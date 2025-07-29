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Не все герои носят плащи: мало кто знает, что эти фильмы сняты по комиксам

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29 июля 2025
Прокат готовится покорять «Рыжая Соня» с Матильдой Лутц — новая экранизация фэнтези-комикса, выходившего полвека назад под лейблом Marvel. С похождениями амазонки Хайборийской эры вы наверняка знакомы по одноименному фильму 1985 года, а вот историю создания обычно знают хуже: героиню придумал сценарист Рой Томас, написавший комикс «Конан-варвар» по мотивам романов Роберта Говарда, а нарисовал Барри Виндзор-Смит. Мы решили вспомнить другие культовые и популярные фильмы, основанные на комиксах, хотя многие об этом даже не подозревают.

НАВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ (1984)


Навсикая из долины ветров (1984)

Земля будущего — место безрадостное: из-за экологической катастрофы она почти целиком покрыта густыми лесами, полными ядовитых спор, плюс на свободе разгуливают опасные насекомоподобные существа. Люди вынуждены ютиться на небольших клочках земли, отвоеванных у природы, и Долина ветров — как раз одно из таких. Государством управляет принцесса Навсикая, которой вот-вот предстоит столкнуться с воинственными соседями: в безумной попытке захватить всё, что видят, те готовы создать оружие, способное окончательно уничтожить планету.

Хаяо Миядзаки известен в первую очередь как аниматор, однако ранее он немало времени посвятил и манге. «Навсикая» начиналась именно в бумажном варианте, как и другое культовое аниме — «Акира». Оба фильма вышли до того, как был закончен первоисточник, и детали в двух версиях сильно отличаются. Как и концовки: «Навсикаей» Миядзаки всегда был недоволен и в манге сильно переписал финал.


ВОРОН (1994)


Не все герои носят плащи: мало кто знает, что эти фильмы сняты по комиксам

Эрик Дрейвен (Брэндон Ли) — яркий музыкант, которому очень не повезло: в ночь на Хэллоуин, накануне свадьбы, банда отморозков убивает его вместе с невестой Шелли (Софиа Шинас) ради забавы. Спустя год он не без помощи сверхъестественных сил восстает из мертвых с единственной целью — отомстить тем, кто уничтожил его будущее.

Последний фильм Брэндона Ли — экранизация одноименного комикса Джеймса О’Барра. На создание терапевтического во многом произведения его натолкнула гибель девушки от рук пьяного водителя. Изначально нишевое кино стало культовым стараниями Алекса Пройаса, позднее снявшего «Темный город» и «Я, робот». На съемках Ли, увы, скончался из-за нелепой случайности: реквизиторы не проверили пистолет, где застрял боевой патрон, который вытолкнуло холостым, что и привело к смертельному ранению. Дублером актера (в том числе в пересъемках этой сцены) выступал Чад Стахелски.


ЛЮДИ В ЧЕРНОМ (1997)


Люди в чёрном (1997)

Агент Джей (Уилл Смит) — новичок секретной организации «Люди в черном», которая занимается контролем активности пришельцев на Земле. Сотрудники бюро отслеживают, чтобы инопланетяне незаметно сливались с окружающими и не слишком дебоширили. Очередное дело Джея и его напарника-ветерана Кея (Томми Ли Джонс) оборачивается более глобальной проблемой, чем межзвездная нелегальная иммиграция.

Оригинальный комикс Лоуэлла Каннингема и Сэнди Карратерса мало известен широкой публике. Это своего рода исследование городского мифа о тайных агентах, занимающихся паранормальными явлениями: в отличие от фильма, здесь фигурировали в том числе мутанты, зомби, демоны, вампиры и другая нечисть. В версии Барри Зонненфельда тон стал более легким, а повествование менее размазанным, что во многом и позволило фильму стать культовым, затмив первоисточник.


ПРИЗРАЧНЫЙ МИР (2001)


Мир призраков (2000)

Ребекка (Скарлетт Йоханссон) и Энид (Тора Бёрч) недавно закончили школу и теперь стоят на перепутье. Девушки не хотят учиться дальше: изначальный план был в том, чтобы найти работу и жить вместе, но Энид охватывает экзистенциальный кризис. Пытаясь разобраться в собственных чувствах, девушки встречают коллекционера винила Сеймура (Стив Бушеми), который несколько скрашивает их будни, состоящие преимущественно из обсуждения странностей окружающих людей.

Культовый андеграундный художник Дэниел Клоуз выпускал «Призрачный мир» в собственном сборнике Eightball, а позже, когда за его экранизацию взялся Терри Цвигофф, выступил и соавтором сценария. Фильму удалось сохранить фирменный черный юмор первоисточника, хотя градус абсурда и безнадеги несколько снизился — во многом при сглаживании совсем уж острых углов в историях отдельных второстепенных персонажей.


Проклятый путь (2002)


Проклятый путь (2002)

1931 год, Рок-Айленд, штат Иллинойс. Выросший сиротой Майкл Салливан (Том Хэнкс) работает на влиятельного мафиози Джона Руни (Пол Ньюман), который воспитал его как сына. Биологический отпрыск криминального босса Коннор (Дэниел Крейг) завидует такому расположению отца и при удобном случае превращает жизнь вассала в ад. Потеряв жену Энни (Дженнифер Джейсон Ли) и старшего ребенка, Салливан отправляется в бега с младшим сыном.

Вслед за успехом «Красоты по-американски» театральный режиссер Сэм Мендес взялся за экранизацию комикса Макса Аллана Коллинза и Ричарда Пирса Рейнера. В стильном гангстерском фильме есть всё, за что зрителям так полюбился этот жанр: величественное ретро, дыхание фатума, глубокие тени нуара и отличный ансамбль (в роли опасного киллера — хладнокровный Джуд Лоу).


Оправданная жестокость (2005)


Оправданная жестокость (2005)

Том Столл (Вигго Мортенсен) — дружелюбный владелец семейной закусочной, пользующейся популярностью у жителей городка Миллбрук, штат Индиана. Когда он неожиданно обезвреживает двух бандитов, пытавшихся хозяйничать в его кафе, то становится героем новостей, что привлекает внимание ирландской мафии из Филадельфии. Оттуда приезжает человек со шрамами по имени Карл (Эд Харрис), который якобы хорошо знает Тома и его криминальное прошлое.

Первая и пока единственная экранизация комикса в карьере монарха боди-хоррора Дэвида Кроненберга. Взявшись за посредственный черно-белый боевик Джона Вагнера и Винса Лока, он превратил историю Столла в исследование неустанно множащегося насилия. В оригинале вся вторая половина была посвящена жестоким выходкам протагониста в молодости, канадец же эту банальность пресек на корню, сохраняя неопределенность как можно дольше. Ответ на вопрос, можно ли убежать от прошлого (даже если у него лицо Уильяма Херта), Кроненберг также оставил на усмотрение зрителей.


СКВОЗЬ СНЕГ (2013)


Сквозь снег (2013)

17 лет назад случилась катастрофа, приведшая к глобальному похолоданию. Весь мир погребен под толщей снега и льда, а выжившие остались разве что в огромном поезде, без остановки мчащемся по трансевразийской магистрали. В составе предусмотрена строгая иерархия: в голове живут богатые, а в хвостовых вагонах ютятся бедняки, чьи условия жизни просто чудовищны. Среди них оказываются Кёртис (Крис Эванс) и Эдгар (Джейми Белл), которые решают поднять бунт против жестокой системы.

Когда-то южнокорейский режиссер Пон Джун Хо порекомендовал коллеге прочитать мангу «Олдбой» — и так появился легендарный фильм Пак Чхан Ука. Годы спустя сам он взялся за французский комикс Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта, создав удивительный проект с интернациональным кастингом (компанию Эвансу и Беллу в поездке составили Сон Кан Хо, Тильда Суинтон и Влад Иванов). Фильм сильно отличается от оригинала и зачастую считается едва ли не самым зрительским в карьере Пона (вероятно, после «Паразитов»).


Время (2021)


Время (2021)

Пара на грани развода, Гай (Гаэль Гарсия Берналь) и Приска (Вики Крипс), решает провести с детьми последний совместный отпуск, прежде чем огорошить неприятным известием. Поездка на тропический курорт оборачивается не только знакомством с еще несколькими семьями, но и настоящей мистикой: все гости побережья начинают стремительно взрослеть, дряхлеть и умирать.

Взявшись за графическую притчу Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса «Замок из песка», мастер неожиданных поворотов М. Найт Шьямалан не удержался от шокирующих пояснений и в этот раз. Там, где швейцарские комиксисты размышляли о безжалостном течение времени, режиссер всё свел к злободневной теории заговора с критикой фармкомпаний. Зато на одном пляже собрались Берналь, Крипс, Руфус Сьюэлл, Кен Люн, Никки Амука-Бёрд, Эбби Ли, Аарон Пьер, Алекс Вулф, Томасин Маккензи и Элайза Сканлен.


Тогда. Сейчас. Потом (2024)


Тогда. Сейчас. Потом (2024)

На заре XX века в Нью-Джерси строится обычный дом, где друг за другом будут жить семейства Хартер, Бикман , Янг и Харрис. Их жизнь будет течь (не)торопливо, подвергаясь драматическим вспышкам и маленьким радостям, а потом здание опустеет.

Пересказ нового фильма Роберта Земекиса дело неблагодарное, ведь это история одного места: с древнейших времен, когда еще не было ни Нью-Джерси, ни Новой Англии, а по этой земле бродили динозавры, до XXI века. Стремительный полет времени показан с одного ракурса — будто камерой слежения вечности, перед которой пройдут и ящеры, и коренные американцы, и Бенджамин Франклин, и их потомки. «Тогда. Сейчас. Потом» вдохновлен экспериментальным комиксом Ричарда Макгуайра «Здесь», где эпохи не сменяли друг друга, а существовали практически одновременно: в соседних окнах мелькали динозавры, бизоны, пионеры и обыватели разных веков, а также жители далекого будущего. Такую магию хронотопа передать можно только в графическом варианте, что и доказал десять лет назад художник, но Земекис отважился повторить фокус — с новыми технологиями и старым добрым тандемом Тома Хэнкса и Робин Райт (они сыграли чету Янг).

«Рыжая Соня» в кинотеатрах с 31 июля.

«Рыжая Соня»

Сергей Сергиенко, Алексей Филиппов
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№ 1
Крэг Хэк (Минск)   29.07.2025 - 15:58
"Константин" так и просится в этот список :) читать далее>>
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фильмы
АкираВоронВремяЖизнь АдельКонан-варварКрасота по-американскиЛюди в чёрномМир призраковНавсикая из долины ветровОлдбойОправданная жестокостьПаразитыПроклятый путьРыжая СоняРыжая СоняСквозь снегТёмный городТогда. Сейчас. ПотомЯ, робот

фотографии >>
"Время" (2021)
"Время" (2021)
"Люди в чёрном" (1997)
"Навсикая из долины ветров" (1984)
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