Смотреть онлайн: «Декстер», «Этерна» и путешествие Романа Михайлова на Солнце

Самые ожидаемые интернет-релизы июля по версии Кино-Театр.Ру
«Театральная зона» (1 сезон)
Премьера: 1 июня
Платформа: Kion
«Театральная зона»
«Нет повести печальнее на свете, чем малява о Ромео и Джульетте»
. Если и существует какая-то вечная тема в российских сериалах, то она точно связана с тюрьмой. На этот раз главным героем эпопеи об исправлении и наказании стал затюканный режиссер провинциального ТЮЗа Червонцев (Борис Дергачев
), отбывающий срок за случайный поджог своего храма искусств. Единственный шанс выйти по УДО раньше положенного — поучаствовать в жизни колонии, поставив классическую трагедию Шекспира на радость тюремному начальству.
Театральные драмы рискуют выплеснуться за пределы сцены, а это чревато проблемами для всех: местные Монтекки в труппу попали, мягко говоря, не из ГИТИСа. Комедию о беспощадной силе искусства поставил Ашот Кещян
(«Афродеревня
»), продюсерами «Театральной зоны» выступают Сарик
и Гевонд Андреасяны
. Уникальная возможность увидеть, как на Никите Кологривом
, Семене Молоканове
и целой плеяде маститых КВНщиков сидят тюремные робы.
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Перевоспитание семьи. «Исправление и наказание» — еще один сериал о тюрьме
«Государь» (1 сезон)
Премьера: 2 июля
Платформа: Okko
«Государь»
Даже удивительно: несмотря на настоящий бум «царских сериалов», историю первого русского императора никто из современных авторов так и не осмелился рассказать напрямую. Да, Петр Первый нередко становится второстепенным героем в исторических проектах («Собор
», «Елизавета
»), его личность исследуют в жанре докудрамы («Петр I: Последний царь и первый император
»). И вот только сейчас Okko в кооперации с Первым каналом выпускает восьмисерийный сериал-портрет человека, Россию поднявшего на дыбы.
Главную роль в «Государе» исполнил Константин Плотников
, его главного сподвижника Александра Меншикова — Евгений Ткачук
. Вот так просто в исторический сериал пробрался один из самых необычных дуэтов сериала «Король и Шут
» (тут роли у артистов в определенной мере схожи). Режиссером проекта о великой модернизации страны выступил Сергей Гинзбург
, ранее работавший над «Великой
», «Зорге
» и «Сыном отца народов
».
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Суженые и ряженые. «Собор» — масштабный сериал о любви на фоне петровских реформ
«Дандадан» / Dandadan (2 сезон)
Премьера: 3 июля
Платформа: Crunchyroll
«Дандадан». 2 сезон. Тизер №4 на японском языке
Обыкновенная японская школьница Момо верит в существование призраков. Обыкновенный японский школьник Кэн зачитывается журналами о коспирологии и точно знает — пришельцы уже давно среди нас (но власти это скрывают). В итоге, оказываются правы оба: мальчика проклинает могущественная призрачная пенсионерка, а девочку похищают озабоченные инопланетные, желающие посмотреть, как там все в человеческом организме устроено. Теперь двум противоположностям нужно объединиться и общими усилиями дать отпор всей этой потусторонне-инопланетной шайке-лейке. Так начинается «Дандадан» — задорный мультсериал на основе манги Юкинобу Тацу, по праву считающийся одним из лучших аниме прошлого года.
Первый сезон совсем недавно официально вышел в России (как и полнометражный фильм «Злой глаз
»), а за рубежом «Дандадан» уже заходит на второй круг. Эклектичное подростковое приключение, сдобренное хип-хопом группы Creepy Nuts, удивляет экшном, юмором чуть-чуть выше пояса и изобретательным янг-эдалт сюжетом — тем гарантировано и зацепит фанатов «Человека-бензопилы
» и «Скотта Пилигрима
».
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Босоногий Кэн. Рецензия на первый сезон аниме «Дандадан»
«Песочный человек» / The Sandman (2 сезон)
Премьера: 3 июля
Платформа: Netflix
«Песочный человек». 2 сезон. Трейлер №2 на английском языке
Изначально сериализацию одноименного комикса Нила Геймана
планировали превратить в сериал на три сезона — этого объема как раз бы хватило, чтобы подробно описать похождения повелителя царства снов Морфея (Том Старридж
). Но пришлось все переиграть: сразу несколько женщин обвиняют Геймана
в сексуализированном насилии. Имя скандального сценариста вычеркивают из титров, новые проекты по его сценариям отменены, а «Песочный человек» застрял в лимбе, как чемодан без ручки: класть на полку поздно (все-таки немалые бюджеты потрачены) уже поздно, доводить дело до конца — опасно. В итоге Netflix нашел компромиссное решение, которое не понравится никому: второй сезон «Песочного человека» выпустят, но он станет для шоу финальным.
