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Элементарно, Шерлок: 5 фильмов и сериалов, где расследования ведут родственники и друзья великого сыщика

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30 июля 2025
1 августа на Первом стартует показ ранее вышедшего на Амедиатеке сериала «Шерлок и дочь» со звездой «Гарри Поттера» Дэвидом Тьюлисом в роли великого сыщика. Однако, как и следует из названия, расследование запутанных дел викторианской Англии ведет не только он. Родственники и друзья, так или иначе связанные с Холмсом, все чаще становятся персонажами новых фильмов и сериалов – возможно, потому что с 2023 года не только ранние, но и поздние произведения Артура Конан Дойля перешли в статус общественного достояния, так что теперь вселенная Шерлока Холмса может развиваться бесконечно и насчитывать множество разнообразных ответвлений. Мы выбрали пять недавних фильмов и сериалов, где расследования ведет не сам Холмс, а его родственники или друзья.


«Шерлок и дочь» (2025)

Кадр из сериала Шерлок и дочь

Ирландский продюсер, сценарист и режиссер Брендан Фоули, когда-то запускавший криминальный сериал «Крах» с Джиллиан Андерсон, решил поставить уже не молодого, но с возрастом еще более циничного Шерлока Холмса (Тьюлис) в самые неудобные обстоятельства. Действие сериала начинается в 1896 году, когда Холмс отказывается от дел, где так или иначе появляется таинственный знак в виде красной нити, которым его шантажирует преступный синдикат – очевидно, связанный с главным злодеем классического детектива Мориарти. Шантажисты уже успели похитить доктора Ватсона и миссис Хадсон, жизнь которых теперь и зависит от бездействия великого сыщика, срывающего свой гнев на экономке, так и не научившейся правильно варить яйца для завтрака и не способной найти квалифицированную прислугу.

В то же время на корабль, плывущий из Америки на Британские острова, садится молодая американка Амелия (Блю Хант), уверенная, что на Бейкер-стрит 221b ее ждет давно пропавший отец – по крайней мере именно так в последнем послании, размещенном на памятной фотографии написала ее мать Люсия, лишь однажды побывавшая в Лондоне и погибшая, как уверена дочь, полной загадок смертью. Новоиспеченный отец, конечно, девушку не принимает, но случайный визит посла США на Бейкер-стрит меняет ситуацию: у последнего пропала дочь, которая познакомилась с Амелией на корабле, а на месте преступления была оставлена все та же красная нить. Так Шерлок начинает расследование руками своей непризнанной дочери, демонстрирующей страсть к дедуктивному методу, подмечающей детали, да к тому же умеющей отлично рисовать портреты.


«Ватсон» (2024-2025)

Кадр из сериала Ватсон

Часть создателей сериала «Элементарно», в начале 2010-х отправивших Холмса в исполнении Джонни Ли Миллера в Нью-Йорк (практически в рехаб) и сделавших доктора Ватсон (Люси Лью) его куратором трезвости, на этот раз пошли дальше и сняли сериал только про доктора Ватсона – темнокожего красавца с ПТСР, вызванного смертью Шерлока на Рейхенбахском водопаде. После травмирующего события Ватсон (Морис Честант) с головой уходит в работу в специальном отделении Питтсбургской клиники, которой руководит его бывшая жена, и с одержимостью Холмса находит практически на улицах новые небанальные случаи генных мутаций. При этом и без того шаткое здоровье Ватсона через его помощника стремится подорвать таинственный Мориарти.

В первом большом эпизоде «Ватсон» иронизирует не только над британским сериалом с Бенедиктом Камбербэтчем, но и над «Доктором Хаусом», который, как известно, тоже был отчасти списан с героев Артура Конан Дойля, недаром же и лучшего друга персонажа Хью Лори звали Джеймсом Уилсоном. В нынешнем сериале созвучными американскими именами даже не прикрываются, а про детективную интригу порой и вовсе забывают, сосредотачиваясь на медицинском процедурале: правда, за шутками про волчанку обнаруживают еще не самые известные широкому кругу зрителей генетические заболевания, а в одной из серий для успешного «расследования» команды этого Ватсона используют в прямом смысле ДНК Шерлока Холмса.


«Мадмуазель Холмс» (2024)

Постер сериала Мадемуазель Холмс

Пожалуй, самый странный сериал из нынешних ответвлений вселенной Холмса, сделали французские кинематографисты. Правнучку Шерлока Холмса играет актриса Лола Дэвер, прославившаяся детективным сериалом «Напарницы: Астрид и Рафаэлла», где ее четкая и профессиональная сотрудница полиции вела расследования с талантливой работницей архива, обладающей феноменальной памятью вкупе с синдромом Аспергера. В «Мадмуазель Холмс» героиня Дэвер не только является потомком известного сыщика, но и перманентно лечится от СДВГ, хотя именно отмена препаратов приводит к тому, что женщина начинает уверенно пользоваться своей интуицией, которая, на первый взгляд, идет вопреки причинно-следственных связей и того самого дедуктивного метода.

