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Кинокарта 2.0 — Россия становится декорацией для нового кино

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21 июля 2025
Проект «Кинокарта России» выходит на новый уровень: стартовал второй сезон инициативы сайта Кино-Театр.Ру под названием «Кинокарта 2.0» — теперь также известной как Карта Кинолокаций. Если первая версия Кинокарты была ориентирована на места съёмок уже вышедших фильмов и сериалов, то новый этап превращается в агрегатор локаций для будущих съёмок. Это масштабный проект, цель которого — показать всю территорию России как открытую съёмочную площадку.

Кинокарта 2.0 — Россия становится декорацией для нового кино

Кино-Театр.Ру приглашает всех желающих — от владельцев кафе до глав региональных парков — добавить на карту природные пейзажи, бизнес-локации или технические объекты, которые могут стать площадками для кино-, теле- или рекламных съёмок. Всё, что может вдохновить режиссёров и продюсеров, должно оказаться на Карте кинолокаций. Проект открывает новые возможности не только для съёмочной индустрии, но и для регионального развития. Участие в «Кинокарте 2.0» — это способ заявить о своей территории, привлечь внимание продюсеров, туристов и инвесторов. Кинолокации — это будущий элемент культурной и экономической инфраструктуры региона.

Профессиональные менеджеры локаций могут получить верифицированные кабинеты с расширенным функционалом. Для подачи такой заявки следует воспользоваться почтой, указанной на сайте проекта.

Кроме того, проект включает трэвел-шоу «Где снимали» — маршруты по местам знаковых съёмок, созданные на основе первого сезона проекта Кинокарта. Также планируется выпуск эпизодов образовательного видеоконтента о профессиях в кино и работе на съёмочной площадке.

«Мы хотим, чтобы “Кинокарта” превратилась в живой механизм взаимодействия между регионами и индустрией. Россия — это гигантская разноплановая киностудия под открытым небом», — комментирует Жан Просянов, главный редактор Кино-Театр.Ру.

«Мы объединяем индустрию и страну. Кинокарта 2.0 — это сервис, который может быть полезен как крупным студиям, так и независимым продюсерам. Он сделает доступ к локациям проще и прозрачнее. Приглашаем менеджеров локаций и кино энтузиастов принять участие в проекте», — подчёркивает Владимир Гнездилов, генеральный продюсер проекта.
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