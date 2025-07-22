Альпийский макабр: австрийские «Руки Орлака», лихтенштейнский «Дориан Грей» и швейцарские психопаты

Кинематограф Австрии в силу исторических причин тесно связан как с немецким, так и с венгерским кинопроизводством. Первый кинотеатр в стране открылся в 1903 году, с 1906-го на экраны стала выходить кинохроника Антона Кольма и Якоба Флека, а в 1908-м режиссер Хайнц Ханус поставил первую игровую короткометражку «От ступени к ступени». В 1912-м Кольм и Флек основали фирму «Винер кунстфильм», которая сосредоточилась на производстве экранизаций немецких и австрийских писателей, включая ленту «Мюллер и его ребенок» по мотивам произведения Эрнста Раупаха. Австрийская кинематография начала бурно развиваться в 1920-х одновременно с немецкой, где в этот период царил экспрессионизм. Свои знаменитые картины сняли Александр Корда («Принц и нищий», «Самсон и Далила»), Майкл Кертиц («Содом и Гоморра», «Королева рабов»), Роберт Вине («Руки Орлака») и другие мастера.
Когда в кино пришел звук, австрийские кинематографисты обратили свое внимание на музыкальный жанр. В частности, Отто Преминжер в 1931-м поставил «Большую любовь», а спустя два года вышла картина Вилли Форста «Незаконченная симфония» о Шуберте. Развитию национального кинематографа помешал аншлюс Австрии в 1938-м, кинопроизводство возродилось лишь после Второй мировой войны. До 1970-х в стране снимали преимущественно музыкальные комедии и сентиментальные ленты о сельской жизни. В 1950-е действие многих кинокартин происходило во времена Австро-Венгерской империи, так как этот период ассоциировался с роскошью, элегантностью, романтикой и представлением об Австрии как о большой, могущественной и мирной. Поэтому была очень популярна серия фильмов с Роми Шнайдер в роли императрицы Елизаветы. Среди других австрийских кинозвезд 1950-60-х можно вспомнить Петера Александера, Аттилу Хербигера, Магду Шнайдер, Вольфа Альбаха-Ретти и Ганса Мозера. Режиссер Франц Антель стал известен благодаря своим популярным комедиям.
Австрийское кино сильно изменилось, когда в стране стал снимать свои остросоциальные фильмы выдающийся режиссер Михаэль Ханеке. Он привнес в местную культуру ощущение безысходности и исследование насилия, тем самым проторив дорогу таким небезызвестным постановщикам, как Ульрих Зайдль и Джессика Хауснер. В 80-е с австрийскими киностудиями также начал сотрудничество венгерский маэстро Иштван Сабо. В частности, он создал австро-венгро-немецкую военную драму «Мефисто» с великим Клаусом Марией Брандауэром в главной роли.
Пионерами австрийского макабра стали все те же Антон Кольм и Якоб Флек, которые вместе с Луизой Флек и Клавдиусом Вельте в 1912-м экранизировали роман Жоржа дю Морье «Трилби». В получившейся картине «Три ужасные истории» повествуется про гипотизера, управляющего натурщицей. Спустя семь лет Флеки адаптировали для кино пьесу Франца Грильпарцера «Праматерь», позвав на ключевые роли Лиане Хайд и Карла Эманна. В этой мистической драме давно умершая прародительница знатного рода возвращается, чтобы преследовать своих двух последних оставшихся потомков. Если бы не характерные для немого кино театральность и статичность вкупе с подзатянутой экспозицией, то лента и сейчас бы неплохо смотрелась. В том же 1919-м вышел на экраны «Танец смерти» с Вернером Крауссом в образе хозяина-калеки, заманивающего при помощи танцовщицы мужчин в свой дом, где их поджидает смерть. А через год Райнхольд Шюнцель воплотил образ графа Калиостро в одноименном хорроре, поставленном им самим. В 1924-м на экранах появилась вершина австрийской макабрической классики — «Руки Орлака».
После 1920-х хоррор в Австрии долгое время оставался в тени. За несколько десятилетий было создано всего несколько картин. В 1935-м выдающаяся русская актриса Ольга Чехова составила компанию Францу Шафхайтлину и Матиасу Виману в пугающей драме Вернера Хохбаума «Вечная маска» про вдову пациента, которая обвинила врача в убийстве мужа и довела его до попытки самоубийства. В 1949-м состоялась премьера «Ведьм» с Эдит Милль и Курдом Юргенсом про попытку отравления наследницы обширного поместья. В 60-е вышли австрийско-итальянский «Оборотень» с Барбарой Квятковской-Лясс, Карлом Шеллом, Куртом Ловенсом и Морисом Марсаком про маньяка, убивающего студенток колледжа, и остросюжетный детектив с элементами слэшера и сексплотейшна «Пытка плоти» про еще одного убийцу девушек (первая главная роль в карьере Герберта Фукса), в котором можно наблюдать одну из первых сцен с молодыми женщинами в душевой в истории кино. Эта скандальная лента основана на реальном деле «оперного убийцы» Йозефа Вайнвурма, зарезавшего 11-летнюю ученицу балетной школы.
В конце 70-х Джон Филлип Лоу, Флоринда Болкан и Зигфрид Вишневски украсили собой неплохую в целом полумистическую драму «Смерть в ноябре», в которой то ли царит черная магия, то ли все события являются лишь случайными совпадениями. По сюжету инженер-геодезист Джон Ванетти приезжает в небольшую австрийскую деревушку для проведения исследовательских работ. Местные жители сразу принимают его появление в штыки, так как оно влечет за собой отчуждение части их земель и нарушение их размеренного образа жизни. Еще больше ситуация накаляется, когда Джон влюбляется в местную ведьмочку по имени Вальпурга. Приятно было увидеть Болкан за пределами «Спрута», да и история получилась местами нестандартная, пусть и с провалами по части повествования и размытых жанровых рамок. В 80-е лихо ворвался Геральд Каргль со своим «Страхом». Тогда же макабром заинтересовался Юрай Якубиско, впоследствии снявший «Кровавую графиню — Баторий» с Анной Фрил. Под занавес десятилетия швед Карл Андерсен представил публике «Сексуальных вампиров» и «Путану», граничащих на грани фола. В последней, посвященной Хесусу Франко, убийства просходят прямо во время тройничка, а в кадре мелькают все интимные места, как и завещал Франко. В 90-е жанром заинтересовался Михаэль Ханеке.
фото: кадр из фильма «Отель»
Третье тысячелетие открыло зрителям новые имена в австрийском хорроре. Всплеск интереса местных кинематографистов к макабру начался с момента выхода на экраны артхаусной мистической драмы Джессики Хауснер «Отель» про нового администратора гостиницы в Альпах в исполнении Франциски Вайс, которая пытается оттуда сбежать после того, как выяснилось, что ее предшественница исчезла при таинственных обстоятельствах. Лента не без мрачной атмосферы, но затянутая и оставляющая зрителя в дураках, поскольку все объяснения происходящего остаются за кадром. Тем не менее, профессионалы ее оценили, вручив три награды. Спустя два года на свет появились «Смерть в три дня», «Таксидермия» и криминальный хоррор-триллер «Тишина кровавой ночи», а главной «королевой крика» Австрии стала Сабрина Рейтер.