Шарли Холмс работает в полиции небольшого французского городка и звезд с неба не хватает, пока в участке неожиданно не появляется пара, ищущая пропавшего ребенка. Громкое для небольшого участка дело своими странноватыми методами и раскрывает Шарли, берущая себе в ассистента стажера-криминалиста, помешанного на историях о Шерлоке Холмсе. Чтобы Шарли, несмотря на место действия, все-таки точно связать с великим сыщиком, в сериал добавляется обязательная игра на скрипке, почти британский замок и таинственная смерть потомка Мориарти в Лондоне, куда и отправляются Шарли вместе со своим напарником. И не просто так: отцом Шарли как раз и был погибший британский магнат из семьи главного антагониста Холмса.


«Энола Холмс» (2020, 2022)

Кадр из фильма Энола Холмс

В 2020-м году стриминг-сервис Netflix выпустил первый фильм про сестру Шерлока – «Энола Холмс» – и получил не только неплохие отзывы критиков, но и судебный иск от наследников Артура Конан Дойля, в котором они считали, что фильм затрагивает более поздние произведения писателя, в тот момент еще не ставшие общественным достоянием. Иск американский суд тогда завернул, а спустя время и даже поздние произведения стало можно использовать в кино. Поэтому неудивительно, что «Энола Холмс» со звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун в заглавной роли и «суперменом» Генри Кавиллом, воплотившим образ Шерлока, получила продолжение.

Энола Холмс – младшая сестра консервативного Майкрофта и в данном случае более свободного Шерлока – взята из одноименной серии книг Нэнси Спрингер. Несмотря на уже, будто бы, большую семью, Энола, как и ее братья, одиночка, которая отправляется на путь сыска и риска после пропажи своей матери в исполнении Хелены Бонэм Картер. Действие первого фильма развивается в Англии 1880-х, хотя мама подходит к воспитанию Энолы не традиционно, готовя ее не для удачного замужества, а, скорее, новаторски, обучая джиу-джитсу и прочим семейным техникам, которые дадут постоять за себя в этом меняющемся мире. И героине Милли Бобби Браун это идет на пользу, особенно, когда она остается один на один со своей бедой. Как и советы столь разных братьев. Так что не удивительно, что Энола Холмс уже получила второй фильм, где открыла собственное детективное агентство, и новости о том, что не за горами и третий.


«Нерегулярные части» (2021)

Кадр из сериала Нерегулярные части

На волне популярности первой «Энолы Холмс» Netflix выпустил еще один подростковый спин-офф историй про Шерлока, который оказался не столь востребован у зрителей, как фильм с Милли Бобби Браун. Если «Энола Холмс» была некой смесью Нэнси Дрю и Шерлока Холмса, к тому же с популярным актерским составом, то истинно британские «Нерегулярные части» наследовали не только абсолютно эпизодических персонажей произведений Дойля, но и мрачный визуал романов Чарльза Диккенса.

Действие происходит в Лондоне XIX века, как и в оригинальных романах Артура Конан Дойля про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Последний, по сюжету сериала, и дает поручения уличным подросткам, которые то добывают нужные для следствия улики, то организуют слежку за тем или иным подозреваемым. Причем дела, над которыми работает знаменитый британский дуэт с Бейкер-стрит, порой связаны с мистикой, что добавило сериалу негативных отзывов. «Очень странные дела» под мифическим руководством эпизодически появляющихся Ватсона и уж тем более Шерлока зрителям совсем не зашли, так что сериал был закрыт после первого сезона, хотя сами подростки-детективы обладали совсем неплохим потенциалом.

«Шерлок и дочь» с 1 августа на Первом.

«Шерлок и дочь»

Маша Токмашева
(05.04.2025)
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обсуждение >>
№ 9
Мария_2191   9.04.2025 - 09:55
... Можно третью не ждать, а просто перейти к просмотру темнокожего Ватсона, вот и всё. читать далее>>
№ 8
Аполлон Митрофанович   8.04.2025 - 18:03
В конце второй Энолы открывается дверь и появляется доктор Ватсон. Естественно,черный. Приятного просмотра третьей части,когда появится. читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   8.04.2025 - 10:48
... Понятно, что "конанское наследие" именно на нём и стоит, а не на всяких братьях, сватьях и друзьях великого сыщика. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   7.04.2025 - 09:55
Как посмотрю, что наснимали столько "пост кононских детективов", так возникает вопрос: может будем теперь про каждого члена семьи великого Холмса снимать фильм? читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   6.04.2025 - 21:11
Темнокожий Ватсон оказывается вообще не друг погибшего сыщика, а медицинский работник. Как-то не очень...Лучше тогда уже Доктора Хауса посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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