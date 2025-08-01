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«Диспетчер» с Ризом Ахмедом и Лили Джеймс, «Она сказала "Да!"» со Скарлетт Йоханссон, «Эдем» Рона Ховарда и еще 9 фильмов августа

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Фильмы месяца >>
1 августа 2025
Финал лета порадует зрителей очередной киноверсией пресловутой печальной повести Уильяма Шекспира, классикой с Аленом Делоном, парочкой любопытных отечественных кинолент, свежими работами Рона Ховарда и Александра Ажа, режиссерским дебютом Кристин Скотт Томас и разножанровыми фильмами с Хэлли Берри, Деннисом Куэйдом, Марком Эйдельштейном, Джудом Лоу, Аной де Армас, Ванессой Кирби, Сидни Суини, Мартином Фрименом, Дженной Ортега, Лили Джеймс и Скарлетт Йоханссон.

«Диспетчер» с Ризом Ахмедом и Лили Джеймс, «Она сказала Да!» со Скарлетт Йоханссон, «Эдем» Рона Ховарда и еще 9 фильмов августа
фото: кадр из фильма «Эдем»


«Джульетта и Ромео» / Juliet & Romeo

«Джульетта и Ромео». Трейлер №2

История любви Джульетты Капулетти (Клара Ругор) и Ромео Монтекки (Джейми Уорд) хорошо знакома каждому. В новой адаптапции, поставленной Тимоти Скоттом Богартом, заняты звезды Джейсон Айзекс, Руперт Эверетт, Дерек Джекоби и выдающийся ирландский режиссер Джим Шеридан.

Выход в прокат: 7 августа

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Женщина в черном. Невеста дьявола» / Pengantin Setan

«Женщина в чёрном. Невеста дьявола»

Создатель обстоятельных индонезийских хорроров «Мангкудживо» и «Обряд. Во власти демона» Азхар Кинои Лубис подготовил для нас новый макабрический сюжет. Вскоре после свадьбы с девушкой Эхой (Эрика Карлина) начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения, тревожные совпадения. Поначалу ее муж Ариэль (Эмир Махира) не воспринимает происходящее всерьез, но со временем становится ясно — в жизнь супругов вмешалась потусторонняя сила. Злой призрак, одержимый Эхой, делает все, чтобы разрушить ее брак: он проникает в сны девушки, внушает страх и постепенно отдаляет ее от реальности. Пытаясь спасти жену, Ариэль сталкивается с древними ритуалами и шаманами, а Эха — с выбором между миром живых и царством тьмы.

Выход в прокат: 7 августа

Читать Индонезийский макабр: кунтиланаки, леяки и поконги
«Затерянное место» / Never Let Go

«Затерянное место». Трейлер №2

Александр Ажа со временем подрастерял былой запал и все чаще использует чужие идеи. На сей раз за его хоррор-триллером с Хэлли Берри можно разглядеть тень «Тихого места». Чтобы уберечь своих сыновей от темной сущности, угрожающей всему человечеству, мать-одиночка скрылась в лесу и научила детей жестким правилам выживания: отходить от дома можно, только обвязавшись верёвкой, чтобы не терять с ним связь, иначе зло коснется тебя и захватит твой разум. Но однажды семье придется покинуть свой дом.

Выход в прокат: 7 августа

Читать Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
«На ярком солнце» / Plein soleil


На большие экраны возвращается остросюжетная криминальная драма, снятая великим французским режиссером Рене Клеманом по роману Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Главный герой фильма Том Рипли (Ален Делон) пытается за хорошее вознаграждение уговорить своего друга Филиппа (Морис Роне), прожигающего жизнь в Италии, вернуться в Америку. Том постепенно настолько проникается образом жизни Филиппа, что решает его убить и занять его место в жизни. В кадре мимоходом засветилась Роми Шнайдер, переживавшая в то время бурный роман с Делоном. Через десятилетие та же троица появилась в «Бассейне» Жака Дере, а сам Рипли впоследствии неоднократно обретал киновоплощения (Деннис Хоппер в «Американском друге», Мэтт Дэймон в «Талантливом мистере Рипли», Джон Малкович в «Игре Рипли», Барри Пеппер в «Возвращении мистера Рипли», Эндрю Скотт в «Рипли»).

Выход в прокат: 7 августа

Читать рецензию «Рипли»: Талантливый мистер Скотт
«Свободные люди» / Sovereign


Американский криминальный триллер про отца-одиночку Джерри Кейн (Ник Офферман), испытывающего жизненные трудности, который приобщает своего сына Джо (Джейкоб Трамбле) к идеологии антиправительственного движения суверенных граждан и убеждает его, что законы и правила — лишь иллюзия, а свободу можно заполучить только самостоятельно. Постепенно взгляды Джерри полностью поглощают их обоих, и это приводит к противостоянию с местным начальником полиции, который защищает отвергаемые ими нормы. В фильме также заняты Деннис Куэйд, Нэнси Трэвис и Марта Плимптон.

Выход в прокат: 7 августа

Читать Балерина достает ножи: самые любопытные триллеры года
«Надо снимать фильмы о любви»

«Надо снимать фильмы о любви». Тизер

Российский кинодесант — операторы, продюсеры, молодые звезды (среди которых Маша Мацель, Илларион Маров, Марк Эйдельштейн) — отправляются в Индию со стойким желанием снять высоколобый фестивальный артхаус. Однако вместо фильма «не для всех» у них получается нечто совершенно иное: проникнувшись духом места и населяющих его людей, съемочная группа погружается в рассуждения о фатализме, собственных проблемах и жизненных целях. Фильм начинает снимать сам себя, становясь то ли психотерапией, то ли годаровским актом забвения реальности. «В качестве кинорежиссера Роман Михайлов за два с небольшим года умудрился снять уже шесть полнометражных фильмов, сотворив авторскую мультивселенную сновидений. Он обыгрывал безусловно понимаемые каждым народные тропы ("Сказка для старых"), дестигматизировал религиозные секты ("Снег, сестра и росомаха"), искал мистику в пленке "Свема" ("Отпуск в октябре")... Сверхзадача кинематографического арт-проекта Михайлова все еще остается тайной для зрителя, но есть стойкое чувство, что именно "Надо снимать фильмы о любви" предстоит стать ключом к разгадке его большого мета-ребуса», — считает Максим Гревцев. Участник 46-го ММКФ.

Выход в прокат: 14 августа

Читать рецензию «Надо снимать фильмы о любви»: Простое лекарство от расплавления мира
«Эдем» / Eden

«Эдем». Тизер на английском языке

Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Сидни Суини, Даниэль Брюль и Ричард Роксбург в остросюжетном детективе Рона Ховарда, чье действие разворачивается в 1929 году. Один из Галапагосских островов стал пристанищем для горстки людей, которые больше не хотели жить в цивилизации. Но тонкий баланс был нарушен, когда к коммуне присоединилась скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накаляется до предела и приводит к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта. Участник международного кинофестиваля в Торонто.

Выход в прокат: 14 августа

Читать «Глубокие воды», «Свежатинка» и еще 18 любопытных триллеров 2022 года
«Девушка Миллера» / Miller's Girl

«Девушка Миллера». Трейлер на английском языке

Мартин Фримен, Дженна Ортега, Гидеон Адлон и Дагмара Доминчик разыграли балансирующую на грани дозволенного историю одаренной студентки и начинающей писательницы Каиро Свит. Профессор Джонатан Миллер видит в Каиро большой потенциал и дает ей задание написать рассказ в стиле любимого автора (коим оказывается, конечно же, Генри Миллер). Постепенно отношения студентки и профессора становятся все более запутанными, а границы личного — размытыми. Миллер чувствует, что его карьера и семейная жизнь вот-вот окажутся под угрозой. Режиссером этой трагикомедии выступила дебютантка Джейд Бартлетт, а в продюсерской команде можно увидеть имена Эвана Голдберга и Сета Рогена, которые любят скандальные сюжеты. Впрочем, несмотря на многообещающую завязку, кино получилось беззубое и почти целомудреное.

Выход в прокат: 21 августа

Читать Мам, давай посмотрим авторское кино: лучшие фильмы студии А24 для всей семьи
«Диспетчер» / Relay

«Диспетчер»

Остросюжетный боевик Дэвида Маккензи повествует о Томе (Риз Ахмед), вытаскивающем из неприятностей людей, которые перешли дорогу огромным корпорациям и правительственным структурам. Таким как Сара (Лили Джеймс): она хочет придать гласности секретные документы и на нее объявлена охота. Лишь соблюдая все правила его игры, у нее есть шанс остаться живой. Компанию дуэту составили Сэм Уортингтон, Уилла Фицджеральд и Виктор Гарбер. Премьера картины состоялась на фестивале в Торонто.

Выход в прокат: 21 августа

Читать Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года
«Она сказала "Да!"» / My Mother's Wedding


Новая «Реальная любовь»: образцовый британский ромком о трех сестрах (Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем), которые устраивают переполох на третьей по счету свадьбе своей мамы (ее играет Кристин Скотт Томас, вдобавок, это ее режиссерский дебют). «В основе этой немыслимо трогательной и время от времени искрометной комедии, несколько испорченной политическими вставками, лежит реальная история автора. У Томас было два отца — и оба бравые военные летчики, которые дружили и погибли. Мама была замужем сперва за одним, а потом за вторым. И эту невероятную экспозицию в духе "Перл-Харбора" мудрая актриса превратила в поучительную историю о сепарации от родителей и примирении с утратой», — пишет Егор Москвитин.

Выход в прокат: 21 августа

Читать Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России
«Семь дней Петра Семеныча»

«Семь дней Петра Семёныча»

Трогательная трагикомедия Тиграна Кеосаяна с Федором Добронравовым в главной роли рассказывает о семи днях из жизни 70-летнего Петра Семеныча, который узнает о неизлечимой болезни. Однако диагноз еще не подтвержден, и у героя есть время осознать новую реальность, примириться с самим собой и родными, а также отыскать новые смыслы и изменить свою жизнь. В касте — Олеся Железняк, Лаура Кеосаян, Владимир Ильин, Иван Добронравов, Александр Метелкин, Джаник Файзиев и Яков Шамшин, а сценарий написан самим режиссером вместе с супругой Маргаритой Симоньян. Возвращайтесь, Тигран Эдмондович!

Выход в прокат: 21 августа

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Ведьмина доска» / Witchboard

«Колдовская доска». Трейлер на английском языке

Чак Расселл переснял для нового поколения «Колдовскую доску» Кевина Тенни, вышедшую в далеком 1986-м. На ключевые роли он позвал Мэдисон Айсмен, Джейми Кэмпбелла Бауэра и Аарона Домингеса. По сюжету Эмили и ее жених Кристиан готовятся открыть бистро во Французском квартале Нового Орлеана. Неожиданно они обнаруживают загадочный артефакт. Тьма окутывает главную героиню, она становится одержимой силой предсказания и способностью вызывать духов. Кристиан обращается за помощью к таинственному оккультному эксперту Александру Батисту, который скрывает свои собственные секреты.

Выход в прокат: 28 августа

Читать Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года


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Бухта Бэррона
Заклятье. Кровь экзорциста
Летние войны. Перевыпуск
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Принцесса Мононоке. Перевыпуск
Пункт назначения: Высотка 613
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Астрал. Заклятие мертвых
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
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Заклятие: Последний ритуал
Миссия: Взломать экзамен
Побег из зоопарка
Рецепт счастья
Ритмы мечты
Русалочка и морской монстр
Экзорцизм. Хроники: Начало

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Выход 8
Гризли
Доктор Динозавров
Идентификация
Обитель
Операция «Наполеон»
Призрак в доспехах. Перевыпуск
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
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Семейный призрак
Тимур и его команда
Три принцессы

с 31 августа
Патруль Дино: В поисках древнего динозавра

Макс Милиан
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