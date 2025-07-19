Малой, Лысый и лохматая Муза: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2025 год

Министерство культуры РФ подвело итоги основных питчингов, касающихся детского, авторского и дебютного кино. Впереди – итоги по новой в этом году категории, соответствующей национальному проекту «Молодежь и дети», презентации которой завершились только 17 июля. Как выяснилось, и в детском питчинге была пара проектов именно из этой секции, поэтому о них мы расскажем позже. По факту из 31 презентованного именно в категории детско-юношеских фильмов проекта поддержку получили 11. Впервые мы, как на экзамене, расставили все проекты – как получившие финансирование, так и нет, – по количеству баллов, которые им дала экспертная комиссия Министерства культуры РФ.
фото: "Мой дикий друг. Возвращение домой"
Проекты, получившие финансирование
Мой маленький папа, компания «КПП», 40 млн рублей
Режиссеры Дмитрий Медькин и Анна Папушева 71 балл
Выпускники Академии Никиты Михалкова дебютируют с комедией про перемену тел. Успешный архитектор случайно принимает «капсулу детства» и превращается в ровесника своего сына Васю, у которого нет друзей. Так что папе приходится не только решать взрослые проблемы, но и смотреть на мир глазами ребенка, чтобы стать другом своему сыну. На роль папы уже согласился актер Михаил Полицеймако, видеообращение которого немного доработали нейросеткой, чтобы актер выглядел 10-летним мальчишкой. Для фильма такой ход пока не продумали.
Мой дикий друг. Возвращение домой, компания «Пропеллер Продакшн», 70 млн рублей
Режиссер Анна Курбатова 69 баллов
Продолжение семейного фильма Анны Курбатовой про мальчика Сашу, который живет со своей тетей в маленьком живописном городке и однажды в местном лесу находит попавшего в капкан лисенка, которого спасает от браконьеров. Во второй части сохранится основной актерский состав – Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, также к касту присоединятся Валентина Мазунина, Ян Цапник и Антон Богданов. Животных тоже станет больше, так как речь пойдет уже не про лес, а про целый зоопарк. Кроме того, в картине будет использована анимация. Снимать снова будут в окрестностях Екатеринбурга – при поддержке Свердловской киностудии. Премьера запланирована на осень 2026 года.
Невероятное Рождество, компания «Фома кино», 70 млн рублей
Режиссер Светлана Амбросова 69 баллов
Первая попытка сделать детское кино о святой великой княгине Елизавете Федоровне Романовой, которая основала Марфо-Мариинскую обитель, хотя она будет только одной из героинь фильма. Проект уже был представлен на питчинге в прошлом году, но тогда поддержку не получил. Одним из продюсеров является Анастасия Легойда – жена председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Соответственно картина поддержана РПЦ. Легойда обещает фильм в традиции святочных рассказов и с использованием искусственного интеллекта, с которым уже больше полугода экспериментируют, чтобы «оживить» фотографии начала XX века и сэкономить на производстве. Релиз фильма запланирован на 2027 год, выпускать будет компания «Централ Партнершип».
фото: "Спасти капибару"
Спасти капибару, «А-10 Студия», 70 млн рублей
Режиссер Екатерина Двигубская 69 баллов
В прошлом году проект про столь интересное животное, в честь которого уже даже открыли кафе в Москве, не получил поддержку. На этот раз повезло, так как сценарий подстроили, собственно, под то самое кафе. Именно туда ходит увлеченный биологией мальчик Андрей, чтобы пообщаться с капибарой Звездочкой. Но прежний хозяин животного – жестокий цирковой дрессировщик – похищает капибару, и Андрей отправляется на поиски. Чтобы спасти Звездочку, ему придется столкнуться с полицией, цирковыми артистами и даже собственной семьей. В главной роли по-прежнему видят Бориса Дейкова, а во взрослом дрим-касте – Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Юрий Колокольников и Федор Добронравов.
