55 лет Николаю Костеру-Вальдау: вспоминаем его первую большую роль в кино

Сегодня день рождения отмечает датчанин Николай Костер-Вальдау — звезде «Игры престолов» исполняется 55 лет. По такому случаю мы решили вспомнить текст о его первой большой роли в кино: 31 год назад он снялся в «Ночном стороже» — дебютном кинофильме соотечественника Оле Борнедаля. Ранее молодой постановщик снял для телевидения две картины хронометражем меньше часа, а Костер-Вальдау к тому времени только успел засветиться в одном подобном проекте. Ансамбль у триллера про датский морг вообще загляденье: и Ким Бодния, и Софи Гробель, и Лотте Андерсен, и Ульрих Томсен. Да и Борнедаль отнесся к фильму с большим трепетом, решив переснять его, когда поехал покорять Америку через какие-то три года. В честь 30-летия знакового фильма, кстати, он нежданно снял для хоррор-стриминга Shudder продолжение — «Ночной сторож: Демоны передаются по наследству», где с городской легендой о маньяке столкнется дочь главного героя Эмма (Фанни Борнедаль).
24-летний студент Мартин (Николай Костер-Вальдау
) решает, что работать ночным сторожем в морге - неплохой способ подзаработать. На этом посту он сменяет пожилого маэстро ночных бдений (Гюрд Лёфквист
), у которого две профессиональные проблемы: плохо пахнет изо рта и какая-то странная фиксация на радиоприемниках. Пенсионер рассказывает Мартину то ли быль, то ли легенду: мол, несколько лет назад один ночной сторож решил, что мертвая любовница - лучшая любовница, и превратил морг в «гарем». Когда в городе объявляется маньяк, специализирующийся на молодых женщинах, памятуя о той истории, все начинают подозревать нового сторожа - Мартина. Впрочем, подозрительно в этом фильме выглядят абсолютно все — даже местный инспектор (Ульф Пилгаард
).
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«Шкатулка проклятий» Оле Борнедаля
Дебют Борнедаля посвящен не столько эволюции беззаботной юношеской придури во взрослую умеренность, сколько интересу человека к ситуациям на грани (и даже за ней). Два великовозрастных баламута - Мартин и Йенс (не менее замечательный датчанин Ким Бодния
) - проверяют друг друга на прочность, заключив двухнедельное пари: они по очереди будут исполнять самые дикие задания, а кто проиграет - женится на нынешней пассии.
Этот спор «на свободу», как определяет его Йенс, показателен в координатах фильма: Борнедаль демонстрирует, что персонажей сковывает бесконечное число условностей. Правила поведения в институте, католические догмы, строгий и не всегда справедливый закон, маячащие впереди узы брака с постулатами семейной жизни и, разумеется, конечность жизни, самым очевидным образом ограничивающая человека. Пари в каком-то смысле позволяет друзьям на время вырваться из этой цепи предписаний: Йенс оскорбляет задиристого парня из клуба (эпизодическое появление Ульриха Томсена
) и не вкушает причастие в церкви, а Мартин встречается с малолетней секс-работницей.
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Сценарий Борнедаля не лишен иронии: например, он вкладывает в уста героев рассуждения о том, что плохие фильмы испортили такую чудесную фразу, как «Я люблю тебя
», а история с пари - отличный сюжет для кино. Одновременно датчанин оставляет интересный комментарий к происходящему в виде знаменитой фотографии Александра Гарднера
— портрет Льюиса Пейна
, приговоренного к смертной казни (1865 год), которая висит в комнатушке ночного сторожа. Французский философ Ролан Барт
описал снимок фразой «Он уже мертв и ему предстоит умереть
». Подобный дуализм, который обнаруживает чуть ли не единственный вариант полной свободы, для человека по понятным причинам невероятен.
Бессмысленность собственного бунта в финале осознают и закадычные друзья. «Все наши поступки предсказуемы. Мы похожи на своих родителей. Ты напоминаешь мне отца
», - говорит Йенс Мартину. «А ты похож на мою маму
», - парирует тот. Впрочем, всё должно было быть наоборот: это Йенс больше напоминает грубую фигуру отца - анимус, а Мартин - аниму; мужское и женское начало в человеке соответственно.
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Все эти размышления о свободе и преемственности органично вписаны в яркую жанровую оболочку. В «Ночном стороже» некоторые правила и табу нарушаются с юношеским задором, Йенс и Мартин, ведомые лозунгом «Если выживешь - станешь сильнее
», отрываются на полную катушку, а параллельно развивается сюжетная линия с маньяком. Здесь Борнедаль демонстрирует умение нагнетать саспенс и играть с цветами, чередуя насыщенные пятна красного, желтого, зеленого и синего. Примечательно, что во втором фильме - англоязычном дебюте и авторемейке под названием «Ночное дежурство
» с Ивэном МакГегором
и Джошем Бролином
- датчанин вывел на первый план красный цвет (его содержат все самые запоминающиеся сцены).
Уже первый фильм Борнедаля — серьезная заявка, что режиссер будет специализироваться на разного рода фильмах ужасов с социальным подтекстом. Правда, в его фильмографии «Ночной сторож», кажется, так и остается лучшей работой в жанре.
«Ночной сторож». Трейлер с английскими субтитрами
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