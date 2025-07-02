Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Смотреть онлайн: «Декстер», «Этерна» и путешествие Романа Михайлова на Солнце

2 июля
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Фильмы месяца >>
2 июля 2025
Самые ожидаемые интернет-релизы июля по версии Кино-Театр.Ру

«Театральная зона» (1 сезон)
Премьера: 1 июня
Платформа: Kion

«Театральная зона»

«Нет повести печальнее на свете, чем малява о Ромео и Джульетте». Если и существует какая-то вечная тема в российских сериалах, то она точно связана с тюрьмой. На этот раз главным героем эпопеи об исправлении и наказании стал затюканный режиссер провинциального ТЮЗа Червонцев (Борис Дергачев), отбывающий срок за случайный поджог своего храма искусств. Единственный шанс выйти по УДО раньше положенного — поучаствовать в жизни колонии, поставив классическую трагедию Шекспира на радость тюремному начальству.

Театральные драмы рискуют выплеснуться за пределы сцены, а это чревато проблемами для всех: местные Монтекки в труппу попали, мягко говоря, не из ГИТИСа. Комедию о беспощадной силе искусства поставил Ашот КещянАфродеревня»), продюсерами «Театральной зоны» выступают Сарик и Гевонд Андреасяны. Уникальная возможность увидеть, как на Никите Кологривом, Семене Молоканове и целой плеяде маститых КВНщиков сидят тюремные робы.

Читать Перевоспитание семьи. «Исправление и наказание» — еще один сериал о тюрьме


«Государь» (1 сезон)
Премьера: 2 июля
Платформа: Okko

«Государь»

Даже удивительно: несмотря на настоящий бум «царских сериалов», историю первого русского императора никто из современных авторов так и не осмелился рассказать напрямую. Да, Петр Первый нередко становится второстепенным героем в исторических проектах («Собор», «Елизавета»), его личность исследуют в жанре докудрамы («Петр I: Последний царь и первый император»). И вот только сейчас Okko в кооперации с Первым каналом выпускает восьмисерийный сериал-портрет человека, Россию поднявшего на дыбы.

Главную роль в «Государе» исполнил Константин Плотников, его главного сподвижника Александра Меншикова — Евгений Ткачук. Вот так просто в исторический сериал пробрался один из самых необычных дуэтов сериала «Король и Шут» (тут роли у артистов в определенной мере схожи). Режиссером проекта о великой модернизации страны выступил Сергей Гинзбург, ранее работавший над «Великой», «Зорге» и «Сыном отца народов».

Читать Суженые и ряженые. «Собор» — масштабный сериал о любви на фоне петровских реформ


«Дандадан» / Dandadan (2 сезон)
Премьера: 3 июля
Платформа: Crunchyroll

«Дандадан». 2 сезон. Тизер №4 на японском языке

Обыкновенная японская школьница Момо верит в существование призраков. Обыкновенный японский школьник Кэн зачитывается журналами о коспирологии и точно знает — пришельцы уже давно среди нас (но власти это скрывают). В итоге, оказываются правы оба: мальчика проклинает могущественная призрачная пенсионерка, а девочку похищают озабоченные инопланетные, желающие посмотреть, как там все в человеческом организме устроено. Теперь двум противоположностям нужно объединиться и общими усилиями дать отпор всей этой потусторонне-инопланетной шайке-лейке. Так начинается «Дандадан» — задорный мультсериал на основе манги Юкинобу Тацу, по праву считающийся одним из лучших аниме прошлого года.

Первый сезон совсем недавно официально вышел в России (как и полнометражный фильм «Злой глаз»), а за рубежом «Дандадан» уже заходит на второй круг. Эклектичное подростковое приключение, сдобренное хип-хопом группы Creepy Nuts, удивляет экшном, юмором чуть-чуть выше пояса и изобретательным янг-эдалт сюжетом — тем гарантировано и зацепит фанатов «Человека-бензопилы» и «Скотта Пилигрима».

Читать Босоногий Кэн. Рецензия на первый сезон аниме «Дандадан»


«Песочный человек» / The Sandman (2 сезон)
Премьера: 3 июля
Платформа: Netflix

«Песочный человек». 2 сезон. Трейлер №2 на английском языке

Изначально сериализацию одноименного комикса Нила Геймана планировали превратить в сериал на три сезона — этого объема как раз бы хватило, чтобы подробно описать похождения повелителя царства снов Морфея (Том Старридж). Но пришлось все переиграть: сразу несколько женщин обвиняют Геймана в сексуализированном насилии. Имя скандального сценариста вычеркивают из титров, новые проекты по его сценариям отменены, а «Песочный человек» застрял в лимбе, как чемодан без ручки: класть на полку поздно (все-таки немалые бюджеты потрачены) уже поздно, доводить дело до конца — опасно. В итоге Netflix нашел компромиссное решение, которое не понравится никому: второй сезон «Песочного человека» выпустят, но он станет для шоу финальным.

Тем не менее, сериал по культовому графическому роману еще может удивить. В основе второго сезона лежит арка «Пора туманов» (Season of Mists) — эпическая в своей странности история, стартующего с момента, когда Люцифер (Гвендолин Кристи) решает уйти на пенсию и выбирает себе преемника. В то же в ермя Морфей пожинает плоды своего векового тщеславия и попытаться освободить возлюбленную, которую обрек на муки тысячи лет назад. У «Песочного человека» еще есть козыри — фирменная странность Геймана, в отличие от его имени, никуда из сериала не испарится.

Читать Хищные грезы века. Рецензия на первый сезон «Песочного человека»


«Этерна» (1 сезон)
Премьера: 5 июля
Платформа: Кинопоиск

«Этерна». Трейлер №2

Уже три года прошло с того момента, как Кинопоиск со свойственной ему масштабом представил полнометражный фильм «Этерна: Часть первая» — дорогое, звездное и в то же время вызывающе нескладное эпическое фэнтези по циклу романов Веры Камши. Эксперимент в итоге был признан не слишком удачным: проект «Этерна» ушел на многолетнюю доработку, а встреченный без особого энтузиазма пилот удалили из онлайн-кинотеатра. В июле наконец-то увидим, как была проведена работа над ошибками. Надо отдать Кинопоиску должное: веру в проект, призванный стать нашим ответом «Игре престолов», никто из продюсеров не потерял.

Режиссером обновленной «Этерны» стал Сергей Трофимов — оператор «Ночного дозора», «Монгола» и «Нулевого пациента» (последний он еще и режиссировал совместно с Евгением Стычкиным). История о планете Кэртиана обещает переплести магию с политическими интригами вокруг престола королевства Талиг. Наследник из смещенной королевской династии Альдо (Антон Рогачев) ищет способы вернуть себе власть, в то время как вокруг трона уже начинаются брожения элит. Как будто этого мало, жители королевства вовсю готовятся к пришествию Великого Излома — местного аналога Апокалипсиса, остановить который смогут только «четыре повелителя». Страшно представить, сколько сезонов «Этерны» придется снять, чтобы показать мир Камши во всей его полноте.

Читать Игра в гардемарина. Рецензия на фильм «Этерна. Часть первая»


«В Филадельфии всегда солнечно» / It's Always Sunny in Philadelphia (17 сезон)
Премьера: 9 июля
Платформа: Hulu

Смотреть онлайн: «Декстер», «Этерна» и путешествие Романа Михайлова на Солнце

Что-то можно, что-то вышло из моды, а что-то — вечно. В этом году ситком о владельцах ирландского кабачка Paddyʼs Pub отмечает свое 20-летие, закрепляя за «Филадельфией» звание одного из самых долгоиграющих ситкомов в человеческой истории. В наши неспокойные времена сериал Роба Макэлхенни остается одним из последних проектов, все еще позволяющих себе шутки на грани фола. Особенно смешно, когда их произносит всеобщий любимец Дэнни Де Вито, сыгравший здесь одну из своих самых-самых лучших ролей.


Читать 100 лучших сериалов всех времен


«Хутор» (1 сезон)
Премьера: 10 июля
Платформа: Premier, START

«Хутор»

Похоже, колоссальные кассовые успехи «Холопа» еще долго будут довлеть над российскими сериалами: в «Хуторе» вновь поднимается тема вынужденного дауншифтинга порочного мажора, которому предстоит пройти трудной дорогой перевоспитания. На этот раз не повезло финансовому аферисту Артему (Сергей Романович), крепко влипшему из-за провала сомнительной финансовой схемы. Спасаясь от полиции и бандитов, он оказывается в поселке отверженных, где комично-жуткий идеолог общины (Гоша Куценко) лупит всех розгами за малейшую провинность.

Уже из трейлера видно, что главный комедийный элемент «Хутора» — противопоставление города и деревни. В Москве, конечно хорошо, но как-то бездуховно. В общине русских анархо-примитивистов интернета нет и туалет на улице — зато люди хорошие. Режиссером сериала об уходе в лес выступил Илья Силаев, уже набивший руку на социальных комедиях благодаря работе над «Сестрами» и мелодрамой «Куплю актрису».

