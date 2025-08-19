Кино-Театр.Ру
Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»

19 августа
2025 год
19 августа 2025
В следующем году исполнится 20 лет с премьеры «Дьявол носит Prada» — фильма Дэвида Френкеля по мотивам автобиографической книги Лорен Вайсбергер. За это время стильная комедия с Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант вышла за рамки простой экранизации, став культурным ориентиром. Не последнюю роль в этом сыграли яркие, но часто недооцененные персонажи — наряды героинь, способные многое рассказать об их характере и эпохе. В преддверии нежданного сиквела, чьи съемки уже в разгаре, Анастасия Бугулова вспоминает, чем так уникален гардероб «Дьявола…».

Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»

Еще вчера Энди Сакс (Хэтэуэй) писала «серьезные» заметки для школьной газеты, а сегодня лавирует между стопками лукбуков и кипами дизайнерских платьев в гламурном офисе Миранды Пристли (Стрип). Работа в самом влиятельном модном журнале, тем более ассистенткой главной редакторки, кажется ей билетом в карьерный рай, но быстро оборачивается марафонами на шпильках, жесткими дедлайнами и бессонными ночами. Пройдя через унижения и гонку за недостижимыми стандартами, Энди становится безупречной помощницей, способной предугадывать желания деспотичной начальницы, но понимает: несмотря на блестящий профессиональный результат, она утратила связь с прежними ценностями.

Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»

«Подиум» — не просто вымышленный глянец: это прозрачная аллюзия на Vogue, а Миранда Пристли вдохновлена «железной леди» Анной Винтур, которую Мерил Стрип превратила в ледяную икону, навсегда вписав в историю поп-культуры. Не меньшую роль в успехе фильма сыграла Патриция Филд. В модных трендах художница по костюмам ориентируется безупречно: именно она одела Кэрри Брэдшоу и её подруг для «Секса в большом городе», а позже работала над «Эмили в Париже». Для «Дьявола» Филд создала на экране коллекцию нарядов стоимостью в миллион долларов при стартовом бюджете всего в сто тысяч.

Читать Финал «Секса в большом городе» вновь заставил женщин поверить в себя

Энди


Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»

В начале фильма Сакс носит бесформенные джемперы, простые юбки и вещи без намека на модный лоск. Преображение начинается вскоре после знаменитой сцены, когда Миранда Пристли холодно указывает: даже кажущийся «обычным синим» свитер ассистентки — на самом деле «небесно-голубой». Оттенок пришел в масс-маркет благодаря дизайнерским решениям, кутюрным коллекциям и влиянию всей индустрии. В отчаянии девушка обращается за помощью к арт-директору Найджелу Киплингу (Стэнли Туччи).

Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»

Уже в следующем эпизоде Энди идет по коридорам «Подиума» в твидовом блейзере и кожаных ботфортах Chanel с вязаной зеленой сумкой Fendi — выход, ознаменовавший её трансформацию из скромной выпускницы колледжа в уверенную сотрудницу ведущего модного издания. Патриция Филд создала для героини целую фэшн-вселенную, где особое место заняла подборка Chanel: от культовых жакетов и элегантных платьев до обуви, сумок и украшений, формируя образ, мгновенно ассоциирующийся с миром высокой моды, доступ к которому у большинства есть только через экраны и страницы журналов.

Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»

В одном из ключевых эпизодов случается настоящий визионерский катарсис — динамичная нарезка, где Энди сменяет аутфиты один за другим. Сначала — ярко-зеленое пальто Prada с леопардовой отделкой воротника и манжет, белые перчатки, сумка-сэтчел Kate Spade и туфли Giuseppe Zanotti. Затем — белое пальто из ангоры Calvin Klein, кепи газетчика Chanel, сумка и укороченные перчатки с фантазийной отделкой. Следом — удлиненный черный кардиган, мини-платье в тон, украшенное длинными цепочками с подвесками и монограммами модного дома, высокие сапоги и необычная сумка-тоут. Отдельно стоит упомянуть еще один выразительный образ, не попавший в монтаж: белая рубашка на пуговицах, поверх которой надет черный топ с вырезом «лодочка», дополненные игривыми подвесками и жемчугом.

Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»

Финальный выход Энди — кульминация её модной эволюции. Коричневая кожаная куртка, черная водолазка, темные джинсы и замшевые сапоги чуть ниже колена образуют гармоничный микс расслабленного комфорта и уверенной элегантности. Глубокие, насыщенные оттенки выглядят роскошно, а сам образ отражает, как опыт работы в журнале повлиял на её вкус, но уже без диктата глянца: теперь она играет по собственным правилам.

Читать «Ведьмы» — сказка Роберта Земекиса с демонической Хэтэуэй

Эмили


Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»

Образы старшей ассистентки Эмили (Блант) идеально вписываются в подиумную иерархию: выверенные, с авторитетной подачей и тягой к нестандартному крою. Достаточно вспомнить наряд, в котором её впервые видит Энди: скульптурный, почти «космический» кроп-жакет с эполетами поверх простого черного топа, прямая юбка и широкий ремень с цепями — всё это в паре с фирменным макияжем и безупречно уложенными каштановыми локонами. В её гардеробе соседствуют архивные силуэты Rick Owens и дерзкая женственность Vivienne Westwood. Даже с гипсом на ноге Эмили появляется в тюлевой юбке миди, корсетном поясе и на каблуках, демонстрируя: мода может быть оружием, а работа в индустрии требует стального характера.

Читать «Мэрри Поппинс возвращается» — костюмная сказка с Эмили Блант

Миранда


Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»

Патриция Филд изначально представляла Миранду Пристли не копией Анны Винтур, а героиней с уникальным визуальным кодом — воплощением власти, выраженной через одежду. Ракурс задала Мерил Стрип, решив окрасить волосы в белый цвет. Продюсеры опасались, что это создаст возрастные ассоциации, но для Филд это стало идеальной отправной точкой, позволившей свободно работать с палитрой и расставлять акценты.

Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»

Художница по костюмам сознательно отказалась от вещей, моментально ассоциирующихся с актуальными хитами подиума. Вместо трендов — вневременные силуэты, в том числе — сияющий жакет Bill Blass, архивные платья и костюмы Donna Karan с безупречной посадкой. Личная дружба с дизайнеркой обеспечила доступ к редким экземплярам из её частного хранилища в Нью-Джерси, а уникальный почерк Каран превратил наряды в образцы стиля. Для ключевой модной сцены фильма — благотворительного вечера в музее — специально был создан особый ансамбль Valentino: черное бархатное платье без бретелей, дополненное жакетом-болеро с бисерной отделкой.

Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»

Аксессуары и предметы верхней одежды подбирались так, чтобы усиливать характер героини, а не просто следовать моде. Монтаж с пальто и сумками, крупные ожерелья, строгие юбки-карандаши — каждая мелочь работала на образ женщины, способной завершить любую сцену одним взглядом и надменным «Это всё».

Читать Снимите это немедленно: мифы о моде в кино

А что теперь?


Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»

Слухи и кадры со съемочной площадки «Дьявол носит Prada 2» уже успели превратиться в событие: каждая новая фотография мгновенно разлетается по соцсетям и собирает шквал комментариев. Поклонники рассматривают образы до последней пуговицы, строят теории о развитии сюжета и спорят, сможет ли сиквел унаследовать харизму оригинала, или рискует пополнить список возвращений, о которых никто не просил. За костюмы теперь отвечает Молли Роджерс — ученица Патриции Филд. Тут мнения тоже расходятся: кто-то сетует на недостаток дерзости и стилистического безумия, другие ценят внимательность к деталям и актуальность выбранных силуэтов.

Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada»

В 2006 году фильм показал модную индустрию как закрытую, но манящую вселенную, где блеск соседствует с жесткими правилами, фэтшеймингом, культом внешности и токсичной атмосферой, считавшейся тогда рабочей нормой. Сегодня эта реальность осталась в прошлом: эпоха бескрайних бюджетов, служебных авто представительского класса и непоколебимого авторитета глянца сменилась цифровой гонкой, трендами соцсетей, бодипозитивом и новой культурой моды. Перед создателями стоит задача сложнее, чем просто собрать звездный каст: им предстоит соединить ностальгию с новыми реалиями, сохранив остроту, ради которой зрители возвращаются к оригиналу снова и снова.

Анастасия Бугулова
Поиск по меткам
Анастасия Бугулова стиль
персоны
Эмили Блант Мерил Стрип Стэнли Туччи Дэвид Фрэнкел Энн Хэтэуэй
фильмы
Дьявол носит Prada Секс в большом городе Эмили в Париже

что почитать?

