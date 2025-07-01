Десятая «Пила», «Прогулка» Алексея Учителя, «Саван» Дэвида Кроненберга и еще 10 фильмов июля

В тропическом лесу Борнео девочка Керия спасает детеныша орангутанга на плантации пальмового масла, где работает ее отец. На следующий день к ним приезжает двоюродный брат Керии Селай, родители которого живут в лесу и участвуют в конфликте с лесозаготовительной компанией. Селаю не нравится городская жизнь, и он решает вернуться к родителям в лес, а Керия пытается его остановить и теряется в джунглях. По мнению Павла Шведова, «мультфильм смотрится диптихом с предыдущей работой Клода Барры «Жизнь кабачка» (полнометражный Кристалл Анси в 2016 году). В центре сюжета — история детей, их взросления и "обретения имени", понимания своего места в этом мире — непростом, полным опасностей и невзгод, но и одновременно прекрасном».
Джек Куэйд, Джеффри Дин Морган и Малин Акерман в криминальной остросюжетной комедии про странную парочку детективов. Саймон, недавно вышедший из психлечебницы, становится свидетелем похищения девушки. Чтобы разыскать ее, парень прибегает к помощи соседа — бывшего охранника Эда, страдающего манией преследования. Единственный способ спасти похищенную — разгадать хитросплетения сознания Саймона и отделить галлюцинации от настоящих улик.
На большие экраны страны спустя почти 20 лет возвращается романтическая комедия Оксаны Бычковой с Евгением Цыгановым в роли архитектора, строящего карьеру в Северной столице, и Екатериной Федуловой в образе ведущей питерской радиостанции. По сути, на протяжении всего фильма они так и остаются незнакомцами: она теряет телефон, он его находит, но передать пропажу друг другу они никак не могут. При этом постоянно сталкиваясь в городе, не подозревая, что ищут друг друга. «Финал, конечно, счастливый и максимально романтичный — в таком городе просто невозможно упустить настоящую любовь», —считает Наталия Григорьева.
Рудо, и без того живший в трущобах, оказался на самом дне. Его буквально скинули в Бездну за убийство отчима, которое он не совершал. Там парнишка узнает, что всё это время жил на парящем острове, а теперь оказался в реальном мире, превращенном в свалку. Безостановочное захламление привело к возникновению мусорных тварей, сражаться с которыми могут только те, кто способен пробудить души в вещах. К ним-то и прибивается Рудо в надежде вернуться обратно и доказать невиновность. «Мангака Кэй Урана, в прошлом ассистентка Ацуси Окубо, почерпнула у наставника невероятный визуальный стиль, который старательно перенесла и в «Гачиакуту». Уже по трейлерам видно, что студия Bones Film щепетильно сохранила арт первоисточника. Не в последнюю очередь благодаря режиссеру Фумихику Сугануме», — говорится в нашем недавнем обзоре аниме-новинок лета. Первые два эпизода можно будет увидеть в российских кинотеатрах на большом экране, а уже с 6 июля сериал начнет выходить на отечественных стримингах.
Фионн О'Ши, Энн Скелли, Пирс Броснан, Хелена Бонем Картер и Гэбриел Бирн сыграли в экранизации романа ирландского писателя Ниалла Уильямса «Четыре письма любви». По сюжету Ник встречает Изабель. Кажется, между ними пронеслась целая жизнь. Их первое свидание, первый закат над шумным океаном, первые стихи. Но они незнакомы. Несколько часов назад Изабель вышла замуж за мужчину, которого не любит. А Ник никак не может расстаться с прошлым. Спустя мгновение им суждено расстаться. И лишь судьбе под силу свести их вновь. Участник XIX Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского».
