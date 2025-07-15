«Это птица?»: почему Супермен всегда остается актуальным

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«Мы поругались в первый съемочный день»: Светлана Иванова о работе с Валерией Гай Германикой

Ему было 68 лет

Вместе с Региной Тодоренко артист готовится к рождению третьего ребенка

«Я смирился с тем, что я неидеальный родитель»: Влад Топалов о трудностях отцовства

Актёр готовится в четвёртый раз стать отцом

«Я думал, у меня никогда не будет детей»: Артем Ткаченко о родительстве, бессонных ночах и безусловной любви

Интервью

Кирилл Мелехов: «Хочется, чтобы зритель увидел, что его не обманывают»

Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино