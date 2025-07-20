В этот раз все будет иначе: авторское и экспериментальное кино на питчинге Министерства культуры в 2025 году

Кино-Театр.Ру продолжает рассказывать, какие проекты игровых фильмов поддержало в 2025 году Министерство культуры РФ. В прошлом материале речь шла о детском кино. На очереди — авторское и экспериментальное. Из 79 проектов, принявших участие в питчинге, только 27 получили финансирование. Предлагаем ознакомиться со всеми замыслами — как отмеченными государственным финансированием, так и оставшимися без внимания. Списки сформированы согласно отчетности Минкультуры — от самого высокого балла до низшего.
СОСЕД, КИНОКОМПАНИЯ «ТЕМП», 70 млн рублей
Режиссер и автор сценария Михаил Погосов, продюсер Тимур Вайнштейн
81 балл
История разворачивается вокруг большой и прекрасной московской квартиры, расположенной на Цветном бульваре, где в 80-е годы ХХ века проживал один благополучный человек (Леонид Ярмольник), а теперь, спустя 50 лет, – другой, не менее благополучный – киноактер Никита (Александр Петров). Квартира становится предметом морально-этического спора между этими людьми. Происходит столкновение эпох, культур и этики, перерастающее в драму, в которой бывший владелец, а ныне консьерж, станет изводить молодого соседа. По жанру картина заявлена как драма и триллер. Общий бюджет 258 млн, запрашивали 100. Прокат будет осуществлять компания «Централ Партнершип».
ВЫСОТА, ТПО «СДФ», 90 млн рублей
Режиссер Василий Чигинский, продюсер Алексей Тельнов
77 баллов
Международный проект, совместный с Узбекистаном, Таджикистаном, Беларусью. Основанная на реальных событиях военная историческая драма, действие которой происходит в Прибалтике 1944 года. Советский отряд отправляется на задание – занять важную высоту и корректировать огонь артиллерии по наступающему противнику. Шансов выжить нет – вызываются добровольцы. Отряд интернациональный, вызываются узбек Урумбай (он единственный, кто останется в живых), таджик, молодой 17-летний русский парень и девушка-радист, а за ними все остальные – чуваши, башкиры... Всего 11 человек восьми национальностей. Съемки пройдут в России и Узбекистане. Партнер – телеканал Рен-ТВ.
ВОЛОНТЕР, КОМПАНИЯ «КИНО-ГЕНОМ», 70 млн рублей
Режиссер Иван Шурховецкий, продюсер Андрей Богатырев, Елена Рудовская
77 баллов
Боевик про людей, которые становятся героями войны, отказавшись от своих интересов. Во время боя за освобождение территории частный спецагент (Николай Наумов) должен вывести из зоны военных действий секретные документы, но операция оказывается на грани срыва после того, как он находит в доме брошенного младенца. Бюджет 184 млн, просили 100 млн. Съемка на территории Калужской и Донецкой области.
ПУЛЬС, кинокомпания «МОЗАИК ФИЛЬМС», 70 млн рублей
Режиссер Олег Асадулин, продюсер Павел Буриан
74 балла
Фильм-катастрофа о самоотверженности, второй раз на питчинге, за год поменялся режиссер и команда. Основанная на реальных событиях история о людях и врачах, которые спасают жизни. 2 апреля 2021 года в Благовещенске загорелась крыша клиники кардиохирургии. К месту пожара сразу же приехали представители МЧС, однако пока они эвакуировали людей, врачи продолжали проводить операцию, чтобы не дать умереть своему пациенту. В ролях Лиза Шакира, Владимир Вдовиченков и Виктория Толстоганова. Бюджет 126 млн рублей. Запрашивают 100. Прокат запланирован на 2027 год, дистрибуцией займется компания «Вольга».
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА, КИНОКОМПАНИЯ «АЛЬЯНС», 70 млн рублей
Режиссер Николай Ларионов, продюсер Максим Королев
73 балла
Второй фильм режиссера «Вечной зимы» (с уже сложившийся на нем командой) – романтическая мелодрама со сказочной, мистической составляющей. Девушка и парень попадают в аварию, после чего она не может нормально жить, беспробудно засыпает без его прикосновений. Два одиночества встречаются и проходят необычный путь любви. Съемки пройдут в Калининградской области. Планируется прокат ЦПШ. Дримкаст – Иван Фоминов и Анастасия Талызина. Картина будет готова в марте 2027 года.
фото: "Спящая красавица"
НОВЫЙ СВЕТ, ПЦ «КЛЕВАФИЛЬМ», 60 млн рублей
Режиссер Леонид Тележинский, продюсер Георгий Житков
72 балла
В центре событий трогательная, нежная местами юморная любовь двух пожилых людей, которые сбегают из дома престарелых туда, где они были молоды и счастливы. Она – бывшая театральная актриса, он – профессор термодинамики. На их поиски отправляются их дети, у которых тоже случается роман. История про дерзкую попытку прожить по-настоящему то, что тебе отпущено. Не о старости, а о жажде жизни и о том, что в старости она тоже у человека есть. Сценарий написали Алла Филимонова и Олег Сироткин. В главных ролях Сергей Шакуров, Ирина Розанова, Иван Стебунов и Янина Студилина. Бюджет 120 млн, запрашивали 80.
СЕМЬЯ НАПРОКАТ, «ВБД ГРУП», 20 млн рублей
Режиссер Дмитрий Власкин, продюсер Георгий Шабанов
70 баллов
Успешный, но находящийся в глубокой депрессии бизнесмен Георгий (Павел Деревянко) встречает день рождения в одиночестве, но просит помощника (Илья Лыков) заказать ему на прокат семью. Утром он просыпается в окружении жены (Юлия Снигирь), сына и дочери (Марк-Малик Мурашкин и Александра Тихонова), которые заявляют, что были у него всегда, показывают семейные фото, личные вещи в доме. Коллеги по работе (Павел Ворожцов) и даже мать Георгия (Татьяна Орлова) все подтверждают. Локации: фабрика игрушек, ресторан, каток, офис, школа, дом. Фильм практически готов, на доработку просили 30 млн, выход в прокат ноябрь-декабрь 2025 года
МОХСОГОЛЛОХ, СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ, 60 млн рублей
Режиссер Евгений Григорьев, продюсер Жан Просянов
70 баллов
Северная сказка по сценарию Юрия Арабова, его доработала Юлиана Кошкина (креативный продюсер). В сценарии несколько слоев – мифологический, социальный, эмоциональный. По сути это арабовская «Снегурочка». Маленькая одинокая женщина из якутского городка чудесным образом обретает желанного ребенка, наделенного сверхспособностями. Девочка не говорит и не оставляет следов на снегу. История о том, что наши желания иногда сбываются, но мы сами не знаем, что с ними делать. И о том, что там, где заканчивается контроль, начинается настоящее материнство. Чтобы девочка ожила, матери придется подарить ей свободу. Главное высказывание – о преображающей силе любви. Весна приходит только вслед за любовью, а не наоборот. Жанр фильма – магический реализм. Съемки в феврале-марте 2026 года, готовность: конец 2026-начало 2027-го. Прокатная компания «Каро премьер» выразила желание сотрудничать.