Тем не менее, сериал по культовому графическому роману еще может удивить. В основе второго сезона лежит арка «Пора туманов» (Season of Mists) — эпическая в своей странности история, стартующего с момента, когда Люцифер (Гвендолин Кристи
) решает уйти на пенсию и выбирает себе преемника. В то же в ермя Морфей пожинает плоды своего векового тщеславия и попытаться освободить возлюбленную, которую обрек на муки тысячи лет назад. У «Песочного человека» еще есть козыри — фирменная странность Геймана, в отличие от его имени, никуда из сериала не испарится.
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Хищные грезы века. Рецензия на первый сезон «Песочного человека»
«Этерна» (1 сезон)
Премьера: 5 июля
Платформа: Кинопоиск
«Этерна». Трейлер №2
Уже три года прошло с того момента, как Кинопоиск со свойственной ему масштабом представил полнометражный фильм «Этерна: Часть первая
» — дорогое, звездное и в то же время вызывающе нескладное эпическое фэнтези по циклу романов Веры Камши. Эксперимент в итоге был признан не слишком удачным: проект «Этерна» ушел на многолетнюю доработку, а встреченный без особого энтузиазма пилот удалили из онлайн-кинотеатра. В июле наконец-то увидим, как была проведена работа над ошибками. Надо отдать Кинопоиску должное: веру в проект, призванный стать нашим ответом «Игре престолов
», никто из продюсеров не потерял.
Режиссером обновленной «Этерны» стал Сергей Трофимов
— оператор «Ночного дозора
», «Монгола
» и «Нулевого пациента
» (последний он еще и режиссировал совместно с Евгением Стычкиным
). История о планете Кэртиана обещает переплести магию с политическими интригами вокруг престола королевства Талиг. Наследник из смещенной королевской династии Альдо (Антон Рогачев
) ищет способы вернуть себе власть, в то время как вокруг трона уже начинаются брожения элит. Как будто этого мало, жители королевства вовсю готовятся к пришествию Великого Излома — местного аналога Апокалипсиса, остановить который смогут только «четыре повелителя». Страшно представить, сколько сезонов «Этерны» придется снять, чтобы показать мир Камши во всей его полноте.
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Игра в гардемарина. Рецензия на фильм «Этерна. Часть первая»
«В Филадельфии всегда солнечно» / It's Always Sunny in Philadelphia (17 сезон)
Премьера: 9 июля
Платформа: Hulu
Что-то можно, что-то вышло из моды, а что-то — вечно. В этом году ситком о владельцах ирландского кабачка Paddyʼs Pub отмечает свое 20-летие, закрепляя за «Филадельфией» звание одного из самых долгоиграющих ситкомов в человеческой истории. В наши неспокойные времена сериал Роба Макэлхенни
остается одним из последних проектов, все еще позволяющих себе шутки на грани фола. Особенно смешно, когда их произносит всеобщий любимец Дэнни Де Вито
, сыгравший здесь одну из своих самых-самых лучших ролей.
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100 лучших сериалов всех времен
«Хутор» (1 сезон)
Премьера: 10 июля
Платформа: Premier, START
«Хутор»
Похоже, колоссальные кассовые успехи «Холопа
» еще долго будут довлеть над российскими сериалами: в «Хуторе» вновь поднимается тема вынужденного дауншифтинга порочного мажора, которому предстоит пройти трудной дорогой перевоспитания. На этот раз не повезло финансовому аферисту Артему (Сергей Романович
), крепко влипшему из-за провала сомнительной финансовой схемы. Спасаясь от полиции и бандитов, он оказывается в поселке отверженных, где комично-жуткий идеолог общины (Гоша Куценко
) лупит всех розгами за малейшую провинность.
Уже из трейлера видно, что главный комедийный элемент «Хутора» — противопоставление города и деревни. В Москве, конечно хорошо, но как-то бездуховно. В общине русских анархо-примитивистов интернета нет и туалет на улице — зато люди хорошие. Режиссером сериала об уходе в лес выступил Илья Силаев
, уже набивший руку на социальных комедиях благодаря работе над «Сестрами
» и мелодрамой «Куплю актрису
».
