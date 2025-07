«Это птица?»: почему Супермен всегда остается актуальным

Рождение героя

Иной, но всё еще знакомый герой

Безграничный героизм

Суперсемейка и новые вызовы

Новый виток взросления

Герой никогда не опаздывает

Бесконечность — не предел

Загадочный мужчина в странной одежде голыми руками уничтожает автомобиль, пока вокруг разбегаются люди. На нем яркая выделяющаяся одежда: синий облегающий костюм со щитом на груди, куда вписана буква S, а также красные плащ, ботинки и шорты с поясом. Таким предстал Супермен на обложке Action Comics #1 в июне 1938 года. Тогда никто не знал, что их ждет внутри. Герой ли это, или злодей? Почему он расправляется с машиной столь странным образом? Откуда в нем такая сила? Наконец, что за прикол с красными шортами, которые скорее напоминают трусы?Супермена придумали два человека —. Оба жили в Кливленде, буквально в десятке кварталов друг от друга, и вместе ходили в школу. Вдвоем они не только публиковались в учебной газете, но и делили увлечения вроде научной фантастики, бульварного чтива и рисования. Оба мечтали стать художниками, но была загвоздка: Сигел и Шустер — евреи, которым в США 1930-х редко поручали что-то серьезное из-за процветающего антисемитизма. Зато с радостью брали в молодую индустрию комиксов: те считались менее престижными, чем серьезная иллюстрация.Это не могло не сказаться на юных художниках: первые иллюстрации они отправляли под псевдонимом Брендан Дж. Кентон, перебивались грошовой работой во время Великой депрессии и продолжали рисовать — пусть даже Шустеру приходилось делать наброски на коричневой упаковочной бумаге. Всё это послужило своего рода основой для будущего героя: в 1934-м пара творцов захотела создать персонажа, который смог бы воплотить мечту о мире, где не будет ущемленных, настоящем защитнике слабых и обездоленных.Уже тогда зародилась идея происхождения Супермена: сирота без родины и дома, абсолютный иммигрант. Он прибыл с далекого Криптона, который был уничтожен в результате естественных процессов: взорвалось ядро планеты. О приближающейся катастрофе знал отец будущего героя Земли, но к советам ученого никто не прислушался. Тогда он, в отчаянной попытке спасти хотя бы сына, отправляет ребенка в сторону ближайшей цивилизации на небольшой ракете. Увы, вся семья туда поместиться не смогла.За четыре последующих года Сигел и Шустер окончательно сформировали замысел и смогли продать небольшому издательству Detective Comics Inc. идею нового журнала — Action Comics. Для первого выпуска дуэт написал 13 страниц о Супермене, за которые получилось выручить впечатляющие $130. Увы, в эту сумму входили и авторские права на героя, так что ретроспективно заработанные деньги кажутся почти издевкой. Справедливости в этом вопросе Сигел и Шустер добивались почти всю жизнь — в основном, безрезультатно. Но это уже совсем другая история.Малыш с Криптона приземлился в Канзасе, где его нашли и передали в сиротский приют. Уже там он удивлял всех небывалой силой и невероятной скоростью. Повзрослев, Кент устроился в газету The Daily Star выдуманного города Метрополис и вел двойную жизнь, совмещая личины неуверенного журналиста и настоящего героя.Супермен был и остается первым супергероем: популярные ранее персонажи вродеили Бака Роджерса во многом оказались предтечей тех защитников человечества, к каким все привыкли сегодня, но все они были просто героями, без приставки «супер». Кларк Кент — или Кал-Эл, как его нарекли на Криптоне, — стал провозвестником нового направления в комиксах, которое остается популярным и сегодня. При этом в момент «рождения» он сильно отличался от той версии, которая многим известна сегодня.