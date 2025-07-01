Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Десятая «Пила», «Прогулка» Алексея Учителя, «Саван» Дэвида Кроненберга и еще 10 фильмов июля

1 июля
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Фильмы месяца >>
1 июля 2025
В середине лета зрители смогут пересидеть пасмурную погоду в кинотеатрах за просмотром десятой части «Пилы» с Тобином Беллом, нескольких любопытных отечественных кинолент, включая повторные показы классических фильмов «Прогулка» и «Питер FM» с Евгением Цыгановым, новой фантастической работы Дэвида Кроненберга и разножанровых картин с Джеком Куэйдом, Джеффри Дином Морганом, Пирсом Броснаном, Хеленой Бонем Картер, Гэбриелом Бирном, Венсаном Касселем, Питом Дэвидсоном, Дэйвом Франко и Элисон Бри.

Десятая «Пила», «Прогулка» Алексея Учителя, «Саван» Дэвида Кроненберга и еще 10 фильмов июля
фото: кадр из фильма «Пила Х»


«Дикая семейка» / Sauvages

«Дикая семейка». Трейлер с русскими субтитрами

В тропическом лесу Борнео девочка Керия спасает детеныша орангутанга на плантации пальмового масла, где работает ее отец. На следующий день к ним приезжает двоюродный брат Керии Селай, родители которого живут в лесу и участвуют в конфликте с лесозаготовительной компанией. Селаю не нравится городская жизнь, и он решает вернуться к родителям в лес, а Керия пытается его остановить и теряется в джунглях. По мнению Павла Шведова, «мультфильм смотрится диптихом с предыдущей работой Клода Барры «Жизнь кабачка» (полнометражный Кристалл Анси в 2016 году). В центре сюжета — история детей, их взросления и "обретения имени", понимания своего места в этом мире — непростом, полным опасностей и невзгод, но и одновременно прекрасном».

Выход в прокат: 3 июля

Читать Анси-2024: Фильм-котострофа, «Мемуары улитки» и другие образцы авторской анимации в тени мейджоров
«Настоящие детективы» / Neighborhood Watch

«Настоящие детективы»

Джек Куэйд, Джеффри Дин Морган и Малин Акерман в криминальной остросюжетной комедии про странную парочку детективов. Саймон, недавно вышедший из психлечебницы, становится свидетелем похищения девушки. Чтобы разыскать ее, парень прибегает к помощи соседа — бывшего охранника Эда, страдающего манией преследования. Единственный способ спасти похищенную — разгадать хитросплетения сознания Саймона и отделить галлюцинации от настоящих улик.

Выход в прокат: 3 июля

Читать Балерина достает ножи: самые любопытные триллеры года
«Питер FM»

«Питер FM»

На большие экраны страны спустя почти 20 лет возвращается романтическая комедия Оксаны Бычковой с Евгением Цыгановым в роли архитектора, строящего карьеру в Северной столице, и Екатериной Федуловой в образе ведущей питерской радиостанции. По сути, на протяжении всего фильма они так и остаются незнакомцами: она теряет телефон, он его находит, но передать пропажу друг другу они никак не могут. При этом постоянно сталкиваясь в городе, не подозревая, что ищут друг друга. «Финал, конечно, счастливый и максимально романтичный — в таком городе просто невозможно упустить настоящую любовь», — считает Наталия Григорьева.

Выход в прокат: 3 июля

Читать Любви все покорны: 11 фильмов про самые необычные пары
«Гачиакута» / ガチアクタ

