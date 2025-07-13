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Кальмаркор: корейские фильмы и дорамы, которые щекочут нервы

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13 июля 2025
Финальный сезон «Игры в кальмара» продолжает бить рекорды Netflix, бетонируя статус одной из самых популярных франшиз наших дней. На этом фоне стриминг-гигант решил вложиться в еще один потенциальный хит — сериал «Поднятие уровня в одиночку», основанный на мега-популярном вебтуне (по мотивам иллюстрированного романа — ранобэ). Сделанное на этом же материале аниме пользуется бешеной популярностью, а в грядущей дораме главную роль сыграет Пён У Сок, с которым мы и предлагаем заранее познакомиться, а еще — посмотреть другие проекты со звездами «Игры в кальмара».

Кон Ю: Поезд в Пусан (2016)

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Кальмаркор: корейские фильмы и дорамы, которые щекочут нервы

Отец (Кон Ю) едет с дочерью (Ким Су Ан) к бывшей жене, но на их пути встает начинающийся зомби-апокалипсис. Первый игровой проект режиссера-аниматора Ён Сан Хо стал таким успешным, что он выпустил анимационный приквел «Станция “Сеул”», рассказывающий о начале локального южнокорейского конца света. Впрочем, из-за жанровой принадлежности «Поезда в Пусан» случится еще не одна баталия: скроенный по лекалам фильма-катастрофы (где семейное переживание повреждает что-то в тектонических плитах бытия), фильм, с одной стороны, слишком типичен для зомби-муви, с другой — постоянно норовит нырнуть в другой жанр. Например, в семейную мелодраму про раскаяние отца-эгоиста, который заботится только о себе и своем. Или в конспирологический триллер про деятельность правительства, аукнувшуюся всем труженикам Южной Кореи. Наконец, в сюжетной логике Сан Хо некоторые прозревают зерна коммунизма — эдакий идеологический поворот к соседям из Северной Кореи: мол, западные ценности и экономические принципы привели к катастрофе, а самоотверженный коллективизм пассажиров поезда оказывается единственным путем к спасению.

Читать Чуть помедленнее зомби: рецензия на «Поезд в Пусан»

Ви Ха Джун: Плохой и сумасшедший (2021-2022)

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Кальмаркор: корейские фильмы и дорамы, которые щекочут нервы

Лейтенант Су Ёль (Ли Дон Ук из «Истории девятихвостого лиса») — карьерист с серой моралью, готовый на всё, чтобы достичь выгоду (будь то деньги или повышение). Однако его жизнь меняется с появлением эксцентричного Кея (Ви Ха Джун), чье обостренное чувство справедливости заставляет его пускать кулаки в ход при одном намеке на криминал. Куда завете полицейского такое знакомство? И почему больше никто не видит Кея — «последнего героя эпохи»? Криминальная комедия тандема Ю Сон ДонКим Сэ Бом, которые сработались во время «Необыкновенного охотника на демонов». Теперь режиссер и сценарист взялись за обыкновенного коррупционера в погонах, которого окружают колоритные преступники и коллеги. Например, Хи Гём (Хан Джи Ын из «Поезда в Пусан») из отдела по борьбе с наркотиками, когда-то встречавшаяся с Су Ёлем.

Читать Истинная красота дорам: что посмотреть из новинок и классики

Ли Бён Хон: Чрезвычайная ситуация (2022)

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Кальмаркор: корейские фильмы и дорамы, которые щекочут нервы

Из Сеула на Гавайи отправляется переполненный лайнер: люди торопятся по делам или отдохнуть. Среди пассажиров — одинокая супруга полицейского-трудоголика Ку Ин Хо (Сон Кан Хо), нервный отец-одиночка Пак Джэ Хёк (Ли Бён Хон), чьей дочери перемена климата предписана врачом, и блаженного вида мужчина Рю Джин Сок (Им Щи Ван), который ранее интересовался, какой рейс самый популярный. Любопытство, конечно, не праздное: его цель — убить всех, кто оказался на борту. Фильм-катастрофа Хан Джэ Рима — один из хитов корейского проката 2022-го. Задним числом успех «Чрезвычайной ситуации» может показаться математически просчитанным: триллер в замкнутом пространстве салона сопровождается детективной линией на земле (скажем так, речь о смертельном вирусе!), угроза жизням сотни пассажиров раскрашивается парой семейных драм, без которых сложно представить фильм-катастрофу. Так, по цепочке тремор передается от пассажиров к суетливым полицейским, бессердечным корпорациям и, конечно, напуганным политикам Кореи (а также Японии и США). Ведь рано или поздно обществу в воздухе и на суше придется решить проблему вагонетки: стоит ли рисковать населением страны, позволив жить пассажирам чумного самолета?

Читать «Чрезвычайная ситуация» — хит о самопожертвовании и гуманизме

Ли Джон Джэ: Охота (2022)


Кальмаркор: корейские фильмы и дорамы, которые щекочут нервы

1983 год. В США на президента Южной Кореи покушает снайпер из КНДР. Следом срывается операция с перебежчиком в Токио. Внешняя и внутренняя разведка на ушах: лазутчиков ищут под каждым камнем — в том числе в подразделениях друг друга. Вдобавок у глав разведок — Пака Пён Хо (Ли Джон Джэ) и Кима Джон До (Чон У Сон из «Хорошего, плохого, долбанутого») — личные счеты: первого когда-то жестоко проверял на лояльность второй. Кто чужой среди своих, и есть ли вообще свои, каждому предстоит решить самостоятельно. Режиссерский дебют Ли Джон Джэ с ним в главной роли — пример остросюжетного политического триллера на историческом материале, где каждая локация и дата заряжены болезненными воспоминаниями. Майские восстания в Кванджу 1980-го, два покушения на президента плюс — побег северокорейского пилота к южным соседям. Пока Пак и Ким выясняют, кто из них сильнее повязан с врагами государства (внутренними и внешними), сценарист Чо Сын Хи проводит экскурсию по внутренностям корейского режима, где милитаризм, взятничество и паранойя не идут на пользу ни государству, ни рядовым гражданам. Само путешествие — головокружительное, как гонконгская «Двойная рокировка», переснятая под именем «Отступники», — и это отчасти спойлер. Если, конечно, факт, что история ходит кругами, можно отнести к таковым.

Читать Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными

Пён У Сок: Хватай Сон Джэ и беги (2024)


Кальмаркор: корейские фильмы и дорамы, которые щекочут нервы

Рю Сон Джэ (Пён У Сок из «Лунного света») — популярный певец и актер, чья слава только растет с тех пор, как он оказался в свете софитов. Новость о том, что столь успешный человек решил наложить на себя руки, шокирует поклонников по всей Корее — в особенности, Им Соль (Ким Хе Юн из «Небесного замка» и «Не слышу зла»). Когда-то песни Сон Джэ помогли ей вновь обрести смысл жизни, которого она лишилась, когда серьезная травма поставила крест на мечте о режиссуре. Невероятным образом Им Соль удается перенестись в 2008-й, где она еще здорова, а кумир жив. Теперь её цель — изменить мрачное будущее звезды. Любовная коллизия и путешествия во времени — беспроигрышное сочетание, проверенное и Робертом Земекисом в третьей части «Назад в будущее», и гуру ромкомов Ричардом Кертисом в «Бойфренде из будущего», и мастером аниме Макото Синкаем в «Твоем имени». Еще один манящий маршрут между эпохами предлагают сценаристка Ли Щи ЫнИстинная красота») и режиссер Юн Джон ХоЦветок зла»).

Читать Еще 5 свежих корейских сериалов, которые не стоит пропускать

Алексей Филиппов
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№ 2
Ангелина_Сокол   14.07.2025 - 19:06
... Да честно сказать и фильм про путешествие во времени "Хватай Сон Джэ и беги" не очень. Вот как то не понимаю я этих корейцев - сюжет придумывают нормальный, а вот эмоций на лице актёров... читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   13.07.2025 - 20:22
Кроме "Игры в кальмара" видела только "Поезд в Пусан" и скажу так - корейские зомби мне что-то не очень. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Кальмаркор: корейские фильмы и дорамы, которые щекочут нервы фотографии
Кальмаркор: корейские фильмы и дорамы, которые щекочут нервы фотографии
Кальмаркор: корейские фильмы и дорамы, которые щекочут нервы фотографии
Кальмаркор: корейские фильмы и дорамы, которые щекочут нервы фотографии
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