В Action Comics #1 Супермен не умел летать, не стрелял лазером из глаз, да и криптонит нигде не упоминался. «Герой ущемленных», как его называли на страницах комикса, был физически силен, обладал суперскоростью и… высоко прыгал — чем и компенсировал неумение летать. Чета Кентов, которая в современном каноне усыновляет пришельца, тоже отсутствовала, а газету Кента переименовали в привычную сегодня The Daily Planet сильно позже — все эти детали появились со временем. Кстати, здесь же уместно будет упомянуть и пресловутые «трусы поверх трико»: дело в том, что костюм Супермена во многом вдохновлен нарядами цирковых силачей, которые демонстрировали красоту тела и ограничивались ровно спортивными шортами или боди. Кал-Эл носит «трусы» ровно поэтому, а облегающий костюм нужен во избежание чрезмерной сексуализации. Гамма, к слову, тоже выбрана не случайно: это три ключевых цвета в печатной палитре того времени.После первого же выпуска читатели оказались настолько впечатлены новым героем, что вскоре Action Comics стал полностью посвящен Супермену. Другие игроки рынка естественно захотели также получить свою долю, и новые супергерои начали появляться как грибы после дождя. Вскоре прилавки ларьков наводнили Красный Мститель, Крыло, Чудо-Человек, Стрела (не путать с Зеленой Стрелой!), Шок Гибсон и многие, многие другие, чьи имена уже позабыты. Супермен породил бум, впоследствии названный Золотым веком американского комикса: количество сверхлюдей превышало спрос, и большинство ожидаемо канули в Лету, протянув около декады. Человек из стали при этом выжил, во многом благодаря тому, что не боялся меняться, чтобы оставаться актуальным.В 1930-х он был радикальным социалистом, борющимся за права обездоленных. Именно поэтому он ломал автомобиль на легендарной первой обложке, символически уничтожая машины, отбиравшие работу во время индустриализации. Это был защитник обездоленных, прекрасно понимавший их боль. Проходит десятилетие — и вот уже Супермен пытался записаться в армию, сражался с нацистами и летел на ракетах во вражеские страны. В это время популярность Кал-Эла успела распространиться со страниц комиксов на радиоволны в сверхпопулярной постановке «Приключения Супермена», где он также оказался средством пропаганды. В те же годы стартовал и первый анимационный сериал о Супермене, созданный братьями. Как и в аудиоформате, здесь он сражался с преступниками, безумными учеными и нацистами. Интересно, что стремительная карьера супергероя в какой-то мере привела к тому, что ранние выпуски Action Comics почти не сохранились: Супермен, как и другие герои, призывал сдавать прочитанные номера на макулатуру для помощи армии США.С окончанием войны авторам пришлось искать новых злодеев, а Супермен, как и подобает защитнику обездоленных, обратил свой гнев на Ку-Клукс-Клан. В 1946-м на радио вышла 16-серийная арка о борьбе с «Кланом пылающего креста», которая была встречена как недовольством сторонников расистской организации (вплоть до угроз физической расправой), так и восторгами. В конечном счете, победили последние: сюжет получил множество наград, но, что важнее, вскоре стало наблюдаться резкое снижение заявок на членство в ККК. Выдуманный герой сумел побороть реального врага — огромное достижение.1948-й — год, когда Супермен наконец-то получил киновоплощение. Первым актером, сыгравшим Кал-Эла, стал Кирк Элин , появившийся в двух киносериалах — «» и «». Оба стали невероятными хитами, даже несмотря на скромный бюджет и множество условностей: например, полеты криптонца были выполнены с помощью рисованной анимации. Интересно, что сам Элин считал, что Супермена в кино воплотить невозможно, — и всё же согласился, хотя и сомневался, что способен сделать это в свои 37 лет.Вся дальнейшая история Кал-Эла — это честное отражение американской культуры. В 1950-х Супермен обзавелся Суперсемьей, куда входили не только Супергерл и Супербой, но и, например, Суперпес Крипто и Супермартышка Беппо. Знаменитый комиксист, немало работавший над супергероем №1, видел в этом параллель с тем, как вернувшиеся после войны американские солдаты пытались обрести новый смысл в семье. Одновременно это было следствием принятия Комикс-кода — цензурного документа, аналогичного Кодексу Хейса в кинематографе: преступников запрещалось изображать в положительном ключе, градус насилия требовалось значительно снизить, обнаженная натура и секс попали под полный запрет, а победа добра над злом стала обязательным условием для финала.