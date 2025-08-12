Крах семьи, крах страны: почему «Крестный отец» — величайшая американская трагедия

анонс

13 августа

Вышел второй выпуск тревел-шоу «Где снимали»: киноэкскурсия по Ивановской области

Зрители могут отправиться в увлекательное путешествие по съемочным локациям Ивановской области — вышел новый эпизод тревел-шоу «Где снимали». Это второй выпуск проекта, который знакомит зрителей с местами, где создавались культовые отечественные фильмы и сериалы.