Лукоморье, компания «Наше кино продакшн», 70 млн рублей
Режиссер Александр Бабаев 68 баллов
Питчинговавшийся в прошлом году проект по мотивам сказок Пушкина поменял режиссера (ранее был заявлен Василий Ровенский) и утвердил финальный актерский состав, так что на этот раз получил финансирование – правда, не 100 млн, которые запрашивали, а 70. При этом общий бюджет картины оценивается в 200 млн рублей. Главные роли в фильме, съемки которого планируется начать уже в августе, сыграют Леон Кемстач и Ника Жукова. Их герои – Ваня и Маша – отстают от класса во время экскурсии, через некоторое время понимают, что заблудились, и неожиданно оказываются в Лукоморье, где живут сказочные персонажи. Роль Бабы-Яги сыграет Елена Валюшкина, Кощея – Павел Прилучный, а Русалку – звезда «Натальной карты» и исполнительница главной роли в новой версии «Моей прекрасной няни» Олеся Иванченко. Также для презентации на питчинге была снята тизер-сцена с Пушкиным, роль которого исполняет Артем Кошман. В прокат ленту планируется выпустить зимой 2026-го.
фото: "Лукоморье"
Влюбленные, продюсерский центр Киностудии им. М.Горького, 100 млн рублей
Режиссер Евгений Шелякин 67 баллов
Единственный детский проект, который просил от Минкультуры 100 млн и их же и получил, что, конечно, не удивительно с учетом режиссерско-продюсерской команды – в производстве уже участвует прокатная компания «Вольга». Речь в фильме пойдет про семейную пару экстрасенсов (в дрим-касте – Тихон Жизневский и Любовь Аксенова), которые воспитывают 12-летних двойняшек Петю и Машу. Они производят впечатление счастливой семьи, но вдруг родители подают на развод. Все дело в том, что 20 лет назад они, будучи влюбленными подростками, заключили договор с темными силами о том, что получат магический дар, но через 20 лет должны расстаться. Тогда им казалось, что этот срок – бесконечность, а сейчас они готовы на все, чтобы разорвать мистический договор.
Дом на дереве, компания «Смысл медиа», 50 млн рублей
Режиссер Владимир Агранович 67 баллов
Режиссер из Донецка, где и собираются снимать фильм, Владимир Агранович вместе со своей сестрой Екатериной с 2023 года «реализовали уже пять проектов, три из которых есть на платформах, а два выйдут в этом году». Все они связаны с Донбассом. «Дом на дереве» создатели называют детским кино о взрослых проблемах. Фильм рассказывает про 11-летнего Вову, который живет беззаботной жизнью ребенка, но однажды застает родительскую ссору, в ходе которой узнает, что их дом куплен в ипотеку и они могут лишиться его по вине отца. Вова пытается поговорить с родителями, но те не идут на контакт, поэтому он решает построить для семьи новый дом, как следует из названия, на дереве. Эксперты вполне логично задавали вопросы о том, почему 11-летний мальчик не понимает, что дом на дереве – все-таки не выход для большой семьи, но не получили внятного ответа. В ходе защиты проекта также выяснилось, что по сюжету, отец не может больше платить ипотеку, потому что решил стать сценаристом, а мальчик Вова к стройке дома на дереве привлекал друзей, которые были уверены, что дом этот для них, а вовсе не для его семьи.
Режиссер Юлиана Богатырева 67 баллов
Дебют выпускницы школы «Свободное кино» расскажет про 9-летнюю Леську из детдома, которая, в отличие от большинства таких же детей, хочет не обрести семью, а снова вернуться в детский дом, потому что там ее ждет лучший друг, а взрослым она не доверяет. Однако новые родители Леськи ведут себя странно и терпят все испытания, которые она им придумывает. Девчонка добивается своего и возвращается в детдом, но задумывается о том, что, возможно, эти приемные родители и могли бы стать для нее настоящими. Сценарий основан на собственном опыте одного из сценаристов, в семье которого был приемный брат. Художественный руководитель проекта – Николай Лебедев. Консультацией съемочной группы будут заниматься психологи благотворительного фонда «Дети наши».
ГАВриловы и лохматая Муза, «Студия Традиция», 70 млн рублей
Режиссер Виктория Фанасютина 66 баллов
В прошлом году экранизация книги детского писателя и многодетного отца Дмитрия Емца осталась без господдержки, но на этот раз успела практически в последний вагон. Фильм расскажет про семью Гавриловых, где семь детей однажды приводят домой совершенно обычную на вид беспризорную собаку, которая, как выясняется съела какой-то экспериментальный препарат. Теперь – стоит ее только погладить, как в человеке пробуждаются все его таланты и способности. Например, отец семейства дописывает настоящий роман, по которому уже собираются снимать фильм – так что в дом к Гавриловым приезжает еще и киногруппа. Собака, которую называют лохматой Музой, становится звездой, но, конечно, за таким необычным животным начинают охотиться и не очень хорошие люди. Создатели обещают приключенческую комедию с элементами фэнтези – кроме уникальной собаки в фильме появится еще и привидение. Роли родителей уже согласились сыграть Яна Сексте и Виктор Добронравов.
Приключения пингвиненка, «Метеор студия», 70 млн рублей
Режиссер Ольга Амоль 66 баллов
Полнометражный режиссерский дебют Ольги Амоль, снявшей несколько короткометражек и эпизоды сериала «Маша и Медведь: Анимашки» (до этого Амоль работала 15 лет в анимации). На презентации был показан сгенерированный нейросетью видеоролик, для которого режиссер, впрочем, дополнительно анимировала главного героя – пингвиненка из московского зоопарка, который потерялся в большом городе и хочет вернуться к маме. В дрим-касте москвичей – Павел Прилучный, Валентина Ляпина, Роман Курцын и Зоя Бербер. Художественным руководителем, соавтором сценария и продюсером выступает Василий Ровенский. В прокат фильм планируют выпустить в 2026 году.
фото: "Приключения пингвиненка"
Супер папа, компания «Родарс Фильм», 70 млн рублей
Режиссер Эдуард Пальмов 66 баллов
Актер, а теперь еще и продюсер Георгий Перадзе решил сделать презентацию проекта в стихотворной форме, чем повеселил экспертов, хотя рифмы особо не складывались, а ведущий питчинга Иван Кудрявцев то и дело просил выдавать панчи с края сцены, а не посередине, куда светит лазер проектора – опасный для глаз. Сюжет этой оригинальной картины тоже связан с технологиями: российский и индийский ученые изобретают наносканер, с помощью которого можно поменять местами человеческий разум. Прибор еще, правда, не прошел испытания, но сыновья этих ученых – Иван и Джириш – верят, что он поможет решить им школьные проблемы и избавит от комплексов. Естественно, все идет не по плану, и папа теперь в теле Ивана, а Иван соответственно наоборот. Что происходит с индийской стороной этой международной и, очевидно, фантастической комедии, мы из презентации не очень поняли. Кроме того, что в фильме будут использованы приемы знакомого с детства (как минимум поколению Перадзе) индийского кино, хотя все и будет происходить в Москве, которую хотят показать как город, куда все точно захотят приехать. Ну а если у группы еще останутся деньги, то они поедут снимать и в Индию.
Проекты, не получившие финансирование
ДУХ БАРСА, компания «Соскей бр. Пикчерс», режиссер Олег Хамоков, 65 баллов
Совсем немного не хватило до господдержки уже представлявшемуся в прошлом году – правда, в категории авторских – проекту актера, а затем и режиссера Олега Хамокова, окончившего в Кабардино-Балкарском университете мастерскую Александра Сокурова. Со времен авторского питчинга фильм претерпел некоторые изменения. Теперь он больше концентрируется на 13-летнем мальчике, который имеет порок сердца, но хочет быть футболистом. Он встречается с талантливым спортсменом Азаматом, который не сумел реализовать карьеру в столице и вернулся на малую родину. Проект по-прежнему поддерживает ФК «Алания» и министр культуры Северной Осетии актер Сослан Фидаров.
Второй фильм актрисы кино и режиссера, снявшей до этого мелодраму «Счастье в конверте», представляют на питчинге Минкультуры уже в третий раз. И по-прежнему безуспешно. Возможно, потому, что за это время проект не претерпел особых изменений, а на презентации все так же показывают сгенерированный нейросетью ролик. Кстати, фактуру фильма тоже планируют создавать с помощью ИИ. «Болотные робинзоны» – экранизация одноименной повести советской писательницы Софьи Радзиевской о войне глазами девочки. Маленькое село, оказавшееся на пути немецкого десанта, полностью уничтожено. Чудом уцелели подросток Саша, дед Никита, бабушка Ульяна и несколько малышей, так как ушли на затерянный среди болот остров, о котором всегда ходило множество легенд. Сценарий написала правнучка писательницы Яна Устинова, до этого работавшая, в основном, над документальными телефильмами.
Тайна Чёрного кургана, кинокомпания «Фильмокей», режиссер Олег Штром, 56 баллов
Режиссер «Нахимовцев» и продюсер «Легенд Орленка» собирается снимать в Крыму приключенческую историю про подростков, которые случайно обнаруживают след пропавшей во время Великой Отечественной музейной коллекции Боспорского царства и решают втайне от взрослых найти сокровища. Одновременно с ними коллекцию ищут злодеи – черный археолог Грач и немецкий контрабандист Шнайдер. Естественно, подростки в этом поиске сокровищ победят.
Снова не повезло проекту про девушку Дину, с детства любившую собак. Она отправляется на фронт инструктором-кинологом, которой предстоит готовить собак-истребителей танков. Уже в первом бою Дина переживает сильнейшее потрясение, когда любимица ее отряда погибает. Тогда девушка начинает искать способ сохранения жизни животных и находит способ дрессировки, при котором собаки могут сбрасывать взрывчатку и возвращаться невредимыми. Несмотря на то, что на войне Дина проходит путь взросления, в ней остается человечность. Снимать фильм собирались вместе с консультантами центра военного собаководства, которые и сейчас готовят животных для подобных миссий.
Мой друг Володя Дубинин, киностудия «Арк-фильм», режиссер Павел Пархоменко, 54 балла
Еще один неоднократный участник питчинга Минкультуры – патриотический проект про жизнь и судьбу пионера-героя Володю Дубинина, который хорошо учился и занимался в кружке авиамоделирования, за что получил путевку в Артек, а с наступлением войны стал партизаном Старо-Карантинских каменоломен, где в мирное время играл с ребятами в казаков-разбойников.
фото: "Кристальное сердце"
Кристальное сердце, Продюсерский центр Натальи Углицких, режиссер Наталья Углицких, 53 балла
Постановщица теледетектива «Некрасивая подружка» собирается снять историю про 10-летнюю девочку со сложным характером, которую дедушка-ювелир научил дару чувствовать камни. В одном из камней она видит мальчика Кирилла, который просит о помощи, при этом и семья главной героини попадает в беду. Так что теперь девочке предстоит спасти и Кирилла, и всю свою семью. Главную роль сыграет Марта Евстигнеева, снимавшаяся в «Вызове» и сериале «Первый класс», на одну из взрослых ролей уже утвержден Александр Устюгов, а по поводу деда создатели ведут переговоры с Сергеем Маковецким.
Полоса препятствий, компания «Силк роад медиа», режиссер Роман Просвирнин, 52 балла
Хулиган Санька Лысый, чтобы скрыться от полиции и соцопеки, попадает в лагерь МЧС, где «сильные духом и сердцем люди» помогают ему взрослеть как личности. У него наступает переоценка ценностей и случается первая любовь. Проект поддерживает всероссийское юношеское движение «Школа безопасности» МЧС.
В прошлые годы проект уже был представлен на питчинге, но попадал резерв, с тех пор сценарий переработали, чтобы ориентироваться на аудиторию 6+. Проект рассказывает про 12-летнего мальчика, который осенью 1941-го попадает с младшей сестрой в детдом, оказавшийся под немецкой оккупацией, и Санька вступает в местное подполье.
Сашино лето, компания «Космосфильм. Визуальные эффекты», режиссер Тихон Пендюрин, 51 балл
Полнометражный режиссерский дебют продюсера артхаусного кино Тихона Пендюрина под художественным руководством Алексей Германа-младшего должен был рассказать про приключения двух маленьких друзей в поисках собаки. Атмосферным референсом был «Человек идет за солнцем» Михаила Калика, а сюрреализм обещали сродни «Сказке о потерянном времени». Снимать планировали в Удмуртии – с привлечением местных актеров и при поддержке республиканского министерства культуры.
фото: "Санька"
Богатыри, компания «Наше кино продакшн», режиссер Павел Воронин, 47 баллов
Создатели фильма «Богатыри» хотели спасти Русь, но ее, видимо, уже не спасти. По сюжету главный герой – школьник Ваня – случайно открывает портал в наше время и в него попадает древняя колдунья, которая хочет найти запрятанные здесь некогда артефакты и возродить дракона. Обещали «гомерически смешное и сказочное приключение» про «попаданцев»-богатырей в исполнении двух Романов – Курцына и Постовалова, заряженных на съемки уже в конце августа этого года.
Теория невероятностей, Свердловская киностудия, режиссер Денис Гуляр, 44 балла
Мальчик Матвей, который предпочитает компьютер общению со сверстниками, попадает в неприятности и, скрываясь от местных хулиганов, прячется в бетонной трубе, выбравшись из которой оказывается в параллельной реальности. Экранизацию книги педагога и писательницы Виктории Ледерман собирался снимать постановщик «Манюни» Денис Гуляр, который сам родом из Екатеринбурга, где и должен быть реализован проект.
Режиссер «Головы-жестянки» Иван Капитонов решил снова исследовать подростковые отношения, но на этот раз в условиях Великой Отечественной войны. В 1941 году задиристая Ленька, которая просит называть себя так в честь без вести пропавшего на стремительно начавшейся войне отца, объявляет бойкот эвакуированному к ним в поселок в самом начале блокады Ленинградскому хореографическому училищу, но постепенно проникается балетом и уже сама хочет попасть в их труппу, поехать в мирный Ленинград и все-таки найти пропавшего отца.
Братья Чижиковы когда-то участвовали в конкурсе «Кинотавра» с ироничным дебютом «Парень с нашего кладбища», главную роль в котором играл Александр Паль, а затем участвовали в постановке сериалов «Казанова в России. Тайная миссия» и «Бедные смеются, богатые плачут». Теперь вот решили вступить на ниву детского кино. «Поросенка» создатели проекта называют современной интерпретацией «Буратино» и «Красавицы и чудовища», однако мы в первую очередь вспоминаем фильм «Пенелопа». В центре истории 12-летний школьник, у которого однажды вырастает пятачок. Причина – редкий вирус, который активируется у тех, кто ведет себя по-свински. И Сеня может выздороветь, только если научиться просить прощения по-настоящему.
Метеор, студия «Мик», режиссер Вера Баженова, 38 баллов
Замкнутый подросток Паша, переживший потерю отца, приезжает в летний лагерь, где знакомится с девочкой Сашей, увлеченной миром мотогонок. Тренер видит в парне потенциал и вводит его в команду – конечно, не случайно, так как именно Паша приведет команду к победе. Создатели проекта утверждают, что несмотря на экшн этой истории, главное – показать, что «для того, чтобы начать ездить на мотоцикле, надо научиться ездить на мотоцикле», а не просто «захотеть мотик». История для режиссера личная, потому что ее бабушка была мотогонщицей.
История про 14-летнего Андрея Малого, который весной 1944 перед освобождением Севастополя попадает в разведгруппу, которой нужно достать карту обороны побережья, а потом в плен, где немецкое командование решает через парня разыграть план с подставной картой. Однако Малой не так прост, как кажется на первый взгляд.
Секрет говорящих камней, «Студия АСДС», режиссер Вячеслав Лавров, 35 баллов
Экранизация книги писательницы и палеонтолога Марины Дороченковой «Где живут динозавры» про компанию школьников, которые встают на защиту древних окаменелостей, в которых они разглядели огромных тиранозавров и крохотных аммонитов, крылатых птеранодонов и саблезубых кошек. Презентационный ролик был полностью сделан с помощью искусственного интеллекта, им же создатели собирались визуализировать динозавров, которых видят юные главные герои.
фото: "Малой"
Хочу быть собой, компания «Эн Джи Продакшн», режиссер Наталья Макарова, 31 балл
Фильм о первой любви и начале собственного жизненного выбора, в чем главному герою помогают мистические персонажи. Благодаря им мальчик попадает в тела своих одноклассников и по сути меняется семьями, родителями, жизнью, что, конечно, приводит к изменениям судеб.
Дорогой деда, компания «А2 продакшн», режиссер Валентин Захаров, 29 баллов
Роуд-муви про семью, которая едет «из северного мегаполиса до южного моря» и вскрывает старые обиды. Семья при этом разновозрастная и многонациональная, а триггером конфликтов, несмотря на название, становится убежавшая девочка-подросток.
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