Музыкальная романтическая комедия Антона Мегердичева с Романом Евдокимовым в главной роли рассказывает о музыканте Егоре, который работает в караоке и подпевает гостям. Его мечта — исполнять собственные песни (но с этим ничего не получается) и жениться на любимой девушке Юле (но против этого выступает ее отец-миллионер). Все в жизни Егора меняется, когда в собственном шкафу он находит портал, ведущий в 1991 год — время, когда его еще и на свете не было. И у него рождается гениальный план, который обеспечит парню идеальное будущее. Именно поэтому в найденном прошлом он начинает исполнять хиты, которые в 1991 году еще не были написаны. Специально для фильма созданы версии суперхитов прошлых лет в новых аранжировках.
Великий и ужасный Дэвид Кроненберг снял триллер про бизнесмена Карша (Венсан Кассель), потерявшего жену в страшной трагедии. Он создает невероятное устройство, чтобы общаться с умершими внутри погребального савана. Революционная технология способна изменить мир, но события приобретают неожиданный поворот и заставляют главного героя пересмотреть свой взгляд на бизнес, брак и на верность памяти покойной жены. Компанию Касселю составили Диана Крюгер, Гай Пирс и Сандрин Холт. Участник 77-го Каннского международного кинофестиваля.
Денис Власенко играет в авантюрной комедии Виталия Дудки айтишника Гришу, мечтающего принять участие во всероссийском чемпионате по битве роботов. У него есть уникальный боевой петух-робот, которым он управляет с помощью сознания. Препятствием становится внезапная информация об отсутствующем в жизни Гриши отце, который оказывается крупным мафиози (Виталий Хаев). Парень придумывает разные способы выкрутиться, в числе которых переселение сознания бати в умный гаджет.
Хоррор-триллер Джеймса ДеМонако про Макса (Пит Дэвидсон), который устраивается работать смотрителем в дом престарелых. В этой нехитрой, казалось бы, работе он сталкивается с очень странными вещами. По мере того, как растут его подозрения, он раскрывает леденящую душу тайну, которая может стоить ему жизни. Компанию Дэвидсону в фильме составил Джон Гловер.
Еще один привет из нулевых. По сюжету ленты Алексея Учителя жарким летом на Невском появляется улыбчивая Оля (Ирина Пегова), с первого взгляда влюбляющая в себя и без того излишне впечатлительного Алешу (Павел Баршак), который просит присоединиться к их совместной прогулке по достопримечательностям своего друга Петра (Евгений Цыганов), ранимого циника, которому тоже нравится безбашенная Оля, повергающая всю тройку в пучину шуток, откровенных разговоров и разгорающейся на фоне ночного Петербурга драмы.
Молодая преподавательница литературы Агнес (Ева Виктор) работает в небольшом университетском городке и ведет тихую жизнь. Долгожданный приезд лучшей подруги Лиди (Наоми Аки) пробуждает воспоминания об и без того свежей травме: вместе девушки учились у талантливого преподавателя Декера (Луис Канселми), с чьей стороны Агнес пережила сексуализированное насилие. Как мы писали в обзоре Канн, «прогремевший на Sundance полнометражный дебют Виктор удивляет неожиданным подходом к сложной теме. Режиссер, исполнившая главную роль, сумела найти баланс драмы и комедии, при котором юмор не оборачивается высмеиванием, а дарит оптимистичное понимание, что проживание травмы возможно. Нелинейная структура позволяет раскрывать историю героини постепенно, в череде абсурдных эпизодов. При этом постановщица избегает морализаторства и простых ответов, предпочитая исследовать психологическое состояние героини через остроумные диалоги».
Дэйв Франко и Элисон Бри в триллере про Милли и Тима, которые переезжают из большого города в сельскую местность. Переезд дается нелегко, и довольно быстро в паре назревает кризис. Чтобы поднять настроение, они отправляются на прогулку в лес, где случайно попадают в загадочную пещеру. Когда Милли и Тим возвращаются домой, то начинают странно себя чувствовать: их невероятно тянет друг к другу, и противостоять этому влечению практически невозможно. Премьера ленты состоялась на фестивале «Сандэнс».
