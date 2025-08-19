На грани: Риз Ахмед — яркий артист, рэпер и интеллектуал, который через многое прошел

В российских кинотеатрах вот-вот снимет трубку «Диспетчер» — остросюжетный триллер, где Риз Ахмед играет человека, который знает, как урезонить корпорации и помочь людям избежать неприятностей. Правда, одна из таких операций обернется для него большими проблемами. Артист родился в Лондоне, в мусульманской семье пакистанских эмигрантов, не раз испытывал на себе нетерпимость окружающих, особенно после 11 сентября, а первое время перебивался стереотипными ролями персонажей из Южной Азии. Это не охладило его пыл: Ахмед писал эссе, злободневный рэп и постепенно зарабатывал имя, чтобы выбирать роли, не привязанные к расе (он называл их «Земля обетованная»). Мы решили вспомнить несколько ярких перфомансов артиста, которые позволяют оценить его трудолюбие и диапазон.
Черная политическая сатира Кристофера Морриса
(«Вице-президент
», «Черное зеркало
»), который несколько лет готовился к съемкам, проводя основательные беседы с экспертами по терроризму и религии, а также с британскими мусульманами. Квартет из Шеффилда — три пакистанца и «новообращенный» англичанин — решают стать смертниками, чтобы указать западному обществу на его лицемерие. Всё, разумеется, идет не по плану — как в тренировочном лагере террористов, так и при подготовке миссии. Сыгравший идеолога «ячейки» Омара, Риз Ахмед оказался в компании ярких комедиантов — Кайвана Новака
(«Чем мы заняты в тени
»), Адиля Ахтара
(«Убивая Еву
») и Найджела Линдсэя
(«Рим
»). Поначалу артист сомневался, браться ли за роль, но, поговорив с Моррисом, решил, что фильм поможет разрушить многие стереотипы о молодых мусульманах. Новак получил награду British Comedy Awards, а «Четыре льва» — BAFTA за лучший дебют.
Фильм Гарета Эдвардса
(«Монстры
»), расположившийся хронологически перед четвертым эпизодом, считают во вселенной Star Wars лучшим как минимум среди полнометражных спин-оффов. Галактическая империя сильна как никогда. До полноценного восстания еще далеко, но Сопротивление готовится к ответному удару. Отряду смертников под началом Джин Эрсо (Фелисити Джонс
) доверяют важнейшую задачу, способную переломить ход противостояния. Им нужно выкрасть планы «Звезды Смерти» — совершенного оружия, способного уничтожать целые планеты. Риз Ахмед сыграл Бодхи Рука — одного из участников отряда «Изгой-Один». Роль не самая большая и выдающаяся, однако важная в общем зачете: с нее начался путь актера в по-настоящему большом кино. Да и сам проект сложно назвать неудачным: до сих пор военную драму без джедаев вспоминают с большой симпатией.
Читать
Рецензия на фильм
Драматический хит HBO, вышедший сразу после закрытия «Винила
» и волны разговоров о кризисе идей на канале. Пакистано-американского студента Насира (Ахмед) подозревают в убийстве девушки, он ничего не помнит, а защищать его берется лишь пройдоха-адвокат (прекрасный Джон Туртурро
), страдающий от экземы и не брезгующий любыми делами. Ремейк британского мини-сериала, написанный Ричардом Прайсом
(«Прослушка
») и Стивеном Заилляном
(«Список Шиндлера
»), подкупил зрителей с критиками не только актерскими работами и интригой, но и подробным описанием машины правосудия, а также небанальным гуманизмом. Ахмед больше оттенял выдающийся перфоманс Туртурро, чья роль в сюжете и бюрократических процессах, разумеется, значимее, однако всё равно проявил себя.
Трехкратный лауреат каннского кинофестиваля француз Жак Одиар
впервые обратился к вестерну и живописал Дикий Запад как пространство бескрайней жестокости, от которой даже мастерам кольта неуютно. 1851 год, в США бушует золотая лихорадка. Братьям-наемникам Чарли и Элай Систерс (Хоакин Феникс
и Джон С. Рейли
) поручено найти некоего Германна Уорма (Ахмед), разработавшего почти алхимическую формулу для поиска в реках золотых жил. В их авантюре участвует словоохотливый Джон Моррис (Джейк Джилленхол
), который втирается к изобретателю в доверие, но вскоре сам проникается к нему симпатией. Оба оказываются помешаны на дружбе — вдобавок их скрепляет мечта о равном труде в утопической коммуне, которая трогает даже парочку головорезов. Так, в истории о земле холодного расчета появляются прожилки веры в человечество.
Читать
Рецензия на фильм
Антигеройский блокбастер студии Sony, решившей сольно готовить оппонентов для Человека-паука (спойлер: в итоге они так и не встретились). Вернувшийся на землю космический челнок корпорации «Фонд жизни» принес четырех инопланетных симбиотов, которые не способны жить сами по себе. Трое оказались в лаборатории, а один сбежал и вселился в главу компании Карлтона Дрейка (Ахмед). Дуэт пришельца Райота и коррумпированного землянина решает привезти космических сородичей для постепенного захвата планеты, а противостоять им будет журналист Эдди Брок (Том Харди
), который тоже обзавелся симбиотом Веномом — последний в ходе общения с носителем проникся симпатией к землянам. Еще одна номинально этапная роль — дебют Ахмеда в супергероике. Правда, фильм Рубена Фляйшера
(«Добро пожаловать в Zомбилэнд
») подвергся довольно жесткой критике, но при этом собрал неплохую кассу. Назвать Дрейка запоминающимся антагонистом не поворачивается язык, но это не проблема актера: при всей харизме исполнителей «Веном» в целом не выдерживает сравнений с коллегами по цеху.
Читать
Рецензия на фильм
Громкий дебют Дариуса Мардера
, ранее написавшего сценарий к «Месту под соснами
». Барабанщик Рубен (Ахмед) вместе с певицей Лу (Оливия Кук
) создают метал-группу. Совместные мечты о турне и мировой славе перечеркивает болезнь мужчины: он резко теряет слух, а денег на дорогостоящие импланты нет. Девушка в итоге отправляется своей дорогой, а Рубен оказывается в специализированном рехабе, где учит жестовой язык и заодно помогает местным детишкам освоить ударные. Завязывать с музыкой он, конечно, не хочет — и ищет способы вновь вернуться на сцену. Фильм получил шесть номинаций на «Оскар»: отметили в том числе бенефис Ахмеда и роль Пола Рейси
, сыгравшего основателя рехаба. В итоге Мардеру и его команде достались статуэтки за монтаж и звук, что вполне закономерно: саунд-дизайнеры, как и ведущий артист, проделали впечатляющую работу.
Читать
Рецензия на фильм
Дебютант Бассам Тарик
— местами прямолинейно, местами лирично, местами яростно — описывает драму самоидентификации в сложном современном мире: через музыку, воспоминания и диалог культур/поколений. Британо-пакистанский рэпер Зед (Ахмед) собирается в международный тур, но перед этим решает проведать родителей. Большой карьерный шаг сулит ему место на мировой музыкальной арене, но приводит к разрыву с возлюбленной, а дома его ждут не только воспоминания о детстве, но и наследственная аутоиммунная болезнь. Медицинские проблемы с кровью заставляют музыканта задуматься о связи с родителями и пакистанской культурой, которая почти выветрилась из его яростных речитативов. Отец во время разделения Британской Индии уехал из Пакистана на территорию колонизаторов, а Зед сбежал и отсюда — в США, страну надежд. Возможно, Тарик раскрыл не весь потенциал фильма, но все упрощения созвучны куплетам заглавного героя: искренним и заразительным. Риз Ахмед получил заслуженный бенефис, а фильм — приз ФИПРЕССИ на Берлинале
.
«Диспетчер» в кинотеатрах с 21 августа
.
«Диспетчер»
обсуждение >>