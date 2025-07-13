Кальмаркор: корейские фильмы и дорамы, которые щекочут нервы

Финальный сезон «Игры в кальмара» продолжает бить рекорды Netflix, бетонируя статус одной из самых популярных франшиз наших дней. На этом фоне стриминг-гигант решил вложиться в еще один потенциальный хит — сериал «Поднятие уровня в одиночку», основанный на мега-популярном вебтуне (по мотивам иллюстрированного романа — ранобэ). Сделанное на этом же материале аниме пользуется бешеной популярностью, а в грядущей дораме главную роль сыграет Пён У Сок, с которым мы и предлагаем заранее познакомиться, а еще — посмотреть другие проекты со звездами «Игры в кальмара».
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Отец (Кон Ю
) едет с дочерью (Ким Су Ан
) к бывшей жене, но на их пути встает начинающийся зомби-апокалипсис. Первый игровой проект режиссера-аниматора Ён Сан Хо
стал таким успешным, что он выпустил анимационный приквел «Станция “Сеул”
», рассказывающий о начале локального южнокорейского конца света. Впрочем, из-за жанровой принадлежности «Поезда в Пусан» случится еще не одна баталия: скроенный по лекалам фильма-катастрофы (где семейное переживание повреждает что-то в тектонических плитах бытия), фильм, с одной стороны, слишком типичен для зомби-муви, с другой — постоянно норовит нырнуть в другой жанр. Например, в семейную мелодраму про раскаяние отца-эгоиста, который заботится только о себе и своем. Или в конспирологический триллер про деятельность правительства, аукнувшуюся всем труженикам Южной Кореи. Наконец, в сюжетной логике Сан Хо некоторые прозревают зерна коммунизма — эдакий идеологический поворот к соседям из Северной Кореи: мол, западные ценности и экономические принципы привели к катастрофе, а самоотверженный коллективизм пассажиров поезда оказывается единственным путем к спасению.
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Лейтенант Су Ёль (Ли Дон Ук
из «Истории девятихвостого лиса
») — карьерист с серой моралью, готовый на всё, чтобы достичь выгоду (будь то деньги или повышение). Однако его жизнь меняется с появлением эксцентричного Кея (Ви Ха Джун
), чье обостренное чувство справедливости заставляет его пускать кулаки в ход при одном намеке на криминал. Куда завете полицейского такое знакомство? И почему больше никто не видит Кея — «последнего героя эпохи»? Криминальная комедия тандема Ю Сон Дон
— Ким Сэ Бом
, которые сработались во время «Необыкновенного охотника на демонов
». Теперь режиссер и сценарист взялись за обыкновенного коррупционера в погонах, которого окружают колоритные преступники и коллеги. Например, Хи Гём (Хан Джи Ын
из «Поезда в Пусан
») из отдела по борьбе с наркотиками, когда-то встречавшаяся с Су Ёлем.
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Из Сеула на Гавайи отправляется переполненный лайнер: люди торопятся по делам или отдохнуть. Среди пассажиров — одинокая супруга полицейского-трудоголика Ку Ин Хо (Сон Кан Хо
), нервный отец-одиночка Пак Джэ Хёк (Ли Бён Хон
), чьей дочери перемена климата предписана врачом, и блаженного вида мужчина Рю Джин Сок (Им Щи Ван
), который ранее интересовался, какой рейс самый популярный. Любопытство, конечно, не праздное: его цель — убить всех, кто оказался на борту. Фильм-катастрофа Хан Джэ Рима
— один из хитов корейского проката 2022-го. Задним числом успех «Чрезвычайной ситуации» может показаться математически просчитанным: триллер в замкнутом пространстве салона сопровождается детективной линией на земле (скажем так, речь о смертельном вирусе!), угроза жизням сотни пассажиров раскрашивается парой семейных драм, без которых сложно представить фильм-катастрофу. Так, по цепочке тремор передается от пассажиров к суетливым полицейским, бессердечным корпорациям и, конечно, напуганным политикам Кореи (а также Японии и США). Ведь рано или поздно обществу в воздухе и на суше придется решить проблему вагонетки: стоит ли рисковать населением страны, позволив жить пассажирам чумного самолета?
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«Чрезвычайная ситуация» — хит о самопожертвовании и гуманизме
1983 год. В США на президента Южной Кореи покушает снайпер из КНДР. Следом срывается операция с перебежчиком в Токио. Внешняя и внутренняя разведка на ушах: лазутчиков ищут под каждым камнем — в том числе в подразделениях друг друга. Вдобавок у глав разведок — Пака Пён Хо (Ли Джон Джэ
) и Кима Джон До (Чон У Сон
из «Хорошего, плохого, долбанутого
») — личные счеты: первого когда-то жестоко проверял на лояльность второй. Кто чужой среди своих, и есть ли вообще свои, каждому предстоит решить самостоятельно. Режиссерский дебют Ли Джон Джэ с ним в главной роли — пример остросюжетного политического триллера на историческом материале, где каждая локация и дата заряжены болезненными воспоминаниями. Майские восстания в Кванджу 1980-го, два покушения на президента плюс — побег северокорейского пилота к южным соседям. Пока Пак и Ким выясняют, кто из них сильнее повязан с врагами государства (внутренними и внешними), сценарист Чо Сын Хи
проводит экскурсию по внутренностям корейского режима, где милитаризм, взятничество и паранойя не идут на пользу ни государству, ни рядовым гражданам. Само путешествие — головокружительное, как гонконгская «Двойная рокировка
», переснятая под именем «Отступники
», — и это отчасти спойлер. Если, конечно, факт, что история ходит кругами, можно отнести к таковым.
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Рю Сон Джэ (Пён У Сок
из «Лунного света
») — популярный певец и актер, чья слава только растет с тех пор, как он оказался в свете софитов. Новость о том, что столь успешный человек решил наложить на себя руки, шокирует поклонников по всей Корее — в особенности, Им Соль (Ким Хе Юн
из «Небесного замка
» и «Не слышу зла
»). Когда-то песни Сон Джэ помогли ей вновь обрести смысл жизни, которого она лишилась, когда серьезная травма поставила крест на мечте о режиссуре. Невероятным образом Им Соль удается перенестись в 2008-й, где она еще здорова, а кумир жив. Теперь её цель — изменить мрачное будущее звезды. Любовная коллизия и путешествия во времени — беспроигрышное сочетание, проверенное и Робертом Земекисом
в третьей части «Назад в будущее
», и гуру ромкомов Ричардом Кертисом
в «Бойфренде из будущего
», и мастером аниме Макото Синкаем
в «Твоем имени
». Еще один манящий маршрут между эпохами предлагают сценаристка Ли Щи Ын
(«Истинная красота
») и режиссер Юн Джон Хо
(«Цветок зла
»).
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