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Сказка о потерянной Золушке. Рецензия на фильм «Холоп 2»
«Декстер: Воскрешение» / Dexter: Resurrection (1 сезон)
Премьера: 11 июля
Платформа: Paramount+
«Декстер: Воскрешение». Трейлер на английском языке
В 2006 году сериал «Декстер» оказался настоящей революцией для американского (и не только — вспомним хотя бы «Метод
») телевидения, представив зрителям главного героя нового типа — приятного, чуть-чуть подмороженного парня, трудящегося судмедэкспертом в полиции Майами и тщательно скрывающего свою тягу к убийствам. Оригинальный «Декстер
» за авторством сценариста Джеймса Маноса-младшего выдержал 8 сезонов. Под конец исполнителю главной роли Майклу Си Холлу
уже приходилось тащить сериал на себе в соло: кроме него причин досматривать оригинального «Декстера» практически не осталось. Что совсем не помешало телеканалу Showtime выпустить несколько других проектов о хорошем маньяке: «Первородный грех
» и «Новая кровь
» уже не могли похвастаться популярностью оригинала, но аудиторию у экранов собирали стабильно.
«Воскрешение» — уже третья попытка вернуть былую славу «Декстеру». Действие сериала развернется сразу после событий «Новой крови» и будет посвящено поискам Декстером Морганом своего сына Гаррисона (Джек Олкотт
), в котором папина кровожадность тоже проявилась. Есть надежда, что третье возвращение знаменитой франшизы пройдет успешно: каст собрали, что называется, на все деньги (в сериале сыграют Ума Турман
, Питер Динклейдж
и Нил Патрик Харрис
). Еще и пригласили вновь поработать над «Декстером» продюсера Скотта Рейнольдса
, ведущего франшизу с самого ее зарождения.
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Возвращение многосерийного убийцы. Каким получился сериал «Декстер. Новая кровь»
«Путешествие на солнце и обратно» (1 сезон)
Премьера: 16 июля
Платформа: START
«Путешествие на солнце и обратно». Трейлер №2
Новая работа Романа Михайлова
впервые была показана зрителям на минувшем ММКФ — причем целиком, все семь серий-глав. Имела невероятный успех, несмотря на монументальный хронометраж и уже откровенно надоевшую всем эстетику «лихих девяностых». В случае с Михайловым (автором замечательных инди-фильмов «Сказка для старых
», «Наследие
» и «Жар-птица
») суровые бандиты и нескладно бормочущие пацаны — не эксплуатация модного тренда, а вполне реальные образы из биографии. В основе «Путешествия» лежит книга Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет» — «любовный роман из девяностых», удостоенный премии Андрея Белого.
Сюжет для работ Михайлова знаковый. 19-летний парень Руслан (Олег Чугунов
) живет жизнь простого пацана из провинции: мотается с парнями по району, играет в покер на деньги и подумывает о карьере в боксе. Вокруг криминал, суровые мужчины в кожаных куртках и тотальная разруха, что не мешает Руслану думать о прекрасном. В первую очередь, о девушке (Мария Мацель
), которую парень еще совсем юным увидел на свадьбе одного криминального авторитета и теперь не может выбросить из головы. Романтично-страшную историю о том, как выживали, саморазрушались и любили в девяностых, играют топовые молодые актеры: Марк Эйдельштейн
, Лев Зулькарнаев
, Чингиз Гараев
. Среди артистов постарше все тоже хорошо (тут все любимцы режиссера, от Дарьи Екамасовой
до Кирилла Полухина
). От камео видных музыкантов и намеков на феномены российской политики тоже, конечно же, никуда не деться.
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Экзамен по красоте. Рецензия на фильм Романа Михайлова «Жар-птица»
«Скрежет металла» / Twisted Metal (2 сезон)
Премьера: 31 июля
Платформа: Peacock
«Скрежет металла». 2 сезон. Тизер на английском языке
Экранизация одноименной (к сожалению, порядком подзабытой) серии игр Sony о гонках на выживание. В мире будущего, где Соединенные Штаты Америки превратились в Разъединенные, любимым развлечением публики стало изощренное убийство людей. В центре сюжета оказывается курьер Джон Доу (Энтони Маки
), принимающий участие в смертельно опасных турнирах. «Скрежет металла» — скрытое золото библиотеки онлайн-кинотеатра Peacock, совершенно безумный аттракцион комедийного насилия. Который, хочется верить, все же обретет популярность.
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Разочарованные» (1 сезон) — 7 июля, Okko
«Основание» / Foundation (3 сезон) — 10 июля, Apple TV+
«Открытый брак» (2 сезон) — 10 июля, Okko
«Институт» / The Institute (1 сезон) — 13 июля, MGM+
«Дни Сакамото» / Sakamoto Days (2 сезон) — 14 июля, Netflix
«Инкассаторы» (1 сезон) — 14 июля, Premier
«Звездный путь: Странные новые миры» / Star Trek: Strange New Worlds (3 сезон) — 17 июля, Paramount+
«То лето, когда я похорошела» / The Summer I Turned Pretty (3 сезон) — 17 июля, Prime Video
«Акапулько» / Acapulco (4 сезон) — 23 июля, Apple TV+
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