Читать Сказка о потерянной Золушке. Рецензия на фильм «Холоп 2»


«Декстер: Воскрешение» / Dexter: Resurrection (1 сезон)
Премьера: 11 июля
Платформа: Paramount+

«Декстер: Воскрешение». Трейлер на английском языке

В 2006 году сериал «Декстер» оказался настоящей революцией для американского (и не только — вспомним хотя бы «Метод») телевидения, представив зрителям главного героя нового типа — приятного, чуть-чуть подмороженного парня, трудящегося судмедэкспертом в полиции Майами и тщательно скрывающего свою тягу к убийствам. Оригинальный «Декстер» за авторством сценариста Джеймса Маноса-младшего выдержал 8 сезонов. Под конец исполнителю главной роли Майклу Си Холлу уже приходилось тащить сериал на себе в соло: кроме него причин досматривать оригинального «Декстера» практически не осталось. Что совсем не помешало телеканалу Showtime выпустить несколько других проектов о хорошем маньяке: «Первородный грех» и «Новая кровь» уже не могли похвастаться популярностью оригинала, но аудиторию у экранов собирали стабильно.

«Воскрешение» — уже третья попытка вернуть былую славу «Декстеру». Действие сериала развернется сразу после событий «Новой крови» и будет посвящено поискам Декстером Морганом своего сына Гаррисона (Джек Олкотт), в котором папина кровожадность тоже проявилась. Есть надежда, что третье возвращение знаменитой франшизы пройдет успешно: каст собрали, что называется, на все деньги (в сериале сыграют Ума Турман, Питер Динклейдж и Нил Патрик Харрис). Еще и пригласили вновь поработать над «Декстером» продюсера Скотта Рейнольдса, ведущего франшизу с самого ее зарождения.

Читать Возвращение многосерийного убийцы. Каким получился сериал «Декстер. Новая кровь»


«Путешествие на солнце и обратно» (1 сезон)
Премьера: 16 июля
Платформа: START

«Путешествие на солнце и обратно». Трейлер №2

Новая работа Романа Михайлова впервые была показана зрителям на минувшем ММКФ — причем целиком, все семь серий-глав. Имела невероятный успех, несмотря на монументальный хронометраж и уже откровенно надоевшую всем эстетику «лихих девяностых». В случае с Михайловым (автором замечательных инди-фильмов «Сказка для старых», «Наследие» и «Жар-птица») суровые бандиты и нескладно бормочущие пацаны — не эксплуатация модного тренда, а вполне реальные образы из биографии. В основе «Путешествия» лежит книга Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет» — «любовный роман из девяностых», удостоенный премии Андрея Белого.

Сюжет для работ Михайлова знаковый. 19-летний парень Руслан (Олег Чугунов) живет жизнь простого пацана из провинции: мотается с парнями по району, играет в покер на деньги и подумывает о карьере в боксе. Вокруг криминал, суровые мужчины в кожаных куртках и тотальная разруха, что не мешает Руслану думать о прекрасном. В первую очередь, о девушке (Мария Мацель), которую парень еще совсем юным увидел на свадьбе одного криминального авторитета и теперь не может выбросить из головы. Романтично-страшную историю о том, как выживали, саморазрушались и любили в девяностых, играют топовые молодые актеры: Марк Эйдельштейн, Лев Зулькарнаев, Чингиз Гараев. Среди артистов постарше все тоже хорошо (тут все любимцы режиссера, от Дарьи Екамасовой до Кирилла Полухина). От камео видных музыкантов и намеков на феномены российской политики тоже, конечно же, никуда не деться.

Читать Экзамен по красоте. Рецензия на фильм Романа Михайлова «Жар-птица»


«Скрежет металла» / Twisted Metal (2 сезон)
Премьера: 31 июля
Платформа: Peacock

«Скрежет металла». 2 сезон. Тизер на английском языке

Экранизация одноименной (к сожалению, порядком подзабытой) серии игр Sony о гонках на выживание. В мире будущего, где Соединенные Штаты Америки превратились в Разъединенные, любимым развлечением публики стало изощренное убийство людей. В центре сюжета оказывается курьер Джон Доу (Энтони Маки), принимающий участие в смертельно опасных турнирах. «Скрежет металла» — скрытое золото библиотеки онлайн-кинотеатра Peacock, совершенно безумный аттракцион комедийного насилия. Который, хочется верить, все же обретет популярность.


ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:


«Разочарованные» (1 сезон) — 7 июля, Okko

«Основание» / Foundation (3 сезон) — 10 июля, Apple TV+

«Открытый брак» (2 сезон) — 10 июля, Okko

«Институт» / The Institute (1 сезон) — 13 июля, MGM+

«Дни Сакамото» / Sakamoto Days (2 сезон) — 14 июля, Netflix

«Инкассаторы» (1 сезон) — 14 июля, Premier

«Звездный путь: Странные новые миры» / Star Trek: Strange New Worlds (3 сезон) — 17 июля, Paramount+

«То лето, когда я похорошела» / The Summer I Turned Pretty (3 сезон) — 17 июля, Prime Video

«Акапулько» / Acapulco (4 сезон) — 23 июля, Apple TV+

Максим Гревцев
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Марина Солнечная   4.07.2025 - 13:53
Люблю исторические фильмы, поэтому мне приглянулись сериалы "Государь" и "Этерна". Не знаю, что из этого получится. Буду надеяться на лучшее. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   3.07.2025 - 20:03
Хочется отметить попытку снять лучшую версию "Декстера" - Бог любит троицу, так сказать. Может наконец-таки эта часть окажется удачной, вроде бы такой "денежный" каст собрали. читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   3.07.2025 - 14:41
Спасибо за статью с обзором июльских цифровых киносериальных новинок. Буду посмотреть все/всё. Не, вру, я сначала отмечу все их (либо же онли избранные, как уже идущие и их новые сезоны, так и просто заинтересовавшие... читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 12:46
Из года в год хорошего кино меньше, везде, по всему миру. Видел топ 50 фильмов 2025, не о чем. Печалька. Куда все катится. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   2.07.2025 - 19:38
Отметила для себя только лёгкий "Хутор" и "Театральную зону", больше ничего смотреть не хочется. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только
Дракула, Древняя Русь и Черкизовский рынок: главные трейлеры за неделю
Зарубежные сериалы лета 2025: «Чужой: Земля», возвращение «Уэнздэй» и Стивен Кинг
Поиск по меткам
Максим ГревцевСмотреть онлайн
персоны
Гевонд АндреасянСарик АндреасянЧингиз ГараевНил ГейманСергей ГинзбургДэнни ДеВитоБорис ДергачёвПитер ДинклэйджДарья ЕкамасоваЛев ЗулькарнаевАшот КещянНикита КологривыйГвендолин КристиГоша КуценкоЭнтони МакиРоб МакэлхенниМаша МацельРоман МихайловСемён МолокановКонстантин Плотников (II)Кирилл ПолухинАнтон РогачёвСергей РомановичИлья СилаевТом СтёрриджЕвгений СтычкинЕвгений ТкачукСергей ТрофимовУма ТурманНил Патрик ХаррисМайкл Си ХоллОлег ЧугуновМарк Эйдельштейн
фильмы
АкапулькоВ Филадельфии всегда солнечноГосударьДандаданДекстер: ВоскрешениеДни СакамотоЗвёздный путь: Странные новые мирыИнкассаторыИнститутОснованиеОткрытый брак. Идеальная семьяПесочный человекПутешествие на солнце и обратноРазочарованныеСкрежет металлаТеатральная зонаТо лето, когда я похорошелаХуторЭтерна

фотографии >>
Смотреть онлайн: «Декстер», «Этерна» и путешествие Романа Михайлова на Солнце фотографии
Смотреть онлайн: «Декстер», «Этерна» и путешествие Романа Михайлова на Солнце фотографии
Смотреть онлайн: «Декстер», «Этерна» и путешествие Романа Михайлова на Солнце фотографии
Смотреть онлайн: «Декстер», «Этерна» и путешествие Романа Михайлова на Солнце фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Майкл Мэдсен
3 июля ушёл из жизни актёр Майкл Мэдсен.
Татьяна Шелига
3 июля ушла из жизни актриса Татьяна Шелига.
Алексей Новицкий
1 июля ушёл из жизни актёр Алексей Новицкий.

День рождения >>

Кирилл Дубровицкий
Юлия Зимина
Полина Маликова
Виктор Михайлов (II)
Фрунзик Мкртчян
Дмитрий Назаров
Владимир Панков
Виталий Салий
Бибигуль Суюншалина
Лембит Ульфсак
Виктория Абриль
Мелисса Баррера
Алессио Бони
Давид Кросс
Джина Лоллобриджида
Глория Стюарт
Ульрих Тайн
все родившиеся 4 июля >>

Афиша кино >>

Гачиакута
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2025
Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Дикая семейка
приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, Швейцария, 2024
Не одна дома-2
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Повелительница города сказок
приключения, семейное кино, фэнтези
Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, Перу, Эквадор, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram