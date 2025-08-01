«Диспетчер» с Ризом Ахмедом и Лили Джеймс, «Она сказала "Да!"» со Скарлетт Йоханссон, «Эдем» Рона Ховарда и еще 9 фильмов августа

Создатель обстоятельных индонезийских хорроров «Мангкудживо» и «Обряд. Во власти демона» Азхар Кинои Лубис подготовил для нас новый макабрический сюжет. Вскоре после свадьбы с девушкой Эхой (Эрика Карлина) начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения, тревожные совпадения. Поначалу ее муж Ариэль (Эмир Махира) не воспринимает происходящее всерьез, но со временем становится ясно — в жизнь супругов вмешалась потусторонняя сила. Злой призрак, одержимый Эхой, делает все, чтобы разрушить ее брак: он проникает в сны девушки, внушает страх и постепенно отдаляет ее от реальности. Пытаясь спасти жену, Ариэль сталкивается с древними ритуалами и шаманами, а Эха — с выбором между миром живых и царством тьмы.
Александр Ажа со временем подрастерял былой запал и все чаще использует чужие идеи. На сей раз за его хоррор-триллером с Хэлли Берри можно разглядеть тень «Тихого места». Чтобы уберечь своих сыновей от темной сущности, угрожающей всему человечеству, мать-одиночка скрылась в лесу и научила детей жестким правилам выживания: отходить от дома можно, только обвязавшись верёвкой, чтобы не терять с ним связь, иначе зло коснется тебя и захватит твой разум. Но однажды семье придется покинуть свой дом.
Американский криминальный триллер про отца-одиночку Джерри Кейн (Ник Офферман), испытывающего жизненные трудности, который приобщает своего сына Джо (Джейкоб Трамбле) к идеологии антиправительственного движения суверенных граждан и убеждает его, что законы и правила — лишь иллюзия, а свободу можно заполучить только самостоятельно. Постепенно взгляды Джерри полностью поглощают их обоих, и это приводит к противостоянию с местным начальником полиции, который защищает отвергаемые ими нормы. В фильме также заняты Деннис Куэйд, Нэнси Трэвис и Марта Плимптон.
Российский кинодесант — операторы, продюсеры, молодые звезды (среди которых Маша Мацель, Илларион Маров, Марк Эйдельштейн) — отправляются в Индию со стойким желанием снять высоколобый фестивальный артхаус. Однако вместо фильма «не для всех» у них получается нечто совершенно иное: проникнувшись духом места и населяющих его людей, съемочная группа погружается в рассуждения о фатализме, собственных проблемах и жизненных целях. Фильм начинает снимать сам себя, становясь то ли психотерапией, то ли годаровским актом забвения реальности. «В качестве кинорежиссера Роман Михайлов за два с небольшим года умудрился снять уже шесть полнометражных фильмов, сотворив авторскую мультивселенную сновидений. Он обыгрывал безусловно понимаемые каждым народные тропы ("Сказка для старых"), дестигматизировал религиозные секты ("Снег, сестра и росомаха"), искал мистику в пленке "Свема" ("Отпуск в октябре")... Сверхзадача кинематографического арт-проекта Михайлова все еще остается тайной для зрителя, но есть стойкое чувство, что именно "Надо снимать фильмы о любви" предстоит стать ключом к разгадке его большого мета-ребуса», —считает Максим Гревцев. Участник 46-го ММКФ.
Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Сидни Суини, Даниэль Брюль и Ричард Роксбург в остросюжетном детективе Рона Ховарда, чье действие разворачивается в 1929 году. Один из Галапагосских островов стал пристанищем для горстки людей, которые больше не хотели жить в цивилизации. Но тонкий баланс был нарушен, когда к коммуне присоединилась скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накаляется до предела и приводит к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта. Участник международного кинофестиваля в Торонто.
Мартин Фримен, Дженна Ортега, Гидеон Адлон и Дагмара Доминчик разыграли балансирующую на грани дозволенного историю одаренной студентки и начинающей писательницы Каиро Свит. Профессор Джонатан Миллер видит в Каиро большой потенциал и дает ей задание написать рассказ в стиле любимого автора (коим оказывается, конечно же, Генри Миллер). Постепенно отношения студентки и профессора становятся все более запутанными, а границы личного — размытыми. Миллер чувствует, что его карьера и семейная жизнь вот-вот окажутся под угрозой. Режиссером этой трагикомедии выступила дебютантка Джейд Бартлетт, а в продюсерской команде можно увидеть имена Эвана Голдберга и Сета Рогена, которые любят скандальные сюжеты. Впрочем, несмотря на многообещающую завязку, кино получилось беззубое и почти целомудреное.
Остросюжетный боевик Дэвида Маккензи повествует о Томе (Риз Ахмед), вытаскивающем из неприятностей людей, которые перешли дорогу огромным корпорациям и правительственным структурам. Таким как Сара (Лили Джеймс): она хочет придать гласности секретные документы и на нее объявлена охота. Лишь соблюдая все правила его игры, у нее есть шанс остаться живой. Компанию дуэту составили Сэм Уортингтон, Уилла Фицджеральд и Виктор Гарбер. Премьера картины состоялась на фестивале в Торонто.
Новая «Реальная любовь»: образцовый британский ромком о трех сестрах (Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем), которые устраивают переполох на третьей по счету свадьбе своей мамы (ее играет Кристин Скотт Томас, вдобавок, это ее режиссерский дебют). «В основе этой немыслимо трогательной и время от времени искрометной комедии, несколько испорченной политическими вставками, лежит реальная история автора. У Томас было два отца — и оба бравые военные летчики, которые дружили и погибли. Мама была замужем сперва за одним, а потом за вторым. И эту невероятную экспозицию в духе "Перл-Харбора" мудрая актриса превратила в поучительную историю о сепарации от родителей и примирении с утратой», —пишет Егор Москвитин.
Чак Расселл переснял для нового поколения «Колдовскую доску» Кевина Тенни, вышедшую в далеком 1986-м. На ключевые роли он позвал Мэдисон Айсмен, Джейми Кэмпбелла Бауэра и Аарона Домингеса. По сюжету Эмили и ее жених Кристиан готовятся открыть бистро во Французском квартале Нового Орлеана. Неожиданно они обнаруживают загадочный артефакт. Тьма окутывает главную героиню, она становится одержимой силой предсказания и способностью вызывать духов. Кристиан обращается за помощью к таинственному оккультному эксперту Александру Батисту, который скрывает свои собственные секреты.
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