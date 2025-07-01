Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Зависнуть во времени: 5 фильмов о путешествиях в прошлое, будущее и настоящее

1 июля
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Подборки >>
1 июля 2025
На стриминге кино viju 1 июля состоялась премьера сериала «Библиотекари: Следующая глава» – продолжения истории про команду хранителей магических артефактов, которые борются со злодеями из тайного сообщества, мечтающими захватить Библиотеку и овладеть ее сокровищами. В новой части приключений главный герой – Библиотекарь-путешественник во времени и хранитель артефактов Викрам Чемберлен попадает в мистическую переделку и из своей эпохи перемещается на 200 лет вперёд в наши дни. Теперь его главная цель – вернуться домой. Вот только его замок за два столетия превратился в музей, а случайно освободившаяся магия стала распространяться по всему континенту. Герою придется расхлебывать последствия с новыми «коллегами», чтобы предотвратить катастрофу вселенского масштаба и найти дорогу в свою эпоху.

В оригинальных «Библиотекарях», которые также доступны для просмотра на стриминге кино viju, магическая четверка раскрывала тайны совершенно разных эпох и встречалась, например, и с шекспировским Проспепо, и с профессором Мориарти из произведений Артура Конан Дойля. «Следующая глава», которая в России выходит практически одновременно с мировой премьерой, с одной стороны, продолжает традиции оригинала и отсылает к известным не только литературным (например, детективам Агаты Кристи), но и кинопроизведениям, как, например, сериал «Карточный домик» или фильм «Мальчишник в Вегасе»), а с другой, представляет еще более объемный взгляд на приключения в разных эпохах. К выходу сериала «Библиотекари: Следующая глава» Кино-Театр.Ру вспоминает фильмы о временных парадоксах и путешествиях сквозь года.

Зависнуть в Палм-Спрингс, 2020


Зависнуть во времени: 5 фильмов о путешествиях в прошлое, будущее и настоящее

Покорившая и зрителей, и, что бывает не часто, критиков романтическая комедия с Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти – очередная интерпретация сюжета про День сурка. Найлз приезжает на свадьбу подруги своей девушки и хорошо проводит время, купаясь в бассейне и попивая коктейли. Вечером, во время церемонии, он произносит трогательную речь, которая производит неизгладимое впечатление на сестру новобрачной – вместе они проводят незабываемый романтический вечер и попадают в пещеру, которая оказывается волшебной. Так что утром герои просыпаются в том же дне, в котором уснули, и он будет повторяться вновь и вновь. Распространенный сюжет в этом фильме будто обретает второе дыхание, свежее и, наконец, с необходимой подобной истории иронией – в конце концов, серьезно относиться к такой фантастике не стоит, зато комедия получается отличная, современная, с удачным актерским составом и не вызывающая никаких вопросов и упреков в ненаучности и неверной эксплуатации концепта временных парадоксов.


Век Адалин, 2015


Зависнуть во времени: 5 фильмов о путешествиях в прошлое, будущее и настоящее

Блейк Лайвли играет Адалин Боуман, которой больше 100 лет – выглядит девушка при этом не больше, чем на 30, ведь в далеком 1937 году ее ударила молния, и время для нее буквально остановилось. Уверенная, что мир не поймет, почему она не стареет, Адалин каждые десять лет начинает все с нуля, то есть меняет личность, место проживания и круг общения, оставляя рядом лишь дочь, которая давно выглядит старше матери, и слепую подругу, которая и вовсе не знает, как выглядит героиня. Долгие годы Боуман удается ловко обманывать окружающих, однако любовь вносит свои коррективы в безупречный план – повстречав парня по имени Эллис (Михиль Хейсман), она решает наконец остановиться и перестать убегать от самой себя. Из фантастического предположения, что для одного человека время перестает работать в привычном ключе, рождается и романтическая история, и чуть ли не философская притча. Кто не мечтал перестать стареть – казалось бы, нет более заветного желания. Однако для Адалин это оказывается ловушкой и наказанием, бесконечная молодость и жизнь теряют всякий смысл, когда приходится наблюдать, как меняются и уходят близкие, и постоянно прятаться. Спасение – в любви, которая в итоге принесет избавление от проклятия. Наверное, никто в мире так не радовался первому седому волосу, как это делает героиня Блейк Лайвли в финале картины.


Я на перемотке!, 2022


Зависнуть во времени: 5 фильмов о путешествиях в прошлое, будущее и настоящее

Менеджер страховой компании Максим (Андрей Бурковский) – трудоголик, который все время посвящает работе в страхе подвести начальника и не выполнить задачи. На личную жизнь не остается времени, встречи с друзьями, мамой, девушкой, как и, впрочем, все прочие приятные вещи и отдых Максим постоянно откладывает на потом, уверенный, что успеет наверстать упущенное. И однажды это выходит герою боком – обиженная им в очередной спешке таксистка накладывает на молодого человека проклятие, и теперь его жизнь ускоряется и проходит буквально «на перемотке». Каждые полчаса Максим переносится на год вперед, совершенно не помня, что происходило с ним в это пропущенное время. Добрая и поучительная история про то, что нужно ценить каждый момент жизни и не откладывать ее на потом – а то, как главный герой, не заметишь, что взгляд потускнел, молодость прошла, а вокруг никого не осталось. «Я на перемотке!» – трагикомедия, в которой за фантастическим допущением и легкой оболочкой красочного визуального ряда скрывается еще одна философская притча о времени, которое для всех течет по-разному.