фото: "Мохсоголлох"
КОРОВА, КОМПАНИЯ «МВ-ФИЛЬМ», 70 млн рублей
Режиссер Владимир Грамматиков, продюсер Марина Жигалова
70 баллов
Кино о связи поколений и традиционных духовно-нравственных российских ценностях: старшие передают мудрость, средние находят опору, а младшие учатся ответственности перед родиной. История о том, как духовные скрепы, патриотизм и преемственность поколений спасают общество от разобщенности. Главный герой Петрович (Станислав Любшин, который 12 лет не снимался) и его корова становятся свидетелями технического сбоя на железной дороге и криминальных происшествий, сталкиваются с несправедливостью и видят рождение новой жизни. В фильме также будут сниматься Алексей Гуськов, Яна Сексте, Евгений Харитонов (в роли заключенного). Корова Матильда — та же, что и в предыдущей картине «Смотри на меня» (это будет уже четвертая ее роль в кино). Фильм будет готов в ноябре 2026 года, прокат в марте 2027-го. Бюджет – 162 млн рублей.
ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА, «НОВЫЙ СВЕТ ПРОДАКШН», 70 млн рублей
Режиссер и продюсер Владимир Алеников
70 баллов
Экранизация одноименной книги Владимира Аленикова о женщине, которая решается убежать от мучающего ее насильника и находит настоящую любовь. История внезапной любви и преодоления мужского сексизма и насилия. По жанру – сочетание социальной драмы и кассового психологического триллера. Бюджет 142 млн. Поддержка прокатчика «Каро» и онлайн-кинотеатра KION.
ДЫРА, КОМПАНИЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ», 65 млн рублей
Режиссер Ирина Бас, продюсер Ольга Данова
69 баллов
Второй фильм Ирины Бас («Детка») и независимого театрального квартета «Заячий стон», являющегося авторами проекта и его главными героями. Фильм о творческой нереализованности, о желании стать лучше, даже если судьба раскидывает невыигрышные карты. Четверо работников провинциального театра решили ради перемены участи ограбить нечестного директора прямо во время спектакля. Бюджет 145 млн, запрашивали 95 млн. У проекта есть поддержка онлайн-кинотеатра PREMIER.
фото: "Дыра"
ПОЛЕТ ПЧЕЛЫ, КИНОКОМПАНИЯ «ОГОНЬ ПРОДАКШН», 70 млн рублей
Режиссер и продюсер Ольга Ланд
68 баллов
Байопик пермского бизнесмена, начавшего путь в 90-е с простого электромонтажника и построившего империю пчеловодства в нулевые. Кроме того, это история настоящей любви. Слоганы фильма — «Великий путь начинается с первого шага» и «Пчела летит, даже когда ветер сносит». Мотивирующий фильм о предпринимателе – редком жанре в российском кино. Поддерживает Пермская кинокомиссия и правительство региона.
ШУМНЫЕ СОСЕДИ, КОМПАНИЯ «МУСТАНГ ФИЛМ», 70 млн рублей
Режиссер Михаил Расходников, продюсеры Егор Шорохов, Валерий Жишков, Юрий Козырев
68 баллов
Алису и Пашу ударило током, и они начали слышать вещи. Если бы холодильник, весы, крем, кулер, кредитная карта и прочие вещи разговаривали, что бы они нам сказали? Проект второй год на питчинге, автор сценария ранее - Сергей Левитан, теперь к нему присоединился Артем Соловьев и Олег Липин, которые «усмешнили» историю и снизили прокатный рейтинг с 16+ до 12+. По жанру фильм – романтическая комедия, в которой нестандартным образом решается кризис отношений. Вещи, которые будут говорить голосами звездных актеров, помогают паре выстроить диалог, поговорить о тех вещах, о которых они друг другу боятся сказать или не понимают, как. Авторы надеются создать большую народную комедию про то, что в отношениях обязательно нужно разговаривать.
ДЕЛО НЕ В ТЕБЕ, КИНОКОМПАНИЯ «КВФИЛЬМ-ПРОДАКШН», 70 млн рублей
Режиссер Сергей Ильин, продюсеры Светлана Извекова и Давид Кочаров
68 баллов
Ромком не о встречах, а о расставаниях по сценарию Серафима Ореханова. Двое мужчин и женщина едут на «Сапсане» из Москвы в Петербург, «где даже мосты разводятся». Василиса (40) дважды была замужем и едет играть новую свадьбу, а по пути встречает двух мужчин – московского циника Володю (45) и петербургского романтика Яна (35). Вместе они отправляются в путешествие по городу и за одну ночь рассказывают друг другу и слушают от встреченных людей истории смешных и трогательных расставаний. Они будут оформлены как стилистически разные новеллы с самыми популярными артистами. Непарадный Петербург послужит фоном истории. 190 млн – бюджет, запрашивали 93.
фото: "Дело не в тебе"
ВСТАНЬ И ИДИ, КОМПАНИЯ «БОЛЬШОЕ КИНО», 70 млн рублей
Режиссер Карен Захаров, продюсеры Армен Ананикян, Эдгар Запашный
68 баллов
Сценарий Олега Сироткина основан на реальных событиях. Биографическая драма, герой которой — известный дрессировщик, укротитель тигров Виталий Смолянец, попавший в аварию и лишившийся обеих ног. Благодаря силе воли он не только возвращается к жизни, но и выходит на арену цирка. В ролях Гела Месхи, Эдгар Запашный, Ирина Купченко. Создают «не просто фильм, а мост между отчаянием и надеждой», современную «Повесть о настоящем человеке». Кроме того, в сюжет заложена история большой любви. Слоган: «Упади семь раз и восемь раз встань». Бюджет 145 млн. Выход в прокат запланирован на ноябрь 2026 года.
НЕНОРМАЛЬНЫЕ, КИНОКОМПАНИЯ «МАСТЕРСКАЯ», 70 млн рублей
Режиссер Алена Райнер, продюсер Татьяна Огородникова
68 баллов
Романтическая комедия, музыкальная мелодрама, затрагивающая серьезные вопросы. Герои – типичные молодые люди. Он – бывшая поп-звезда, прошел через славу, успех и почет, а теперь выращивает виноград в глуши, она – известная блогерша, пытающаяся раскрутить певца на исполнение его самой знаменитой песни и вернуть его к профессии. Съемки пройдут в Краснодарском крае, не в самых туристических его уголках. Хотят создать радостную историю и без надрыва поговорить о сложном – ответственности в любви. Референсы – «Холоп», «Ландыши», «Питер FM». Песни для фильма пишет Роман Архипов.
фото: "Ненормальные"
СУХАЯ РЕКА, СТУДИЯ «КИНОХРОНИКИ», 70 млн рублей
Режиссер Сергей Потапов
67 баллов
Мистическая драма, фантастика про бандитов из 1990-х. Четверо друзей – Флюгер (Павел Чинарев), Якут (Гаврила Менкяров), Клепа (Арсений Воробьев) и Йети работают на криминального авторитета Пиночета. Босс поручает им съездить в карельскую деревню, взять чемодан у одного старика и вернуться в Питер. Но парни мистическим образом попадают в 2025-й и осознают, что для них там нет места. Режиссер хотел бы снять крепкое русское кино о самопожертвовании и о том, что у Бога нет мертвых. Чинарев уверен, что фильм – большой ржавый гвоздь в криминализацию 90-х. В референсах – «Брат» и «Бумер». В фильме будет камео Татьяны Булановой. Планируется копродукция с Киргизией, прокатчик «Каро», поддержка канала Рен-ТВ и платформы PREMIER.
