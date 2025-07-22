Альпийский макабр: австрийские «Руки Орлака», лихтенштейнский «Дориан Грей» и швейцарские психопаты



фото: кадр из фильма «Отель»

«Никаких больше вечеринок»

«Руки Орлака». Трейлер на английском языке

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«Страх». Трейлер на английском языке

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«Тётя Франкенштейна». Заставка на немецком языке

Читать «Живи, монстр, живи!»: 53 киновоплощения Прометея Мэри Шелли

«Видео Бенни». Трейлер на немецком языке

Читать Кино как улика: фильмы и сериалы, где пленка становится ключом к тайне

«Забавные игры»

Читать Я с тобой разговариваю: как ломают «четвертую стену» в разных странах

«Смерть в три дня». Трейлер на немецком языке

«Смерть в три дня 2». Трейлер на немецком языке

Читать Доктор, я буду жить? Самые странные хорроры в истории кино

«Таксидермия». Трейлер на немецком языке

«Метеостанция». Трейлер на немецком языке

Читать Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора

«Герман и его лопата». Трейлер на немецском языке

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«Терапия для вампира». Трейлер на немецком языке

Читать «Комиссар Рекс», «Мухтар» и ещё 10 сериалов про служебных собак

«Тьма». Трейлер на немецком языке

Смотреть онлайн «Тьма»

«Дети мёртвых». Трейлер на немецком языке

Читать Южноевропейский макабр: древнегреческие чудовища и португальские мистерии

«2551.01». Трейлер на английском языке

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«Дом с привидениями». Трейлер на немецком языке

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фото: Кристофер Ли в фильме «Граф Дракула»



фото: Деннис Хоппер в фильме «Цветы порока»

«Жюстина маркиза Де Сада». Отрывок на английском языке

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«Дориан Грей». Трейлер на английском языке

«Ночь кровавого монстра». Трейлер на английском языке



фото: Елена Панова в фильме «Березина, или Последние дни Швейцарии»

«Джек-потрошитель». Трейлер на английском языке

«Дикая местность». Трейлер на испанском языке

«Синяя Борода». Заставка на французском языке

Читать Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023. Часть I

«Москит». Трейлер на английском языке

«Чёрный паук». Отрывок с русскими субтитрами

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«Смерть в дождливое воскресенье». Трейлер на английском языке

Читать Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023. Часть III

«Волшебный стрелок». Отрывок

«Граница». Трейлер на английском языке

Читать Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023. Часть IV

«Пастушья кукла». Трейлер на немецком языке

Читать Африканский макабр: шина-убийца, бугимен и ведьма с коровьими копытами

«Химеры». Трейлер с английскими субтитрами

«Аномалия». Трейлер на французском языке