карпентера захватывает паранойей и мастерски выполненными чудовищами, над которыми трудились Роб Боттин
и другие специалисты по спецэффектам и гриму. Инопланетянин здесь кочует по полярникам из тела в тело и в момент перехода представляет собой дикую смесь существ. Выявить зараженного инопланетной тварью можно, если проверить кровь при помощи накалённой проволоки, или же при попытке реанимировать человека с остановившемся сердцем (за руки мы не ручаемся). Спустя три десятилетия появилась новая адаптация
повести, где Курта Расселла
и Кита Дэвида
заменили Джоэл Эдгертон
и Мэри Элизабет Уинстэд
, а старую-добрую аниматронику сменили компьютерные спецэффекты.
«Последний звёздный боец» (1984)
В фантастической ленте Ника Касла
, чей сюжет был явно навеян «Звёздными войнами
», жизнерадостный водитель загадочного автомобиля (Роберт Престон
), который увозит с собой победителя аркады «Звёздный боец» Алекса (Лэнс Гест
), оказывается инопланетянином Центаури, вольнонаёмным вербовщиком для войны между звёздной федерацией Райлан и империей Ко-Дан. А тем временем на Земле остался андроид-двойник Алекса, кое-как ухаживающий за его девушкой Мэгги (Кэтрин Мэри Стюарт
). Это первый полнометражный фильм с интенсивным использованием трёхмерной компьютерной графики для создания сложных движущихся фотореалистичных изображений космических кораблей, планет, боевых сцен и многого другого. Художником картины выступил Рон Кобб
, работавший над вселенной «Чужих
», а сама лента послужила основой для книги Алана Дина Фостера
, компьютерной игры Star Riders II
и мюзикла.
«Человек со звезды» (1984)
В фантастическом роуд-муви всё того же Карпентера инопланетянин в исполнении Джеффа Бриджеса
, чей корабль был сбит ВВС США, перевоплощается в погибшего супруга Дженни (Карен Аллен
), чтобы с её помощью вернуться домой. По дороге между ними вспыхивают чувства, и после отбытия пришельца на свою планету у женщины остаётся ребёнок с генами мужа. За незабываемую трансформацию инопланетянина в человека в фильме отвечали мастера по спецэффектам Рик Бэйкер
и Стэн Уинстон
. Бриджеса за титульную роль отметили премией «Сатурн», а также номинациями на «Оскар» и «Золотой глобус». Через два года по картине сняли менее популярный сериал, а в будущем у неё может появиться ремейк.
«Кокон» (1985)
Рон Ховард
использовал зловещие инопланетные яйца ради добра. В его фантастической комедии в коконах обитают жители погибшей Атлантиды, которых прилетели спасать их сородичи с планеты Антарея (Брайан Деннехи
, Тани Уэлч
), прячущие свои светящиеся тела в человеческой оболочке. Однако группа старичков из местного дома престарелых помешала их планам, забрав всю энергию из инопланетян, лежавших на дне бассейна, поскольку обнаружила, что коконы способствуют омоложению. Впрочем, это не помешало добродушным пришельцам взять с собой всех желающих пенсионеров, пообещав им бессмертие. Лента, удостоенная двух «Оскаров» (за роль Дона Амичи
и визуальные эффекты) и «Сатурна» (за режиссуру), через три года получила продолжение, снятое Дэниэлом Петри
, в котором антарейцы вместе со старичками возвращаются для спасения пришельца, помещённого для изучения в океанографический институт.
«Скрытый враг» (1987)
За несколько лет до «Твин Пикса
» Кайл Маклахлен успел побывать в шкуре ещё одного спецагента ФБР... в буквальном смысле. В фантастическом триллере Джека Шолдера
актер воплотил образ правоохранителя Алхаг с планеты Альтаир, прибывшего на Землю с целью уничтожить инопланетного монстра, убившего его семью и напарника. Убийца представляет собой существо, похожее на слизня, которое при смерти носителя легко перебирается из одного тела в другое (включая собаку, как и в «Нечто»). В итоге он побывал внутри персонажей Клаудии Кристиан
, Клэренса Фелдера
, Эда О'Росса
и Криса Малки
, также игравшего в «Твин Пиксе», пока Алхаг и полицейский Бек (Майкл Нури
) не обезвредили его. Сам же альтаирец состоит из энергии. Любопытно, что в эпизоде с чудовищем, переползающим от Девриза в Джонатана, движение макета чудища снималось покадрово. Лента получила две награды фестиваля фантастического кино в Сиджесе, а также призы смотра фантастического кино в Авориазе и Fantasporto. Через шесть лет успех ленты попытался повторить Сет Пинскер
в сиквеле
, но на его работу мало кто обратил внимание.
«Чужие среди нас!» (1988)
Главные герои ещё одного карпентеровского шедевра Нада (Родди Пайпер
) и Фрэнк (Кит Дэвид) с помощью солнцезащитных очков выясняют, что многие жители Лос-Анджелеса не люди, а инопланетяне с черепообразными лицами. Рекламные же щиты, развешанные по городу, на самом деле заставляют бездумно подчиняться и потреблять, что явно является политическим высказыванием режиссёра, захотевшего «показать фигу» Рональду Рейгану
. В основе картины лежит рассказ Рэя Нельсона
«В восемь утра
», а за спецэффекты ответственны Рой
и Майкл Арбогасты
. Примечательно, что сцена драки Фрэнка и Нады из-за нежелания первого надеть очки вместо 20 секунд превратилась в пятиминутное побоище. Фраза персонажа Пайпера «Я пришёл сюда пожевать жвачку и надрать задницы, и всю жвачку я уже пережевал»
позднее перекочевала в игровую серию про Дюка Нюкема
, хотя она является фирменной фишкой актёра и рестлера. В одной из сцен можно увидеть рацию охранников, похожую на определитель аномалий из «Охотников за привидениями
».
«Сослан на планету Земля» (1989)
Фантастический сериал CBS с Мартином Коувом
в центральной роли повествует об офицере элитного воинского подразделения, участвовавшем в межпланетной войне, которого осудили за жестокость и сослали на Землю. Здесь за ним приглядывает летающий робот по имени Контроль, чьей коронной фразой стала «Агрессивность? Нехорошо!»
. Постепенно Джесси (такое имя дали ему для человеческого тела) проникается к людям, поскольку находит в них положительные качества. Телешоу продержалось всего 13 серий.
«Посредник» (1990)
Чуть ли не единственный примечательный фантастический фильм эпохи развала СССР. В трёхсерийной картине по мотивам повести Александра Мирера
«Главный полдень
», снятой режиссёром Владимиром Потаповым
и оператором Ильшатом Шугаевым
в сепии, недалеко от небольшого провинциального городка (с узнаваемыми чертами Выборга) повисает чёрная сфера, способная внедрять в человека разум инопланетного существа, не меняя его внешность, чтобы тот способствовал вторжению пришельцев. Название фильма отсылает к высокотехнологичному устройство инопланетян, способному внедрять внеземной разум в людей и выполняющему также функции переговорного устройства. Картина с запоминающейся музыкой Владимира Чекасина
стала дебютом для Олеси Судзиловской
и Андрея Тарасенко
, который больше не снимался в кино, как и другие юные актёры Даша Сидорина
и Денис Членов
. Компанию молодёжи составили Инара Слуцка
, Валерий Сторожик
, Альгис Матулёнис
, Евгений Редько
, Дмитрий Матвеев
и Алексей Казанцев
, впоследствии создавший вместе с Михаилом Рощиным Центр драматургии и режиссуры
. Телескопом в киноадаптации стала антенна ТНА-1500 (РТ-64) в Центре космической связи ОКБ МЭИ «Медвежьи озера». Поначалу его предполагали взорвать, для чего был даже построен макет, но от этой идеи отказались. Сцены в помещениях снимались на Пущинской радиоастрономической обсерватории АКЦ ФИАН, а в массовке бегства инопланетян в финале участвовали, в том числе, работники ОКБ. Сам Мирер был не в восторге от получившегося результата, поскольку считал, что лента построена вопреки логике текста, однако оставил свою фамилию в титрах.
«Секретные материалы» (1993-2018)
В культовом сериале Криса Картера
с незабываемым саундтреком Марка Сноу про спецагентов Фокса Малдера (Дэвид Духовны
) и Дану Скалли (Джиллиан Андерсон
), занимающихся очень странными делами, хватает всевозможных пришельцев и монстров. Одного из них — Инопланетного охотника, менявшего свою внешность, — сыграл Брайан Томпсон
, а появился он в семи эпизодах, связанных с так называемой «мифологией сериала», заданной в пилотной серии. Кстати, охотник успел побывать и в образе Малдера. Впоследствии шоу обрело два полнометражных сиквела, спин-офф «Одинокие стрелки
» и в десятых было возобновлено после долгого перерыва. Оно также связано сюжетом с «Тысячелетием
». Всего на счету сериала 11 сезонов.
«Особь» (1995)
В фантастическом хорроре Роджера Доналдсона
учёные скрестили ДНК из космоса с женской, и в итоге получилась очаровательная девчушка Сил (дебют Мишель Уильямс
), росшая не по дням, а по часам. Когда от неё решили избавиться, наша героиня сбежала и стала сексапильной красоткой Наташей Хенстридж
, которая пытается спариваться с мужчинами, но в итоге убивает их, превращаясь в монстра, похожего на смесь матки из «Чужих» и баньши из Mass Effect
. Фильм со звёздным составом (Майкл Мэдсен
, Бен Кингсли
, Форест Уитакер
, Мардж Хелгенбергер
, Альфред Молина
) и музыкой Кристофера Янга
получил три награды, включая премию MTV Movie Awards за поцелуй Хенстридж и Энтони Гуидеры
, и три продолжения (Хенстридж снялась лишь во второй части).
«Люди в чёрном» (1997)
В знаменитой трилогии Барри Зонненфельда
хватает пришельцев, маскирующихся под людей. Но самым незабываемым, конечно же, является инопланетный таракан, влезший в тело деревенщины Эдгара в исполнении Винсента Д'Онофрио
. Ему настолько тесно, что он периодически оттягивает кожу, дабы отдышаться. А в теле из морга можно обнаружить крохотного высокопоставленного аркиллийца, чья гибель может привести к уничтожению Земли. В эпизодических ролях инопланетян в первой части появляются сам Зонненфельд вместе с дочерью Хлоей
, Джордж Лукас
, Стивен Спилберг
, Дэнни ДеВито
, Сильвестр Сталлоне
и Майкл Джексон
. Спецэффекты для адаптации графических новелл Ловелла Каннигама создала студия Industrial Light and Magic, а над гримом работал Рик Бэйкер. Картина удостоена множества наград, включая «Оскар» за грим, две премии MTV Movie Awards (лучшие драка и песня) и премию гильдии кинорежиссёров США. В сиквеле кайлотианское чудовище, перевоплотившееся в модель, сыграла Лара Флинн Бойл
, а в третьей части в качестве главгада появился боглодит в исполнении Джемейна Клемента
. Что касается перезапуска, то в нём задействован Рой — паразитическая раса, вторгающаяся на планеты, сливаясь с ДНК завоёванных видов.
«Факультет» (1998)
Роберт Родригес, вдохновившись «Похитителями тел», создал фантастический молодёжный хоррор с музыкой Марко Белтрами
и кучей прекрасных молодых актёров (Джош Хартнетт
, Лаура Харрис
, Элайджа Вуд
, Джордана Брюстер
, Клеа ДюВолл
, Шон Хэтоси
) и их более опытных коллег (Сальма Хайек
, Фамке Янссен
, Пайпер Лори
, Кристофер Макдональд
, Биби Нойвирт
, Роберт Патрик
) про школу, захваченную инопланетными паразитами, которых можно уничтожить при помощи наркотиков. «Королева» пришельцев без маскировки смахивает на большого жука. Чудовищ и грим создали для картины мастера своего дела Ховард Бергер
, Роберт Куртцман
и Грег Никотеро
.
«Жена астронавта» (1999)
Джонни Депп
в фантастическом триллере Рэнда Рэвича
, ставшего для сценариста режиссёрским дебютом, предстал в образе астронавта Спенсера Армакоста, выжившего после аварии в открытом космосе. Когда он вернулся домой, его жена Джиллиан (Шарлиз Терон
) стала замечать за ним некоторые странности, что, впрочем, не помешало ей забеременеть двойней. В конце концов она выясняет, что в мужа вселилась инопланетная сущность в виде радиоволны, а её будущие дети также не совсем люди.
«Розвелл» (1999-2002)
Ещё один положительный взгляд на жизнь инопланетян среди людей. В популярном молодежном сериале Джейсона Катимса
и Рональда Д. Мура
, основанном на серии книг Мелинды Метц
«Старшая школа Розвелла
», троица пришельцев (Джейсон Бер
, Кэтрин Хейгл
, Брендан Фер
) выжила после падения НЛО благодаря инкубационным камерам. Герои представляют собой гибрид инопланетян и людей, и каждый из них обладает сверхъестественными способностями. В частности, Макс оживляет школьницу Лиз Паркер (Шири Эпплби
), подрабатывающую официанткой в кафе родителей, Изабель может манипулировать над предметами на молекулярном уровне и ходить по чужим снам, а Майкл перемещает предметы, не прикасаясь к ним. Обнаружить пришельцев просто: они поглощают в немыслимом количестве соус табаско, поскольку при выходе из инкубаторов не воспринимали запахи и не испытывали вкусовых ощущений, кроме сильных ароматов и вкусов. Помимо клонов, в сериале есть и люди, в которых иногда проникало инопланетное сознание из далёкой-далёкой галактики. Заглавной песней для шоу стала Here With Me Дайдо
, а в одном из эпизодов засветилась Нелли Фуртадо
. В 2019-м на телеканале The CW стартовал политкорректный ремейк «Розуэлл, Нью-Мексико
», где вместо полюбившихся героев, включая Марию в исполнении Махандры Делфино
, Колина Хэнкса
в образе Алекса и Уильяма Сэдлера
в качестве шерифа Джима Валенте, появились усреднённые персонажи Джанин Мейсон
, Натана Парсонса
, Майкла Влэмиса
, Хизер Хемменс
, Тайлера Блэкбёрна
и Лили Коулз
.