МАМА УЛЕТАЕТ, «ОДА ФИЛЬМ ПРОДАКШН», 70 млн рублей
Режиссер Константин Максимов, продюсер Ольга Погодина
67 баллов
Эксцентрическая комедия, рассказывающая, почему нам сложно принять близких такими, какие они есть, и о том, как мы стараемся навязать им свое представление о счастье. Героиня фильма – жесткая карьеристка Анна, живущая по принципу «время – деньги», вынуждена присматривать за сумасбродной матерью-писательницей Ниной, с которой не общалась уже много лет. Дочь везет мать в дом престарелых, хотя та уверена, что им предстоит путешествие в Бразилию. Сценарий писала Полина Рыжова, оператором будет Елена Иванова. Есть поддержка компании «Атмосфера кино», бюджет 150 млн, планируется звездный каст.
фото: "Мама улетает"
ПРОСПЕКТ РОМАНТИКОВ, КОМПАНИЯ «АЛЛЮР-ФИЛЬМ», 60 млн рублей
Режиссер Дмитрий Коробкин, продюсер Алла Каргина
66 баллов
1981 год, выдающийся советский архитектор придумал уникальный проект жизни на севере – теплый город под стеклянной крышей. Проект не был реализован, но в наше время внук архитектора Константин пытается себя найти и натыкается на проект деда. Когда он выкидывает бумаги, появляется человек по имени Зема, разрушающий его жизнь (на самом деле это его второе «я»). Герой должен вернуться к истокам и начать строительство проекта. Слоган «Давайте вместе зажжем огни над вечной мерзлотой Крайнего Севера». Съемки пройдут в Мордовии и Норильске. Просили у министерства 85 млн из 122.
КОРОВА, КОМПАНИЯ «ВЕГА ФИЛЬМ», 50 млн рублей
Режиссеры и авторы сценария Сарфараз Алам и Евгения Яцкина, продюсер Катерина Михайлова
66 баллов
Проект снимается в копродукции с Индией. История про одинокую закомплексованную женщину и избыточным весом по кличке Корова, которая едет в Индию, где к коровам относятся как к богиням. Там она знакомится с двумя парнями, один использует ее, другой принимает ее такой, какая она есть. Фильм заканчивается красивой свадьбой и индийскими танцами. Съемки в Ярославской области и на Гоа и, соответственно, будет показана разница мировоззрений и путь трансформации женщины, которая, как и корова, отдает себя всю без остатка материнству. Звезда фильма «Все, что нам кажется светом» Чхая Кадам дала согласие на съемки. На главную роль будут пробоваться Юлия Серина и Ксения Копылова.
ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ, КИНОКОМПАНИЯ «812», 20 млн рублей
Режиссер Радда Новикова, продюсер Никита Владимиров
66 баллов
Сценаристы Андрей Таратухин и Елена Убугунова написали комедию-притчу о настоящем положении женщин в российском обществе, женском достоинстве и самоопределении. Поднимает важные темы: материнство, право на голос, на мечту. Кроме того, это сатира на гендерные и социальные роли. В кастинге участвовали «Современные женщины на грани выгорания»: Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк. А также Кирилл Зайцев. Бюджет 95 млн, запрашивается 30 на завершение. Фильм уже снят, будет готов в ноябре 2025 года.
фото: "Лучшие подруги"
ЧТО МНЕ ЗА ЭТО БУДЕТ? СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ, 70 млн рублей
Режиссер Наур Гармелия, продюсер Евгений Григорьев
66 баллов
У 14-летнего абхаза-рикши крадут велосипед. Он отправляется на его поиски, но находит первую любовь и склад неразорвавшихся снарядов. В связи с чем навсегда прощается с детством. Съемки драмы пройдут в Абхазии и запечатлят исчезающие объекты советского модернизма. В дрим-касте принимает участие дельфин. Бюджет 138,5 млн, запрашивали 90 млн рублей.
КОГДА ПРОЛЕТАЮТ ЖУРАВЛИ, «АРТМАСТЕРС ПРОДАКШН», 70 млн рублей
Режиссер Наталья Микрюкова, продюсеры Борислав Володин и Игорь Марин
66 баллов
Драма о семейных ценностях с элементами комедии. Сценарий написала финалистка конкурса АРТ-мастерс. Знаменитый столичный режиссер Максим, оказавшись на мели, вынужден снимать фильм про стерхов. Его самомнение зашкаливает, он ненавидит всех, кроме себя. Но за время съемок он привязывается к птенцу и заодно влюбляется в красивую девушку. Обретая семью, Максим спасает птиц от таксидермистов. Есть поддержка «Каропрокат».
ЗВЕРЬ ВО МРАКЕ, КОМПАНИЯ «СПЕКТР», 50 млн рублей
режиссер Руми Шоазимов, продюсеры Алексей Мясников и Ситора Алиева.
66 баллов
Гран-при питчинга в Душанбе, детективная драма, снимаемая в копродукции с «Таджикфильмом». Высокотворческое и геополитически важное высказывание, поскольку все герои говорят на русском языке. Главный герой – русский антрополог – оказывается в череде загадочных обстоятельств. Каждый персонаж картины – не тот, за кого себя выдает. Фильм будет снят в стилистике нуара (режиссер имеет в этом опыт). Бюджет 120 млн, запрашивали 80 млн, 40 даст «Таджикфильм».
фото: презентация проекта "Зверь во мраке"
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
КОРОБ, «ЛАЙТ СТУДИО», режиссер Иван Петухов, 64 балла
История начинается, когда подросток-курьер службы доставки еды привозит по адресу заказ, оставляет у двери и слышит из квартиры детский крик «Помогите!». Велокурьер начинает подозревать, что за дверью находится похититель детей и пытается в течение одной ночи его разоблачить. Драма о сомнениях юного человека и ценностях поколения упакована в рамки остросюжетного триллера о маньяке. Съемки пройдут в ночной Москве, которая будет сама играть роль – смотреть и реагировать со своих высот на попытки героя спасти и спастись. Оператор Максим Смирнов, композитор Михаил Мищенко. Бюджет 138 млн, запрашивали 83 млн, выход планируется весной 2026 года не менее чем на 1000 копиях. Прокатная компания «Вольга», сопродюсер – онлайн-кинотеатр KION.
АИСТЫ ВЕРНУТСЯ, «БАЛТФИЛЬМ», режиссер Ратмир Лутфуллин, продюсер Владислав Андреев, 64 балла
Проект на питчинге второй раз, с декабря сменился режиссер. Место действие то же — новые территории, и история, услышанная от одного из бойцов и легшая в основу фильма – та же. Российский солдат Матвей Аистов вынужден разрушить дом местной жительницы. Он обещает вернуться и отстроить дом заново, но погибает, в предсмертной записке просит исполнить за него обещание отца-доцента и брата-прораба. Те приезжают выполнить последнюю волю, но остатки нацбатальона, вырвавшись из окружения, вынудят их взять в руки оружие и оказать героическое сопротивление. В итоге Аистовы сорвут преступные планы, построят не только дом, но и мост в населенный пункт, а также дадут бой превосходящим силам противника. Поступок Аистовых вдохновит жителей на создание целого волонтерского движения, восстанавливающего регион. Снимать ДНР планируют в ДНР.
