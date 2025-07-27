55 лет Николаю Костеру-Вальдау: вспоминаем его первую большую роль в кино

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Фильмы Хаяо Миядзаки, Макото Синкая, Наоко Ямады и других мастеров

Лучшее аниме о взрослении: последнее лето детства, нарисованное с душой

24 июля

На подступах к «Бесконечному замку»: что посмотреть, если нравится «Истребитель демонов»

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