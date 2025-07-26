Лучшее аниме о взрослении: последнее лето детства, нарисованное с душой

В российский прокат снова доставили «Письмо для Момо» — трогательную историю взросления, в которой участвуют добрые, но каверзные духи. События происходят, разумеется, летом, потому что нет для подростков лучшего времени, чем пора каникул. Учитывая, что они в самом разгаре (в Японии школьники тоже начали отдыхать, но только неделю назад), мы решили вспомнить несколько полнометражных аниме, где девочек и мальчиков настигает зрелость — нередко не без помощи волшебства.
10-летняя Тихиро
вместе с родителями переезжает в новый дом, но по пути оказывается в мире духов, где папа с мамой превращаются в свиней, наевшись местной еды. Чтобы расколдовать простодушных предков и хоть как-то выжить в мире труда и магии, девочка устраивается на работу в купальню. Ей руководит ведьма Юбаба, которая и превратила незваных гостей в исполинских поросей. Самый известный и обласканный призами фильм Хаяо Миядзаки
— основателя студии Ghibli
и большого мастера по части историй стремительного взросления. Мир по ту сторону стены — зазеркалье зрелости, где всё волшебно и удивительно, но в то же время — убедительно и безжалостно. Тихиро проходит чистую производственная драма, но с мифологическим уклоном, фактурным начальством и натурально божественными клиентами. Для Японии нулевых, выходившей из пике экономического кризиса, сюжет вдвойне актуальный: новые реалии, как и подкравшаяся зрелость, не дают времени на раскачку. Даже если верить, что лето — законное время каникул и отпусков.
Читать
Все фильмы Хаяо Миядзаки: от хорошего — к лучшему
Лето 1996 года. Школьные друзья Хироки, Такуя и Саюри живут в мире, где Японию после Второй мировой войны поделили СССР и США. Два парня и девушка мечтают отремонтировать разбитый самолет и полететь на советскую половину, где возвышается загадочная башня. Когда Саюри впадает в кому из-за сонной болезни, друзья решают закончить дело, не подозревая, что состояние подруги как-то связано с исполинской постройкой. Полнометражный дебют Макото Синкая
напоминает тессеракт — столько в нем граней и границ: греза и явь, детство и взрослая жизнь, одиночество и привязанность, ожидание и реальность, ну и, конечно, распополамленная Япония, примерившая судьбу послевоенной Германии. Многочисленным контрастам и дихотомиям противопоставлены бескрайнее небо и обостренная подростковая чувственность, рифмующаяся с политической дистанцированностью между странами и кризисом идентичности, который испытывают и целые нации тоже.
Читать
Аниме в жанре альтернативная история
17-летняя Макото вот-вот закончит школу, но совсем не представляет, что делать дальше. Пока ей больше всего нравится зависать после уроков с друзьями Коскэ и Тиаки, которые в нее влюблены (но не решаются это озвучить). В один полный неприятностей день Макото понимает, что может путешествовать во времени, и начинает использовать «суперсилу», чтобы исправить самые незначительные и мелкие жизненные ошибки. Захватывающая история взросления — едва ли не первый по-настоящему авторский проект Мамору Хосоды
(«Ученик чудовища
», «Красавица и дракон
»). Формальное продолжение романа Ясутаки Цуцуи
(«Паприка
») режиссер занимался в стенах легендарной студии Madhouse
(«Манускрипт ниндзя
», «Ангелы ада
»).
Читать
«Девочка, покорившая время» — незабываемая история взросления
После смерти отца печальная девочка Момо переезжает с матерью из Токио на удаленный остров Сё, где не может наладить отношения со сверстниками и размышляет о папином письме, где нет ничего, кроме обращения к дочери. Зато она внезапно знакомится с тремя зловредными и пугающими, но добрыми внутри духами, которые немного бестолково, но действенно помогут ей смириться с утратой. Оригинальная сказка Хироюки Окиуры
— режиссера «Оборотней
» и аниматора «Призрака в доспехах
». Более мрачную версию «Моего соседа Тоторо
» нарисовали умельцы из Production I.G
(«Волейбол!
», «Брошенный кролик
»).
Читать
«Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве
Однажды в торговом центре случайно знакомятся подростки-антиподы. Застенчивый Черри, помешанный на хайку, и жизнелюбивая видеоблогерша Смайл, которая стесняется выступающих передних зубов, но для канала регулярно находит милоту во всем, что видит. Их миры буквально столкнутся лбами, а последние недели лета принесут множества открытий. Поэтичная драма по сценарию Даи Сато
— соратника Синъитиро Ватанабэ
, написавшего самые проникновенные эпизоды «Ковбоя Бибопа
». Несмотря на сходство с работами Синкая — любовью к пафосу юности, небу, деталям и поэзии, — «Слова» кажутся более сбалансированными и сдержанными, а красота облаков не перекрывает факта, что только взглянув друг на друга, можно отправить вовне нечто большее, чем лайк или хайку.
Читать
«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история о последнем лете детства
Жизнелюбивая Никуко и её застенчивая дочь Кикуко живут на лодке в небольшом приморском городке. Родственницы с забавно рифмующимися именами по складу характера напоминают комичный дуэт вроде Болека и Лелека, Астерикса и Обеликса, Власа и Еника, Малыша и Карлсона. Однако скромный фестивальный алмаз Аюму Ватанабэ
(«Летнее время
») не столько комедия о контрастности поколений, сколько драмеди о случайностях и догадках, странностях и духовном родстве, которое по-настоящему и сближает людей. Даже если с ними разговаривают чайки или фамилия Сэлинджер, напротив, ничего не говорит. Анимацией занималась Studio 4°C
(«Железобетон
», «Дети моря
»).
Читать
«Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, любящей Сэлинджера
Январь 1991-го. В индустриальном городке Мифусэ гремит взрыв, после которого жизнь буквально останавливается: никто не стареет и не умирает, сообщения с внешним миром нет, а местные обитатели решают ничего не менять, чтобы было проще синхронизироваться с глобальной реальностью, когда время снова пойдет. Такой расклад, правда, не по душе подросткам, которые и жить торопятся, и чувствовать спешат, а потому ищут выход из вечного Нового года — в такое же лето. Второй полный метр Мари Окады
— постановщицы «Укрась прощальное утро џветами обещания
» и сценаристки «Торадоры!
». Героями сказки о потерянном времени становятся дети и взрослые, лишенные ориентиров и не созревшие, чтобы принимать окружающую (сюр)реальность. Осознать происходящее и станет для них инициацией. Нарисовали красоты Мифусэ умельцы из студии MAPPA
(«Дорохэдоро
», «Роза Версаля
»).
Читать
«Мабороси» — пронзительная история взросления о заложниках вечного города
Инопланетное вторжение как повод оценить мир на ноль — закономерная реакция подросткового организма на глобальное потрясение, с которым не справляются взрослые. 31 августа стало для Японии траурной датой: над Токио зависло НЛО, а ВВС США нанесли по нему удар, превратив Сибую и близлежащие районы в зону отчуждения. Летающая тарелка так и осталась над мегаполисом, инопланетяне не торопятся выходить на контакт, а беженцы, получающие государственные пособия, — искать постоянный дом. В этой замершей — или замерзшей — (не)нормальности медленно взрослеет шайка подруг-старшеклассниц во главе с бунтаркой Онтан и тихоней Кадодэ. Интерес к учителям и ненависть к обществу сочетаются с недоверием правительству и близкими контактами третьей степени. Режиссер Томоюки Курокава
(«Наш рассвет
») и студия Production +h.
(«Внеземные мальчики и девочки
») взялись за адаптацию провокативной и сложной манги Инио Асано
— автора депрессивного шедевра «Спокойной ночи, Пунпун
». Получилось не столь впечатляюще с точки зрения анимации — хотя «Мертвых демонов» показывали в кинотеатрах как дилогию, — но оригинальная во всех смыслах история легко компенсирует этот недостаток. Вдобавок остросоциальный сай-фай оказывается пронзительным гимном дружбе.
Читать
«Мертвые-мертвые демоны» — мощное аниме, которое вы наверняка пропустили
11-летняя Карин коротает «последнее лето детства» в небольшом приморском городке: нерадивый отец, погрязший в долгах, привез её сюда на попечение дедушки — буддистского монаха, а тот — передоверил местному бакэнэко. 37-летний кот-исполин Андзу — ленивый и неторопливый, как и все взрослые по мнению девочки, но именно связь с миром духов позволяет Карин иначе взглянуть на творящееся с её жизнью: взросление, презрение и утрату. Неторопливый, контрастный и как будто бессвязный мультфильм Shin-Ei Animation
(«Чистый звук
») и Miyu Productions
(«Крысеныш Дзирокити
»), где нетипичная для аниме техника ротоскопирования сочетается с карикатурностью второстепенных персонажей. Взяв за основу мангу Такаси Имасиро
, состоящую из анекдотов про жизнь «кота-призрака» среди людей, режиссеры Нобухиро Ямасита
и Ёко Куно решили
добавить в повествование героиню с ворохом жизненных драм, что превратило «Андзу» в историю о принятии: неидеальности мира, людей, себя.
Читать
«Кот-призрак Андзу» — летнее франко-японское аниме для всей семьи
Мечтательная Тоцуко Хигураси учится в католической школе для девочек и видит «цвета» людей. Именно необычное внутреннее свечение привлечет её в сверстнице Кими Сакунаге и робком Руи Кагэхирой, с которым они познакомятся в книжном. Неожиданно трио договорятся организовать (христианскую) рок-группу. Для начала — под именем «Супер-мороженое». Первый оригинальный фильм знаменитой постановщицы Наоко Ямады
, чье имя заслуживает стоять в одном ряду с Синкаем, Хосодой и прочими. В палитре жизнелюбивой, но неуловимо печальной история замешаны и глубочайшее одиночество, и подростковая растерянность, и трепетная дружба, и просто желание быть с кем-то на одной волне. Глядя на приземленных персонажей, нарисованных в стенах Science SARU
(«Ину-О
», «Дандадан
»), хочется верить, что люди способны так относиться к окружающим, принимая инаковость как уникальность.
Читать
«Твой цвет» — нежное аниме о том, что зажигает сердца рок-тихонь
«Письмо для Момо» в кинотеатрах с 24 июля
.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о классных новинках 2024 года или интервью с создательницей ностальгической романтики «Обычный роман в Коулуне».
обсуждение >>