фото: "Аисты вернутся"
ГОЛОД, «ВЕГА ФИЛЬМ», режиссер Юлия Трофимова, продюсер Алексей Михайлов, Катерина Михайлова, 63 балла
Драмеди о расстройстве пищевого поведения от режиссера «Лгуньи» и «Страны Саша». В основе одноименная книга-бестселлер Светланы Павловой. Героиня Лена, борющаяся с булимией, встречается с парнем с наркозависимостью и понимает, что сложный путь излечения нужно проходить вместе.
ОТЛИЧНИЦА, «ЭСТАФЕТА», режиссер Станислав Светлов, продюсер Федор Попов, 63 балла
Второй раз отказано режиссеру «Ады», это его второй фильм и тоже по сценарию Дениса Осокина. Михаил Тройник играет отца третьеклассницы, не слышащей от рождения, которой он должен рассказать о разводе с ее мамой. Герои едут по стране на теплоходе, поезде, машинах, автобусах, чтобы проложить дорогу в новую жизнь. Главная тема фильма – расставание и важность сохранить теплые отношения. Оператор Павел Медведев. Прокатчик НМГ, партнер Wink.
фото: "Отличница"
ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС, «СТУДИЯ 3+», Режиссер Александр Карпиловский, 63 балла
История о поиске счастья. Яна Шестакова (Ника Здорик) без памяти влюбилась в пилота (Владислав Ценев) и пошла в школу стюардесс, однако «ее карета превращается в тыкву», когда на борту некто перевозит крупную незадекларированную сумму. Девушке придется снять розовые очки и пересмотреть свои взгляды. В подтвержденном касте также Никита Павленко, играющий настоящую любовь героини. Жанр – мелодрама с элементами детективного расследования и экшна.
ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ, «СТВ ЛАБ», режиссер Татьяна Рахманова, продюсер Мария Маевская, 63 балла
Второй фильм режиссера «Королевства» о детстве, хрупкости и семейных отношениях по мотивам повести Аркадия Гайдара «Голубая чашка». Главная тема – взаимоотношение сына и отца, прошедшего боевые действия. Фильм, съемки которого уже завершены, по словам создателей, напоминает шкатулку детских воспоминаний. Оператором выступил Алишер Хамидходжаев.
ОЛЕСЯ, «НОВЫЕ ПРОЕКТЫ», режиссер Антон Ермолин, продюсер Алексей Учитель, 63 балла
Мистическая драма по мотивам одноименной повести Куприна, второй фильм режиссера «Ниши» и его творческой команды. Фильм про жертвенность и невозможную любовь, про связь человека с землей и страх перед неизвестным. Главный герои Иван, переживая смерть супруги, бежит в северную глушь. Среди лесов и болот ему встречается и западает в сердце Олеся – девушка, которую местные зовут ведьмой и винят в своих бедах. Заступничество барина за ведьму провоцирует бунт. Съемки пройдут в Архангельской области. В визуальных референсах – картины Попкова, Андронова и Врубеля, а также «Зеркало», «Вий» (1967) и «Тени забытых предков».
БОЛЯТ ГЛАЗА КОГДА, «АРТ-ЭРИЯ», режиссер Никита Миклушов, продюсеры Алексей Учитель и Анастасия Акопян, 63 балла
Режиссер нашумевшего фильма «Мох» снимает вторую авторскую работу о 13-летнем Никите, который, пережив вместе с родителями автомобильную аварию, начинает воспринимать мир не так, как другие, и при этом начинает снимать свою жизнь на случайно найденную экшн-камеру. Мать в беспокойстве за сына ударяется в религию, отец считает, что помочь могут только специалисты. Фильм о взаимоотношениях внутри семьи, о драме, разрушаюшей единое целое и связи, о творчестве и вере в чудо. Мальчик проявляет себя как художник и ищет чудо, которое случается. Визуально мир делится на две части: реальный и тот, который видит ребенок.
АНТРАКТ, КИНОКОМПАНИЯ «ИНВАДА ФИЛЬМ», режиссер Светлана Самошина, 62 балла
Второй фильм постановщицы «Края надломненной луны» посвящен теме долгих семейных отношений, о том, что они не бывают без кризисов, и важно уметь разговаривать друг с другом. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, щемяще-настоящем и не открыточном. Важным элементом станет музыка, вокруг которой и будет разворачиваться действие. Под ней авторы подразумевают, кроме прочего, звуки ветра, крики чаек и даже тишину недосказанности. Утверждены на роли: Дарья Жовнер, Александр Яценко, Анна Котова, Василиса Немцова, Артем Быстров. Бюджет картины 129 млн, запрашивали 90, партнеры: Первый канал, «НМГ Кинопрокат», KION. Предпродакшн закончен, осенью начнутся съемки и в следующем году фильм будет закончен.
фото: "Антракт"
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО, «ГПМ КИТ», режиссер Николай Хомерики, 62 балла. Анастасия Волкова написала сценарий лирической мелодрамы о супругах, которые пришли разводиться, но получили отсрочку на три дня и шанс разобраться в своих чувствах, научиться разговаривать. Теглайн: «Иногда любовь не уходит, а просто прячется за обидами». Кастинг прошли Ольга Лерман и Никита Волков. Съемки в летнем солнечном Санкт-Петербурге. Проект поддерживают ЦПШ и платформа PREMIER.
ВОЛЬЕР, СТУДИЯ «СЛОН», режиссер и автор сценария Павла Стратулат, продюсер Сабина Еремеева, 61 балл
Второй совместный проект студии и режиссера после «Агнии» расскажет о Льве Львовиче – всеми уважаемом учителе литературы с добрыми глазами. Однажды он, в силу внутренней деликатности, не дал отпор грубости, и произошла ситуация, после которой он не может себя простить. Это вневременной, почти библейский сюжет о современном «юродивом», который в одночасье потерял все. Судя по референсам – «Географ глобус пропил» и «Охота», – речь пойдет о недопустимых взаимоотношениях с подростком. В сценарий, по словам авторов, заложен детектив, острота и напряженность. Претендент на главную роль – Никита Кологривый.
РАКЕТА, КИНОКОМПАНИЯ «СКАЗКА», режиссер Филипп Абрютин, продюсер Оксана Лахно, 61 балл.
Социально значимый фильм о равных возможностях российских детей в спорте и жизни. История взросления двойняшек, один из которых мечтает играть в футбол несмотря на то, что одна нога у него короче другой. Его берут в команду, но оставляют на скамейке запасных, и он ненавидит себя за свою особенность. Его сестра-отличница мечтает спасти всех животных мира, работает на волонтерской станции и начинает тренировать брата, приводя его к победе.
фото: кадр из презентации проекта "Ракета"
СЕРДЦЕ, «КЬЮ ЭС ФИЛМС», режиссер Святослав Подгаевский, продюсер Иван Капитонов, 61 балл
История про молодого, но очень талантливого кардиохирурга, который первым в нашей стране совершает успешную операцию по трансплантации человеческого сердца. На дворе 1980-е, и не все считают, что это успешное и перспективное дело. Авторы хотят честно рассказать про тех людей, которые занимаются спасением наших жизней. Жанр фильма – медицинская экшн-драма, в реальном времени показывающая весь ход операций с максимальной детализацией. В дрим-касте Иван Янковский, Ангелина Стречина, Константин Хабенский. Дистрибуцию планируют через платформу START и прокатную компанию «Атмосфера кино». Бюджет 150 млн, запрашивали 100, релиз запланирован на осень 2026.
ГОСТИНИЦА, «АРНА МЕДИА», режиссер Радда Новикова, 61 балл
Основанная на реальном сюжете история российской семьи из небольшого города, которые узнали, что их сын неизлечимо болен, когда тому было четыре года, и долго ездили по разным городам в поисках врачей. Но в итоге решили осуществить мечту своего сына и открыть гостиницу в своем родном северном городе Никель, где бы он смог выдавать постояльцам ключи. На роли родителей свое участие подтвердили Полина Максимова и Виктор Хориняк.
ЦАРЬ-РЫБА, «БЕРЕГ ФИЛЬМ», режиссер и продюсер Игорь Копылов, 61 балл
По мотивам произведения Виктора Астафьева «Печальный детектив». Милиционер приносит в красноярскую редакцию рукопись, редактор встречает его высокомерно и язвительно, он кажется ей прямолинейным и неотесаным, но постепенно уже немолодые люди сближаются. Время действия – перестройка. Александра Ребенок и Павел Харланчук сыграют главные роли. Также для картины создана двигающаяся четырехметровая модель рыбы.
фото: кадр из презентации проекта "Царь-рыба"
СИСТЕМА, КИНОСТУДИЯ «КИТ», режиссер и автор сценария Алексей Камынин, 60 баллов
Проект о рождении системы Станиславского через биографию того, кто помогал эту систему создавать – Евгения Вахтангова. Действие происходит в Москве 1913 года. Стареющий Станиславский просит молодого, самого преданного ученика создать студию, в которой на практике будут проверяться положения будущей системы. Ученик со временем требует независимости и отстаивает собственный голос. В дрим-касте Алексей Гуськов на роль Станиславского, Арам Вардеванян на роль Вахтангова.
СТАЛКЕР, КИНОКОМПАНИЯ «СКИФ», режиссер Алексей Мизгирев, продюсеры Андрей Рыданов и Сергей Сельянов, 60 баллов
Жанр фильма авторы определяют как триллер, драма. В центре – история отношений отца и дочери, которые долго не виделись, а теперь едут на машине по просторам страны. Неожиданно их начинает преследовать фура. Она становится не только физической угрозой, но и испытанием для их отношений. Название обозначает сталкинг, преследование, а не то, что у Тарковского. Будет много автомобильных трюков. Бюджет 160 млн, просят 100. Есть предварительные договоренности с прокатной компанией «Вольга».
МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА, «РЭД ПЭППЕР ФИЛЬМ», Режиссер Иван Соснин, 60 баллов
Музыкальное драмеди, в котором 60-летняя Вера (Елена Яковлева) узнает о смертельном диагнозе, но вместо лечения собирает любительский хор, чтобы осуществить мечту – принять участие во всероссийском конкурсе. Ее дочь Саша (Софья Лебедева) пытается развалить хор и отправить мать в больницу. Музыка: хиты 2000-2010 годов (Губин, Мурат Насыров, «Гости из будущего»). Каждый музыкальный номер будет выполнен как клип. Съемки пройдут в Калиниграде и Санкт-Петербурге. Запрашиваемая сумма 80 млн, бюджет 114 млн, готовность – март 2027. Есть заинтересованность от платформ Wink и Okko.
фото: кадр из презентации проекта "Музыка нас связала"
КОСТЯ, «СМАРТ ФИЛЬМ», режиссер Александр Баршак, 59 баллов
Герой будущего фильма – великий спортсмен Константин Еременко, закончивший в 2001 году карьеру в мини-футболе и продолживший работу в политике, в Совете Федерации. Лучший мини-футболист XX века – его официальный статус ФИФА. Однако, это не совсем спортивный байопик. Сценарий описывает его день уже в новые времена, когда он – президент мини-футбольной лиги – с ретроспекцией в прошлое. Режиссер описывает жанр как притчу о человеке из эпохи перемен. Главную роль сыграет Артем Быстров, также будут сниматься Дарья Мельникова, Юлия Франц, Евгений Стычкин.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПАПА!, «ПЕРЕВАЛ», режиссер Ирина Обидова, продюсер Сергей Мелькумов, 59 баллов.
Второй раз отказали драме и роуд-муви с элементами магического реализма о трех сестрах, которые после смерти матери находят письмо отца, который ушел из семьи 20 лет назад – просто уехал на заработки и не вернулся. Этот случай и обратный адрес на конверте подрывает их на поиски ответа на главный вопрос в их жизни – почему он их бросил. Чуткая трогательная история написана ученицей Юрия Арабова Татьяной Матюшонок и Марией Аксеновой. Оператор и художник также молодые женщины – выпускницы ВГИКа. Задача авторов – разобраться в чем заключается роль отца в жизни каждой девочки и показать историю обретения семьи. Съемки пройдут в Ставропольском крае. Утверждены актрисы – Елизавета Кононова, Рината Тимербаева, Маргарита Галич. На роль молодого отца подтвержден Сергей Гилев, на роль мамы Полина Маликова.
БОЛОТНАЯ ПЕСНЬ, «СТВ ЛАБ», режиссер Вета Гераськина, продюсеры Мария Маевская, Сергей Дёшин и Валерия Мостовая, 59 баллов
Место действия — Петербург, но необычный, не виданный ранее. В сценарии соединены мифология и история возвышенной любви, жанр — городское фэнтези. Главный герой – поэт, его прообразом стал Константин Вагинов. Пространство фильма населяют русалки и «запетые» охотники на русалок, ведьмы, перевозчики душ. Молодой поэт, напившись зелья памяти, отправляется с другом на русалочью охоту. Русалка предлагает ему сыграть в игру, и он, сам того не замечая, проигрывает той свою возлюбленную. Чтобы отыграться, у него есть только одна неделя. По визуалу – «Врубель, умноженный на Ге». Бюджет 150 млн, просили 100.
фото: "Болотная песнь"
МАСЛЕНИЦА, «ЛЕГИО ФЕЛИКС», режиссер Андрей Пантелеев, продюсеры Илья Куликов, Владимир Пермяков, Андрей Семенов, 59 баллов
Романтическая молодежная комедия, герои которого Полина, Оля и ее брат Слава — друзья с детства. В компанию попадает китайский студент и ребята хотят погрузить его в нашу культуру и познакомить с традицией Масленицы, чтобы получить хорошие рекомендации и поехать учиться в Китай. Сценарий написала Мария Землякова. Съемки пройдут в селе Сухобузинское Красноярского края. История про слияние культур, российских традициях, блинах. Утвержденные актеры Диана Милютина, Николай Наумов, Валентина Ляпина, Денис Васильев, У Цзунхун, Олег Тактаров. Бюджет 136 млн, запрашивали 90.
ГЛАВНЫЙ БОЙ, «КРУПНЫЙ ПЛАН», режиссер и автор сценария Владимир Рудак, продюсер Олег Любаев, 58 баллов.
Личная история про адаптичный бокс от режиссера с инвалидностью. Главная героиня Дарья Смирнова – чемпионка по боксу, которая «поймала звезду», пропускает тренировки, ведет светский образ жизни и получает нокаут. После поражения теряет чемпионский пояс и оказывается в больнице. От критики и депрессии уезжает из Москвы в родной провинциальный город и начинает общаться с другом, потерявшим чемпионство после травмы позвоночника, но не утратившим мечту вернуться на ринг. Герои помогают друг другу вернуться в бокс.
СДЕЛКА, «ТЕТРИС ПРОДАКШН», режиссер Ольга Френкель, продюсер Наталья Коткова, 57 баллов
Комедия про куплю-продажу квартиры в Москве. Многофигурный сценарий Марии Мироновой и Ольги Френкель включает пять групп персонажей разных возрастов и социальных статусов – молодые, чиновник, аферист, бабка, супруги с не до конца остывшими чувствами и так далее, все они очень хотят или продать или купить квартиру. Перед лицом большой сделки герои оказываются связаны и чувствуют себя в чистилище, где любое действие полностью меняет расклад. В кино будет соблюден принцип единства времени и места действия – одна локация и один день, как в главном референсе – фильме «Гараж». Ставка на актерский ансамбль и коллективные съемки. Кастинг еще не начат, но Гоша Куценко уже дал согласие на съемку. Оператор Алишер Хамидходжаев.
фото: презентация проекта "Сделка"
ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ, «НОВЫЙ ФИЛЬМ», режиссер Рауф Кубаев, продюсер Ольга Галузинская, 57 баллов
Народное кино по новеллам Евгения Гришковца, где на стыке юмора и ностальгии пойдет рассказ о нем самом, его возвращении к корням и становлении известным писателем. Действие будет происходить в родном городе Гришковца – Кемерово. Структура альманаха: действие новеллы «Начальник» - 70-е, когда герой юн, второй эпизод «Михалыч» расскажет о встрече молодого героя и деревенского философа летом в 80-е, осень 90-х ознаменуется семейной драмой, а нулевые – зимой и зрелостью с сюжетом под названием «Погребение ангела». Каст предполагается звездный.
ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ, ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ НИКОЛАЯ РАСТОРГУЕВА, режиссер Кира Ангелина, продюсер Дмитрий Николенко, 57 баллов
Философская драма о жертвенной любви и воссоединении семьи: сестры обретают друг друга вновь после трагедии, случившейся у старшей из них, Веры. Младшая Вероника возвращается из Москвы и переворачивает размеренную жизнь маленького городка. Всплывают старые конфликты, и в череде комических и трагических сетов сестры мирятся, хотя финал трагический. Съемки на Дальнем Востоке. Одну из ролей сыграет Ирина Розанова. Оператор Ольга Левинская.
ДЕНЬ МЕЖДУ ПЯТНИЦЕЙ И ВОСКРЕСЕНЬЕМ, «ФИЛЬМЫ НАВСЕГДА», режиссер Алексей Ляпичев, продюсер Георгий Шабанов, 57 баллов.
Мелодрама по одноименному роману Ирины Лейк. Леонид — легенда московского аэропорта, который 30 лет приезжает и ждет, когда прилетит его Лидочка. Из первых уст он начинает рассказ, и мы переносимся в 70-80-е годы, когда молодой Леонид и Лида влюбляются, строят совместные планы, а потом расстаются, потому что у матери Лиды другие планы на дочь. Утвержденные актеры: Анжелика Печка, Матвей Барышев, Александр Михайлов, Анна Снаткина, Михаил Башкатов. Съемки пройдут на базе кинокомпании в Крыму. Заявлена поддержка онлайн-кинотеатра START.
фото: кадр из презентации проекта "День между пятницей и воскресеньем"
ЖУРАВЛИНАЯ РЕЧКА, «МАХАББАТ», режиссер Юлия Захарова, продюсер Миляуша Айтуганова, 56 баллов
Татарские кинетографисты снимают драму с элементами комедии и фэнтези по мотивам книг классика татарской литературы Мухаммета Магдеева. Брат и сестра едут с двумя друзьями к бабушке в деревню, но по пути пробивают колесо, и единственным убежищем для ночлега оказывается загадочный дом старика-рассказчика историй, в котором стирается время, а ребята превращаются в героев истории 30-х годов прошлого века. Одну из ролей сыграет Сергей Никоненко.
ЭТО МОЯ ВОЙНА, «ТЕЛЕКИНО», режиссер Андрей Соколов, продюсер Евгений Золотарев, 56 баллов.
Проект о вражде братских народов. Большая часть страны не хочет видеть, что случился раскол между одинаковыми людьми. Картина рассчитана на то, чтобы рассказать о том, что мы один народ.
Л.Ю.Б., «СИНЕМАТОГРАФИКА», режиссер Юлия Трофимова, продюсер Татьяна Самойленко, 55 баллов
В 1918 году Маяковский пишет сценарий кинокартины «Закованная фильмой» и уговаривает продюсеров снять в нем Лилю Брик. Так он собирается спасти их отношения. Кино о кино, отдающее дань советскому кинематографу и авангарду и метафора отношений между поэтом и его музой. На роль Лили Брик берут Любовь Аксёнову, роль Маяковского предложат Никите Кологривому (он играет Маяковского в театре), дримкаст на роль Осипа Брика — Евгений Цыганов. Не традиционный байопик, а драмеди, визуальные решения вдохновлены работами Родченко, художниками-авангардистами, Эйзенштейна и Эсфирь Шуб. Оператор Михаил Дементьев. Съемки в Санкт-Петербурге. Прокатом займется компания «Про:взгляд».
фото: "Л.Ю.Б"
ГРАФИНЯ МОНТЕ-КРИСТО, ФОМИНКИНО, режиссер Олег Фомин, 55 баллов
Второй раз отказ получает история Ирины Яковлевой, дочери будущего министра Временного правительства, поклонницы Блока, Куприна и Федора Шаляпина. Девушка становится свидетельницей убийства своего жениха и решается на отчаянный акт мести, который занимает несколько лет. Во французской прессе Яковлеву впервые назвали русской Графиней Монте-Кристо. Есть иностранные актеры, бюджет 360 млн. Поддержка платформ PREMIER и Wink.
САМА ДУРА, WISH Media, режиссер Анна Зайцева, продюсер Анна Шалашина, 54 балла
Проект вырос из одноименного инклюзивного сериала, который собрал более 80 млн просмотров в интернете, 5 наград и 20 номинаций на международных фестивалях. Героини лирической комедии, сестры Крис (Полина Гухман) и Маша (причем Маша – незрячая, ее играет Лиза Ищенко), едут в Таиланд и попадают в невероятные приключения. Маша влюбляется в русского афериста (Александр Петров), а Крис мутит со звездой азиатского кино Сонгом (Вачиравит Чиваари). Вся команда та же, что и работала на сериале. Копродукция с Таиландом.
ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ СВЕТ, «АНИМАЦИЯ ИКС», режиссер Валерий Быстров, продюсер Алексей Кучеренко, 54 балла
Фильм от продюсера «28 панфиловцев». Маленький арабский город подвергается захвату боевиков. Спасаясь от террористов, мирные жители – христиане и мусульмане – укрываются в храме. Среди них русская женщина Вера и ее дочь. За пределами храма остается ее супруг Сергей. Ему удается спасти заложников от террористов и освободить семью. Храм построят и будут снимать в Крыму, 10 смен в Марокко (г. Уарзазат). Подтвержденный кастинг Олеся Судзиловская, Андрей Мерзликин и Анастасия Красовская. Общий бюджет 140 млн, запрашивают 100. Проект поддержан Министерством обороны (идеологически) и Русской Православной Церковью. Слоган фильма «Будь спокоен и жди русских».
фото: "Там, где кончается свет"
ДОМОЙ, КИНОКОМПАНИЯ «ТРИ «А», режиссер Александр Кулямин, продюсер Виктория Лещенко, 53 балла
Проект о детях, спасающихся за счет мужества наших бойцов в августе 2024 года, когда противник вторгся в Курскую область. Брат с сестрой бегут из деревни и оказываются в лесу, где встречают наших разведчиков. Один боец выводит детей в безопасную зону, подрывается на мине, но успевает передать в штаб информацию о детях. Потом ротный отправляет на их поиски еще двух бойцов – Кощея и Якута, которые находят детей, но нарываются на вражескую засаду. Фильм – попытка осмыслить локальную историю за счет художественных образов и выходит на уровень притчи. Дети как образ надежды на неминуемую победу. Съемки пройдут в Тверской области.
ПОСЛЕДНИЙ ПИОНЕР, «ТРИ А ФИЛЬМ», режиссер Александр Андреев, продюсер Александр Суворов, Артем Быстров, 53 балла
Проект популяризирует профессию сельского учителя и пытается ответить на вопросы, отчего стали пустыми наши села и холодными наши сердца. У героя фильма Петра (Артем Быстров) было счастливое советское детство, но страны не стало, теперь ему 40 лет, он работает на ипотеку и не считает себя счастливым. Однажды, после скандала с девушкой, Петр возвращается в родное село, где не был уже 20 лет. Там он знакомится с многодетной сельской учительницей Настей, переворачивающей его представление о жизни и помогающей найти себя. Съемки пройдут в Пермском крае, на роли второго плана будут приглашать местных артистов. В картине будут звучать песни Игоря Растеряева. Поддержка Правительства Пермского края и онлайн-кинотеатра Okko.
НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЫ И РАДНОЖАПА, ПК «СУББОТА», режиссер Эдуард Жолнин, продюсер Евгений Субочев, 53 балла
Новогодняя лирическая комедия по сценарию Ярославы Пулинович, святочная притча с элементами магии и семейного кино. Приключения русского аниматора, играющего Деда Мороза по вызову, и бурята-доставщика, который оказывается случайно в роли Снегурочки. История о взаимопомощи, построенная на комическом дуэте, как в «12-ти стульях» или «Мимино». В дримкасте Александр Яценко и Азамат Нигманов. Оператор Валерий Махмудов («Дайте шоу»). Планируемый релиз – конец 2026 года.
СМАЛЬТА, «ДОКА», режиссер Виталий Суслин, продюсер Лариса Олейник, 52 балла
Лирическая история про водителя мусоровоза и учительницу в маленьком провинциальном городе N. Однажды в нем появляется памятник Пушкину, поставленный на деньги, скопленные учительницей. Водитель темный, не умеет пользоваться даже смартфоном, но он умеет видеть красоту там, где мы ее не замечаем. На свалке он находит кусочек цветного стекла – смальты, дающий ощущение чуда. Это чувство, сам того не замечая, он пытается воскресить в других людях. Съемки завершены. К весне 2026 года планируется прокат.
фото: "Смальта"
10:10 ПО МОСКВЕ, «АРИА ФИЛМС», режиссер Юлия Горбачевская, продюсер Артур Галумян, 52 балла
Яркая романтическая комедия про Москву, признание городу в любви в день ее 880-летия. Герои – айтишник и музыкантка — познакомились через интернет и год не могли встретиться, общались через гаджеты и наконец-то увиделись 21 июня, в самый долгий и солнечный день. В главных ролях Владислав Прохоров и Любовь Константинова, также будут сниматься Лукерья Ильяшенко, Роман Маякин. Съемки пройдут при поддержке Правительства Москвы, с которым согласуется огромный список локаций.
ДОРОГА. ПРАЗДНИК ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ, «КИНОЮГ», режиссер Хуат Ахметов, продюсер Юрий Гинзбург, Евгений Золотарев, 51 балл
Экстремал прыгает с парашютом и приземляется в горном селении. Вместе с пастухом Ибрагимом он отправляется на праздник Курбан-Байрам в память о жертвоприношении Авраама, почитаемого в исламе пророком. Путешествие становится трудным путем взаимопонимания людей, принадлежащих к разным религиозным конфессиям, цивилизациям и культурам. Им предстоит испытать потрясения, пережить отчаяние и взаимную ненависть. В момент опасности они понимают, что если не объединят усилия, то неминуемо погибнут. По жанру это притча о поисках смысла, поисках Бога. Съемки пройдут в колоритных селениях Северного Кавказа, в первую очередь в Чечне. Музыкальное сопровождение: дудук, камыз, Бах и «Времена года» Вивальди.
УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ, «КИНО-АРТ», режиссер Александр Данилов, 50 баллов
Мужская драйвовая комедия с элементами экшена в формате бадди-муви и социальным высказыванием. Главная тема – переосмысление понятия мужественности. Два героя – блогер-миллионник поколения зумеров и егерь-бумер сталкиваются не только друг с другом, но и со своими представлениями о том, что такое настоящий мужчина. Оба должны пойти в совместный поход по дальневосточному лесу, и вся страна будет наблюдать за эпичным сражением, в то время, как за ними охотится опасный маньяк. Выяснится, что героев разделяет не так уж и многое. В фильме будет много приключенческих аттракционов, включая медведей. Поддержка Рен-ТВ и платформы START.
РОЖДЕННЫЙ ЛЕТАТЬ, «КИНОГЛАЗ», режиссер Евгения Тирдатова, 50 баллов
«Человек-амфибия», «Ариэль», «Остров погибших кораблей» — названия книг, любимых поколениями. Но трагическая судьба их писателя известна немногим. Беляев, годами прикованный к постели, чуждый советскому строю, но не терявший веры в будущее человечества – герой будущего фильма. Авторы попробуют найти визуальные образы, чтобы воплотить не классический байопик, а драму, мистику, фантастическое воображение героя. В дримкасте Леонид Бичевин и Светлана Малюкова. Оператор-постановщик Ирина Уральская, работу которой дополнит компьютерная графика и анимация.