И грянул гром, 2004


Зависнуть во времени: 5 фильмов о путешествиях в прошлое, будущее и настоящее

Вольная экранизация одноименного рассказа Рэя Брэдбери, фильм с непростой судьбой, который мог бы стать высококлассной фантастикой, но из-за сокращения бюджета, в том числе, конечно, на спецэффекты, выглядит этаким ретро-сайфаем – впрочем, в этом есть свое очарование. Главный герой Трэвис в исполнении Эдварда Бернса живет в 2055 году и работает микробиологом. Его мечта – воскресить льва, ведь все животные давно вымерли. Чтобы собрать деньги на свои эксперименты, ученый подрабатывает в парке развлечений, где богатые туристы могут отправиться в далекое прошлое, посмотреть, а то и пострелять динозавров. Задача Трэвиса – быть гидом и обеспечивать безопасность и группы, и окружающей среды, но однажды все идет не по плану, и одна ошибка в прошлом приводит к катастрофическим изменениям будущего. Пресловутый «эффект бабочки» – один из излюбленных приемов кинематографистов, снимающих фильмы на тему путешествий во времени. В этом смысле рассказ Брэдбери – основа и эталон, чего, конечно, не скажешь об экранизации, однако, при всех своих недостатках и несовершенствах, остающейся весьма увлекательным зрелищем.


Патруль времени, 1994


Зависнуть во времени: 5 фильмов о путешествиях в прошлое, будущее и настоящее

Фантастический боевик с Жаном-Клодом Ван Даммом в главной роли рассказывает историю полицейского Макса Уокера, работающего в подразделении, которое борется с преступлениями, связанными с путешествиями во времени. После вооруженного нападения на его дом погибает беременная жена, и спустя 10 лет он узнает, что за покушением стоял продажный сенатор Маккомб – у него, оказывается, есть прототип машины времени, и он для своей выгоды то и дело меняет прошлое. Уокеру не остается ничего другого, как самому отправиться назад и попытаться остановить злодея, а также спасти жену. Фильму, сюжет которого основан на одноименном комиксе, не удалось избежать сравнений с «Терминатором» (и не в свою пользу), однако «Патруль времени» — по-своему обаятельная и увлекательная история, не всегда логичная, но зато упоительно фантастическая, с душеспасительным хэппи-эндом и Ван Даммом в лучшей форме.

Сериал «Библиотекари: Следующая глава» можно посмотреть на стриминге кино viju с 1 июля

«Библиотекари: Следующая глава»

Наталия Григорьева
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Мария_2191   3.07.2025 - 20:12
Уже прошло больше 30 лет с момента выхода на экраны "Патруля времени", но я бы не сказала, что сегодня снимают прям-таки лучше (что касательно сюжета). читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   2.07.2025 - 19:41
"Я на перемотке" по-моему из этого списка самый слабый и предсказуемый фильм. читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   2.07.2025 - 17:00
Зависнуть... С магической четверкой в «Библиотеке», позже, покутить в Палм-Спрингс и ждать уже там «Патруль Времени». читать далее>>
№ 2
Тульский парень   2.07.2025 - 16:20
Отличная сказка "И грянул гром", старенький достаточно дешевый фильм с приключениями. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   1.07.2025 - 21:59
"Век Адалин" пересматривала раз пять, не меньше. И каждый раз у меня мурашки по коже. Это одна из лучших ролей Блек Лайвли) читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Джон Крамер, мезозой и школа отношений: главные трейлеры за неделю
Путешествия по времени и магические артефакты: сериал «Библиотекари: Следующая глава» стартует на viju 1 июля
Звезде «Людей Икс» и «Роковой женщины» Ребекке Ромин исполнилось 50 лет
Мировые права на дистрибуцию «Эпидемии» приобрела американская компания Electric Entertainment
Ноа Уайлу исполнилось 50 лет
Поиск по меткам
vijuЗарубежные сериалыспин-офффраншизафэнтези
персоны
Эдвард БёрнсРэй БрэдбериАндрей БурковскийЖан-Клод Ван ДаммАртур Конан ДойльАгата КристиБлейк ЛайвлиКристин МилиотиЭнди СэмбергМихиль Хаусман
фильмы
БиблиотекариБиблиотекари: Следующая главаВек АдалинЗависнуть в Палм-СпрингсИ грянул громКарточный домикМальчишник в ВегасеПатруль времениТерминаторЯ на перемотке!

фотографии >>
Зависнуть во времени: 5 фильмов о путешествиях в прошлое, будущее и настоящее фотографии
Зависнуть во времени: 5 фильмов о путешествиях в прошлое, будущее и настоящее фотографии
Зависнуть во времени: 5 фильмов о путешествиях в прошлое, будущее и настоящее фотографии
Зависнуть во времени: 5 фильмов о путешествиях в прошлое, будущее и настоящее фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Шелига
3 июля ушла из жизни актриса Татьяна Шелига.
Алексей Новицкий
1 июля ушёл из жизни актёр Алексей Новицкий.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Сергей Бадюк
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Юлианна Михневич
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Гедеон Буркхард
Том Круз
Райан МакПартлин
Ян Махульский
Конни Нильсен
Шоуни Смит
Томми Флэнаган
все родившиеся 3 июля >>

Афиша кино >>

Гачиакута
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2025
Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Дикая семейка
приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, Швейцария, 2024
Синистер. Семейное проклятие
фильм ужасов
США, 2024
Вундеркинд
драма, социальная драма
Испания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram