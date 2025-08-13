Вышел второй выпуск тревел-шоу «Где снимали»: киноэкскурсия по Ивановской области

Первой точкой киноэкскурсии стало село Васильевское — ключевая локация трилогии «Непослушники». Съемочная группа также посетила Плес, Кинешму, Иваново и Юрьевец — родной город Андрея Тарковского. Ведущие рассказали о том, как эти города и села повлияли на творчество великого режиссера и что именно вдохновляло его в местных пейзажах. Зрителям показали и другие знаковые площадки, где проходили съемки известных кинопроектов. Среди них — «Одиноким предоставляется общежитие», «Товарищ Арсений», «Ника», «Два капитана», «Золотой теленок», «Бесприданница», «Доктор Живаго», «Жестокий романс», «Избранный», «Васса Железнова», «Угрюм-река» и многие другие.Шоу «Где снимали» создано при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и продолжает онлайн-проект «Кинокарта России», в котором собраны точные координаты съемок отечественных фильмов и сериалов. Проект помогает зрителям по-новому взглянуть на кино и познакомиться с историей родных мест, где создавались любимые картины.Премьера тревел-шоу состоялась 16 июля 2025 года: первый выпуск был посвящен Калининградской области и его провел актер Артем Ткаченко. Теперь зрители могут посмотреть второй эпизод, посвященный Ивановской области, на популярных видеоплатформах — YouTube, RUTUBE, VK Видео, Дзен и Одноклассники.«Где снимали» — это не просто рассказы о локациях, а настоящее путешествие в мир российского кинематографа, которое позволит увидеть знакомые по фильмам пейзажи в реальной жизни.Смотреть 2 выпуск «Где снимали»: