Осторожно, молодежь и дети: итоги питчинга проектов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, в Министерстве культуры РФ

Министерство культуры РФ подвело итоги специального питчинга будущих фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В нем принимали участие не только те, кто защищался на дополнительном питчинге 17 июля, но и некоторые проекты из основных питчингов дебютов и детско-юношеского кино. Мы собрали все игровые проекты этой категории – как получившие финансирование, так и нет, – исходя из баллов, которые им дали эксперты. Стоит подчеркнуть, что дебютное и детско-юношеское кино оценивали разные экспертные советы, так что и проходной балл получился для этих категорий разный.
фото: "Ниточка"
Проекты, получившие финансирование
1000 и одна любовь, компания «Два К», 50 млн рублей
Режиссер Елена Михалкова, худрук Олег Трофим, продюсер Михаил Новицкий 69 баллов
Продолжающая тренд на воскрешение «Прогулки» и «Питер FM» романтическая комедия про 16-летних подростков, переживающих первую влюбленность в Санкт-Петербурге 2009 года. Поколение, заставшее самые яркие «Пикники «Афиши», планируется связать с нынешними подростками за счет музыки. В том числе создать манифест молодости, который продюсеры планируют разместить на «Яндекс. Музыке». Какие треки будут входить в этот манифест, объединяющий поколения, пока непонятно.
фото: "Я сказал ей, что вижу монстров"
Я сказал ей, что вижу монстров, продюсерский центр «СПБГИКИТ-ДЕБЮТ», 60 млн рублей
Режиссер Вячеслав Беломестных, худрук Константин Лопушанский, продюсер Платон Эмих 68 баллов
В провинциальном городе исчезают подростки — всё указывает на мистическое существо, которое охотится на тех, кто остается без присмотра. Раскрыть тайну пытаются замкнутый мальчик Паша вместе с одноклассницей Маей. Но чем глубже они погружаются в расследование, тем страшнее становится правда. Драматический триллер должен показать, как жестокий и жесткий онлайн-контент влияет на психику подростков, притупляет эмпатию и разрушает границы. В проекте уже заинтересована прокатная компания «Вольга».
Выйти из игры «Студия+1», 50 млн рублей
Режиссер Егор Солдатенков, худрук Марк Горобец, продюсеры Игорь Капустин и Ксения Миронова 67 баллов
В представленном на питчинге дебютантов проекте Настя страдает от парня-абьюзера и прячется от реальности в видеоигре, где сражается с обидчиками и побеждает. В конце концов она понимает, что насилие приводит к еще большему насилию. В фильме будет много компьютерной графики и экшн-сцен.
Стихия, компания «Кинотека», 50 млн рублей
Режиссер Маша Кошина, худрук Владимир Котт, продюсер Сергей Бобза 66 баллов
Полнометражный режиссерский дебют актрисы Маши Кошиной, которая в детстве увлекалась конным спортом и писала сценарий первого большого фильма с 13 лет. Главная героиня заваливает экзамены, за что папа отправляет её на перевоспитание к бабушке — на всё лето в конный лагерь. Там она знакомится с неуправляемой лошадью Стихией, находит первую любовь и узнает правду о матери, погибшей много лет назад. В главной роли – Александра Бабаскина. Съемки запланированы на весну 2026 года.
фото: "Стихия"
Год ноль, студия «Видеопрокат», 50 млн рублей
Режиссер Александр Березкин, худрук Федор Кудрявцев, продюсер Сергей Бондарчук 66 баллов
История взросления 25-30-летнего парня, который застрял в юности на уровне эмоций и решений. Внутренний конфликт главного героя будет раскрываться через образ тьмы. Режиссер хочет доказать фильмом, что возможность всегда есть — и она гораздо ближе, чем кажется. Правда, стоит сделать выбор, который никто другой не сделает: либо поддаться внутренним демонам, либо протянуть руку, схватить возможность и поменять жизнь в лучшую сторону.
Самая сильная девочка в мире, компания «Рой продакшн», 50 млн рублей
Режиссер Сара Тарекегн Габре-Мариам, продюсер Юлия Тимофеева 57 баллов
Второй после «Стихии» детско-юношеский проект, получивший финансирование в рамках питчинга «Молодежь и дети», рассказывает про взбалмошную девчонку из приюта. Он вырос из одноименной короткометражки выпускницы ВГИКа, которая начинала карьеру на фильмах Дмитрия Давыдова. Полный метр продолжает историю девчонки, очевидно, вдохновленную сказкой «Пеппи ДлинныйЧулок».
фото: "Самая сильная девочка в мире"
Проекты, не получившие финансирование
Дети-невидимки, компания «А-3 продакшн», 60 баллов
Режиссер Ирина Беленева, худрук Михаил Расходников, продюсер Алексей Зюзин
Драма с большой долей фантастики и приключенческого кино, как её характеризуют сами авторы. Сюжет строится вокруг подростка, потерявшего отца, отъехавшего в прямом смысле в космос. Подросток пытается выстроить отношения с матерью, которая еще верит в земную жизнь и пытается наладить быт с новым мужем. Главный герой вместе со сверстниками оказывается под фантастическим куполом, где должен принять ключевое для его судьбы решение. В качестве референсов – «Москва-Кассиопея», «Трудные подростки» и «Пацаны» Динары Асановой.
Обоюдный фол, Продюсерский центр «СпбГиКит», 60 баллов
Режиссер Илья Почкаев, худрук Александр Котт, продюсер Платон Эмих
Режиссер в подростковом возрасте играл в баскетбол, так что это повлияло на его дебют, где главный герой-старшеклассник хочет стать самым молодым тренером в стране, но сталкивается с моральным выбором. Фильм будет совмещать спортивную и психологическую драмы. Уже есть договоренность с Молодежной ассоциацией баскетбола России.
фото: "Обоюдный фол"
Прятки в темноте, компания «Элефант фильм», 58 баллов
Режиссер Анна Бакурадзе, продюсеры Александр Самойлов, Наиля Малахова
Полнометражный дебют Анны Бакурадзе, которая хочет снять историю про 25-летних, рассказывает про актрису Майю – она недостаточно взрослая, чтобы отстраниться от развода родителей, но уже и не такая маленькая, чтобы психовать по этому поводу. Майя проходит свой последний рубеж детства и взрослой жизни. Она пугает людей на квесте и лучше всех разбирается в правилах этой игры. Но реальная жизнь оказывается пострашнее любых квестов. Среди референсов – «Курьер», «Нормальные люди» и «Американская милашка». Съемки запланированы на осень. В дрим-касте – Макар Хлебников, Евгения Леонова, Юрий Насонов, Дарья Савельева, большинство артистов уже согласились на проект. Потенциальный прокатчик – «К-24», есть 23 млн рублей собственных средств, у Минкультуры просили 50. Релиз был запланирован на осень 2026 года.
Мне на плечо сегодня села стрекоза, компания «Дока», 54 балла
Режиссер Наталья Тетенькина, продюсер Лариса Олейник
Неоднократно претендовавшая на финансирование Минкультуры драма о взрослении по произведениям Сергея Вольфа, представителя ленинградских кругов начала века, любимца Юрия Олеши. Экранизация одноименной повести про 13-летнего мальчика, который сталкивается с семейными проблемами, первой любовью и задумывается о своем месте в мире. Леша влюблен в девочку-актрису, она приглашает его в гости, но после встречи оказывается его подругой Светой, которую он не узнал на экране. Эта встреча открывает в нем писательский талант.
фото: "Мне на плечо сегодня села стрекоза"
Красная линия, компания «ТМ-Фильм», 54 балла
Режиссер и автор сценария Александр Белозеров, худрук Александр Карпиловский, продюсер Татьяна Мирошник
Проект с питчинга дебютов – про программиста Макса, который после смерти жены создает точную цифровую копию ее голоса. Сосед-священник пытается вернуть его в реальность. На балконе сталкиваются теология и технологии. Макс хочет воскресить всех умерших, а отец Василий – спасти его душу. Любовь и вера побеждают алгоритмы. Авторы надеются на духовное перерождение зрителей. У Минкультуры запрашивали 55 млн рублей.
Будем жить!, компания «Наша молодежь», 54 балла
Режиссер Александр Дуганов, худрук Виталий Лукин, продюсеры Владимир Богданов, Иван Горбунов
Еще одна представленная на питчинге дебютных проектов военно-патриотическая драма рассказывает о героизме простых людей. Место действия – Авдеевка (ее будут снимать в поселке Куркино). Герои – бульдозеристы, отправляющиеся воевать. Фильм ответит на вопрос, что происходит с сердцем добровольца, прошедшего огонь войны. Минобороны предоставит технику и все необходимое.
Как сердце, Продюсерский центр Киностудии имени М.Горького, 53 балла
Режиссер Александр Котт, продюсер Александр Бондарев
Драматическая история Ани, которую сильно покусала собака, после чего привычная жизнь рухнула – тело покрывают страшные шрамы, парень ушел, родители разводятся, некогда успешный блог закрыт. В череде неудач Аня еще и становится виновницей аварии – из-за нее под машину попадает бродячий пес. Вместе со свидетелем ДТП – хулиганом Пашей – она пытается спасти покалеченное животное, несмотря на то что панически боится собак. У Минкультуры запрашивали 100 млн рублей.
фото: "Как сердце"
Осторожно, мой сын – психолог, компания «Эмай энтертейнмент», 52 балла
Режиссер Антон Бабурин, худрук Герман Садченков, продюсер Наркас Искандарова
Шестилетний мальчик после развода родителей остается с мамой и находит у нее в планшете книжку по психологии, после прочтения которой начинает задавать маме взрослые вопросы и постепенно превращается в настоящего психолога, который четко ставить диагнозы людям, однако далеко не все относятся к этому с пониманием.
Семь часов ночи, компания «Тетрис продакшн», 52 балла
Режиссер Андрей Солодков, худрук Владимир Хотиненко
Молодой музыкант, отвергнутый девушкой, собирается покончить с жизнью, спрыгнув с моста. Но в последний момент меняет решение из-за странного обстоятельства. Теперь он должен встретить семь таинственных незнакомцев, каждый из которых поведает ему о его прошлом, настоящем и даже будущем. На производство фильма запрашивали 50 млн рублей.
Прелюдия, компания «Дока», 50 баллов
Режиссер Эдуард Жолнин, продюсер Лариса Олейник
Воспитанник интерната для трудных подростков Сережа промышляет мелкими кражами, однако учительница музыки вместо наказания предлагает ему хор, так как Сережа обладает уникальными вокальными данными. Так музыка становится страстью парня и приводит его к прощению матери. Прототипам учительницы является педагог режиссера.
фото: "Прелюдия"
На волне, продюсерский центр «А.С.С.», 49 баллов
Режиссер Максим Петухов, продюсер Дмитрий Синов
Перспективный гребец Глеб, чтобы добиться сердца своей возлюбленной – популярной московской блогерши Ники, должен выиграть соревнования и получить приз – билеты на палубу корабля «Алые паруса». Соперницей Глеба становится Анна, и в борьбе с ней он понимает, что Ника недостойна его внимания, а настоящая любовь всегда была рядом. В дрим-касте – блогер Влад А4 и Валентина Ляпина, на роли взрослых – Анна Михалкова и Павел Прилучный.
Папа, компания «Сфера», 49 баллов
Режиссер Алексей Амбросьев, продюсер Андрей Панасюк
Якутский режиссер фильмов «Спид Стар» и «Там, где танцуют стерхи» снимет драму, действие которой происходит в последнюю осень Великой Отечественной войны, когда в таежном захолустье Якутии оказывается группа беглых уголовников. Неожиданно к ним присоединяется местный мальчишка Ганя, принявший их за солдат, идущих на фронт. Ганя хочет пойти с ними, чтобы разыскать отца, так как не верит, что тот погиб. На производство фильма запрашивали 80 млн рублей, проект уже поддержан компанией «Сахафильм».
Ниточка, компания «Варяг», 42 балла
Режиссер Илья Северов, продюсер Алина Кубекова
Восьмилетняя Яся тяжело переживает утрату отца. Однажды в шкафу она слышит его голос, который зовет ее в волшебную страну. Чтобы отыскать отца, она отправляется в рискованное приключение, где после череды препятствий видит отца, который помогает ей справиться с болью утраты. На проект запрашивали 100 млн рублей.
фото: "Ниточка"
Я – актриса, компания «Театр плюс кино», 40 баллов
Режиссер Галина Уразова, продюсер Елена Суворова
Одиннадцатиклассница Алиса проходит отбор в лагерь «Я – талант» на экономическую смену, но вместо основ будущей профессии, о которой мечтают ее родители, Алиса находит в лагере любовь – начинающего актера Максима. Чтобы завоевать его внимание, Алисе самой нужно стать актрисой и сыграть в «Ромео и Джульетте». У фильма есть еще одно название: «Кастинг счастья». На роли планируют позвать студентов театральных вузов, блогера-миллионника и Игоря Золотовицкого, который сыграет самого себя.
Глобус звездного неба, компания «АВМ», 36 баллов
Режиссер Александра Бутько, продюсеры Алексей Тюренков, Галина Алексеева
Девочка-подросток из семьи оленеводов очень хочет увидеть созвездие Южный Крест и для этого поступает в мореходное училище, где сталкивается с первой любовью и предательством, основанном на национальной розни, но продолжает стремиться к своей цели. Слоган фильма, продюсер которого также окончил мореходное училище: «Мечта не фантазия, а компас для действий». На проект запрашивали почти 100 млн рублей в качестве 100% производственного бюджета.
фото: "Глобус звездного неба"
Играть нельзя расстаться, компания «Аватар-фильм», 31 балл
Режиссер Елизавета Алексеевская, худрук Владимир Хотиненко, продюсер Сергей Ховенко
Комедия для детей и их родителей рассказывает про пятерых юных друзей, которые приезжают в небольшое приморское село к бабушкам и дедушкам на лето. Один из дедушек делает ребятам сюрприз и строит большую лодку на берегу моря, но проблема в том, что у каждого ребенка свое видение на игру. Так начинается противостояние юных героев, каждый из которых перетягивает лодку на себя. Референс – «Внимание, черепаха!» Ролана Быкова. На картину запрашивали 60 млн рублей.
«Ракета, Питон и Юла», компания «Пересвет», 28 баллов
Режиссер и продюсер Олег Лукичев
История про трех молодых друзей, которые в Крыму 2022 года гоняют на мотоциклах и переживают первую любовь, но начинается война, и между друзьями происходит трещина – они делятся на два лагеря, но в итоге делают правильный выбор и остаются вместе со своей страной. Участие в картине уже подтвердил Владимир Ильин. На производство фильма просили 100 млн рублей.
фото: "Ракета, Питон и Юла"
«Время славы», компания «Сан рэй пикчерз», 26 баллов
Режиссер Михаил Поляков, продюсеры Алексей Блажнов и Владимир Проскуряков
Керченские подростки во время летних каникул узнают о кладе, который зарыт неподалеку от города, но в попытках найти клад обнаруживают могилу воинов Великой Отечественной. Жадные «черные копатели» готовы разрушить братскую могилу ради наживы, но подростки вступают с ними в неравный бой, чтобы сохранить память предков. На проект, который был представлен в рамках основного питчинга фильмов для детей и юношества, запрашивали 90 млн рублей.
«Кузнечик-человечек», компания «Коннект фильм», 20 баллов
Режиссер Дмитрий Белосохов, продюсер Эльбор Чернов
Потенциальный проект для детей, конечно же, был представлен на детском питчинге, где подвергся неожиданно конструктивной критике экспертов, один из которых честно признался, что более орфографически и пунктуационно неграмотного сценария не читал никогда в жизни. Очевидно, написанный на скорую руку проект рассказывает про 13-летнего подростка, который превратился в кузнечика, но не сдался и борется за сестру, друзей и других людей, потому что после аварии на химкомбинате не только люди превращаются в насекомых, но, что страшнее, и насекомые – в людей. Продюсеры проекта уже получали деньги Института развития интернета на фильмы по Киру Булычеву, в том числе полнометражный режиссерский дебют актера Дмитрия Ендальцева, который так и не вышел. На «Кузнечика-человечека» просили 99 млн рублей. Продюсеры, запомните, что неровные суммы, приближающиеся к максимальной по данному направлению, сразу выглядят подозрительно.
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