На этом фоне телевидение обрело второго Супермена в лице Джорджа Ривза : с 1952-го по 1958-й он регулярно появлялся на экранах, сражаясь «за правду, справедливость и американский путь» (впервые актер сыграл Человека из стали годом ранее — в фильме «»). Интересно, что к этому моменту «иммигрантская» часть героя словно забылась, и он нередко выставлялся как патриот, сражающийся за свою страну. В следующем десятилетии Кал-Эл оставался «безопасным», но начал интересоваться актуальными проблемами вроде экологических загрязнений и прав коренных жителей Америки, буквально отвечая на громкие газетные заголовки и исправляя существующую несправедливость.1970-е были для Супермена периодом затишья: герой, по мнению многих, стал «плоским» и не сильно выделялся на фоне других, оставаясь при этом своего рода образцом для подражания. Однако десятилетие всё стало этапным для персонажа — благодаря фильму Ричарда Доннера Кристофером Ривом в главной роли, ставшему первым крупнобюджетным кинокомиксом в истории. Ретроспективно « Супермена » 1978 года принято считать основой для последующих экранизаций: фантастические элементы здесь несколько приземлены (слоган гласил «»), суть героя передана на «ура», а юмор ориентирован на семейную аудиторию.Во многом успех «Супермена» держался на плечах Рива: на долгие годы актер запомнился всем как идеальное воплощение Человека из стали. Тем печальнее, что на этой киноверсии героя всё едва не закончилось: если прямой сиквел приняли еще тепло (Доннера отстранили в процессе съемок, и его версия появилась только в середине нулевых), то третий четвертый фильм разочаровали общественность, оттолкнув от Супермена на долгие годы. Возродят именно эту серию, уже с Брэндоном Рутом , лишь в 2006-м — спустя 19 лет после четвертой ленты, которую Рив всегда называл едва ли не главной ошибкой в карьере.Приход 1980-х ознаменовался послаблением Комикс-кода и попытками сделать графические истории более взрослыми и серьезными. Разумеется, коснулось это и Супермена: в рамках «», глобального кроссовера, призванного «встряхнуть» разросшуюся вселенную DC, Человек из стали стал более хрупким, но и человечным. С момента «рождения» в 1938-м он успел обзавестись впечатляющим арсеналом суперсил: от полетов и замораживающего дыхания до подпитки от Солнца и непробиваемой кожи. Автор кроссовера Марв Вулфмэн постарался, чтобы супергерой уже не так походил на бога и приблизился к читателям. Однако даже в таком виде Супермен оставался всё тем же неизменным героем, что был с аудиторией больше полувека. Требовалась более радикальная встряска — и она случилась в 1992-м.» формально не первое убийство Человека из стали на страницах комиксов. Еще в 1961-м Лекс Лютор, гениальный ученый и заклятый враг Кал-Эла, сумел одолеть его с помощью криптонита. Правда, история печаталась как часть серии «Что, если…?» и не считалась канонической. Теперь же всё происходило в рамках основной истории: здесь Супермен жертвовал собой в неравной схватке с космическим злодеем Думсдеем. Это изрядно встряхнуло серию и вновь сделало криптонца интересным для общественности. Пик популярности, пришедшийся на начало 1980-х благодаря выходу фильмов, успел сойти на нет, а продажи падали, но герой пережил и это. Пусть даже для этого и пришлось умереть.Куда более странной эпохой для комиксов оказались 1990-е, но Супермен выделился и здесь. Всё дело в сериале «» (1993-1997), который выходил на АВС. Издательство DC решило провести необычный ход и увязала сериал с комиксами, что привело к эпохальному событию: Супермен наконец-то женился. Избранница Лоис Лейн была с Кларком Кентом практически с первого появления, но до свадьбы дошло только спустя 60 лет знакомства. Шоу показывало преимущественно не геройскую часть приключений Кал-Эла, но свадьбе в шоу вторила аналогичная сцена на страницах комиксов.