Вышел второй выпуск тревел-шоу «Где снимали»: киноэкскурсия по Ивановской области

13 августа
2025 год
13 августа 2025
Ведущей эпизода стала актриса Екатерина Новокрещенова, звезда фильма «Непослушники» и сериала «Подростки в космосе». Вместе с ней в путешествие отправился автор идеи шоу и главный редактор Кино-Театра.Ру Жан Просянов.

Первой точкой киноэкскурсии стало село Васильевское — ключевая локация трилогии «Непослушники». Съемочная группа также посетила Плес, Кинешму, Иваново и Юрьевец — родной город Андрея Тарковского. Ведущие рассказали о том, как эти города и села повлияли на творчество великого режиссера и что именно вдохновляло его в местных пейзажах. Зрителям показали и другие знаковые площадки, где проходили съемки известных кинопроектов. Среди них — «Одиноким предоставляется общежитие», «Товарищ Арсений», «Ника», «Два капитана», «Золотой теленок», «Бесприданница», «Доктор Живаго», «Жестокий романс», «Избранный», «Васса Железнова», «Угрюм-река» и многие другие.

Шоу «Где снимали» создано при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и продолжает онлайн-проект «Кинокарта России», в котором собраны точные координаты съемок отечественных фильмов и сериалов. Проект помогает зрителям по-новому взглянуть на кино и познакомиться с историей родных мест, где создавались любимые картины.

Премьера тревел-шоу состоялась 16 июля 2025 года: первый выпуск был посвящен Калининградской области и его провел актер Артем Ткаченко. Теперь зрители могут посмотреть второй эпизод, посвященный Ивановской области, на популярных видеоплатформах — YouTube, RUTUBE, VK Видео, Дзен и Одноклассники.

«Где снимали» — это не просто рассказы о локациях, а настоящее путешествие в мир российского кинематографа, которое позволит увидеть знакомые по фильмам пейзажи в реальной жизни.

Смотреть 2 выпуск «Где снимали»:
YouTube
RUTUBE
VK Видео
Дзен
ОК

