Рыцарь эпохи нулевых. Памяти Юрия Мороза

В Москве, в возрасте 68 лет ушёл из жизни режиссёр, кинодраматург, актёр и продюсер Юрий Мороз. Человек уникального дарования быть частью профессионального сообщества. Человек, хорошо умевший не только придумывать истории и снимать кино, но, что было значительно ценнее для обитателей цеха, обладавший талантом дружить. Его обожали все — актёры, критики, продюсеры. Он был комфортным в работе и харизматичным в общении. Он обладал уникальным чутьём и тонким вкусом. Он редко получал награды, потому что всегда опережал повестку. Снимал то, во что верил, постоянно открывая для себя новые горизонты жанров, стилей и тем, оставив после себя невероятную любовь и уважение в сердцах самых разных людей.
В кино 80-х Мороз начинал карьеру в качестве актёра. Однако, в основном это были яркие эпизоды и роли второго плана — Алёша Бровкин в исторической дилогии Сергея Герасимова
, милашка Тони в оперетте «Принцесса цирка
» Светланы Дружининой
, хлюпик Костя в драме «Пацаны
» Динары Асановой
, Паоло Страдивари в детективе «Визит к минотавру
» Эльдора Уразбаева
. В начале 90-х Юрий дебютировал в режиссуре полнометражной картиной «Подземелье ведьм
». Но резонансным стал второй фильм режиссёра — политический детектив «Чёрный квадрат
», который и сегодня смотрится весьма актуально. Параллельно Мороз начинает заниматься продюсированием. Первая же работа на этом поприще становится подлинным шедевром. В содружестве с Сергеем Сельяновым
, Вячеславом Шмыровым
, Арменом Медведевым
и Игорем Малашенко, Мороз создаёт альманах «Прибытие поезда
», где режиссёрами короткометражных новелл выступили Алексей Балабанов
, Владимир Хотиненко
, Дмитрий Месхиев
и Александр Хван
.
На рубеже веков в период расцвета телевизионного кино, Мороз снимает три сезона детективного сериала «Каменская
» по бестселлерам Александры Марининой. Сериал становится хитом, выдерживая многократные повторы показов по ТВ с огромными рейтингами и получает приз за режиссуру на одном из национальных фестивалей. В 2006-м Мороз снимает свою лучшую картину «Точка
». Жёсткая социальная драма о подспудных, кровоточащих язвах общества так неприятно царапает зрителя, успевшего полюбить гламурную картинку, что фильм словно бы не замечают на ведущем национальном фестивале «Кинотавр», да и прокат ленты также проходит почти незамеченным. Однако, буквально спустя пару лет именно это направление фестивального кино станет основным трендом на долгие годы. А Мороз следом за пронзительной «Точкой» снимает лучший свой телероман «Братья Карамазовы
» по хрестоматийной книге Фёдора Достоевского.
В последние годы жизни Мороз продолжал удивлять неуёмной тягой к расширению поля творческой деятельности. Среди его работ и любопытнейший интеллектуальный ребус «Теория вероятности
», и масштабная экранизация романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река
» и тонкая семейная драма «Лунатики
», получившая приз за лучший сценарий на кинофестивале в Выборге. Всю жизнь Мороза как автора волновала тема человека — его взаимоотношения с окружающим миром и другими людьми, попытки коммуникации и невозможность её нахождения. Будучи очень добрым и человечным, Мороз культивировал эту человечность в своём творчестве. Именно это качество как его фильмов, так и его натуры подкупало и зрителя, и коллег по цеху.
На протяжении вей жизни Мороз был неотъемлемой частью больших профессиональных событий. Ни один крупный фестиваль не обходился без него — он был душой сообщества, его барометром. Интеллект и аналитический ум в сочетании с лёгкостью, личным обаянием и тонким чувством юмора притягивали к нему самых разных людей. Мороз был невероятно щедр в общении, искренне делился своими мыслями и впечатлениями, всегда подмечая нюансы. Он был особенным, удивительно ярким и скромным одновременно. И у него была своя уникальная роль в кинематографическом процессе на которую никто более не сможет претендовать.
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