Зависнуть во времени: 5 фильмов о путешествиях в прошлое, будущее и настоящее

На стриминге кино viju 1 июля состоялась премьера сериала «Библиотекари: Следующая глава» – продолжения истории про команду хранителей магических артефактов, которые борются со злодеями из тайного сообщества, мечтающими захватить Библиотеку и овладеть ее сокровищами. В новой части приключений главный герой – Библиотекарь-путешественник во времени и хранитель артефактов Викрам Чемберлен попадает в мистическую переделку и из своей эпохи перемещается на 200 лет вперёд в наши дни. Теперь его главная цель – вернуться домой. Вот только его замок за два столетия превратился в музей, а случайно освободившаяся магия стала распространяться по всему континенту. Герою придется расхлебывать последствия с новыми «коллегами», чтобы предотвратить катастрофу вселенского масштаба и найти дорогу в свою эпоху.
В оригинальных «Библиотекарях», которые также доступны для просмотра на стриминге кино viju, магическая четверка раскрывала тайны совершенно разных эпох и встречалась, например, и с шекспировским Проспепо, и с профессором Мориарти из произведений Артура Конан Дойля. «Следующая глава», которая в России выходит практически одновременно с мировой премьерой, с одной стороны, продолжает традиции оригинала и отсылает к известным не только литературным (например, детективам Агаты Кристи), но и кинопроизведениям, как, например, сериал «Карточный домик» или фильм «Мальчишник в Вегасе»), а с другой, представляет еще более объемный взгляд на приключения в разных эпохах. К выходу сериала «Библиотекари: Следующая глава» Кино-Театр.Ру вспоминает фильмы о временных парадоксах и путешествиях сквозь года.
Покорившая и зрителей, и, что бывает не часто, критиков романтическая комедия с Энди Сэмбергом
и Кристин Милиоти
– очередная интерпретация сюжета про День сурка. Найлз приезжает на свадьбу подруги своей девушки и хорошо проводит время, купаясь в бассейне и попивая коктейли. Вечером, во время церемонии, он произносит трогательную речь, которая производит неизгладимое впечатление на сестру новобрачной – вместе они проводят незабываемый романтический вечер и попадают в пещеру, которая оказывается волшебной. Так что утром герои просыпаются в том же дне, в котором уснули, и он будет повторяться вновь и вновь. Распространенный сюжет в этом фильме будто обретает второе дыхание, свежее и, наконец, с необходимой подобной истории иронией – в конце концов, серьезно относиться к такой фантастике не стоит, зато комедия получается отличная, современная, с удачным актерским составом и не вызывающая никаких вопросов и упреков в ненаучности и неверной эксплуатации концепта временных парадоксов.
Блейк Лайвли
играет Адалин Боуман, которой больше 100 лет – выглядит девушка при этом не больше, чем на 30, ведь в далеком 1937 году ее ударила молния, и время для нее буквально остановилось. Уверенная, что мир не поймет, почему она не стареет, Адалин каждые десять лет начинает все с нуля, то есть меняет личность, место проживания и круг общения, оставляя рядом лишь дочь, которая давно выглядит старше матери, и слепую подругу, которая и вовсе не знает, как выглядит героиня. Долгие годы Боуман удается ловко обманывать окружающих, однако любовь вносит свои коррективы в безупречный план – повстречав парня по имени Эллис (Михиль Хейсман
), она решает наконец остановиться и перестать убегать от самой себя. Из фантастического предположения, что для одного человека время перестает работать в привычном ключе, рождается и романтическая история, и чуть ли не философская притча. Кто не мечтал перестать стареть – казалось бы, нет более заветного желания. Однако для Адалин это оказывается ловушкой и наказанием, бесконечная молодость и жизнь теряют всякий смысл, когда приходится наблюдать, как меняются и уходят близкие, и постоянно прятаться. Спасение – в любви, которая в итоге принесет избавление от проклятия. Наверное, никто в мире так не радовался первому седому волосу, как это делает героиня Блейк Лайвли в финале картины.
Менеджер страховой компании Максим (Андрей Бурковский
) – трудоголик, который все время посвящает работе в страхе подвести начальника и не выполнить задачи. На личную жизнь не остается времени, встречи с друзьями, мамой, девушкой, как и, впрочем, все прочие приятные вещи и отдых Максим постоянно откладывает на потом, уверенный, что успеет наверстать упущенное. И однажды это выходит герою боком – обиженная им в очередной спешке таксистка накладывает на молодого человека проклятие, и теперь его жизнь ускоряется и проходит буквально «на перемотке». Каждые полчаса Максим переносится на год вперед, совершенно не помня, что происходило с ним в это пропущенное время. Добрая и поучительная история про то, что нужно ценить каждый момент жизни и не откладывать ее на потом – а то, как главный герой, не заметишь, что взгляд потускнел, молодость прошла, а вокруг никого не осталось. «Я на перемотке!» – трагикомедия, в которой за фантастическим допущением и легкой оболочкой красочного визуального ряда скрывается еще одна философская притча о времени, которое для всех течет по-разному.
Вольная экранизация одноименного рассказа Рэя Брэдбери
, фильм с непростой судьбой, который мог бы стать высококлассной фантастикой, но из-за сокращения бюджета, в том числе, конечно, на спецэффекты, выглядит этаким ретро-сайфаем – впрочем, в этом есть свое очарование. Главный герой Трэвис в исполнении Эдварда Бернса
живет в 2055 году и работает микробиологом. Его мечта – воскресить льва, ведь все животные давно вымерли. Чтобы собрать деньги на свои эксперименты, ученый подрабатывает в парке развлечений, где богатые туристы могут отправиться в далекое прошлое, посмотреть, а то и пострелять динозавров. Задача Трэвиса – быть гидом и обеспечивать безопасность и группы, и окружающей среды, но однажды все идет не по плану, и одна ошибка в прошлом приводит к катастрофическим изменениям будущего. Пресловутый «эффект бабочки» – один из излюбленных приемов кинематографистов, снимающих фильмы на тему путешествий во времени. В этом смысле рассказ Брэдбери – основа и эталон, чего, конечно, не скажешь об экранизации, однако, при всех своих недостатках и несовершенствах, остающейся весьма увлекательным зрелищем.
Фантастический боевик с Жаном-Клодом Ван Даммом
в главной роли рассказывает историю полицейского Макса Уокера, работающего в подразделении, которое борется с преступлениями, связанными с путешествиями во времени. После вооруженного нападения на его дом погибает беременная жена, и спустя 10 лет он узнает, что за покушением стоял продажный сенатор Маккомб – у него, оказывается, есть прототип машины времени, и он для своей выгоды то и дело меняет прошлое. Уокеру не остается ничего другого, как самому отправиться назад и попытаться остановить злодея, а также спасти жену. Фильму, сюжет которого основан на одноименном комиксе, не удалось избежать сравнений с «Терминатором
» (и не в свою пользу), однако «Патруль времени» — по-своему обаятельная и увлекательная история, не всегда логичная, но зато упоительно фантастическая, с душеспасительным хэппи-эндом и Ван Даммом в лучшей форме.
Сериал «Библиотекари: Следующая глава» можно посмотреть на стриминге кино viju с 1 июля
«Библиотекари: Следующая глава»
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