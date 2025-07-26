Лучшее аниме о взрослении: последнее лето детства, нарисованное с душой

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27 июля 55 лет Николаю Костеру-Вальдау: вспоминаем его первую большую роль в кино Триллер «Ночной сторож» стал прорывом не только для звезды «Игры престолов»

24 июля На подступах к «Бесконечному замку»: что посмотреть, если нравится «Истребитель демонов» Рекомендуем не только аниме, но и Гильермо Дель Торо

22 июля Альпийский макабр: австрийские «Руки Орлака», лихтенштейнский «Дориан Грей» и швейцарские психопаты 24 пугающие киноистории и два мистических сериала из Австрии, Лихтенштейна и Швейцарии