В очередной раз Супермен доказал, что приходит как никогда вовремя, с выходом « Тайн Смолвиля ». Разумеется, никто не планировал такое печальное совпадение, но сериал вышел вскоре после трагедии 11 сентября 2001 года. Создатели шоу, Альфред Гоу Майлз Миллар , не особо надеялись на широкую аудиторию: после «Супермена» 1978-го ни один проект про супергероев не мог добиться столь же громкого успеха, а время киновселенной Marvel и даже « Человека-паука Сэма Рэйми еще не пришло. Однако трагедия всё перевернула: Америке вновь нужен был герой. К тому же сериал о молодости Кларка Кента во многом оказался терапевтическим опытом: становление героя с добрым сердцем, сражающимся за справедливость, неспешно разворачивалось где-то в глубинке. Печальное, но удачное совпадение подарило миру один из самых длинных фантастических сериалов в США: «Тайны Смолвиля» длились десять сезонов или 218 эпизодов.В 2000-х была и еще одна попытка переизобрести Супермена, достойная внимания. Речь о мини-серии «. На протяжении 12 выпусков Кал-Эл совершает различные подвиги, вторя в этом Гераклу (с которым, к слову, встречается на страницах), а в финале… умирает. Причиной его смерти на этот раз становится не злодей или криптонит, а само Солнце, которое всегда было главным источником сил героя. Моррисон хотел рассказать сложную историю в духе стандартного мифоэпического приключения, где изобразил всё, за что читатели любят Супермена в различных его проявлениях. Большому ценителю и знатоку комиксов удалось всего за 12 выпусков суммировать более чем полувековую историю персонажа, затронув немало не самых очевидных моментов из его биографии.Новую и более мрачную версию Супермена предложил в 2013-м Зак Снайдер , взяв на титульную роль Генри Кавилла . В « Человеке из стали » криптонец вновь стал богом среди людей, а режиссер сосредоточился на могуществе персонажа — и реакции современного общества. Результат вышел спорным, однако на покой Кал-Эл уходить не собирался и три года спустя вернулся в « Бэтмене против Супермена: На заре справедливости ». Примечательно, что это первая встреча Брюса Уэйна и Кларка Кента на больших экранах — в комиксах это случилось еще в 1940-х. Несмотря на обилие спорных моментов, фильм долгое время оставалась едва ли не самой кассовой экранизацией комиксов (Marvel в конечном счете одолели конкурента с разгромным счетом).Последний раз примерить трико Кавиллу удалось в 2017-м с выходом « Лиги справедливости » (не считая крошечного камео в « Черном Адаме »). Если первые два воплощения еще смогли увлечь зрителей, даже несмотря на многочисленные недостатки и слабую критику, то к этому моменту кредит доверия окончательно иссяк, и «командный» фильм провалилась в прокате, что, по сути, поставило точку на затее ансамблевых проектов. Да, DC не завязало с супергероикой, но выбрало истории конкретных героев, не помышляя о чем-то глобальном. Ситуацию чуть исправил выход режиссерской версии Снайдера в 2021-м, но не радикально. К тому же каноном по-прежнему считается именно театральная версия.«Свежайший» взгляд на Супермена только недавно появилась в мировом прокате: за очередной перезапуск отвечает Джеймс Ганн , зарекомендовавший себя в супергероике « Стражами Галактики » и « Отрядом самоубийц », а Человека из стали на этот раз играет Дэвид Коренсвет . Режиссер прямо признавался, что одним из источников вдохновения для него стала серия «Все звезды» Моррисона, а гуманизм здесь будет куда важнее патриотизма. Получится ли сделать Супермена вновь релевантным времени — пока вопрос открытый. Зато можно сказать абсолютно точно, что исчезать Кларк Кент никуда не собирается. Не так уж много осталось до столетнего юбилея первого и важнейшего супергероя — будем с интересом наблюдать за веком вторым.