«Гачиакута». Трейлер №2

Рудо, и без того живший в трущобах, оказался на самом дне. Его буквально скинули в Бездну за убийство отчима, которое он не совершал. Там парнишка узнает, что всё это время жил на парящем острове, а теперь оказался в реальном мире, превращенном в свалку. Безостановочное захламление привело к возникновению мусорных тварей, сражаться с которыми могут только те, кто способен пробудить души в вещах. К ним-то и прибивается Рудо в надежде вернуться обратно и доказать невиновность. «Мангака Кэй Урана, в прошлом ассистентка Ацуси Окубо, почерпнула у наставника невероятный визуальный стиль, который старательно перенесла и в «Гачиакуту». Уже по трейлерам видно, что студия Bones Film щепетильно сохранила арт первоисточника. Не в последнюю очередь благодаря режиссеру Фумихику Сугануме», — говорится в нашем недавнем обзоре аниме-новинок лета. Первые два эпизода можно будет увидеть в российских кинотеатрах на большом экране, а уже с 6 июля сериал начнет выходить на отечественных стримингах.

Выход в прокат: 4 июля

Читать Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только
«Письма о любви» / Four Letters of Love

«Письма о любви». Трейлер на английском языке

Фионн О'Ши, Энн Скелли, Пирс Броснан, Хелена Бонем Картер и Гэбриел Бирн сыграли в экранизации романа ирландского писателя Ниалла Уильямса «Четыре письма любви». По сюжету Ник встречает Изабель. Кажется, между ними пронеслась целая жизнь. Их первое свидание, первый закат над шумным океаном, первые стихи. Но они незнакомы. Несколько часов назад Изабель вышла замуж за мужчину, которого не любит. А Ник никак не может расстаться с прошлым. Спустя мгновение им суждено расстаться. И лишь судьбе под силу свести их вновь. Участник XIX Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского».

Выход в прокат: 10 июля

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Плагиатор»

«Плагиатор». Трейлер №2

Музыкальная романтическая комедия Антона Мегердичева с Романом Евдокимовым в главной роли рассказывает о музыканте Егоре, который работает в караоке и подпевает гостям. Его мечта — исполнять собственные песни (но с этим ничего не получается) и жениться на любимой девушке Юле (но против этого выступает ее отец-миллионер). Все в жизни Егора меняется, когда в собственном шкафу он находит портал, ведущий в 1991 год — время, когда его еще и на свете не было. И у него рождается гениальный план, который обеспечит парню идеальное будущее. Именно поэтому в найденном прошлом он начинает исполнять хиты, которые в 1991 году еще не были написаны. Специально для фильма созданы версии суперхитов прошлых лет в новых аранжировках.

Выход в прокат: 10 июля

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Саван» / The Shrouds

«Саван»

Великий и ужасный Дэвид Кроненберг снял триллер про бизнесмена Карша (Венсан Кассель), потерявшего жену в страшной трагедии. Он создает невероятное устройство, чтобы общаться с умершими внутри погребального савана. Революционная технология способна изменить мир, но события приобретают неожиданный поворот и заставляют главного героя пересмотреть свой взгляд на бизнес, брак и на верность памяти покойной жены. Компанию Касселю составили Диана Крюгер, Гай Пирс и Сандрин Холт. Участник 77-го Каннского международного кинофестиваля.

Выход в прокат: 10 июля

Читать Конкурс красоты человеческих внутренностей: 75 лет Дэвиду Кроненбергу
«Нейробатя»

«Нейробатя»

Денис Власенко играет в авантюрной комедии Виталия Дудки айтишника Гришу, мечтающего принять участие во всероссийском чемпионате по битве роботов. У него есть уникальный боевой петух-робот, которым он управляет с помощью сознания. Препятствием становится внезапная информация об отсутствующем в жизни Гриши отце, который оказывается крупным мафиози (Виталий Хаев). Парень придумывает разные способы выкрутиться, в числе которых переселение сознания бати в умный гаджет.

Выход в прокат: 17 июля

Читать интервью Виталий Дудка: «Мы фиксируем тренд на проверки инфоцыган, но Света Солнце – собирательный образ»
«Пила Х» / Saw X

«Пила Х»

До российских кинотеатров спустя два года после релиза, наконец-то, доберется очередное продолжение бесконечной хоррор-саги Джеймса Вана. Ленту снял Кевин Гротерт, а Тобин Белл вновь заявлен в качестве Джона Крамера. В касте также числятся Сюннёве Макоди Лунд, Стивен Брэнд и Майкл Бич.

