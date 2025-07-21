Дальнобойщики и волшебная пыль: дебютные проекты на питчиге в Министерстве культуры в 2025 году

Кино-Театр.Ру продолжает текстовый сериал про питчингм в Министерстве культуры» рассказом о том, какие проекты дебютных игровых фильмов поддержало ведомство в 2025 году. О детском и авторском кино читайте в предыдущих материалах. Списки сформированы согласно отчетности Минкультуры — от самого высокого балла до самого низкого. Часть проектов, представленных на этом питчинге ушла в категорию «Молодежь и дети», итоги которой пока еще не подведены, но про них мы тоже обязательно расскажем.
фото: "Белгородская рапсодия"
Белгородская рапсодия, компания «Рубипродакшн», 40 млн рублей
Режиссер Мария Савина, худрук Владимир Хотиненко, продюсер Елена Дмитренко, Дмитрий Писарук
77 баллов
Фильм состоит из нескольких сюжетных линий и представляет собой один день из жизни города, когда один человек обретает себя и любовь в чрезвычайных обстоятельствах. Референс – «Баллада о солдате». В картине есть студент, его отец-солдат, дядя-мчсник, священник, врач и пенсионер. Все живут своей жизнью во время звуков сирены в Белгороде. Среди подтвержденных актеров – Сергей Горобченко, Юлия Такшина, Михаил Мамаев. Фильм поддерживает губернатор Белгородской области Максим Шапошников. Премьера картины намечена на 5 августа. Оператором выступит Игорь Гринякин.
Синий и Пурпурная, компания «АТ-продакшн», 40 млн рублей
Режиссер Юлия Сапонова, худрук Алена Званцова, продюсеры Ася Темникова, Георгий Шабанов,Люся Дадальян 76 баллов
Руководитель проекта «Инклюзия в кино», психолог по первому образованию снимает ромком про 22-летнего парня с синдромом Аспергера, который после смерти матери пытается научиться жить в реальном мире и встречает эффектную татуированную барменшу, у которой есть сын-подросток и крутой байкер, постоянно ее бросающий. Бюджет фильма 100 млн рублей, у Минкультуры запрашивали 50, остальную сумму обещал вложить онлайн-кинотеатр START. Также проект поддерживает благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».
Зимник, компания «12кадр», 40 млн рублей
Режиссер Марина Овчинникова, худрук Дмитрий Давыдов, продюсер Арсений Овчинников 72 балла
Ученица Сергея Мирошниченко, режиссер документального фильма «Мельников» в своем игровом дебюте расскажет основанную на реальных событиях историю дальнобойщика Алексея, который в момент, когда зимник уже тает, отправляется в дорогостоящий рейс, чтобы оплатить лечение сына с регрессом речи. Но в дороге машина ломается, деталь ждать две недели, но Алексей идет на риск и все-таки отправляется в путь, забывая о том, что недаром дальнобойщики называют этот путь «дорогой смерти». В дрим-касте Иван Добронравов, Оксана Акиньшина, Аскар Ильясов. Оператором выступит номинант на премию «Оскар» Максим Арбугаев. Креативный продюсер – Егор Кончаловский. Снимать будут в Якутии, половина команды будет московской, половина – местной.
Мир теряет громкость, компания «МСМ», 40 млн рублей
Режиссер Дарина Фаизова, худрук Алексей Герман-младший, продюсер Иракли Родоная 72 балла
Фильм про переводчицу-синхронистку Зою, которая летит в Абхазию на ретрит, но в самолете получает баротравму и начинает терять слух. На ленту вдохновила режиссера фраза советской переводчицы Зои Зарубиной «Чтобы быть лучшим переводчиком, надо перестать слышать свой голос» и личная история, так как Дарина также получала баротравму. По словам постановщицы, фильм расскажет «о выгорании, страхе потеряться в эпоху искусственного интеллекта, цене совершенства и смелости начать жизнь заново». Съемки пройдут осенью в Абхазии, где у группы уже есть все договоренности. В дрим-касте – Лена Тронина и Андрей Смоляков. Бюджет фильма 85 млн рублей, запрашивали у министерства 50 млн. Готова лента будет уже в следующем году.
фото: "Мир теряет громкость"
Сцены между нами, институт коммуникаций «Вита актива», 40 млн рублей
Режиссер Александр Титов, худрук Надежда Михалкова, продюсер Юлия Мишкинене 71 балл
Выросшая из одноименной короткометражки Титова, которая получила приз на конкурсе короткометражного кино МХТ им. Чехова и онлайн-кинотеатра Wink, полнометражная мелодрама расскажет про мужа и жену Зину и Сему, которые служат актерами в подмосковном театре, но однажды сталкиваются с выбором между семьей и карьерой. Главные роли исполнят Мила Ершова и Семен Алешин. В качестве настроенческого референса значатся «500 дней лета». Бюджет составляет 73 млн рублей, у Минкультуры запрашивали 50.
ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА, компания «Лихо», 40 млн рублей
Режиссер Диана Шапшай, худрук Василиса Кузьмина, продюсер Алексей Лихницкий 70 баллов
Лирическая комедия про живущего в поселке в Северной Осетии мальчика Егора, чей пилот погиб в катастрофе, но Егор верит, что папа вернется и к каждому дню рождения подготавливает взлетно-посадочную полосу. Авторам важно показать мир глазами ребенка и сделать это ярко. На роль Егора утвержден Александр Бугин, Аня Рытова на роль его подружки. «На деревню дедушке» и «Денискины рассказы» — референсы по сборам. Утвердили 90% локаций, 1 июля 2026 года хотят выйти в прокат. Есть дружественный продакшн во Владикавказе, поддержка START и «Атмосферы кино».
ДЖЕНТЛЬМЕН НЕУДАЧИ, «ПРОСПЕКТ МИРА», 40 млн рублей
Режиссер Данил Акутин, худрук и продюсер Антон Богданов, продюсер Алик Хазанян
70 баллов
12-летний Лева с диабетом мечтает открыть новый вид меда и любит пчел, как его дедушка. Папа работает в полиции и ловит преступников. Однажды бандит (Гоша Куценко), которого разыскивает папа, попадает на пасеку, и они с Левой становятся друзьями. Комедию поддержал Союз пчеловодов России.
фото: "Войдите в мое положение"
Видео на память, «Мастерская Павла Лунгина», 40 млн рублей
Режиссер Дмитрий Волков, худрук Павел Лунгин, продюсеры Павел Лунгин и Евгений Панфилов 68 баллов
Действие фильма происходит в Чебоксарах в 2010 году, когда бушуют небывалые лесные пожары, весь город утопает в дыму, однако продолжает жить обычной жизнью. Главный герой – Леша, молодой оператор местного телеканала, который мечтает о большем, и в перерывах между работой снимает экспериментальный документальный фильм, подражая работам Дзиги Вертова. Так оператор пытается справиться с личной травмой – совсем недавно из жизни ушел его отец, и Леша надеется хотя бы в цифре сохранить его образ. Будет в картине и любовная линия: Леша влюблен в журналистку Лену, которая намерена уехать в Москву, но в длинный рабочий день знакомится с Женей, с которой дружба завязывается на фоне общего увлечения видеосъемками и кинематографом. Картина основана на собственной биографии режиссера и станет первым полнометражным фильмом, который снимут в Чувашии.
ДВЕ ЖИЗНИ, «ВОЛГО-ФИЛЬМ», 40 млн рублей
Режиссер Адель Рысалиева, худрук Тимур Алпатов, продюсер Юлия Егерева 68 баллов
Психологическая драма о страхе материнства и последующих изменениях в образе жизни и в отношениях. Задача — показать необоснованность страхов. Молодая актриса Мария (Айна Арифулина) получает первую роль в кино, но узнает, что беременна. Муж (Даниил Воробьев) ее поддерживает, но ей кажется, что она теряет себя. Тогда Мария находит опору в подруге-карьеристке, отговаривающей ее рожать. Проект поддерживает Первый канал.
Абхазское вино, компания «АПФ», 40 млн рублей
Режиссер Инар Нармания, худрук Ким Дружинин, продюсер Сабухи Мамедов 67 баллов
Кавказское роуд-муви про девушку Алину, которая отправляется из Черкесска в Абхазию, чтобы посетить могилу своей матери и узнать о судьбе пропавшего без вести отца. Ее родители в 90-е годы были добровольцами в Абхазии и не вернулись. Мать служила в медицинской бригаде, а отец воевал и пропал без вести. По пути из Черкесска в Абхазию Алина встречает свою любовь. Над картиной работает команда фильма «Последняя цена» и сериала «Доброволец». Есть поддержка Карачаево-Черкессии и Абхазии, а также комитетов по культуре и делам СНГ в Госдуме.
фото: "Трасса "море-море"
Трасса «Море-море», кинокомпания «Скиф», 50 млн рублей
Режиссер Илья Храмов, худрук Владимир Хотиненко, продюсеры Сергей Сельянов, Андрей Рыданов, Павел Полуйчик 67 баллов
Романтическая комедия про раздолбая Тему, который везет свою бывшую жену и ее жениха из Петербурга в Сочи, чтобы сорвать их свадьбу и вернуть любимую. В дрим-касте – Слава Копейкин и Яна Енжаева, в референсах – «Поехавшая» и «Громкая связь». Потенциальный прокатчик – кинокомпания «Вольга.
Мириада, компания «Артлайт», 63 балла
Режиссер Атана Агрба, худрук Николай Лебедев
Драма про писателя, который приезжает в Санкт-Петербург, чтобы опубликовать книгу о погибших во время войны в Абхазии друзьях. В главных ролях – Петр Федоров и Сергей Гилев, у фильма уже есть офлайн и онлайн-прокатчики в лице «НМГ Кинопрокат» и START.
ЛИПА, ACTION FILM, 40 млн рублей
Режиссер Илья Оленев, худрук Александр Котт, продюсер Александр Чаленко 66 баллов
Авторское экспериментальное поэтическое кино о духовном росте, универсальное послание всем людям. В центре действия – дерево липа, по которому можно подняться на небо. Люди не могут подняться на нее и решают спилить липу. Спилили и сели на пеньке пить вино и праздновать. Ангелы засмеялись и послали на землю потоп. Плотник Энзи спас семена липы и после череды мытарств посадил липу снова. Но все повторилось. Референсы – «Цвет граната» и «Жертвоприношение». Режиссеру важны условность, театральность, непонятные времена. Никаких звезд в кастинге, отбор актеров будет проводиться по фактуре лиц. Художник-постановщик Илья Евдокимов, преподающий в школе Михалкова. Локации в Подмосковье — Кусково, Абрамцево и другие. Запрашивали 50 млн.
Режиссер Александр Варлей, худрук Владимир Хотиненко, продюсер Владимир Кислицын
Драма и детектив, сценарный дебют Луизы Канаевой – автора из Грозного, мечтающей развивать современное кино в регионе. История, рассказывающая, как за внешним благополучием может скрываться глубокая травма, выросла из ее опыта столкновения с буллингом. Следователь Давид едет в родной город, чтобы расследовать смерть школьницы. Главный подозреваемый – охранник, который работал и тогда, когда в этой школе, где погибла девочка, учился и сам Давид. Есть поддержка онлайн-кинотеатра START.
Будем друзьями, компания «Маки про», режиссер 63 балла
Режиссер Никита Транцеев, худрук Сергей Урсуляк, продюсер Ольга Китаева
Семейная комедия выпускника Владимира Меньшова и Сергея Урсуляка, где события происходят по законам детской логики. Папа Дима – директор умирающей строительной фирмы, переживающий кризис и мечтающий развестись с женой Леной, которая увлекается картами Таро. Из-за этого страдает их гиперактивная творческая дочка Варя, заставляющая родителей поехать в загородный арт-лагерь, где им придется проходить различные испытания, чтобы сохранить семью.
ТИХОН, «ФРУТ ТАЙМ», 63 балла
Режиссер и автор сценария Татьяна Моисеева, худрук Александр Андреев, продюсер Юлия Витязева
Комедийная мелодрама, показывающая роль отца в жизни подростка. 15-летняя Аленка сбегает от матери и ее нового ухажера, в то время как пьющий отец живет отшельником. Аленка собирается побороться за отца, но тот не хочет менять образ жизни. Соседка говорит, что состояние Тихона – проклятье бабы Шуры, которую он не похоронил как следует в свое время. Аленка пугает отца, и тот на 21 день отказывается от алкоголя. История преображения отчасти автобиографична. Съемки пройдут в Нижегородской области. Компания знаменита работой с Романом Михайловым, почти все свои фильмы он сделал с ними, кроме того они работали с дебютом Клавдии Коршуновой. Бюджет 73 млн, запрашивали 50.
фото: "Тихон"
Ракурс, продюсерский центр «Хорошо продакшн», 62 балла
Режиссер Семён Шомин, худрук Николай Лебедев, продюсер Наталья Панкова
Драмеди и роуд-муви про пожарного Андрея (Денис Шведов), потерявшего в пожаре жену и детей. Это случилось в ночь его дежурства, когда он был с любовницей и не поехал на вызов. Теперь он везет прах погибших на Баренцево море, где потом хочет застрелиться. Его сопровождают случайные попутчики – проститутка Алена (Валентина Мазунина) и певец караоке Альберт. В основе – история женщины, потерявшей трех близких при пожаре «Зимней вишни». История про прощание, выход к свету, про то, как жить, когда от прошлого остался только пепел. И про то, что солнце взойдет. Снимать будут в Мурманской области. Прокатчики – «Про:взгляд» и «Каро».
фото: "Пепел"
Самолеты, компания «Меркурий фильм», 62 балла
Режиссер Никита Сичка, худрук Александр Котт, продюсер Теймур Джафаров
Молодая барабанщица из Петербурга Женя любит проводить время на парковке Пулково, наблюдая за взлетом и посадкой самолетов, хотя сама она очень боится летать. Жизнь Жени делится на до и после, когда врач ставит диагноз «рассеянный склероз». Девушка не может принять болезнь и, пока чувствует и контролирует свое тело, уходит в отрыв, ссорится с группой и семьей. Все меняется, когда Женя знакомится с пилотом, который учит девушку не бороться с болезнью, а принять ее и научиться с ней жить.
Когда умрет солнце, киностудия «Класс коррекции», 61 балл
Режиссер Алина Сорокина, худрук и продюсер Иван И.Твердовский
Лауреат фестиваля «Святая Анна» и участница конкурса «Короче», ученица Твердовского хочет дебютировать в полном метре с фильмом о первой влюбленности, главными референсами для которого стали картины Сергея Соловьева и Марлена Хуциева. Действие происходит в 1999 году – время, в котором Сорокина не жила, но хочет его романтизировать и интерпретировать через призму родителей, чьи фотографии как раз послужили вдохновением для картины. Девочка Ася становится жертвой травли в школе, но за нее заступается Санек, мечтающий стать спасателем и поступить в Академию МЧС. Так и начинается первая любовь Аси. В главных ролях – молодые актеры Александра Тихонова и Андрей Дудников. На роли взрослых хотят пригласить Екатерину Стулову и Николая Шрайбера.
ОБРЯД, компания «РЕКЛАМА. ФИЛЬМ», 61 балл
Режиссер Виктор Салимьянов, худрук Николай Лебедев, продюсер Никита Кватания
Драма про московского адвоката родом из Иркутска (Алексей Филимонов), который после смерти отца едет на Байкал, чтобы вернуться к корням. Там его нанимают защищать старого шамана, ложно обвиненного в преступлении. Чтобы добиться справедливости, нужно понять, по каким законам живут люди в родных местах и во что верит этот мир. Визуальный стиль будет основан на этническом коде коренных народов Байкала и Сибири. Иркутская кинокомиссия помогает с логистикой и оборудованием. Съемки пройдут в Иркутске и поселке Култук. Картину поддерживает платформа Wink, выход в сентябре 2026 года.
фото: "Обряд"
ПЕРЕИГРОВКА, «ЭСТАФЕТА», 61 балл
Режиссер Михаил Борейша, худрук Вера Сторожева, продюсер Федор Попов
Экранизация пьесы Людмилы Михайловой с экспериментальной формой и традиционными ценностями. 23-летний Вадик в детстве любил сказки и верил, что добро побеждает зло, но вырос ужасным эгоистом и циником, нарастив за годы панцирь. Однажды он застревает между жизнью и смертью и ему предоставляется шанс на искупление, даже три шанса, за которые он может либо вернуть жизнь, либо умереть. Его сознание временно перемещается в других людей: тракториста, медика и бездомного старика. Таким образом оного героя сыграют сразу несколько актеров, а именно Сергей Горошко (Вадик-тракторист), Александр Обласов (Вадик-врач) и Алексей Серебряков (Вадик-старик). Работа над фильмом идет уже более двух лет.
Поворот, компания «Ист сайд докьюментари», 61 балл
Режиссер Семен Грицай, худрук Алексей Герман-младший, продюсеры Дмитрий Литвинов, Максим Балаховский, Екатерина Кононенко
Дебют монтажера фильма «Воздух» и выпускника киноведческого факультета ВГИКа – спортивная драма, действие которой разворачивается в 1980 году во время расцвета горнолыжного спорта в СССР. Главный герой – Митя – готовится принять участие в финале Чемпионата СССР, но Мите мешает страх не только скорости и падения, но и проигрыша. Его друг Слава – гений лыж и надежда спорта, в него влюблена юная горнолыжница Лена, в которую в свою очередь влюблен Митя. В фильме хотел ориентироваться на советское кино – в первую очередь «Вертикаль», ленты ленинградской школы и операторские приемы Сергея Урусевского. Съемки намечены на весну 2026 года, производственный бюджет оценивается в 80 млн рублей. Уже есть поддержка Камчатского края.
Призрачный шанс, компания «Кью Эс Фильм», 61 балл
Режиссер Юлия Филимонова, худрук Иван Капитонов, продюсеры Иван Капитонов, Святослав Подгаевский
Примерный семьянин Гриша в исполнении Степана Девонина попадает в аварию и начинает видеть призрака-мошенника Шутника, которого играет Никита Кологривый. Так Гришу принимают за подельника Шутника. Полный метр снимается на основе короткометражки «Экстрасенс», сделанной студентами Московской школы кино. Это будет эксцентрическая комедия, полная абсурда, фарса и гротеска в духе «Ширли-мырли», «Операции Ы» и «Жмурок». В касте также заявлены Анна Михалкова, Соня Присс и Антон Филипенко. Бюджет оценивается в 100 млн рублей, релиз запланирован на осень 2026 года с прокатчиком «Атмосфера кино», а после планируют показать на канале ТНТ.
фото: Призрачный шанс
Сын путешественника, компания «Ашир», 61 балл
Режиссер Мария Бордовских, худрук Федор Бондарчук, продюсеры Марина Михалева и Олег Евдокименко
Альпинистский экшн для всей семьи про мальчика Колю, который все свое детство вдохновлялся подвигами отца-путешественника и в 13 лет решил исполнить свою мечту и забраться на гору Белуха на Алтае. Это они должны были сделать с отцом, но тот не вернулся из экспедиции, и тогда Коля задумался, сможет ли в одиночку покорить гору. Уже есть заинтересованность от платформы START. В дрим-касте – Даниил Воробьев, Анна Чиповская, Леон Кемстач и Анна Пересильд. Одна из авторов идеи картины – Ирина Конюхова, жена путешественника и священника Федора Конюхова.
Режиссер Иван Забажанов, худрук Павел Лунгин, продюсер Дмитрий Клепацкий
Мистический экшн, действие которого происходит во время Великой Отечественной войны. Советский политрук попадает в плен к эсесовцам, чей взвод обнаруживает в лесной глуши старую русскую деревню, где живут только старики, женщины и дети, да к тому же встречают врагов хлебом-солью. Политрук наблюдает, как фашисты осваиваются в деревне и пробуждают дух погибшего кузнеца, который начинает мстить фашистам. В дрим-касте на роль политрука – Сергей Гилев. В числе референсов – «Поворот не туда», «Красный призрак», «Иди и смотри».
А Я, компания «ДС ФИЛЬМ», 60 баллов
Режиссер Надя Филатова, худрук Сергей Осипьян, продюсеры Роксана Санкина и Виталий Дудка
58-летняя Наталья посвятила свою жизнь семье, а последние годы – уходу за своим мужем Александром с прогрессирующей деменцией. Мир Натальи сомкнулся вокруг квартиры и болезни мужа. Александр больше не узнает ее, но в какой-то момент начинает называть чужим женским именем. Оказывается, много лет назад у него была любовница, и именно эту женщину он теперь видит в лице Натальи. Это открытие шокирует женщину, которая начинает переосмысливать свое прошлое и решает изменить жизнь.
В Москве не видно звезд, компания «Синетрейн», 60 баллов
Режиссер Никита Лохматов, худрук Александр Котт, продюсер Татьяна Петрик
Участник фестиваля «Короче», выпускник мастерской Алексея Учителя и исполнитель главной роли в фильме «Мох» задумал дебютный полный метр про 8-летнего мальчика Пашу, который чувствует приближение катастрофы. Мама не появляется дома, папа не замечает никого кроме себя, и мальчик видит звезду, которая упала с неба прямо возле окна его квартиры. Звезда увлекает мальчика за собой по ночным улицам Москвы, и Паша видит в этой звезде знакомый женский силуэт, который не может распознать. В фильме будет две линии – собственно, детская, и научная про астрономов, которые с научной точки зрения пытаются понять, существует ли такая звезда на самом деле.
фото: "Мох"
ВСЁ, КРОМЕ, компания «НОТ ЭЛОН ПРОДАКШН», 60 баллов
Режиссер и продюсер Данил Мотин, худрук Вера Сторожева
Лидер молодежного творческого сообщества сценаристов арт-кластера «Таврида» и Росмолодежи, представлявший свой фильм самому Путину, автор проектов «45 дней до победы» и «Осталась одна Таня» (вертикальный сериал) собирается снимать мультижанровый проект – историческую драму о ВОВ и блокаде Ленинграда через призму одной семьи. Главная героиня — 12-летняя Аня, и картина будет построена как дневник девочки. Прямой референс — «Лабиринт Фавна», поскольку в картине тоже будет фантастическая линия, усиливающая драму. За нее отвечает Дядя Ани – хранитель музейных ценностей. Их полный людей дом концу фильма станет пуст, погибнут все, кроме девочки. Но этот фильм про любовь, потому что война забирает все, кроме любви
Куперик, студия «Лето», 60 баллов
Режиссер Вика Дёгтева, худрук Клим Шипенко, продюсеры Алексей Камынин и Екатерина Ивантеева
Купериком называют машину «Мерседес»-купе, о которой мечтает главный герой 20-летний Сашка. Ради этого он готов все лето помогать одинокому старику строить часовню в память о его погибшем сыне. План срабатывает, и старик отдает машину за бесценок, но ее угоняют, и в этот момент Сашка встречает очаровательную Машу, в которую сразу влюбляется. Но та тоже исчезает, как и машина. При этом Маша неизлечимо больна, но Сашка готов на все, чтобы провести ее последние лето и осень вместе. Свою заинтересованность в проекте уже подтвердил Алексей Серебряков, в дрим-касте также Олег Савостюк, Стася Милославская и Юрий Стоянов. Время действия – 2007 год, символ эпохи «жирных нулевых». Проект имеет поддержку компании «1-2-3 Production» и прокатчика «Про:взгляд». Бюджет – 72 млн рублей.
МАЙЯ, компания «СИНЕТРЕЙН», 60 баллов
Режиссер Сергей Малкин, худрук Алексей Герман-мл., продюсер Татьяна Петрик
Драма о семье и родственниках, которые никогда не видели друг друга. Марку 21, он фиксер, участник экстремальных гонок. Однажды Марк встречает мать Майю, которую никогда раньше не видел, и вместе они пытаются создать то, чего у них никогда не было – отношения. Уникальная фактура – велосипеды без тормозов, а фон – фестиваль, во время которого 50 человек ездят по городу. Из-за появления Майи жизнь Марка меняется, но в итоге мать понимает, что опоздала и своим приходом только нарушает привычную жизнь ребенка. Бережная ручная камера и динамичные съемки отразят бунтарский дух героев. Фильм про упущенную возможность и о том, как хорошо, если родные люди тебя поддерживают, даже если ты без тормозов. В касте полгода назад были Олег Савостюк и Оксана Акиньшина, но надо договариваться заново, так как графики актеров могут измениться.
фото: "Майя"
Мой Дед Мороз, компания «Вита актива продакшн», 59 баллов
Режиссер Александра Хайдарова, худрук Алена Званцова, продюсер Юлия Мишкинене
Драмеди, основанное на личном опыте режиссера и сценаристки, которая вместе с бывшим мужем 15 лет организовывала праздники. Герои тоже муж и жена – Женя и Миша. Им под 40, они работают Снегурочкой и Дедом Морозом. В разгар новогодних елок Мише нужно сдать анализы, чтобы исключить опасное заболевание, но он тянет с этим, и тогда Женя в шутку предлагает развестись, а Миша соглашается. Так они теряют доверие друг к другу, а кризис отношений развивается на фоне непрекращающихся новогодних праздников. Снимать собирались в Санкт-Петербурге, уже есть поддержка онлайн-кинотеатра START.
Братья, компания «КФ», 57 баллов
Режиссер Маргарита Ленских, худрук Алексей Сидоров, продюсер Георгий Шабанов
Глава Гильдии кастинг-директоров собирается снимать социальную драму с элементами детектива про отца, который собирает троих сыновей от разных браков, чтобы помочь младшему. Кастинг уже утвержден – Дмитрий Чеботарев, Сергей Гилев, Антон Артемьев. В роли отца – Александр Марин, который также работал над сценарием фильма. Съемки запланированы на осень в Рыбинске, где по сюжету и происходит действие фильма. В прокат хотели бы выйти в июне 2026 года – во Всемирный день отца.
Любовь за поворотом, компания «ГКС-Медиа», 56 баллов
Режиссер Анастасия Лапшина, худрук Владимир Котт, продюсеры Григорий Сухов и Люся Дадальян
Влад работает дальнобойщиком, чтобы обеспечить свою семью – у него больной раком отец и младшие сестра и брат. Влад встречается с взбалмошной Алисой, которая не боится рисковать. В визуальных референсах выпускницы Вадима Абдрашитова – фильм «Родные» и сериал «Конец гребаного мира». В дрим-касте Елена Подкаминская, Анар и блогер Аня Покров. Уже есть поддержка онлайн-кинотеатра START.
фото: "Партак"
ПАРТАК, «ЛИРА ФИЛЬМ», 56 баллов
Режиссер Алексей Постнов, худрук Алексей Мурадов, продюсеры Тимур Белый и Наталия Клибанова
Криминальная драма и молодежный триллер об искуплении, нравственном выборе, любви и травмирующем прошлом, которое можно перекрыть чем-то новым. 30-летний Артем выходит из тюрьмы и хочет начать новую жизнь. Принимает его и помогает адаптироваться тренер по боксу и мастер тату Саша, которая предлагает перебить тюремный партак с гладиатором. Между Сашей и Артемом возникают чувства, но девушку преследуют коллекторы, требующие вернуть долги ее покойного отца. Сценарий режиссер написал вместе с Анной Вейлерт. Авторы хотят оставить послевкусие торжества и любви. На главную роль согласился Иван Янковский. Снимать хотят в Тольятти. Есть поддержка онлайн-кинотеатров Wink и START.
ПРО ВЕРУ, «ПРОПЕЛЛЕР ПРОДАКШН», 56 баллов
Режиссер Татьяна Королева, худрук Николай Лебедев, продюсер Григорий Подземельный
Действие фильма по сценарию Альбины Гумеровой происходит в детской колонии, куда к Любе, убившей другую девочку просто за то, что та ее бесила, приезжает мать убитой Вера. Она начинает носить ей передачи. Люба обращается к Богу и помогает ей в этом батюшка-проповедник. Позже Вера уходит в монастырь, все предыдущее – воспоминания женщины, которая наказывает себя заточением. В конце концов отсидевшая Люба приезжает к ней. Кино о том, как две женщины пытаются найти путь на свободу. Полина Гухман проходила кинопробы и является главной претенденткой на роль. Оператор Дмитрий Мальцев.
Сила течения, компания «Мэдкау фильм», 56 баллов
Режиссер Кристина Сбенкова, худрук Александр Велединский, продюсер Ирина Войнова
Выпускница Владимира Меньшова хочет снять фильм о взрослении про талантливую пловчиху Соню, которая переезжает из маленького городка в Москву, чтобы попасть в сборную России. Отец контролирует каждый ее шаг, чтобы реализовать в дочке свои несбывшиеся надежды, однако Соня пытается уйти от контроля отца. У проекта уже есть поддержка Министерства спорта, канала ТВ-3, онлайн-кинотеатра Okko.
В ГЛАВНОЙ РОЛИ – ЛЮБОВЬ, КИНОКОМПАНИЯ «ДАПРОДАКШН», 55 баллов
Режиссер Геннадий Креймер, худрук Владимир Хотиненко, продюсеры Павел Косов и Дмитрий Пристансков
Комедия с культурной значимостью, одним из героев которой станет Дагестан. Интеллигентный Тимур переехал в Москву, но семья выманивает его обратно в Дербент, чтобы женить против его воли. Парень должен остаться под предлогом снять документальный фильм о городе. Пока мать набирает кандидаток в невесты, Тимур влюбляется он в независимую девушку, которая точно не подходит его матери. Бюджет 114 млн. Компания планирует снять столь же красивое и зрелищное кино, как их предыдущие фильмы «Хороший мальчик», «Тур с Иванушками», «Киберпапа» другие. Есть поддержка канала СТС и прокатной компании «Атмосфера кино».
ВОЛШЕБНАЯ ПЫЛЬ, «МЕЧТАЛЁТ ПЛЮС», 55 баллов
Режиссер и автор сценария Сергей Яковлев, худрук Владимир Моташнев, продюсер Илья Кузнецов
Команда из Хабаровска снимает мистическую сказку о подростке Наде, которая ищет свое место в жизни, переезжает к бабушке в другой город и хочет помочь той спасти старый театр с помощью волшебной шкатулки. Но ожившая деревянная кукла по имени Петрович намерена захватить город и сделать марионетками всех его жителей. На самом деле Петрович тоже хочет быть настоящим человеком, но у него не получается. Диана Енакаева дала согласие на съемки в Хабаровске. Они пройдут в местных театрах, компания будет привлекать студентов филиала ВГИКа. Существенная часть постпродакшена – анимационная составляющая фильма. Авторы подчеркивают, что затронут темы наставничества, духовности, которая будет транслироваться через бабушку. Также считают важным популяризацию театра.
Сломанный горизонт, компания «Как угодно продакшн», 55 баллов
Режиссер Павел Логинов, худрук Ольга Ерофеева, продюсер Денис Баранов
54-летний дебютант, который занимался страхованием, но потом окончил Московскую школу нового кино и снимал короткометражки на основе собственного жизненного опыта. Полный метр не исключение. По сюжету разведенный бизнесмен Паша приглашает дочь-подростка вместе отдохнуть, чтобы наладить контакт, а также познакомить с новой возлюбленной Светой и ее дочерью-подростком. Неожиданно на курорте появляется его бывшая жена Марина, и так Паша оказывается в окружении женщин, которые начинают конфликтовать между собой.
КАК ЛЮБАВА ПУГАЛО ПОЛЮБИЛА, продюсерская компания «КИНОМИР», 55 баллов
Режиссер Татьяна Жукова, худрук Юсуп Разыков, продюсеры Татьяна Яковенко и Константин Дыдышко
Драмеди-фэнтези по сценарию Алены Юркевич. Библиотекарша Люба (Екатерина Агеева) мечтает о большой любви, но подходящих мужчин рядом нет. Тогда она мастерит пугало, которое превращается в мужчину. Односельчане ненавидят пугало и хотят его сжечь. Однажды случается пожар, во время которого Люба спасается - якобы благодаря пугалу. В эту историю женщины верит только оператор, который впоследствии и становится ее второй половиной. Главная идея: не путать настоящее и выдуманное. Яна Сексте уже дала согласие на участие. В дрим-касте на роль пугала – Никита Кологривый. Визуально хотят соединить Эмира Кустурицу, Уэса Андерсона и «Леху Штыря». Художник-постановщик Ася Давыдова. Планируется кинотеатральный прокат с компанией «Киномир», деньгами также вкладывается KION.
Режиссер Луиза Серёгина, худрук Алексей Алфёров, продюсер Аргишти Алоян
Первая в России антиколлекторная комедия. Иван Мочалкин (Данила Рассомахин) оказывается в коллекторском деле из-за долгов и встает перед выбором: остаться порядочным человеком или выбивать долги аморальными способами. Выбирает первое и начинает помогать людям рассчитаться с долгами. Также снимаются Тимофей Зайцев, Олеся Железняк, Ёла Санько, Семен Стругачев и другие. 85% фильма снято, 70 млн потрачено, запрашивали 30 на завершение.
фото: "Войдите в мое положение"
Мания, продюсерская компания «Суббота», 52 балла
Режиссер Алена Галич, худрук Владимир Хотиненко, продюсер Евгений Субочев
Талантливый студент-медик, чтобы получить признание и попасть в тайное сообщество, должен совершить убийство. Его жертвой становится однокурсница, которую он влюбляет в себя и проводит над ней психологические эксперименты, но в итоге, благодаря девушке, человечность, таящаяся где-то в глубине души героя все-таки побеждает жажду самоутвердиться. Сценарий основан на реальных событиях, произошедших со знакомыми режиссера. Основной референс – сериал «Триггер».
ШАШЕЛЬ, продюсерский центт ДМИТРИЯ КЛЕПАЦКОГО, 50 баллов
Режиссер и автор сценария Анастасия Жура, худрук Николай Лебедев, продюсер Дмитрий Клепацкий
Новогодний фильм о семейных ценностях. Шашель – маленький жучок, раъедающий дерево. В контексте фильма это «жучок» эгоизма, сомнений и зависти внутри человека. Главный герой Юра – хам и эгоист. Взял и умер в канун Нового года. Но успел спасти жизнь случайного человека. Небеса дают ему последний шанс не попасть в ад. Душа возвращается на землю и вселяется в чужое тело (например, в героиню Татьяны Догилевой). Каждый раз, когда Юра чихает, он переносится в другое тело. В конце-концов ему придется просить помощи у бывшей жены, которую он доставал при жизни, а потом решил рискнуть ради нее. Сценарий успел благословить Юрий Арабов. Подтвердили участие Владимир Стержаков и Михаил Пореченков. Снимать хотят в Коломне. Есть поддержка Рен-ТВ и START.
фото: "Бездельник"
БЕЗДЕЛЬНИК, КИНОКОМПАНИЯ «КРЫЛЬЯ», 47 баллов
Режиссер Александр Казакевич, худрук Валерий Ахадов, продюсер Марианна Балашова
Рождественская мелодрама с волшебством от автора передачи «Кино о кино» на ТВ. Метеоролог-неудачник Никита стоит на краю моста и хочет спрыгнуть. У него ужасный день – гибнут родители, выгнали с работы, любимая бросила. Откуда ни возьмись появляется собака и старик, которые направляют его на путь истинный – пройти крестным ходом по городам России. В одной из поездок он видит икону со святителем Николаем. Никите также предстоит открыть в себе талант метеоролога и предсказать ураган, который может погубить участников крестного хода. Роль святого сыграет Виктор Сухоруков. Также в ролях Мария Лапшина, Валентина Теличкина, Юрий Назаров. На главную роль приглашен Арсений Вейс. Авторы хотят, чтобы зрители верили в чудеса и любили Николая-угодника. Оператор Александр Носовский. Проект поддерживает РПЦ.
фото: "Бездельник"
ИСЦЕЛЕНИЕ, «СМ СТУДИЯ», 47 баллов
Режиссер Михаил Плотинский, худрук Александр Котт, продюсер Филипп Брусникин
Психодрама про 44-летнюю Елену, получившую в молодости серьезную психологическую травму. Она живет в деревенском доме в Подмосковье с мамой с сыном Петей с синдромом Дауна. Мать становится жертвой мошенников, получает сердечный приступ и умирает. Елена чувствуют ответственность за жизнь сына, но неожиданно появляется его биологический отец, желающий оформить опеку на ребенка, чтобы завладеть домом матери. Елене помогает справиться с проблемами и защититься от отца Пети психолог Саша. Фильм о том, что важно не сдаваться, и о том, что помощь обязательно придет. Авторы планируют показать методы психологической помощи и способы социализации для детей-инвалидов. Релиз – летом или осенью 2026 года.
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