фото: "Рожденный летать"
ЗА МЕЧТОЙ, AП ПРОДАКШН, режиссер Евгений Бедарев, 49 баллов
Мечта каждого мальчишки – гонки и чудеса. Герой фильма Максим находит в старой деревне заброшенный грузовик с загадочным скелетом в кабине. Призрак Андреича, владельца машины, рассказывает, как 40 лет назад он умер, так и не приняв участие в гонках на льду, о которых мечтал. Максим решает участвовать в «Байкальской миле» — региональном фестивале скорости на льду и по пути встречает Дашу, сбежавшую с собственной свадьбы. Съемки на Алтае. В роли призрака планируется Виктор Добронравов. Собираются снимать не один фильм, а трилогию. Пока что бюджет 114 млн, запрашивали 80.
ЖЕМЧУЖИНА ИМПЕРИИ, СТУДИЯ «СТРАНА», режиссер Дмитрий Кольцов, продюсеры Анна Бочкарева, Татьяна Третьякова, 49 баллов
Урок в Херсонской школе, учитель истории рассказывает о военной агрессии разных стран – Германии, США. Молодой неонацист Эдуард вступает с ней в перепалку. За учительницу вступается Саша, он знает, что Анастасия Олеговна замужем за российским морпехом. Позже Саша создает разведгруппу из одноклассников, чтобы противостоять бандеровцам, и Настя помогает юным подпольщикам, несмотря на опасность оказаться в застенках. Настю арестовывают, Саша пытается ее спасти, а Эдик, за которым стоит куратор, предлагает свою помощь.
12 МАЯКОВ ПРИМОРЬЯ, «МАГНУМ-ФИЛЬМ», Режиссер и продюсер Олег Кириченко, 49 баллов
Девушка живет в Гонконге, куда уехала от проблем, потом возвращается домой во Владивосток, когда узнает, что ее родители отправились куда-то на машине и исчезли. Она понимает, что они хотели повторить маршрут своей молодости и увидеть 12 маяков Приморья. Она едет за ними следом по всем маякам и размышляет о жизни, о родителях и о том, что она хочет вернуться к себе. В главных ролях Ольга Лерман и Никита Волков. Бюджет 100 млн, запрашивали 60.
фото: "12 маяков"
БЕЙБИ БЛЮЗ, «ЛИВАНДИЯ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ», режиссер Иван Лопатин, продюсер Иван Конев, 47 баллов
Добрая комедия о беременной Люсе (Валентина Ляпина), железнодорожном диспетчере из Вологды. Однажды она встречает кумира своего детства, разочарованного жизнью, забытого певца Леонида Гутина (Ян Цапник). Едет в Москву и становится его продюсером. Два человека будут творцами взаимного спасения. Авторы считают проект зеркалом современной России, отражающим важные аспекты – кризис связи поколений и разрыв между столицей и провинцией. В фильме будет сниматься минипиг по имени Оззи. Он станет символом абсурда жизни и метафорой надежды.
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ, ПЦ «ГОРАД», режиссер и автор сценария Мария Маханько, продюсеры Андрей Радько и Екатерина Гордецкая, 47 баллов
Фильм про любовь и загадочную русскую душу. Ромком и роуд-муви про путешествие двух друзей, парня и девушки, из Иркутска в Москву. По дороге они умудряются принять роды, сбежать от медведя и нарваться на другие приключения. Природа родины – одно из действующих лиц. В касте на главные роли молодые и не очень известные актеры, на второстепенные – звезды. Планируемый дистрибьютер ЦПШ.
В ЭТОТ РАЗ ВСЁ БУДЕТ ИНАЧЕ, «ЭЛЕФАНТ ФИЛЬМ», режиссер Александр Басов, 47 баллов.
Фильм о том, как спасти свою душу, спасая других. Доброволец с позывным «Ангел» зависает между жизнью и смертью. Его замечают только люди, которые находятся на грани рокового шага – бездомный, женщина, потерявшая на войне мужа и сына, девочка-подросток на грани самоубийства. Помогая им, он помогает себе, и жизнь возвращается к нему. Сценарий писал Валентин Преториус. Съемки пройдут в Запорожской области. Член комиссии по воспитательной работе при президенте РФ поддержала фильм и выразила желание показать его «в каждой стране мира».
фото: кадр из презентации проекта "В этот раз все будет иначе"
МОЙ КЛАСС, «8 СТУДИЯ», режиссер Евгений Татаров, 46 баллов
Драма про подростков и их молодую учительницу, приехавшую из Москвы в северную школу. Ей предстоит справиться с ролью классного руководителя самого проблемного класса. Вчерашняя студентка принимает вызов, борется, ищет, любит, преодолевает трудности и сомнения и становится для ребят Учителем с большой буквы.
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!, «ПЛАТФОРМА КИНОДЕБЮТ», режиссер Юлия Горбачевская, продюсер Наталия Семина, 45 баллов
Кинокомедия о выборе пути и преемственности поколений. Главный герой – завравшийся вундеркинд-пианист, проваливший важный конкурс в консерватории. Розыгрышами он прикрывает собственную неуверенность и невозможность признаться в любви девушке. В момент отчаяния встречает наставника – пожилого бывшего космонавта с другими ценностями и взглядами на жизнь. Именно с таким другом можно начать жизнь заново. В главной роли Сергей Гармаш. Сценарий в советском духе – добрый, смешной.
ФОРТУНА УЛЫБАЕТСЯ СМЕЛЫМ, «В СТУДИЯ», режиссер Александр Мохов, продюсер Наталья Фомина, 43 балла
Героиня – заведующая библиотекой, очень ответственная и строгая. Она находит в библиотеке старинное письмо, которое ведет ее к сокровищам, скрытым в Севастополе. У Татьяны просыпается дух авантюризма, которым она заряжает вереницу людей, все отправляются навстречу приключениям и в конце находят нечто большее, чем сокровища, – любовь, надежду и веру в себя. Хотят помочь крымскому туризму. Авторы сценария Евгений и Дмитрий Бедаревы. Главный референс «Невероятные приключения итальянцев в России».
фото: презентация проекта "Фортуна улыбается смелым"
НЕУДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, «НОВЫЙ ДУБЛЬ», режиссер Сергей Гиргель, продюсер Екатерина Полозкова, 41 балл
Семейная драма с элементами фантастики с референсом «Разделение», действие происходит в недалеком будущем, коммерческая корпорация экспериментирует с памятью, предлагая добровольцам избавиться от воспоминаний о прошлом и взамен получить деньги. Корпорация стремится создать идеального работника, которому не мешают тревоги. Четверо героев не помнят друг друга, хотя являются родственниками. Но оказывается, что над всеми ними, в том числе и устроителями эксперимента, ставит свой эксперимент ИИ. Семья побеждает.
ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ ПОД СОЛОМЕННОЙ КРЫШЕЙ, «ЧЕРОМАФИЛЬМ», режиссер Игорь Черницкий, 40 баллов
Наименьший балл получил проект, не первый раз представленный на питчинге. Действие происходит до и во время Великой Отечественной войны в многонациональном местечке, разворошенном, как большой муравейник. В центре истории – большая и чистая любовь раненого солдата и 16-летней девушки, спасающей любимого от всех опасностей и смерти. Сценарий основан на реальных событиях.
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