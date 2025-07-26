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Лучшее аниме о взрослении: последнее лето детства, нарисованное с душой

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26 июля 2025
В российский прокат снова доставили «Письмо для Момо» — трогательную историю взросления, в которой участвуют добрые, но каверзные духи. События происходят, разумеется, летом, потому что нет для подростков лучшего времени, чем пора каникул. Учитывая, что они в самом разгаре (в Японии школьники тоже начали отдыхать, но только неделю назад), мы решили вспомнить несколько полнометражных аниме, где девочек и мальчиков настигает зрелость — нередко не без помощи волшебства.

Унесенные призраками (2001)


Лучшее аниме о взрослении: последнее лето детства, нарисованное с душой

10-летняя Тихиро вместе с родителями переезжает в новый дом, но по пути оказывается в мире духов, где папа с мамой превращаются в свиней, наевшись местной еды. Чтобы расколдовать простодушных предков и хоть как-то выжить в мире труда и магии, девочка устраивается на работу в купальню. Ей руководит ведьма Юбаба, которая и превратила незваных гостей в исполинских поросей. Самый известный и обласканный призами фильм Хаяо Миядзаки — основателя студии Ghibli и большого мастера по части историй стремительного взросления. Мир по ту сторону стены — зазеркалье зрелости, где всё волшебно и удивительно, но в то же время — убедительно и безжалостно. Тихиро проходит чистую производственная драма, но с мифологическим уклоном, фактурным начальством и натурально божественными клиентами. Для Японии нулевых, выходившей из пике экономического кризиса, сюжет вдвойне актуальный: новые реалии, как и подкравшаяся зрелость, не дают времени на раскачку. Даже если верить, что лето — законное время каникул и отпусков.

Читать Все фильмы Хаяо Миядзаки: от хорошего — к лучшему

За облаками (2004)


За облаками (2004)

Лето 1996 года. Школьные друзья Хироки, Такуя и Саюри живут в мире, где Японию после Второй мировой войны поделили СССР и США. Два парня и девушка мечтают отремонтировать разбитый самолет и полететь на советскую половину, где возвышается загадочная башня. Когда Саюри впадает в кому из-за сонной болезни, друзья решают закончить дело, не подозревая, что состояние подруги как-то связано с исполинской постройкой. Полнометражный дебют Макото Синкая напоминает тессеракт — столько в нем граней и границ: греза и явь, детство и взрослая жизнь, одиночество и привязанность, ожидание и реальность, ну и, конечно, распополамленная Япония, примерившая судьбу послевоенной Германии. Многочисленным контрастам и дихотомиям противопоставлены бескрайнее небо и обостренная подростковая чувственность, рифмующаяся с политической дистанцированностью между странами и кризисом идентичности, который испытывают и целые нации тоже.

Читать Аниме в жанре альтернативная история

Девочка, покорившая время (2006)


Девочка, покорившая время (2006)

17-летняя Макото вот-вот закончит школу, но совсем не представляет, что делать дальше. Пока ей больше всего нравится зависать после уроков с друзьями Коскэ и Тиаки, которые в нее влюблены (но не решаются это озвучить). В один полный неприятностей день Макото понимает, что может путешествовать во времени, и начинает использовать «суперсилу», чтобы исправить самые незначительные и мелкие жизненные ошибки. Захватывающая история взросления — едва ли не первый по-настоящему авторский проект Мамору ХосодыУченик чудовища», «Красавица и дракон»). Формальное продолжение романа Ясутаки ЦуцуиПаприка») режиссер занимался в стенах легендарной студии MadhouseМанускрипт ниндзя», «Ангелы ада»).

Читать «Девочка, покорившая время» — незабываемая история взросления

Письмо для Момо (2011)


Письмо для Момо (2011)

После смерти отца печальная девочка Момо переезжает с матерью из Токио на удаленный остров Сё, где не может наладить отношения со сверстниками и размышляет о папином письме, где нет ничего, кроме обращения к дочери. Зато она внезапно знакомится с тремя зловредными и пугающими, но добрыми внутри духами, которые немного бестолково, но действенно помогут ей смириться с утратой. Оригинальная сказка Хироюки Окиуры — режиссера «Оборотней» и аниматора «Призрака в доспехах». Более мрачную версию «Моего соседа Тоторо» нарисовали умельцы из Production I.GВолейбол!», «Брошенный кролик»).

Читать «Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве

Слова пузырятся подобно газировке (2020)


Слова пузырятся подобно газировке (2020)

Однажды в торговом центре случайно знакомятся подростки-антиподы. Застенчивый Черри, помешанный на хайку, и жизнелюбивая видеоблогерша Смайл, которая стесняется выступающих передних зубов, но для канала регулярно находит милоту во всем, что видит. Их миры буквально столкнутся лбами, а последние недели лета принесут множества открытий. Поэтичная драма по сценарию Даи Сато — соратника Синъитиро Ватанабэ, написавшего самые проникновенные эпизоды «Ковбоя Бибопа». Несмотря на сходство с работами Синкая — любовью к пафосу юности, небу, деталям и поэзии, — «Слова» кажутся более сбалансированными и сдержанными, а красота облаков не перекрывает факта, что только взглянув друг на друга, можно отправить вовне нечто большее, чем лайк или хайку.

Читать «Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история о последнем лете детства

Никуко из рыбацкой гавани (2021)


Никуко из Рыбацкой гавани (2021)

​​Жизнелюбивая Никуко и её застенчивая дочь Кикуко живут на лодке в небольшом приморском городке. Родственницы с забавно рифмующимися именами по складу характера напоминают комичный дуэт вроде Болека и Лелека, Астерикса и Обеликса, Власа и Еника, Малыша и Карлсона. Однако скромный фестивальный алмаз Аюму ВатанабэЛетнее время») не столько комедия о контрастности поколений, сколько драмеди о случайностях и догадках, странностях и духовном родстве, которое по-настоящему и сближает людей. Даже если с ними разговаривают чайки или фамилия Сэлинджер, напротив, ничего не говорит. Анимацией занималась Studio 4°CЖелезобетон», «Дети моря»).

Читать «Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, любящей Сэлинджера

Мабороси (2023)


Мабороси (2023)

Январь 1991-го. В индустриальном городке Мифусэ гремит взрыв, после которого жизнь буквально останавливается: никто не стареет и не умирает, сообщения с внешним миром нет, а местные обитатели решают ничего не менять, чтобы было проще синхронизироваться с глобальной реальностью, когда время снова пойдет. Такой расклад, правда, не по душе подросткам, которые и жить торопятся, и чувствовать спешат, а потому ищут выход из вечного Нового года — в такое же лето. Второй полный метр Мари Окады — постановщицы «Укрась прощальное утро џветами обещания» и сценаристки «Торадоры!». Героями сказки о потерянном времени становятся дети и взрослые, лишенные ориентиров и не созревшие, чтобы принимать окружающую (сюр)реальность. Осознать происходящее и станет для них инициацией. Нарисовали красоты Мифусэ умельцы из студии MAPPAДорохэдоро», «Роза Версаля»).

Читать «Мабороси» — пронзительная история взросления о заложниках вечного города

Мертвые-мертвые демоны (2024)


Мёртвые-мёртвые демоны (2024)

Инопланетное вторжение как повод оценить мир на ноль — закономерная реакция подросткового организма на глобальное потрясение, с которым не справляются взрослые. 31 августа стало для Японии траурной датой: над Токио зависло НЛО, а ВВС США нанесли по нему удар, превратив Сибую и близлежащие районы в зону отчуждения. Летающая тарелка так и осталась над мегаполисом, инопланетяне не торопятся выходить на контакт, а беженцы, получающие государственные пособия, — искать постоянный дом. В этой замершей — или замерзшей — (не)нормальности медленно взрослеет шайка подруг-старшеклассниц во главе с бунтаркой Онтан и тихоней Кадодэ. Интерес к учителям и ненависть к обществу сочетаются с недоверием правительству и близкими контактами третьей степени. Режиссер Томоюки КурокаваНаш рассвет») и студия Production +h.Внеземные мальчики и девочки») взялись за адаптацию провокативной и сложной манги Инио Асано — автора депрессивного шедевра «Спокойной ночи, Пунпун». Получилось не столь впечатляюще с точки зрения анимации — хотя «Мертвых демонов» показывали в кинотеатрах как дилогию, — но оригинальная во всех смыслах история легко компенсирует этот недостаток. Вдобавок остросоциальный сай-фай оказывается пронзительным гимном дружбе.

Читать «Мертвые-мертвые демоны» — мощное аниме, которое вы наверняка пропустили

Кот-призрак Андзу (2024)


Кот-призрак Андзу (2024)

11-летняя Карин коротает «последнее лето детства» в небольшом приморском городке: нерадивый отец, погрязший в долгах, привез её сюда на попечение дедушки — буддистского монаха, а тот — передоверил местному бакэнэко. 37-летний кот-исполин Андзу — ленивый и неторопливый, как и все взрослые по мнению девочки, но именно связь с миром духов позволяет Карин иначе взглянуть на творящееся с её жизнью: взросление, презрение и утрату. Неторопливый, контрастный и как будто бессвязный мультфильм Shin-Ei AnimationЧистый звук») и Miyu ProductionsКрысеныш Дзирокити»), где нетипичная для аниме техника ротоскопирования сочетается с карикатурностью второстепенных персонажей. Взяв за основу мангу Такаси Имасиро, состоящую из анекдотов про жизнь «кота-призрака» среди людей, режиссеры Нобухиро Ямасита и Ёко Куно решили добавить в повествование героиню с ворохом жизненных драм, что превратило «Андзу» в историю о принятии: неидеальности мира, людей, себя.

Читать «Кот-призрак Андзу» — летнее франко-японское аниме для всей семьи

Твой цвет (2024)


Твой цвет (2024)

Мечтательная Тоцуко Хигураси учится в католической школе для девочек и видит «цвета» людей. Именно необычное внутреннее свечение привлечет её в сверстнице Кими Сакунаге и робком Руи Кагэхирой, с которым они познакомятся в книжном. Неожиданно трио договорятся организовать (христианскую) рок-группу. Для начала — под именем «Супер-мороженое». Первый оригинальный фильм знаменитой постановщицы Наоко Ямады, чье имя заслуживает стоять в одном ряду с Синкаем, Хосодой и прочими. В палитре жизнелюбивой, но неуловимо печальной история замешаны и глубочайшее одиночество, и подростковая растерянность, и трепетная дружба, и просто желание быть с кем-то на одной волне. Глядя на приземленных персонажей, нарисованных в стенах Science SARUИну-О», «Дандадан»), хочется верить, что люди способны так относиться к окружающим, принимая инаковость как уникальность.

Читать «Твой цвет» — нежное аниме о том, что зажигает сердца рок-тихонь
«Письмо для Момо» в кинотеатрах с 24 июля.


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Алексей Филиппов
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№ 3
Мария_2191   27.07.2025 - 19:41
... Зачастую детям раньше и приходится взрослеть, когда не становится рядом родителей. "Письмо для Момо" яркий тому пример, духи в помощь читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   26.07.2025 - 20:32
... А для меня "Унесённые призраками" на первом месте. Хаяо Миядзаки реально мастер снимать анимэ на тему взросления. Тихиро пришлось вот так сразу, в миг взять ответственность не только за... читать далее>>
№ 1
Тульский парень   26.07.2025 - 16:00
Письмо для Момо номер один, потом КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ. Явные фавориты. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Поиск по меткам
GhibliMadhouseMAPPAMiyu ProductionProduction +hProduction I.GScience SaruShin-Ei AnimationStudio 4°CАлексей ФилипповАнимацияаниме
персоны
Синъитиро ВатанабэЁко КуноХаяо МиядзакиМари ОкадаХироюки ОкиураДаи СатоМакото СинкайМамору ХосодаНаоко ЯмадаНобухиро Ямасита
фильмы
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