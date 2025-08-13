Арнольд Шварценеггер — вечно молодой киногерой

Американский актер Арнольд Шварценеггер за 40-летнюю карьеру в шоу-бизнесе не только стяжал признание поклонников экранных драк, но и стал примером для многих мальчишек по всему миру. Образно говоря, ему удалось сломать «четвертую стену», так что зрители почти перестали отделять актера от его ролей. Шварценеггер и сам старался соответствовать сложившемуся стереотипу. Он популяризировал спорт среди молодежи, открыто выступал против Иракской войны и как губернатор штата Калифорния отстаивал христианские ценности. В материале, посвященном повторному выходу в прокат «Терминатора 2: Судный день», Андрей Волков вспоминает жизненный и творческий путь культового американского лицедея.
На пути к славе
Арнольд Шварценеггер появился на свет в Австрии 30 июля 1947 года. Его отец Густав Шварценеггер после аншлюса Австрии вступил в нацистскую партию, а в период Второй Мировой войны участвовал во вторжении в Польшу, Францию и СССР. Впоследствии Густав Шварценеггер сожалел о службе в нацистской армии.
Послевоенная Австрия, в которой прошло детство Арнольда, во многом напоминала сюжет «Белой ленты
» Михаэля Ханеке
: те же жестокое воспитание детей, бедность и консерватизм. Суровость отца Шварценеггер позже объяснял
ПТСР. Густав бывал семейным тираном, злоупотреблял алкоголем, но всё-таки дослужился до должности начальника полиции.
Под влиянием отца, Арнольд стал играть в футбол, но в дальнейшем увлекся тяжелой атлетикой и культуризмом. Кумирами его юности были советские спортсмены Юрий Власов и Леонид Жаботинский, что вызывало резкий протест
Густава, так как он получил ранение под Ленинградом. В 1961 году Арнольду довелось встретиться в Вене с Юрием Власовым за кулисами чемпионата мира по тяжелой атлетике. Тот через переводчика пожелал юному поклоннику успехов в спорте.
Шварценеггер с детства проявлял бунтарский характер, что еще больше осложняло отношения с отцом, не терпевшим непослушания. В поздних интервью Арнольд вспоминал, что в то время детей воспитывали в парадигме подчинения старшим, не признавая их личность. Актер не очень любил рассказывать об австрийском детстве. Легко предположить, что занятия спортом помогали Арнольду преодолевать психологическую травму, полученную от сурового воспитания. С ранней юности будущий актер поставил себе цель заработать денег и уехать в США, и уж точно ни при каких обстоятельствах он не хотел повторить жизненный путь отца.
Культуризм в жизни Шварценеггера
Актер стал заниматься культуризмом в юности, перепробовав множество других видов спорта. На него произвело большое впечатление первое посещение спортзала в 1960 году, еще в составе школьной футбольной команды. Арнольд тут же бросил футбол и переключился на силовые упражнения. Шварценеггер также любил смотреть фильмы с участием таких бодибилдеров, как Рэг Парк
и Стив Ривз
. Взирая в темном кинозале на экран, юный Арнольд мечтал стать таким же, как они.
Бодибилдинг настолько захватил Шварценеггера, что он тренировался даже по выходным, когда спортзал был закрыт. Впервые он принял участие в соревнованиях по культуризму в период армейской службы. Уйдя в самоволку, он выиграл конкурс «Мистер Европа». Начальство успехи Шварценеггера не оценило и на две недели отправило нерадивого солдата на гауптвахту.
В 1966 году Арнольд переехал в ФРГ и стал работать инструктором в тренажерном зале. Он продолжил участвовать в соревнованиях и, в конце концов, выиграл титул «Мистер Вселенная». В США он перебрался в 1968 году и сразу стал заниматься под руководством известного фитнес-тренера Джо Вейдера. Упорные тренировки вскоре принесли плоды: в 1970 году Шварценеггер получил титул «Мистер Олимпия».
Актер не скрывал, что принимал стероиды, однако оговаривался, что в то время они не были запрещены. Шварценеггер смог сильно увеличить объем грудных мышц и бицепсов, но стал зачинателем моды на огромные руки в бодибилдинге. Спортивную карьеру он завершил в начале 1980-х, после того, как добился первых успехов в кино.
Кинороли Шварценеггера
Впервые Арнольд Шварценеггер появился на экране в 1969 году в фэнтези «Геркулес в Нью-Йорке
». На прослушивании его агент заявил, что у Арнольда большой театральный опыт, однако на самом деле он не играл даже в любительском театре. «Геркулес в Нью-Йорке» по всем параметрам был первым актерским опытом Шварценеггера.
Большого успеха «Геркулес в Нью-Йорке» не имел, поэтому Шварценеггер в течение нескольких лет играл эпизодические роли. Признание пришло в 1976 году, когда актер появился в ленте Боба Рафелсона
«Оставайся голодным
». За роль бодибилдера Джо Санто Шварценеггер получил «Золотой глобус» как лучший дебютант. В конце 1970-х Арнольд снимался в разножанровых фильмах – пародийном вестерне «Кактус Джек
», эксцентрической комедии «Мусорная охота
» и биографической драме «История Джейн Менсфилд
».
Амплуа киногероя сложилось после того, как Шварценеггер успешно воплотил на экране персонажа комиксов Конана. Съёмки первой картины
были трудными. Начинающий экшен-герой получал многочисленные травмы. Зато, как вспоминал впоследствии Шварценеггер, роль Конана помогла ему преодолеть страх, так что впредь он сам исполнял многочисленные трюки.
Режиссеры вовсю эксплуатировали впечатляющую физическую форму Шварценеггера, снимая крупным планом мускулистое тело. Зрители наверняка хорошо запомнили выразительный кадр руки, несущей бревно, в картине Марка Л. Лестера
«Коммандо
». Не стал исключением и первый «Терминатор
», где в основном использовались внешние данные актера. Однако, в отличие от многих других бодибилдеров, чьи кинокарьеры заканчивались, едва начавшись, у Шварценеггера была харизма, так что его персонажи, будь то благородный Конан, злобный Терминатор или спасающий дочь отставной военный Джон Мэтрикс, приковывали внимание.
Шварценеггер не довольствовался однотипными ролями. Он появлялся в экшен-хорроре Джона МакТирнана
«Хищник
», фантастических боевиках «Бегущий человек
» и «Вспомнить всё
», а участие в сиквеле «Терминатора», где Шварценеггер исполнил роль «доброго» киборга, помогло окончательно закрепить реноме экранного поборника справедливости.
Отдельной графой в фильмографии Шварценеггера стали комедии. Первым ласточкой была комедийная картина Айвана Райтмана
«Близнецы
» (1988), а в дальнейшем лицедей неоднократно представал в комическом амплуа. Единственная режиссерская работа Шварценеггера «Рождество в Коннектикуте
» (1992) также снята в жанре мелодраматической комедии.
С возрастом актер стал отдавать предпочтение драматическим ролям. Не изменяя экшену, Арнольд воплотил остро переживающих личные трагедии персонажей в «Конце света
» Питера Хайамса
и «Возмещении ущерба
» Эндрю Дэвиса
. После окончания губернаторских полномочий, таких ролей стало больше – «Зараженная
» Генри Хобсона
, «Последствия
» Эллиота Лестера
. Получила продолжение и самопародийная линия «Последнего киногероя
» — Шварценеггер с явным удовольствием принял участие в постмодернистской франшизе «Неудержимые
».
Актерская маска Шварценеггера
Начав сниматься в кино, Арнольд Шварценеггер приложил немало усилий для овладения новой профессией. Он брал уроки актерского мастерства, особо уделяя внимание избавлению от театральных приемов, снижал вес, дабы не выглядеть «горой мышц», и активно работал над устранением австрийского акцента.
Неотъемлемой частью многих кинообразов Шварценеггера была ирония, пусть злые языки и говорили, что Айван Райтман в «Близнецах» чуть ли не вручную раздвигал губы Арнольда, чтобы изобразить улыбку. Немногословные персонажи актера нередко прибегали к ироническим характеристикам злодеев, а режиссеры таким способом разбавляли напряженную атмосферу.
Экранная маска Шварценеггера стала ярким символом неоконсерватизма рейгановской поры. Фильмы со Шварценеггером продвигали традиционную нравственную повестку. Беспорядочные любовные связи были его героям совершенно не свойственны. Персонажи Шварценеггера чаще всего хранили верность одной женщине, так что, например, героиня Рэй Доун Чонг
(«Коммандо»), несмотря на явную симпатию к силачу Мэтриксу, так и не стала предметом любовного интереса отца-одиночки.
Актер популяризировал в фильмах здоровый образ жизни. Его герои были мало подвержены вредным привычкам (вспомним регулярно выпивающего Джеймса Бонда), зато много времени проводили в спортзале. В отличие от других героев боевиков 1980-х, Шварценеггер редко играл действующих силовиков. Скорее армейское прошлое его персонажей служило необходимым обоснованием бойцовских умений. Приятные черты лица Шварценеггера позволяли ему убедительно выглядеть в ролях среднестатистических американцев. В «Коммандо» полковник в отставке Мэтрикс уединенно живет с дочерью на лоне природы, словно реализуя представления Жан-Жака Руссо о естественном человеке. В ленте Верховена
«Вспомнить всё» главный герой Куэйд работает в каменоломне, а в картине Айвана Райтмана «Детсадовский полицейский
» Джон Кимбл в итоге променял значок стража порядка на должность воспитателя в детском саду.
Герои Шварценеггера практически всегда благородны. В «Хищнике» капитан отряда специальных операций Датч препятствует убийству своими людьми военнопленной девушки, а в дальнейшем он неоднократно спасает ее от инопланетного монстра. Главный герой «Бегущего человека» полицейский Бен Ричардс отказывается открыть огонь по протестующим, а в «Стирателе
» федеральный маршал Джон Крюгер вытаскивает из-под обломков контейнера главного злодея Дегерина (Джеймса Каан
).
В эпоху морального релятивизма, пришедшую на смену консервативным 1980-м, персонажи Шварценеггера казались даже старомодными. Тем не менее, его герои служили нравственными ориентирами для многих мальчишек. Харизма, обаяние и чувство юмора персонажей Шварценеггера неизменно вызывали зрительскую симпатию, так что кинокарьера «железного Арни» почти избежала кассовых провалов. Фильмы со Шварценеггером выполняли и мотивационную функцию. Желая быть как Арни, молодежь массово записывалась в спортзалы.
Месседж фильмов со Шварценеггером был прост, но актуален. Любые трудности человеку по плечу, так что героем может стать не только спецагент, но и, например, простой пожарный («Возмещение ущерба»). Семья же вовсе не обуза, а то, что дает крепкий тыл, мотивирует добиваться своих целей.