«Пришелец» (2002)
По сюжету фантастического триллера Гэри Фледера
, основанного на одноимённом рассказе Филипа Дика
1953 года, учёного Спенсера Олхэма (Гэри Синиз
) объявили репликантом — идентичной копией человека, снабжённой инопланетянами небольшой органической ядерной бомбой для уничтожения человечества. Главный герой пытается весь фильм доказать, что он человек, но в финале всё же выясняется его настоящая сущность. Однако при этом персонаж оказался гораздо человечнее, чем его преследователи. Некоторые сцены для картины взяты из «Армагеддона
» и «Звёздного десанта
», и в итоге она провалилась в прокате и оказалась недооценённой зрителями начала нулевых.
«Ловец снов» (2003)
Разумеется, мы не могли не вспомнить про творчество Стивена Кинга
. Лоуренс Кэздан
адаптировал его одноимённый роман, написанный автором под наркотическими веществами, про вторжение инопланетных тварей, которые в виде большого червя проникают в жертву, а при его смерти выбираются через задний проход и в конце концов превращаются в смесь традиционных гуманоидных пришельцев с громадным ртом. Противостоит монстрам четвёрка друзей (Томас Джейн
, Дамиан Льюис
, Тимоти Олифант
и Джейсон Ли
), обладающих суперспособностями, а также военные в лице Тома Сайзмора
и Моргана Фримана
. Лента провалилась в прокате и была обругана критиками, однако некоторые сцены в ней действительно запоминающиеся.
«Vизитёры» (2009–2011)
За ремейк фантастических сериалов 80-х «Виктория
» и «Люди-ящеры
», повествующих про противостояние людей вторжению инопланетной расы рептилий, нужно поблагодарить создателя оригиналов Кеннета Джонсона
и Скотта Питерса
(«4400
»). Под прекрасными лицами инопланетянок Морены Баккарин
и Лоры Вандерворт
, уверяющих, что они прилетели с миром, скрываются коварные ящеры. Из оригинала в новую версию перебрались Джейн Бэдлер
, вернувшаяся к образу королевы ящериц Дианы, и Марк Сингер
, который в «Виктории» был одним из лидеров людского сопротивления, а в «Vизитёрах» появился в эпизоде. Его место в ремейке заняла агент ФБР Эрика Эванс (Элизабет Митчелл
). Шоу, к сожалению, продержалось всего два сезона.
«Гостья» (2013)
Эндрю Никкол
снял по очередному роману автора «Сумерек
» Стефани Майер
фантастическую мелодраму про Мелани (Сирша Ронан
), в которую насильно поместили «Душу» (так себя называют инопланетные захватчики). Последняя носит имя Странницы, и в конце концов обе находят общий язык. Глаза девушки приобретают серебристую окантовку, но сознание остаётся незатронутым, в отличие от большинства других контролируемых людей. Конечно же, весь сюжет закручен вокруг любовных переживаний Мелани и Странницы.
«Побудь в моей шкуре» (2013)
В фантастическом триллере-притче британца Джонатана Глейзера
, представляющем собой вольную адаптацию одноимённого романа Мишеля Фейбера
, Скарлетт Йоханссон
играет инопланетянку, чьё чёрное тело скрывается под человеческой кожей. Героиня охотится на мужчин и заманивает их в чёрное блестящее пространство без видимых границ, где из них извлекаются все внутренности. В финале же она теряет не только свою кожу, но и саму жизнь.
«Спутник» (2020)
Завершается наш топ на патриотичной ноте. В фантастическом хорроре Егора Абраменко
, навеянном сюжетом «Жены астронавта» и других вышеназванных лент, советский космонавт Владимир Вешняков (Пётр Фёдоров
) выживает после столкновения спускаемого аппарата «Спутник 4» с чем-то неведомым. Для работы с ним на секретную базу в Казахстане вызывают нейропсихолога Татьяну Климову (Оксана Акиньшина
). Выясняется, что в Вешнякова вселился инопланетный кровожадный симбиот, питающийся заключёнными, которых поставляют ему военные во главе с полковником Семирадовым (Фёдор Бондарчук
). Главной героине предстоит решить вопрос с применением таких способностей космонавта в оборонных и военных целях, но она, как и сам испытуемый, хочет полностью избавиться от паразита, внешне напоминающего зерга из стратегии Starcraft
.
