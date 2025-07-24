На подступах к «Бесконечному замку»: что посмотреть, если нравится «Истребитель демонов»

В японском прокате вышел фильм «Истребитель демонов: Бесконечный замок — Возвращение Акудзы» — первая часть финальной трилогии. До цифровой премьеры ждать как минимум полгода, так что для тех, кто заскучал по борьбе людей с нечистью, мы подготовили несколько альтернатив: анимационных и не только. Дворовую классику вроде «Наруто», «Блича» или «Магической битвы» оставили за скобками, но тоже рекомендуем.
«Город чудищ» (1987)
Классик брутального городского (но не только) фэнтези, Ёсиаки Кавадзири
оказался среди тех, кто со второй попытки прорубил для аниме окно в Америку. Исполинские роботы, первые хиты Хаяо Миядзаки
и «Акира
» — среди них красочные ночные кошмары Кавадзири ничуть не затерялись (и даже впечатлили сестер Вачовски
настолько, чтобы позвать режиссера в «Аниматрицу
»). «Город чудищ» — его дебют, снятый на культовой студии Madhouse
(«Паразит
», «Кайдзи
», «Паприка
»). Перемирие между людьми и демонами из параллельного мира под угрозой, только дуэт из противоборствующих лагерей способен спасти баланс. Он — человек, она — демонесса, между ними — орава монстров, маскулинные страхи и всепобеждающая сила любви.
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Подкаст о «Городе чудищ»
«Хеллбой» (2004, 2008, 2019)
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Вообще «Хеллбой» — детище Майка Миньолы
, но многие равнодушные к комиксам зрители узнали о нем из адаптации мексиканского визионера Гильермо Дель Торо
. История черта из Преисподней, которого совсем маленьким нашли американские военные в начале XX века, — зубодробительная экскурсия по мифам и поверьям народов мира. В версии Дель Торо с Роном Перлманом
в бой идут фaшисты-оккультисты и озлобившиеся эльфы, в менее удачной попытке Нила Маршалла
с Дэвидом Харбором
на экране разворачивается старое доброе Средневековье, заявляющее права на день сегодняшний. Есть еще и мультфильмы
, которые, впрочем, даже вкупе с игровыми экранизациями не покрывают всё наследие Миньолы, одного из наиболее самобытных художников комикса.
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Злой как черт: история Хеллбоя
«Невероятные приключения ДжоДжо» (2012 — н.в.)
Как бы красочно и эффектно ни выглядели поединки в «Истребителе демонов», с могучими многоходовочками Джостаров им не сравниться. История нескольких поколений семейства, что бьется со злом разной степени древности — в формате вампиров ли, или тысячелетних воинов — берет старт в XIX веке. Эпопея Хирохико Араки
настолько меняется от сезона к сезону и от ДжоДжо к ДжоДжо, что может служить тайтлом «на все случаи жизни», а его вторая и более обширная экранизация (первая вышла в 90-е
) начинается как раз с тех же па, что и многие сёнэны. ДНК первой арки — рыцарская мифология и эстетика Брэма Стокера, тени трагедий XX века и всемогущая техника дыхания (Хамон), доводящая до пиковых значений все вдохи и выдохи боевых искусств. Вкупе с гротескными персонажами и по-хорошему безумным сюжетом «ДжоДжо» способен мотивировать куда больше, чем твердолобая святость Тандзиро, который все понимает, только сказать (почти) ничего не может.
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Безумный короткий метр — в том числе от автора «ДжоДжо»
«Ванпанчмен» (2015-2019)
Сайтама — невозмутимый 25-летний юноша, когда-то предпочевший стезю (супер)героя фрустрирующей офисной работе. Несколько лет он упорно тренировался (аж до выпадения волос), чтобы стать очень сильным — и теперь побеждает любого неприятеля с одного удара. Так как на город Z регулярно нападают монстры — полезный навык; только Сайтама быстро устает от собственной непобедимости. «Ванпанчмен» — хит второй половины 2010-х, иронизирующий над клише супергероики и подростковых сюжетов (сёнэн). Здесь есть и изнурительные тренировки, превратившие Сайтаму в самого сильного человека на планете, и широкий ассортимент людской тяги к могуществу (от качалки и единоборств до кибернетических усилений), и геройская ассоциация-корпорация, превратившая каждого борца за справедливость в бренд, и бесконечные полчища монстров, стремящихся напомнить человечеству его место (многие так или иначе — порождения плохой экологии). Первый сезон создала уже упомянутая студия Madhouse, делавшая ставку на динамичную анимацию и зрелищность боев. Второй — J.C.Staff
(«Кошачий суп
», «Кулинарные поединки
»), сфокусировавшийся на душевных метаниях героев и их соперников, которые нередко выбирают путь зла для достижения цели. Третий обещают
выпустить в октябре 2025-го.
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Подкаст о «Паприке» — шедевре Сатоси Кона на студии Madhouse
«Охотники на троллей» (2016-2018)
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Первая глава фэнтези-триптиха Гильермо Дель Торо (опять!) «Истории Аркадии» — о магии, поджидающей в маленьком американском городке. 15-летний Джим Лейк (Антон Ельчин
) находит магический амулет, который превращает его в Охотника на троллей — рыцаря, готового дать отпор любым монстрам. Вместе со школьным закадыкой Тоби и первой любовью Клэр он не только защищает малую родину, но и открывает удивительный мир, где живут и добрые тролли тоже. Проект Дель Торо — квинтэссенция подросткового фэнтези, аналога японского сёнэна, вдобавок «Охотник на троллей» — часть большой вселенной, куда входит комедийный сай-фай «Трое с небес
» и еще более фэнтезийные «Волшебники
», а финал всей саги приходится на полнометражное «Восстание титанов
». В общем, хватит не на один вечер.
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Антон тут рядом: обзор финала «Охотников на троллей»
«Красный Марс» (2021)
Вампирский побратим «Истребителя демонов», чьи события тоже разворачиваются в эпоху Тайсё, накануне Первой мировой, а одна из ключевых сцен — в той же Ёсиваре, квартале красных фонарей. 1923 год, в Токио обнаруживают кровососов, которых становится все больше. Полковник Ёсинобу Маэда направлен в столицу, чтобы разобраться с нежитью, однако это только начало борьбы за душу Японии, раздираемую имперскими амбициями. «Красный Марс» родился на театральных подмостках — и по части звонкого пафоса даст фору многим подростковым сюжетам. Вместе с тем аниме Signal.MD
(«Платиновый предел
», второй сезон «Фури-кури
») мастерски срежиссировано и работает как радио-спектакль, а исторический отрезок позволяет выдать высокую концентрацию поломанных судеб. Впрочем, герои еще не догадываются, какие события ожидают их на горизонте.
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Вампир и Родина едины: обзор аниме «Красный Марс»
«Человек-бензопила» (2022 — н.в.)
16-летний сирота Дэндзи обречен бесконечно выплачивать якудза отцовские долги, пока внезапно не получает путевку на бонусный уровень — переродившись, благодаря демоническому псу Почите, в Человека-бензопилу. Новообретенный дар привлекает внимание агенства по истреблению нечисти, а одинокому подростку кажется заманчивой идея, что ему будут платить. В макабрической спецслужбе работают (не)люди с порой сомнительными принципами и душевными ранами: от начальницы-манипуляторши Макимы и алкозависимого ветерана Кисибэ до одержимого местью педанта Аки и демонессы Пауэр, считающей людишек насекомыми. Экранизация избыточной манги Тацуки Фудзимото
, за которую взялись умельцы из студии MAPPA
(«Магическая битва
», «Атака титанов
»), где пубертатный гротеск сочетается с захватывающими боями, а демонический бестиарий — трагическим бытием мегаполиса, где надо умереть, чтобы заслужить право на жизнь. Ничего хорошего в мире Фудзимото не случается, если, конечно, не ждать от вселенной лишь теста с джемом и теплой койки, а потому и защитникам человечества не чужды самые разнообразные изъяны.
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Плохиши спасают мир: яркие команды антигероев в кино и анимации
Дандадан (2024 — н.в.)
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Кэн Такакура — старшеклассник, который может превращаться в демона и бегать с бешенной скоростью. Его сверстница Момо Аясэ — обладательница психокинетических способностей. Еще вчера они насмехались друг над другом, потому что один верил только в пришельцев, а другая — исключительно в духов, но теперь подростки убедились, что разные виды сверхъестественного реальны. Вместе они сражаются с лезущей из всех углов чертовщиной, чтобы выжить (и вернуть гениталии Кэна, украденные и потерянные Турбо-бабкой). Отвязный подростковый хит, где школьная повседневность по щелчку сменяется махачем с ёкаями или инопланетянами, тонкая романтическая линия — спорами на повышенных тонах, а шутки ниже пояса — трогательными предысториями людей и потусторонних сил. Пока герои учатся принимать (новых) себя и разговаривать на щепетильные темы, паранормальное не дает им заскучать. Особенно ярко эта пубертатная одиссея сияет в руках визионерской студии Science SARU
(«Твой цвет
», «Человек-дьявол: Плакса
»).
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Босоногий Кэн: «Дандадан» — самое отвязное аниме последних лет
«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». Трейлер №4 с английскими субтитрами
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