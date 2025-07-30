Элементарно, Шерлок: 5 фильмов и сериалов, где расследования ведут родственники и друзья великого сыщика

1 августа на Первом стартует показ ранее вышедшего на Амедиатеке сериала «Шерлок и дочь» со звездой «Гарри Поттера» Дэвидом Тьюлисом в роли великого сыщика. Однако, как и следует из названия, расследование запутанных дел викторианской Англии ведет не только он. Родственники и друзья, так или иначе связанные с Холмсом, все чаще становятся персонажами новых фильмов и сериалов – возможно, потому что с 2023 года не только ранние, но и поздние произведения Артура Конан Дойля перешли в статус общественного достояния, так что теперь вселенная Шерлока Холмса может развиваться бесконечно и насчитывать множество разнообразных ответвлений. Мы выбрали пять недавних фильмов и сериалов, где расследования ведет не сам Холмс, а его родственники или друзья.
«Шерлок и дочь» (2025)
Ирландский продюсер, сценарист и режиссер Брендан Фоули, когда-то запускавший криминальный сериал «Крах
» с Джиллиан Андерсон
, решил поставить уже не молодого, но с возрастом еще более циничного Шерлока Холмса (Тьюлис) в самые неудобные обстоятельства. Действие сериала начинается в 1896 году, когда Холмс отказывается от дел, где так или иначе появляется таинственный знак в виде красной нити, которым его шантажирует преступный синдикат – очевидно, связанный с главным злодеем классического детектива Мориарти. Шантажисты уже успели похитить доктора Ватсона и миссис Хадсон, жизнь которых теперь и зависит от бездействия великого сыщика, срывающего свой гнев на экономке, так и не научившейся правильно варить яйца для завтрака и не способной найти квалифицированную прислугу.
В то же время на корабль, плывущий из Америки на Британские острова, садится молодая американка Амелия (Блю Хант
), уверенная, что на Бейкер-стрит 221b ее ждет давно пропавший отец – по крайней мере именно так в последнем послании, размещенном на памятной фотографии написала ее мать Люсия, лишь однажды побывавшая в Лондоне и погибшая, как уверена дочь, полной загадок смертью. Новоиспеченный отец, конечно, девушку не принимает, но случайный визит посла США на Бейкер-стрит меняет ситуацию: у последнего пропала дочь, которая познакомилась с Амелией на корабле, а на месте преступления была оставлена все та же красная нить. Так Шерлок начинает расследование руками своей непризнанной дочери, демонстрирующей страсть к дедуктивному методу, подмечающей детали, да к тому же умеющей отлично рисовать портреты.
«Ватсон» (2024-2025)
Часть создателей сериала «Элементарно
», в начале 2010-х отправивших Холмса в исполнении Джонни Ли Миллера
в Нью-Йорк (практически в рехаб) и сделавших доктора Ватсон (Люси Лью
) его куратором трезвости, на этот раз пошли дальше и сняли сериал только про доктора Ватсона – темнокожего красавца с ПТСР, вызванного смертью Шерлока на Рейхенбахском водопаде. После травмирующего события Ватсон (Морис Честант
) с головой уходит в работу в специальном отделении Питтсбургской клиники, которой руководит его бывшая жена, и с одержимостью Холмса находит практически на улицах новые небанальные случаи генных мутаций. При этом и без того шаткое здоровье Ватсона через его помощника стремится подорвать таинственный Мориарти.
В первом большом эпизоде «Ватсон» иронизирует не только над британским сериалом
с Бенедиктом Камбербэтчем
, но и над «Доктором Хаусом
», который, как известно, тоже был отчасти списан с героев Артура Конан Дойля, недаром же и лучшего друга персонажа Хью Лори
звали Джеймсом Уилсоном. В нынешнем сериале созвучными американскими именами даже не прикрываются, а про детективную интригу порой и вовсе забывают, сосредотачиваясь на медицинском процедурале: правда, за шутками про волчанку обнаруживают еще не самые известные широкому кругу зрителей генетические заболевания, а в одной из серий для успешного «расследования» команды этого Ватсона используют в прямом смысле ДНК Шерлока Холмса.
«Мадмуазель Холмс» (2024)
Пожалуй, самый странный сериал из нынешних ответвлений вселенной Холмса, сделали французские кинематографисты. Правнучку Шерлока Холмса играет актриса Лола Дэвер
, прославившаяся детективным сериалом «Напарницы: Астрид и Рафаэлла
», где ее четкая и профессиональная сотрудница полиции вела расследования с талантливой работницей архива, обладающей феноменальной памятью вкупе с синдромом Аспергера. В «Мадмуазель Холмс» героиня Дэвер не только является потомком известного сыщика, но и перманентно лечится от СДВГ, хотя именно отмена препаратов приводит к тому, что женщина начинает уверенно пользоваться своей интуицией, которая, на первый взгляд, идет вопреки причинно-следственных связей и того самого дедуктивного метода.
Шарли Холмс работает в полиции небольшого французского городка и звезд с неба не хватает, пока в участке неожиданно не появляется пара, ищущая пропавшего ребенка. Громкое для небольшого участка дело своими странноватыми методами и раскрывает Шарли, берущая себе в ассистента стажера-криминалиста, помешанного на историях о Шерлоке Холмсе. Чтобы Шарли, несмотря на место действия, все-таки точно связать с великим сыщиком, в сериал добавляется обязательная игра на скрипке, почти британский замок и таинственная смерть потомка Мориарти в Лондоне, куда и отправляются Шарли вместе со своим напарником. И не просто так: отцом Шарли как раз и был погибший британский магнат из семьи главного антагониста Холмса.
«Энола Холмс» (2020, 2022)
В 2020-м году стриминг-сервис Netflix выпустил первый фильм про сестру Шерлока – «Энола Холмс» – и получил не только неплохие отзывы критиков, но и судебный иск от наследников Артура Конан Дойля, в котором они считали, что фильм затрагивает более поздние произведения писателя, в тот момент еще не ставшие общественным достоянием. Иск американский суд тогда завернул, а спустя время и даже поздние произведения стало можно использовать в кино. Поэтому неудивительно, что «Энола Холмс» со звездой «Очень странных дел
» Милли Бобби Браун
в заглавной роли и «суперменом» Генри Кавиллом
, воплотившим образ Шерлока, получила продолжение
.
Энола Холмс – младшая сестра консервативного Майкрофта и в данном случае более свободного Шерлока – взята из одноименной серии книг Нэнси Спрингер
. Несмотря на уже, будто бы, большую семью, Энола, как и ее братья, одиночка, которая отправляется на путь сыска и риска после пропажи своей матери в исполнении Хелены Бонэм Картер
. Действие первого фильма развивается в Англии 1880-х, хотя мама подходит к воспитанию Энолы не традиционно, готовя ее не для удачного замужества, а, скорее, новаторски, обучая джиу-джитсу и прочим семейным техникам, которые дадут постоять за себя в этом меняющемся мире. И героине Милли Бобби Браун это идет на пользу, особенно, когда она остается один на один со своей бедой. Как и советы столь разных братьев. Так что не удивительно, что Энола Холмс уже получила второй фильм, где открыла собственное детективное агентство, и новости о том, что не за горами и третий.
«Нерегулярные части» (2021)
На волне популярности первой «Энолы Холмс» Netflix выпустил еще один подростковый спин-офф историй про Шерлока, который оказался не столь востребован у зрителей, как фильм с Милли Бобби Браун. Если «Энола Холмс» была некой смесью Нэнси Дрю и Шерлока Холмса, к тому же с популярным актерским составом, то истинно британские «Нерегулярные части» наследовали не только абсолютно эпизодических персонажей произведений Дойля, но и мрачный визуал романов Чарльза Диккенса
.
Действие происходит в Лондоне XIX века, как и в оригинальных романах Артура Конан Дойля про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Последний, по сюжету сериала, и дает поручения уличным подросткам, которые то добывают нужные для следствия улики, то организуют слежку за тем или иным подозреваемым. Причем дела, над которыми работает знаменитый британский дуэт с Бейкер-стрит, порой связаны с мистикой, что добавило сериалу негативных отзывов. «Очень странные дела» под мифическим руководством эпизодически появляющихся Ватсона и уж тем более Шерлока зрителям совсем не зашли, так что сериал был закрыт после первого сезона, хотя сами подростки-детективы обладали совсем неплохим потенциалом.
«Шерлок и дочь» с 1 августа на Первом.
«Шерлок и дочь»
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