Гений немецкого экспрессионизма Роберт Вине поставил этот шедевр спустя четыре года после «Кабинета доктора Калигари», взяв за основу одноименный роман Мориса Ренара. Неподражаемый Конрад Файдт воплотил в картине знаменитого пианиста Поля Орлака, повредившего руки в результате железнодорожной катастрофы. Его супруга Ивонн (Александра Зорина) умоляет доктора Серраля спасти жизненно важные для музыканта конечности, и врач находит выход — пришивает пациенту кисти только что казненного убийцы Вассера. Прийдя в себя, Орлак озадачен своими новыми пальцами и чувствует, что они не только чужие, но и вредоносные. Еще больше сомнений у него появляется после письма от приговоренного к смертной казни преступника. Картина считается одним из первых фильмов, посвященных страхам перед трансплантацией. Вине снял ленту на венской киностудии «Листо». За характерные для экспрекссионизма декорации отвечали художники-постановщики Ханс Роук, Стефан Вессели и Карл Экснер.
Премьера шедевра состоялась в Вене в начале сентября 1924-го, а в Германии он вышел 24 сентября того же года в берлинском кинотеатре «Гайдн», однако в немецкий прокат его выпустили с ограничением, касающимся молодежи. Французская версия вышла под названием Les Mains d'Orlac, а английская — под названием The Hands of Orlac. Премьерный показ в США состоялся в 1928-м — прокатчиком выступила кинокомпания Aywon Film Corporation. Оригинальная версия фильма длилась 92 минуты при 24 кадрах в секунду, после Второй мировой вышел сильно сокращенный вариант (около 70 минут), а реконструкция 1995-го имеет продолжительность 86 минут. В 2001-м Arte подготовила в сотрудничестве с Фондом Фридриха Вильгельма Мурнау реконструированную версию с новой музыкой Хеннинга Лонера, фоновыми шумами и закадровым голосом сцены допроса. Filmarchiv Austria также создал реконструкцию с фотографическими дефектами, используя собственные копии, — она длится 104 минуты при 20 кадрах в секунду. На ее немецкой премьере, состоявшейся в августе 2013-го на 29-м Международном фестивале немого кино в Бонне, Рихард Зидхофф аккомпанировал фильму на фортепиано собственной новой композицией. Данная версия теперь доступна на DVD с музыкой Дональда Сосина. У фильма есть два ремейка: «Безумная любовь» Карла Фройнда с Петером Лорре и «Руки Орлака» с Мелом Феррером и Кристофером Ли.
Культовый психологический хоррор-триллер Геральда Каргля повествует о психопате К. (блистательная роль Эрвина Ледера), который выходит из тюрьмы и решает воплотить свои садистские фантазии на ничего не подозревающей семье, живущей в уединенном доме. Основой для этого жуткого и тяжелого фильма послужило реальное дело серийного убийцы Вернера Книзека, а внутренний монолог героя построен на цитатах из признаний маньяка Петера Кюртена, известного под прозвищем «Вампир из Дюссельдорфа». Авторы лишь частично воспроизвели тройное убийство в Санкт-Пельтене в 1980-м. В реальности психопат находился лишь в тюремном отпуске, при нем был газовый пистолет, пытки длились гораздо дольше, чем в фильме, а арест произошел не так быстро. К тому же «крайне ненормальный, но не психически больной» (по словам психитиатра) убил вместе с семейством и кошку, а в кадре можно до самого конца наблюдать живую таксу. Картина уникальна по нескольким причинам. Этот редкий для австрийского кино полудокументальный фильм о «реальном преступлении» и стилизованный слэшер, близкий к итальянской традиции, удивляет авангардной операторской работой Збигнева Рыбчинского, выступившего также соавтором сценария вместе с Карглем, — невероятно свободная и легкая камера следует за убийцей повсюду, минуя все преграды вроде деревьев в лесу или стен. А саундтрек, написанный ярким представителем электронной музыки Клаусом Шульцем, получил даже большую известность, чем сам фильм.
Картину с бюджетом 400 тысяч евро снимала собственная продюсерская компания Каргля. Производство было полностью профинансировано из частных источников и не получило господдержки. Много денег ушло на технический реквизит и дорогую систему зеркал. В фильме есть захватывающие кадры, снятые с крана, для длинных, быстрых кадров в лесу использовались сложные кабельные системы, а Эрвину Ледеру на шею в некоторых сценах прикрепляли ручную камеру. Премьера «Страха», состоявшаяся 28 октября 1983-го в трех кинотеатрах Вены, вызвала ожесточенные споры из-за своей реалистичности. Его запретили в нескольких европейских странах, включая Германию и Великобританию, во Франции выпустили на VHS под названием «Шизофрения», а в США ему присвоили рейтинг X, классифицировав как «порнографический». На родине, несмотря на положительные отзывы критиков, фильм долгое время оставался неизвестным, пока в 2007-м не получил DVD-издание. Существуют режиссерская (75 минут) и театральная (83 минуты) версии. Некоторые киноведы находят сходство ленты с «Генри: Портретом серийного убийцы» Джона Макнохтона, а Гаспар Ноэ и создатель «Некромантика» Йорг Буттгерайт признавались, что детище Каргля оказало на них большое влияние. Лента также повлияла на «Нежить» Криса Нэша и упоминается в «Охотнике на людей» Майкла Манна, а в 2018-м в США сняли короткометражный ремейк. Каргль после «Страха» больше не снимал игровое кино.
Известный словацкий режиссер и сценарист Юрай Якубиско экранизировал первый роман дилогии шведского писателя Аллана Руне Петтерссона. По сюжету барон Франкенштейн (Болеслав Поливка) решает построить искусственного человека (Герхард Карцель). Дело не удается, и после взрыва в замке он убегает из города. На поиски Генри приезжает его тетя, баронесса Ханна фон Франкенштейн (Вивека Линдфорс). В замке вместо племянника она обнаруживает не только руины после неудачного эксперимента, но и группу страшилищ: Водяного (Эдди Константен), Белую Даму Элизабет Батори (Мерседес Сампьетро), проклятого слугу Игоря (Жак Эрлен), Огненного Человека (Тило Прюкнер), несчастного оборотня Ларри Талбота (Флавио Буччи), который любит людей, и аристократичного графа Дракулу (Ферди Мэйн). Кроме монстров, она обнаружит здесь и маленького сироту, убежавшего из бродячего цирка, — Конопатого Макса (Мартин Гребень). Баронесса решает шалопая воспитать и дать ему образование. Маленький Макс своей детской искренностью, спонтанностью и изобретательностью сплачивает всех обитателей замка и решает проблемы их чувств и судеб, которые длятся целые столетия. Под влиянием любви — в частности, простой аптекарши Клары (Барбара Де Росси) и чудовища Альберта — рушатся границы между страшилищами и человеческими существами.
«Тетю Франкенштейна» Петтерссона впервые издали в 1978-м, а спустя восемь лет была создана семисерийная телеадаптация, представляющая собой копродукцию Австрии, ФРГ, Чехословакии, Испании, Италии и Франции. Якубиско вместе с соавтором Ярославом Дитлом сосредоточили внимание на пародийных элементах и сказочности, тем самым их сериал получился близким по духу к «Арабеле» и другим ярким творениям Вацлава Ворличека. Из-за интернационального состава режиссер во время съемок шутил о вавилонском многоязычии. Продюсеры хотели, чтобы в шоу присутствовали призраки из разных культур, чтобы обеспечить его распространение по всему миру. Экранизацию снимали в Гальштате, окрестностях Зальцбурга, горах Дахштайн, Босковице, Верфене, крепости Хоэнверфен и Манинской долине. Музыку для сериала сочинили Гвидо и Маурицио Де Анджелисы, а заглавную песню Zwei Träume lang исполнил Киран Хильберт, который вместе со своим братом Лукасом Хильбертом сформировал дуэт Hauden & Lukas. Премьерный показ прошел на немецком ТВ с 1 февраля по 22 марта 1987-го. У сериала есть «фильм-амфибия» (сокращенная версия) «Конопатый Макс и привидения», а сам роман обзавелся англоязычным мюзиклом, предназначенным для школьных постановок.
Австрийское кино сложно представить без Михаэля Ханеке. Как и пугающий жанр. Одна из самых известных его картин представляет собой хоррор-драму о Бенни (Арно Фриш) — подростке из благополучной семьи. Из-за того, что его родители (Ангела Винклер и Ульрих Мюэ) не сильно заняты воспитанием сына, парень, предоставленный самому себе и лишенный общения, погружается в свой внутренний мир, сформированный любимыми фильмами и личными видеозаписями. Он смотрит их постоянно (особенно сцену забоя свиньи). Однажды Бенни приводит домой девушку, когда родителей нет дома, однако то, что могло бы быть романтической историей, оборачивается трагедией. Картина входит в «трилогию о замораживании» наряду с «Седьмым континентом» и «71 фрагментом хронологической случайности», вдохновленную реальными событиями.
Ключевой особенностью ленты стала видеокамера, с точки зрения которой демонстрируются многие события. Она бесстрастно и отстраненно наблюдает за убийством, показывает разобщенность родных друг другу людей и подбрасывает нужные улики полиции. По словам медиаученого Томаса Кебнера, «фильм точно наблюдает крайний случай хладнокровного господства над жизнью, "хладнокровия", вызывающего ужас. Это хоррор о жестоком отчуждении людей, превращающихся в зомби, способных выжить благодаря своей непоколебимости. Фильм Ханеке лишь внешне разделяет холодность своих героев. Он утверждает утрату страсти и способности сострадать». Ханеке снял фильм на 35-мм пленку с ноября 1991-го по январь 1992-го в Вене, Нижней Австрии и Штирии при поддержке Австрийского института кино, Венского кинофонда, Швейцарского телевидения и Австрийской радиовещательной корпорации. Мировая премьера состоялась 13 мая 1992-го в рамках программы «Двухнедельник режиссеров» на 45-м Каннском кинофестивале, затем ленту показали на престижных киносмотрах в Торонто, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке и Салониках. Лауреат приза Венского кинофестиваля и ФИПРЕССИ.
Данный фильм Михаэля Ханеке не нуждается в особом представлении. Многие помнят сюжет про семейную пару (Сюзанна Лотар и Ульрих Мюэ), приехавшую в свой загородный дом у озера вместе с сыном и собакой, чтобы провести чудесные выходные на природе. Их планы нарушают двое молодых людей (Арно Фриш и Франк Гиринг), которые представились гостями соседей. Вооруженные вежливыми улыбками и клюшками для гольфа, они предлагают хозяевам пари на выживание. При этом маньяки неоднократно ломают четвертую стену и даже отменяют некоторые действия, словно находятся внутри видеоигры или сами снимают ужастик.
Режиссер изначально планировал снять этот скандальный экспериментальный психологический хоррор-триллер в США, но из-за ограниченных средств поставил ленту у себя на родине. Получившийся результат, зафиксированный на камеру маститым оператором Юргеном Юргесом, был впервые представлен профессиональной публике на 50-м Каннском биеннале. В итоге треть зрителей покинула зал, а французский режиссер Жак Риветт назвал фильм «позором» и «дерьмом». Из-за смакования насилия и обвинения СМИ и массовой культуры в его идеализировании картину сравнивали с «Заводным апельсином» Стэнли Кубрика и «Прирожденными убийцами» Оливера Стоуна. Сам Ханеке так объяснил все происходящее на экране: «Я пытаюсь найти способы представить насилие таким, каким оно всегда является, как нечто непреложное». Его целью было создание радикальной, нигилистической альтернативы легкоусвояемому, но повсеместному насилию телевидения и мейнстримного кино. Своим резким, лаконичным стилем и почти банальным изображением насилия постановщик стремится подчеркнуть страдания жертв. На счету фильма несколько престижных наград: премия за лучшую режиссуру на Чикагском международном кинофестивале, приз ФИПРЕССИ на Международном кинофестивале во Фландрии и два приза киносмотра Fantasporto. Через десять лет Ханеке осуществил задуманную ранее американскую версию, поставив авторемейк с Тимом Ротом, Наоми Уоттс, Майклом Питтом и Брэди Корбетом.
Андреас Прохазка поставил типичный молодежный слэшер про группу молодых людей во главе с Лоуренсом Руппом и Сабриной Рейтер, которым в день окончания средней школы приходит на телефоны одинаковое сообщение, в котором говорится, что они умрут в ближайшие три дня. Подростки подозревают, что это неудачный розыгрыш, придуманный их одноклассником. Однако тот погибает от рук таинственного незнакомца, когда приходит на помощь главной героине в исполнении Рейтер. После го смерти девушка вспоминает одно трагическое событие, произошедшее с друзьями много лет назад, и понимает, что именно в прошлом нужно искать ключ к разгадке сегодняшних преступлений. Несмотря на попытку режиссера создать первый коммерчески ориентированный австрийский фильм на местном диалекте, полностью состоящий из непрофессиональных актеров, и один из первых полноценных национальных хорроров, на выходе получилась лента, сильно похожая на голливудские слэшеры а ля «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».
Съемки фильма с мизерным бюджетом (всего два миллиона евро) прошли в рамках Соглашения о кино и телевещании с августа по сентябрь 2005-го в Эбензее, Пинсдорфе, Бад-Ишле, Вене и Корнойбурге (сцены в больнице) при поддержке Австрийского института кино, Венского кинофонда и правительства Верхней Австрии. Рупп и Рейтер в период работы над картиной сблизились, и у них родился сын. Ленту впервые представили публике 7 августа 2006-го на Международном кинофестивале в Локарно. Австрийская премьера состоялась спустя месяц, 15 сентября, в кинотеатре «Эбензе». Прокатная судьба «Смерти...» в Австрии стартовала 22 сентября 2006-го, в немецкоязычной Швейцарии — 18 января 2007-го, а в Германии — 22 февраля 2007-го. Помимо более 82 тысяч просмотров в австрийских кинотеатрах Австрии (второй рекордный показатель года после документалки «Мы кормим мир»), картину посмотрели почти 29 тысяч человек в Турции, десять тысяч в Германии, пять тысяч в Испании и около двух тысяч в Швейцарии. На счету фильма три награды, включая премию «Ундина» за лучший дебют (Рейтер).
«Смерть в три дня 2». Трейлер на немецком языке
Спустя два года на большие экраны вернулась Нина в еще более ярком исполнении Рейтер. Ее героиня отправляется в Альпы на поиски пропавшей школьной подруги, выжывшей вместе с ней после резни первой части. По приезду в глухомань девушка обнаруживает целое семейство маньяков, промышляющее убийствами людей, и в одиночку расправляется с каждым из них. Вот только подружку она находит совсем в другом месте... На сей раз Андреас Прохазка отсылает нас к жутким провинциальным историям про реднеков («Техасская резня бензопилой», «У холмов есть глаза») и европейским образцам жанра («Мученицы»), а кадр перенасыщен натурализмом, кровью и мясом (достаточно вспомнить сцену с минетом). За счет царящего на экране безумия сиквел выигрывает на фоне первого фильма, представлявшего собой более традиционный психологический хоррор-триллер. Да и финал может удивить и даже рассмешить, поскольку приходит осознание бессмысленности насилия, учиненного героиней Сабрины Рейтер.
Андреас Прохазка в 2007-м приступил к работе над продолжением, вдохновившись успехом оригинала. Над одним из вариантов сценария корпел Йорг Буттгерайт, однако режиссер счел его работу «просто неверным направлением» и отклонил. Финансами сиквел в рамках Соглашения о кино и телевидении обеспечили Австрийский институт кино, Венский кинофонд, Cine Tirol и провинция Верхняя Австрия. Съемки прошли в Зальцкаммергуте, Вене и тирольском Каунертале в феврале и марте 2008-го. Эпизоды в магазине пластинок снимались в Substance на Вестбанштрассе в венском районе Нойбау, а клубные сцены — в известном музыкальномзаведении Flex. Профессиональная публика ленту посмотрела на фестивале в Локарно 10 августа 2008-го, а в австрийский прокат картина вышла 25 декабря того же года и привлекла около 77 тысяч зрителей. За пределами Австрии фильм не выпускался. Лауреат награды «Австрийский билет», которую вручают каждой австрийской киноленте, собравшей в местных кинотеатрах более 75 тысяч человек.
Венгерский режиссер, сценарист, продюсер и кастинг-директор Дьердь Палфи на основе рассказов Лайоша Парти Надя сочинил мрачную метафоричную фантазию с элементами черной комедии и боди-хоррора об историческом развитии Венгрии от второй половины двадцатого века до начала третьего тысячелетия. Перед нами три взаимосвязанные истории о трех поколениях мужчин: извращенца, который постоянно ищет новые виды удовлетворения, страдающего ожирением любителя скорости и страстного таксидермиста, готового во имя своей профессии забальзамировать самого себя (буквально). Начинается действие во времена Второй мировой войны, продолжается в социалистический период, а завершается в эпоху довлеющего капитализма, окончательно превратившись из комедии в будоражащий расшатанные нервы и слабое сердце боди-хоррор. А по иному и быть не могло — живому не место в истории, а на смену человеческому приходит сиюминутная выгода.
В австро-венгерско-французской картине с огромным бюджетом в полмиллиарда долларов под музыку известного электронного музыканта Амона Тобина сыграли Гергей Трочаньи, Марк Бишофф, Чаба Цене, Габор Мате, Иштван Хунядкюрти, Золтан Коппань, Пирошка Мольнар, Геза Хегедюш Ди и Эрвин Ледер. Съемки прошли весной 2004-го в Будапеште и Вене. Мировая премьера состоялась на Венгерском кинофестивале 3 февраля 2006-го, а в мае ленту показали в Каннах. Несмотря на жалкие сборы (82 тысячи $), «Таксидермия» собрала целый букет наград: шесть призов недели венгерского кино в Будапеште, приз зрительских симпатий на смотре «Фантаспорту» и главный приз Брюссельского кинофестиваля.
Одновременно смешная и ужасная лента: в результате глобального потепления ледники по всей Земле начали быстро таять. На расположенной в Альпах метеостанции четверо членов исследовательской группы сталкиваются со странным явлением — красным налетом на ледниках. Собрав и изучив образцы, ученые выясняют, что это некие древние микроорганизмы, нигде ранее не описанные. Потеряв голову от счастья, ученые игнорируют тот факт, что благодаря этим организмам в округе множатся очень агрессивные гибриды-мутанты (лисица-блоха, например). Сознание включается только у четвертого члена команды — не вылезающего из запоя старожила метеостанции Янека (Герхард Либман). Вступив с коллегами в конфликт, Янек спешит предупредить об опасности направляющуюся в сторону метеостанции делегацию во главе с мэром. Обладая всеми признаками триллера, фильм очень хочет быть все-таки ужастиком. Добросовестно отрабатывающие свой хлеб актеры вопят, сжимая в объятиях огромные муляжи мутантов, экран заливает красный цвет, тревожная музыка, безысходность. И концовка, отсылающая к финалу «Химеры» Винченцо Натали.
«Кровавый ледник» (именно так переводится оригинальное название фильма) впервые показали публике на международном кинофестивале в Торонто 6 сентября 2013-го, а летом 2014-го лента вошла в программу «Дикие ночи» 36-го ММКФ. Критики сравнивают этот эко-хоррор с «Нечто» Джона Карпентера и хвалят его за практические спецэффекты. Фильм удостоен трех призов Венского кинофестиваля — за лучшую мужскую роль, грим и звук.
Безудержная короткометражная комедия ужасов повествует о молодом добросердечном Германе (Доминик Маркус Зингер), который заботится и потакает причудам своей бабушки. В одно роковое зимнее утро он получает странную посылку от своего погибшего деда, наполненную до краев каштанами. Герман, не задумываясь, решает продать жареные орехи. Первым клиентом стала Ханна с очаровательной улыбкой. Однако романтическая встреча была слишком короткой. В это же время опасные члены банды находятся в поисках красивой девушки для своего босса. Когда Герман возвращается к лотку с каштанами, он узнает, что Ханна была похищена. Грядет ужасное кровопролитие, потому что у нашего героя есть лопата, да и орешки оказались не простые.
Одна из первых режиссерских работ австрийского актера и режиссера Доминика Маркуса Зингера, снятая им за девять тысяч евро вместе с друзьями в Нижней Австрии, выросла из одноименного фейкового трейлера 2011 года. Впрочем, в том ролике ни разу в кадре не появлялась лопата для уборки снега, а здесь она стала главным оружием для кровавых убийств. Летят руки, ноги и головы, и все это ради любви. Ленту впервые показали на Венском кинофестивале «Ночи страха» 6 апреля 2014-го. Создатели в финальных титрах фильма пообещали, что он получит продолжение, но его до сих пор нет.
События австро-швейцарской стилизованной эксцентричной хоррор-комедии Давида Рюма разворачиваются в Вене образца 1932 года. Профессор Зигмунд Фрейд (Карл Фишер) начинает оказывать психологическую терапию графу Гезе фон Кеснему (Тобиас Моретти) — депрессивному вампиру, недовольному своим многовековым браком. Его жена, графиня Эльза фон Кеснем (Жанетте Хайн), также вампир и жаждет восхищаться собой, но не может увидеть себя в зеркале или нарисовать свой портрет. Фрейд предлагает своему помощнику Виктору (Доминик Оли) попробовать запечатлеть ее. А граф тем временем положил глаз на Люси (Корнелия Иванкан) — девушку молодого художника. Сочетание исторических фигур вроде Фрейда и вымышленных персонажей, отсылающих к вампирской киноклассике («Носферату, симфония ужаса», «Носферату: Призрак ночи») и произведениям Брэма Стокера и Мэри Шелли, порождает приятное послевкусие и помогает поверить в реальность происходяшего. Но самое неожиданное в этом фильме — это вампир в самоироничном исполнении Моретти, ведь многие привыкли к его Ричарду Мозеру из «Комиссара Рекса».
Съемки картины проходили в Вене, Зальцбурге, Нижней Австрии и замке Вальтерскирхен. Мировая премьера состоялась 26 сентября 2014-го на Цюрихском кинофестивале. В прокате лента с примерным бюджетом в шесть миллионов евро собрала 209 тысяч долларов. На кинофестивале «Фантазия» «Вампиру на кушетке» (оригинальное название фильма) вручили приз зрительских симпатий.
Мрачная история дружбы и любви наподобие «Тепла наших тел», разворачивающаяся в глубокой провинции. По сюжету австро-канадского зомби-фэнтези Клеменса Хуфнагля и Джастина Пи Ланжа разыскиваемый по всей стране преступник (Карл Марковиц) пытается скрыться в одиноко стоящем доме в лесу, но вместо тишины и покоя его настигает топор прямо в лоб и девушка-нежить. Ее зовут Мина (Надя Александр), и, перекусив убитым, в его машине она обнаруживает затюканного слепого парня Алекса (Тоби Николс), которого решает не убивать.
Съемки фильма проходили в Канаде с 31 октября по 2 декабря 2016-го в округе Пэрри-Саунд. Производством занималась австрийская компания Dor Film при поддержке Фонда наследия Северного Онтарио, Tax Credit Canada и программы Creative Europe – MEDIA Европейского Союза при участии Austrian Broadcasting. Хуфнагль выступил не только режиссером, но и оператором. Мировая премьера состоялась 21 апреля 2018-го на кинофестивале «Трайбека», после чего картину пригласили на Венский кинофестиваль Slash. На счету «Тьмы» всего около 28 тысяч долларов, собранных в прокате, и приз Бразильского международного фестиваля фантастических фильмов Fantaspoa за лучший сценарий.
Келли Коппер и Павол Лишка под присмотром небезызвестного продюсера и режиссера Ульриха Зайдля адаптировали для кино одноименный роман Эльфриды Элинек. Это история Карин и ее деспотичной матери, путешествующих с группой туристов по Австрии. Их туристический автобус попадает в аварию, и дочь погибает. Но внезапно возвращается в мир живых в виде зомби. Эта артхаусная хоррор-драма примечательна тем, что снята на камеру Super 8 в эстетике немого кино. В ней много сатиры, гротеска, фантасмагории и местных легенд, а под занавес все заходятся в пляске смерти. При этом авторы не читали роман — в подготовительный период они попросили читателей пересказать им содержание и узнали о нем из Википедии.
Режиссерский дуэт работал над фильмом вместе со своим Театром природы Оклахомы из Нью-Йорка, названным в честь любительской театральной группы из фрагмента романа Франца Кафки «Америка», в сотрудничестве с фестивалем искусств Steirischer Herbst. Для съемок было задействовано около 80 местных актеров-любителей, духовые оркестры и пожарные команды. Ленту снимали в Верхней Штирии, Нойберге-ан-дер-Мюрце и его окрестностях с сентября по октябрь 2017-го. Производство поддержали Австрийский институт кино, провинция Штирия, Cine Art и Австрийская вещательная корпорация. В 2018-м на кинофестивале «Диагональ» в Граце показали ленту Ульриха А. Райтерера о работе над фильмом, видеоинтервью с Эльфридой Элинек и выставку фотографий со съемок. В том же году картина была удостоена спецприза на церемонии вручения театральной премии «Нестрой». Мировая премьера состоялась 8 февраля 2019-го на Берлинале, где «Детям» вручили приз ФИПРЕССИ. Среди других наград — Австрийская кинопремия за музыку и призы фестивалей в Париже и Буэнос-Айресе. Критики нашли сходство картины с «Немецкой резней механической бензопилой» и «Ведьмой из Блэр».
Художник, режиссер, куратор и педагог Норберт Пфаффенбихлер в начале 20-х задумал немую трилогию-антиутопию с элементами кукольной анимации о человеке-обезьяне, живущем в подземном мире. Спустя 100 лет после того, как Чарли Чаплин снял свой шедевр «Малыш», австрийский постановщик предложил собственную пост-панковскую интерпретацию сюжета из жизни люмпен-пролетариата, которую он сам определил как антиутопический фарс. По сюжету первой части мужчина спасает мальчика. После безуспешных попыток от него избавиться, он вместе с ребенком оказывается в подземном мире, населенном гротескными фигурами в масках. В еще более трэшевом сиквеле ребенка похищают, и главный герой, бросившись на его поиски, попадает в ад, скрывающийся здесь за ширмой борделя для извращенцев разной степени тяжести, и влюбляется в суровую рестлершу. В финале истории обезьяночеловек после предательства любимой пересекает кошмарные царства сильно милитаризованного постапокалиптического мира в поисках пропавшего мальчика. Поиски затягивают его в чрево зверя исковеркованного общества, отмеченного тревожными встречами с красочными и гротескными персонажами.
Съемки первой части прошли в одной из Венских студий с 31 октября 2018-го по 30 января 2019-го, премьера ленты состоялась на фестивале «Диагональ» в июне 2021-го, а на смотре в Ситжесе ей вручили приз за лучший фильм. Сиквел был впервые показан на Роттердамском фестивале 28 января 2023-го, а триквел — там же 2 февраля 2025-го. Очень своеобразная артхаусная трилогия, способная как увлечь, так и разочаровать.
Полнометражный режиссерский дебют Даниэля Прохазки, работавшего ранее актером и монтажером на фильмах своего отца Андреаса Прохазки и Доминика Хартля, основан на романе «Жуткий дом» из трилогии ужасов Мартины Вильднер, изданном в 2011-м. Это история семьи во главе с матерью Сабиной (Юлия Кошиц), переехавшей из большого города в глубинку. Два брата (Леон Орландиани и Бенно Роскопф) и их новые друзья пытаются разгадать зловещую тайну, которую хранит их дом. Перед нами семейное приключенческое кино с макабрическим налетом, приятным юмором, хорошими актерскими работами и неплохой атмосферой.
Съемки австро-немецкой картины производства компании Mona Film прошли в течение 34 дней с 15 июля по 30 августа 2019-го в Вене и Каринтии. Локации нашли в таких местах, как Галлициен, Графенштайн, Зиттерсдорф, Айзенкаппель-Феллах и Мехлинг, а съемочным павильоном послужил промышленный цех в венском районе Зиммеринг на территории Венского порта. Лента получила поддержку Австрийского института кино, Венского кинофонда, Каринтийской кинокомиссии и Австрийской вещательной корпорации. Фильм отличается от книги изменениями в месте действия и повествовании. В частности, два брата стали старше. Изначально планировалось производство на немецком языке, а местом действия должен был стать регион Альгой. Из-за переезда в Каринтию использовался словенский язык, а не румынский, как в романе. Детям и подросткамм ленту впервые показали 12 сентября 2020-го на водопаде Вильденштейн в городе Галлициен, а спустя 14 дней прошел показ на кинофестивале SLASH в Вене. В мае 2021-го картину выпустили на платформе Netflix, где она вошла в десятку самых популярных фильмов в более чем 50 странах и стала первой австрийской киноработой, занявшей пятое место в мировом кинорейтинге сервиса. На 29-м Немецком детском медиафестивале «Золотой воробей» был удостоен приза зрительских симпатий за лучший молодежный фильм.
«Жюстина маркиза Де Сада». Отрывок на английском языке
Певец маркиза де Сада Джесс Франко в конце 60-х экранизировал его роман «Жюстина, или Несчастья добродетели», пригласив на ключевые роли Ромину Пауэр, Розмари Декстер, Джека Паланса, Сильву Кошину, Мерседес Маккэмбридж, Акима Тамирова, Розальбу Нери, Серену Вергано, Клауса Кински и Марию Ром. Экранизация под очаровывающую музыку Бруно Николаи повествует о жизни двух сестер: невинной и наивной Жюстины и прагматичной Жюльетты. После смерти родителей девушек выгоняют из монастыря, в котором те обучались, со ста кронами в кармане и благословением. Жюльетта тут же отправляется в престижный парижский публичный дом, чтобы там начать взбираться по лестнице жизненного успеха, а Жюстина узнает, что мир совсем не идеален, и что с ее «благочестием» и невинностью делать в нем, по сути, нечего, ибо вся ее самостоятельная жизнь превращается в череду жестокого обмана, унижений и преследований. За макабр в фильме отвечает зловещий сатанист в полупьяном исполнении Паланса, в лапы которого во время своих странствий по миру попала главная героиня.
После работы над «Кровью Фу Манчу» продюсер Гарри Алан Тауэрс и Франко захотели создать ленту для взрослой аудитории. Следуя желанию Хесуса снять эротику, Тауэрс начал писать сценарий по мотивам «Жюстины». Бюджет немецко-итальянско-лихтенштейнской картины составлял менее миллиона долларов (примерно 150 тысяч), но она все равно была самым высокобюджетным фильмом режиссера на тот момент. Планировалось, что Розмари Декстер воплотит Жюстин, но она появляется лишь ненадолго в образе Клодин. Ромину Пауэр навязал голливудский финансист, что разозлило Франко, поскольку он чувствовал, что певице не хватает актерского опыта и чувственности для главной роли. Испанец изменил под нее историю, что, по его мнению, разбавило суть оригинальной истории де Сада. Съемки проходили в Барселоне и ее окрестностях. Среди локаций — Национальный дворец, замок Монжуик, парк Гуэля, площадь Короля и площадь Сан-Фелипа Нери. Ленту снимали на английском, а затем дублировали на итальянский и немецкий языки. Историческая костюмированная драма вышла в итальянский прокат 3 апреля 1969-го, а в Западной Германии — через два месяца, 13 июня. В США фильм распространяла компания American International Pictures. Разумеется, не обошлось без цензуры: существуют варианты продолжительностью 120, 105, 93 и 90 минут.
Итальянец Массимо Далламано осуществил экранизацию знаменитого романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», перенеся действие в 1970-е. По сюжету художник Бэзил Холлуорд (Ричард Тодд) написал портрет Дориана Грея (Хельмут Бергер), и в этот портрет влюбляется сам Дориан. Молодой красавец, любуясь своим изображением, не может избавиться от мысли, что портрет будет всегда обладать тем, чего он неизбежно лишится, — молодости. «О, если бы было наоборот! Если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас! Я бы душу дьяволу продал за это!». Мольба была услышана, и пожелание исполнилось. С Дорианом знакомится непревзойденный остроумец Генри Уоттон (Герберт Лом). Стилистика хоррор-триллера производства ФРГ, Италии, Великобритания и Лихтенштейна напоминает джалло, а в кадре можно увидеть таких красавиц, как Мари Лильедаль, Маргарет Ли и Мария Ром. Одна из немногих экранизаций, где Дориан изображен с точно такими же голубыми глазами и светлыми волосами, как в книге.
Съемки фильма проходили осенью 1969-го в Лондоне и Риме. Немецкая премьера состоялась 24 апреля 1970-го, итальянская — 17 августа того же года, а 9 декабря ленту показали в Нью-Йорке. Критики считают, что это самая откровенная адаптация романа, и приравнивают ее к сексплотейшну. Ричард Тодд позднее признался, что он понятия не имел, что в адаптации есть нагота, пока не узнал, что ее показывают в известном лондонском порнокинотеатре.
«Ночь кровавого монстра». Трейлер на английском языке
Действие характерной для 70-х исторической хоррор-драмы Хесуса Франко с элементами пыточного кино разворачивается в период Средневековья и рассказывает о борьбе королевского судьи лорда Джорджа Джеффриса (Кристофер Ли, как всегда, блистателен) с еретиками, ведьмами и повстанцами. На фоне этих событий разворачивается история любви между Гарри (Ганс Хасс) — сыном лорда Эссекса (Лео Генн), вставшего на сторону повстанцев, — и Мэри Грэй (Мария Ром), сестрой казненной ведьмы (Маргарет Ли). Здесь также есть провидица в исполнении Марии Шелл и безумец-палач Джек Кетч, гротескно сыгранный Говардом Верноном. Музыку к фильму вновь сочинил Бруно Николаи.
Картина производства ФРГ, Испании, Италии и Лихтенштейна, скорее всего, появилась на свет под влиянием «Великого инквизитора» Майкла Ривза с Винсентом Прайсом, вышедшего в 1968-м. Деннис Прайс изначально был утвержден на роль лорда Уэссекса, но в последний момент отказался, и его заменил Лео Генн. Однако на некоторых плакатах и рекламных материалах того времени осталось имя Прайса. Примечательно, что графства Уэссекс на самом деле не существует, а герб в суде выглядит так, словно его нарисовал ребенок. Сюжетно работа Франко напоминает такие картины, как «Дьяволы» Кена Рассела и «Мать Иоанна от ангелов» Ежи Кавалеровича, да и впоследствии кинематографисты часто обращались к схожим историям («Грешные монахини Святого Валентино»), а сам Хесус снял своеобразное продолжение «Демоны». Премьера «Кровавого судьи» (одно из распространенных названий ленты) состоялась в Италии 5 февраля 1970-го.
Первый кинопоказ в стране состоялся в 1896-м в Женеве на Национальной выставке, а в 1920-е уже работало около тридцати кинотеатров по всей Швейцарии — демонстрировались и зарубежные работы, и фильмы собственного производства. Первая национальная кинокомпания появилась в 1918-м, основной ее продукцией были приключенческие и комедийные ленты. Развивается как франко, так и германоязычная кинематография. К первой можно отнести Жака Беранже («Крест Сервена»), Артура Порше («Зов гор») и Жана Броше («Взбирающиеся на Салев»), ко второй — Эмиля Хардера, поставившего масштабную картину о Вильгельме Телле «Возникновение конфедерации». В 1924-м была создана компания «Презенс», которая поначалу занималась рекламой, а затем переключилась на игровое кино. Она выпустила экранизации классиков 19-го века Готфрида Келлера и Иеремии Готхельфа, а также фильмы «Стрелок Випф» Германа Галлера и Леопольда Линдтберга, «Последний шанс», «Царствование Матто» Линдтберга, «Батрак Ули» и «Ули-арендатор» Франца Шнайдера. Студия приглашала и иностранных режиссеров, включая Фреда Циннемана («Поиск»), Луиджи Коменчини («Хейди»), Ладислао Вайду («Это случилось при свете дня») и Курта Хоффмана («Брак господина Миссисипи»).
Из-за многоязычия, разных культурных традиций и засилья зарубежной кинопродукции в прокате швейцарский кинематограф сталкивался порой с непреодолимыми трудностями. В 1930-х в стране выходило лишь от двух до десяти лент в год. Сокращение импорта фильмов во время Второй мировой войны помогло росту производства собственных картин — в 1942-м вышло 13 полнометражных фильмов. После окончания войны государство стало больше уделять внимания национальному кинематографу. В 1948-м была основана в Лозанне Швейцарская синематека, спустя десятилетие в конституцию вносится отдельная статья, посвященная кинематографу, на основе которой в 1963-м принимают закон о кино, определяющий условия финансовой поддержки государством производства картин. Тем не менее, с 60-х кинопроизводство не превышало 15 киноработ в год.
фото: Елена Панова в фильме «Березина, или Последние дни Швейцарии»
Наиболее яркими представителями послевоенного кино стали режиссеры Мишель Суттер («Гашиш», «Землемеры»), Ален Таннер («Саламандра», «В белом городе», «Середина мира»), Клод Горетта («Приглашение», «Кружевница», «Смерть Марио Риччи») и Даниель Шмид («Сегодня ночью или никогда», «Березина, или Последние дни Швейцарии»). Из талантливых постановщиков наших дней следует отметить Матье Зайлера («Подарок Стефании», «Пути истинной любви»), а самым известным аниматором современной Швейцарии является Жорж Швицгебель. Для местного кинематографа характерны сложность сюжета и экспериментальность формы, что зачастую мешает признанию со стороны массового зрителя. В стране работает секция кино Федерального департамента внутренних дел, ему подчинена Федеральная комиссия по кинематографии. Швейцария известна мировому киносообществу международным фестивалем кино в Локарно и Днями национального швейцарского кино. Организованы Ассоциации режиссеров, продюсеров, технических сотрудников кинематографии, кинокритиков, кинопрокатчиков и владельцев кинозалов, студия мультипликационного кино и ассоциация «Свободное кино». Есть и киножурналы (Schweizer Film/Film suisse, Cinema, Travelling).
Швейцарский макабр насчитывает уже 90 лет. Первыми хоррорами в стране стали уже известная вам «Вечная маска» и приключенческая драма Эндрю Мартона «Демон Гималаев», в которой Густав Диссль и Эрика Даннхофф в составе экспедиции отправились на поиски горного духа, охраняющего вершины высоких гор. В разгар войны состоялся премьерный показ детективной комедии ужасов Франца Шнайдера «Дом с привидениями», основанного на романе Ули Вихелеггера «Дом с привидениями: История из города Берна». В фильме Якоб Шульцер, Эмиль Хегетшвайлер, Бланш Обри и Тереза Гизе разыграли историю молодого журналиста Рико Геберли, получившего задание от главного редактора Опплигера исследовать заброшенный дом с обитающими в нем призраками умерших жильцов.
После 70-х макабр вновь пошел на спад. Но именно в конце века появились на свет «Видео Бенни», «Хрустальные ночи» Тони Маркетаки и остросюжетная хоррор-драма Серхио Гуэрраса и Доминика Отенен-Жирара «После тьмы» с Джоном Хертом, Джулианом Сэндзом и Викторией Абриль. По сюжету последней ленты старший брат забирает своего неуравновешенного младшего брата из психиатрической больницы после попытки самоубийства и пытается вернуть его к здравомыслию через индивидуальный контакт. Однако младшего брата продолжают преследовать сны о потерянном близнеце, и он скандирует жуткую фразу «Стою ли я перед королем?».
Выдающийся французский режиссер жанрового кино Кристиан-Жак создал на основе небезызвестной сказки Шарля Перро черную комедию про овдовевшего в шестой раз графа Амедея де Сальфера по прозвищу «Синяя Борода» (Пьер Брассер). По его приказу глашатаи замка отправляются на поиски кандидатуры на место его седьмой жены. Однако, девушки на выданье из деревни очень боятся своего господина из-за его репутации как тирана и убийцы. Лишь дочь трактирщика Алин (ее играет Сесиль Обри, написавшая впоследствии книгу «Белль и Себастьян») не чувствует такого страха к Синей Бороде: наоборот, она мечтает стать графиней и желает любыми путями, даже обманом, попасть в замок графа. С этой целью она упрашивает одного вельможу представить ее своей дочерью и таким образом попадает на бал к Сальферу. Тем временем, влюбленнный в нее деревенский паренек Жиглио (Жак Серна) принимает решение вырвать свою возлюбленную из рук тирана.
Искрометная немецко-франко-швейцарская лента была снята в австрийском Тироле с использованием бельгийской технологии цветного кино Gevacolor. Существуют две версии — немецкоязычная и франкоязычная. По информации киноведа Александра Федорова, картину посмотрело 2,5 миллиона зрителей, благодаря чему она заняла 12 строчку среди лидеров проката 1951 года. За макабр в сюжете отвечают персонаж Брассера и его яркое и живописное описание смертоубийств, однако в целом данное произведение все-таки является веселым приключением, характерным для эпохи «папочкиного кино».
Югославский и хорватский режиссер, сценарист и монтажер Мариян Вайда нашел себя в эксплуатационном кино после того, как покинул родину из-за разгромленной критиками музыкальной комедии «Шеки, осторожно!». Сначала — в 1971-м — он снял эротическую комедию «Развеселый домик», а спустя пять лет представил публике атмосферный хоррор про глухонемого бухгалтера (Вернер Похат), страдающего с детства от психической травмы. Он коллекционирует кукол и калечит женские тела в морге, попивая из трубочки их кровь (!). После того, как его тайная любовь (Биргит Цамуло) погибла в результате несчастного случая, этот своеобразный маньяк начинает убивать.
Ленту сняли в Мюнхене в декабре 1975-го при финансовой поддержке Швейцарии, а премьерный показ состоялся в Австралии 5 ноября 1976-го. Примечательно, что японская версия, вышедшая на видеокассетах, содержит три минуты дополнительных сцен, которые отсутствуют в других изданиях. Несмотря на затянутость большинства эпизодов, кино получилось весьма атмосферным и мрачным, а сам убийца надолго запомнился своим нестандартным поведением, пусть на его счету и не так много жертв. Зрителям обеспечен шок после просмотра жесткого флэшбека из детства главного героя, в котором отец совратил его сестру, — отсюда и все психологические проблемы нашего маньяка. Для Вайды фильм стал последней работой, хотя умер он только в 1997-м.
Беатрис Кесслер, Вало Люенд, Петер Эрлих и Зигфрит Штайнер в мистическом хорроре с элементами притчи и исторической костюмной драмы, поставленном Марком Рисси по мотивам одноименной новеллы популярного швейцарского писателя Иеремии Готхельфа. По сюжету четверо подростков-наркоманов ждут приятеля с наркотиками под музыку Карлоса Перона, Ференца Листа и Вероники Мюллер. Поставщика обманывают дилеры, выманивая у него деньги и наркотики. В городе ситуация с наркотиками нарушена полицейскими рейдами. Обычные аптеки больше не функционируют. Пятеро молодых людей разрабатывают план проникновения в лабораторию химического завода. Смелое начинание увенчивается успехом, но приводит к экологической катастрофе. Вторая сюжетная линия посвящена женщине, которая в средние века заключила сделку с дьяволом, что привело к распространению чумы через черных пауков. Мрачно, местами натуралистично и до сих пор злободневно, если вспомнить ситуацию с ковидом.
Рисси снял картину в коммуне Кайзераугст с мая по июнь 1983-го. Премьера состоялась в немецкоязычном регионе Швейцарии 28 сентября того же года — лента стала седьмым по успешности швейцарским фильмом 1980-х. Произведение Готхельфа, кстати, неоднократно экранизировали: существуют немая немецкая версия начала 1920-х и бельгийская, вышедшая на ТВ в 1960-м. В 2022-м вышло венгро-швейцарское «Проклятие черного паука», навеянное классическим сюжетом.
«Смерть в дождливое воскресенье». Трейлер на английском языке
Великолепно поставленный Жоэлем Сантони франко-швейцарский триллер с щепоткой пугающего жанра на основе романа Джоаны Эйкен. Перед нами атмосферная история архитектора Давида Бриана (Жан-Пьер Бакри) и его жена Элен (Николь Гарсия), переживающих непростой семейный кризис, который затрагивает и их маленькую дочь Крик (Серис Леклер). Однажды утром любопытная семья Бронски, живущая в фургоне, перегораживает своей машиной выезд из дома Брианов. Для Давида это шок. Он узнает в Каппи (Жан-Пьер Биссон) — главе странного семейства — инвалида, пережившего крушение здания, спроектированного им тремя годами ранее. Та катастрофа унесла жизни семи человек. Чтобы избежать скандала, он нанимает его садовником, а его жену Азель (Доминик Лаванан) – няней. Семья Бронски постепенно обживает дом с единственной целью превратить жизни хозяев в ад и отомстить. В наличии запоминающиеся мелодии Владимира Космы, шокирующие сцены вроде связанной голышом дочери Брианов, прекрасная актерская игра и эффектный финал.
Зрители впервые увидели эту мощную ленту, несправедливо обделенную призами, 10 сентября 1986-го. Аутсайдер французского проката (0,15 млн зрителей) по понятным причинам запрещен для просмотра детям до 12 лет, да и взрослые могут ужаснуться, как обошлись в кадре с детьми. Но, тем не менее, эта работа достойна просмотра.
Венгерский режиссер и сценарист Ильдико Эньеди поставила любопытную мистическую фэнтези-драму в форме притчи о снайпере Максе (Гари Кемп), который метил в террориста, но случайно попал в заложницу. Вскоре он получает новое задание — охранять русского шахматиста Максима (Александр Кайдановский), которому грозит опасность. Во время наблюдения за подзащитным он увидел, как персонаж Кайдановского знакомится с его женой Евой (Сэди Фрост), кое-как говорящей по-русски. Главного героя все время преследует что-то вроде снов или видений, связанных с прошлыми веками, чертом и девой Марией, которая в итоге спасает жизнь Еве в момент покушения на шахматиста.
Венгро-франко-швейцарская лента вдохновлена одноименной оперой Карла Марии фон Вебера. Картина участвовала в основном конкурсе 51-го Венецианского фестиваля, а в июле 1995-го ее показали на ММКФ. Для отечественного зрителя фильм представляет особый интерес из-за участия Кайдановского, сыгравшего одну из своих последних киноролей. Одни кинокритики называют фильм «неуклюжим и расплывчатым в своих символических связях» и «громоздким стилистическим гибридом повествовательного кино и художественного монтажа», другие считают, что «у Эньеди интересный визуальный стиль, но она слишком занята, чтобы сосредоточиться на сюжетной линии», а третьи отмечают «визуальные эффекты Эньеди, снятые Тибором Мате», которые «часто достаточно красивы, чтобы отвлечь внимание от недостатков повествования». В общем, кино для вдумчивого и усидчивого зрителя.
Скандально известный полнометражный дебют клипмейкера Ксавье Жанса, спродюсированный Люком Бессоном, представляет собой «пыточное порно» в духе «Хостела» и «Пилы». Это жестокий рассказ о группе молодых людей (Карина Теста, Орельен Вик, Давид Саракино, Адель Беншериф), только что укравших внушительную сумму денег, которая сбегает из охваченных беспорядками предместий Парижа. Они планируют добраться до Голландии и там залечь на дно. По пути ребята останавливаются на ночлег в загородном мотеле, не зная, что его хозяева (Жан-Пьер Жорри, Патрик Лигард, Самюэль Ле Бьян) — нацисты и каннибалы, убивающие жильцов. Много крови, трупов и прочего мяса — все то, что ценят фанаты жанра.
Франко-швейцарскую ленту снимали в Париже, французском департаменте Валь-д'Уаз и Швейцарии. Премьера состоялась 1 июля 2007-го на кинофестивале в Агде, а в мае 2008-го фильм вышел в США ограниченным тиражом в рамках смотра ужасов After Dark Horrorfest. Картину Жанса, запрещенную в Таиланде из-за жестокости и сокращенную на три минуты для немецкого проката, причисляют к французскому новому трансгрессивному кино вкупе с «Необратимостью» Ноэ, «Высоким напряжением» Александра Ажа и «Мученицами» Паскаля Ложье, а сюжетно она отсылает к «Техасской резне бензопилой» и «Дому восковых фигур». Здесь также можно встретить политическую сатиру на ультраправых, расовые бунты и репрессии. Лауреата гран-при Брюссельского международного фестиваля фантастических фильмов во Франции посмотрело всего 0,1 миллиона зрителей.
Основой для увлекательного австро-швейцарского триллера Михаэля Штайнера послужила одноименная альпийская легенда о Сеннентунчи — ожившей самодельной кукле, убившей пастухов за то, что они ее изнасиловали. События разворачиваются под песню Ford Mustang в исполнении Сержа Генсбура и Джейн Биркин в Швейцарских Альпах образца 1975 года. Сразу после самоубийства местного священника в горной деревне Трепунт появляется загадочная девушка (прекрасная Роксана Мескида из «Шины»). Ведет она себя крайне странно, не разговаривает и к тому же до смерти боится крестов и распятий, благодаря чему жители не без влияния местного епископа начинают считать ее ведьмой. На защиту незнакомки встает полицейский Себастьян Ройш (Николас Офчарек), подозревающий, что она почему-то выросла вне цивилизации и поэтому сильно одичала.
Штайнер снял ленту со 2 сентября по 30 ноября 2008-го в швейцарской коммуне Унтершехен, австрийской коммуне Майрхофен и итальянском городе Кьявенна. Мировая премьера состоялась 23 сентября 2010-го на кинофестивале в Цюрихе, а в 2011-м фильм получил спецприз жюри за работу художника-постановщика на церемонии вручения Швейцарской кинопремии. Специалисты хвалят картину Штайнера за игру актеров (особенно Мескиды), операторскую работу, музыку, нарастающее напряжение, сценарий и третий акт. Впрочем, некоторым зрителям концовка может показаться запутанной. Это не первое обращение кинематографистов к легенде о Сеннентунчи — в 1989-м вышла немецкая «Чертовщина», в которой классическая история обрела полноценное воплощение.
Испано-швейцарская романтическая хоррор-драма Оливье Бегена повествует о влюбленной парочке, столкнувшейся с одной кровавой проблемой. Во время отпуска в Румынии со своей подругой Ливией (Ясна Кохоутова) Алекса (Янник Россе) сбивает машина, и в больнице ему проводят переливание крови. По возвращении домой главный герой начинает страдать от загадочной болезни, вызванной, как он думает, тем, что перелитая кровь была заражена. Ливия не верит этому и пытается спасти их отношения, которые балансируют на грани разрыва. Вскоре вампиризм ее парня приводит к необратимым последствиям. Впрочем, зритель сам решает после просмотра, что перед ним: типичная вампирская история или же драма о болезни как душевной, так и физической.
Бегин изначально планировал, что его полнометражный дебют будет сочетать триллер и роуд-муви, но обнаружил, что этот сюжет дороже, чем он ожидал. Вместо этого режиссер решил снять вампирский хоррор, поскольку это соответствовало как его бюджету, так и типу истории, которую он хотел рассказать. Поначалу лента задумывалась как комедия ужасов, но Бегин пришел к выводу, что имеет смысл поставить мелодраму. Россе был заинтригован тем, как был написан его персонаж, поскольку Алекс видит себя жестоким зверем, когда смотрит в зеркало, «но на самом деле он просто болен, он просто устал, ранен». Фильм примечателен тем, что в нем заняты две звезды хоррора: Катриона Макколл, снимавшаяся в шедеврах Лучио Фульчи, и создатель «Ада каннибалов» Руджеро Деодато, которому досталась роль мясника из магазина. Локации для картины нашли в Трансильвании, румынском городе Сигишоара, швейцарском Невшателе и Брюсселе. «Химер» впервые показали 5 июля 2013-го на фестивале фантастического кино в Невшателе, где лента была удостоена особого упоминания как лучший полнометражный фильм. Лауреат еще пяти наград, включая призы киносмотров «Фантаспорту», «Ночи страха» и Fantaspoa.
Восьмисерийная мистическая фэнтези-драма Пьера Моннара повествует о талантливом нейрохирурге Валери Росье (Наташа Ренье), которая после развода вместе со своим сыном Лукасом возвращается в родной городок в Альпах. Там она устраивается на работу в первоклассную клинику, которой руководит ее бывший наставник — профессор Вассерман (Дидье Безас). Вскоре Валери оказывается в эпицентре таинственных событий, которые как-то связаны с трагической историей ее семьи, и открывает в себе дар целителя. В наличии призраки, проклятия и артефакты, а сама история любопытно сочетает в себе легенды и науку, мистику и хайтек, прошлое и настоящее.
Сериал с бюджетом 5,6 миллинов долларов был отснят в городе Фрибур. Премьера состоялась во франкоязычном регионе Швейцарии 16 января 2016-го. Лауреат Швейцарской телевизионной премии за лучшую женскую роль второго плана (Клод-Инга Барбе). Как минимум, заинтересует любителей тайн и мистики, страшного в шоу практически нет (разве что операционные эпизоды могут напрячь особо впечатлительных).
P.S. Следующий материал мы посвятим странам Бенилюкса.
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