Выход в прокат: 17 июля

Читать Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года
«Обитель» / The Home

«Обитель». Трейлер на английском языке

Хоррор-триллер Джеймса ДеМонако про Макса (Пит Дэвидсон), который устраивается работать смотрителем в дом престарелых. В этой нехитрой, казалось бы, работе он сталкивается с очень странными вещами. По мере того, как растут его подозрения, он раскрывает леденящую душу тайну, которая может стоить ему жизни. Компанию Дэвидсону в фильме составил Джон Гловер.

Выход в прокат: 24 июля

Читать Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
«Прогулка»

«Прогулка»

Еще один привет из нулевых. По сюжету ленты Алексея Учителя жарким летом на Невском появляется улыбчивая Оля (Ирина Пегова), с первого взгляда влюбляющая в себя и без того излишне впечатлительного Алешу (Павел Баршак), который просит присоединиться к их совместной прогулке по достопримечательностям своего друга Петра (Евгений Цыганов), ранимого циника, которому тоже нравится безбашенная Оля, повергающая всю тройку в пучину шуток, откровенных разговоров и разгорающейся на фоне ночного Петербурга драмы.

Выход в прокат: 24 июля

Читать Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм
«Прости, детка» / Sorry, Baby

«Прости, детка»

Молодая преподавательница литературы Агнес (Ева Виктор) работает в небольшом университетском городке и ведет тихую жизнь. Долгожданный приезд лучшей подруги Лиди (Наоми Аки) пробуждает воспоминания об и без того свежей травме: вместе девушки учились у талантливого преподавателя Декера (Луис Канселми), с чьей стороны Агнес пережила сексуализированное насилие. Как мы писали в обзоре Канн, «прогремевший на Sundance полнометражный дебют Виктор удивляет неожиданным подходом к сложной теме. Режиссер, исполнившая главную роль, сумела найти баланс драмы и комедии, при котором юмор не оборачивается высмеиванием, а дарит оптимистичное понимание, что проживание травмы возможно. Нелинейная структура позволяет раскрывать историю героини постепенно, в череде абсурдных эпизодов. При этом постановщица избегает морализаторства и простых ответов, предпочитая исследовать психологическое состояние героини через остроумные диалоги».

Выход в прокат: 24 июля

Читать Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить
«Одно целое» / Together

«Одно целое»

Дэйв Франко и Элисон Бри в триллере про Милли и Тима, которые переезжают из большого города в сельскую местность. Переезд дается нелегко, и довольно быстро в паре назревает кризис. Чтобы поднять настроение, они отправляются на прогулку в лес, где случайно попадают в загадочную пещеру. Когда Милли и Тим возвращаются домой, то начинают странно себя чувствовать: их невероятно тянет друг к другу, и противостоять этому влечению практически невозможно. Премьера ленты состоялась на фестивале «Сандэнс».

Выход в прокат: 31 июля

Читать «Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года


Смотрите также в кинотеатрах:

с 3 июля
Брак по-итальянски. Перевыпуск
В плену страха
Вундеркинд
Горячая штучка
Не одна дома-2
Одни из нас
Повелительница города сказок
Пожиратель душ. Голоса мертвых
Синистер. Семейное проклятие

с 10 июля
Взвести курки
Гонка. Перевыпуск
Девочка, покорившая время. Перевыпуск
Другой
Кто есть кто?
Открытое море. Смерть рядом
Письмо для Момо. Перевыпуск
Побег из будущего
Пункт назначения: Высотка 613
Хищные твари

с 12 июля
Мульт в кино. Выпуск № 184. Не разлей вода

с 17 июля
Астрал. Заклятие мертвых
Городские легенды. Парк кошмаров
Дом в огне
Златовласка
Косолапый агент
Легенда о великанах
Одержимые: Наследие дьявола
Увидеть Париж и...
Хорошенькая

с 24 июля
Без правил
Герои анекдотов
Заклятие: Последний ритуал
Пушистый форсаж: Гран-при
Улыбка. Новый кошмар
Шаман

с 31 июля
Банда аутсайдеров. Перевыпуск
Гризли
28 дней
Мой папа — медведь
Рецепт счастья
Русалочка и морской монстр

Макс Милиан
версия для печати

обсуждение >>
№ 10
Angelika77   5.07.2025 - 18:13
... Так же само, как и в "Прогулке", Цыганов там молодой ещё, Пегова тоже. Фильм не новый, почему его крутят именно сейчас? читать далее>>
№ 9
Дмитрий А. Мишин   5.07.2025 - 13:27
Ничего из предложенного не жду. Погрузился в другое кино с головой. После, по рецензиям может выберу что. читать далее>>
№ 8
ДаринаКароль   4.07.2025 - 17:19
Сначала подумала, что «Нейробатя» это типа как американский фильм про сконструированного робота для боёв или гонок. Но наши решили поумничать с ИИ - переселить сознание человека в робота-петуха. читать далее>>
№ 7
Мария_2191   3.07.2025 - 20:08
Немного не понятно, что из себя представляет "Саван", что это за "устройство" то такое уникальное, созданное Касселем? читать далее>>
№ 6
Vladislav [XzedX] (Москва)   3.07.2025 - 20:02
... + ... + ... Ну... Сказано конечно сильно, но может все-таки прямо до вашего сюжета и не дойдет... Хотя в «Саше» каком-нибудь XIII все может быть... Посмотрим в общем, как и что там дальше для... читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг
«Балерина» с Аной де Армас, якутский «Белый пароход» и еще 12 фильмов июня
Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»
Шлем ужаса: Почему «Пила» все еще снимается?
Кривое зеркало: 20 знаковых комедий новой российской киноиндустрии
По улице моей: 9 лучших романтических прогулок в кино
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияанимеБританское киноКомедияНаучная фантастикаповторный прокатпремьеры годаРоссийские фильмысиквелтриллерФранцузское кинофраншизаХоррорЭкранизация
персоны
Малин АкерманНаоми АкиКлод БарраПавел БаршакТобин БеллГэбриел БирнМайкл БичХелена Бонем КартерЭлисон БриПирс БроснанСтивен БрэндОксана БычковаДжеймс ВанЕва ВикторДенис ВласенкоДжон ГловерКевин ГротертДжеймс ДеМонакоВиталий ДудкаПит ДэвидсонРоман ЕвдокимовВенсан КассельДэвид КроненбергДиана КрюгерДжек КуэйдСюннёве Макоди ЛундАнтон МегердичевДжеффри Дин МорганФионн О'ШиИрина ПеговаГай ПирсЭнн СкеллиАлексей УчительЕкатерина ФедуловаДэйв ФранкоВиталий ХаевСандрин ХолтЕвгений Цыганов
фильмы
ГачиакутаДикая семейкаЖизнь кабачкаНастоящие детективыНейробатяОбительОдно целоеПила ХПила. Игра на выживаниеПисьма о любвиПитер FMПлагиаторПрогулкаПрости, деткаСаван

фотографии >>
«Прогулка»
«Питер FM»
«Саван»
«Прости, детка»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ремо Джироне
3 октября ушёл из жизни актёр Ремо Джироне.
Нина Гуляева
3 октября ушла из жизни актриса Нина Гуляева.

День рождения >>

Юозас Будрайтис
Артём Гайдуков
Вера Кузнецова
Вячеслав Манучаров
Валентина Панина
Сергей Перегудов
Ирина Шевчук
Николай Шрайбер
Наталья Эсхи
Йоан Гриффит
Эми Джо Джонсон
Бруно Кремер
Кэрол Ломбард
Эльжбета Старостецкая
Элизабет Шу
Ида Энгволь
все родившиеся 6 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен