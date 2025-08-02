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Смотреть онлайн: «Уэнздэй», «Дыши» и возвращение «Чужого»

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Фильмы месяца >>
2 августа 2025
Самые ожидаемые интернет-релизы августа по версии Кино-Театр.Ру

«Вождь войны» / Chief of War (1 сезон)
Премьера: 1 августа
Платформа: Apple TV+

«Вождь войны». Трейлер на английском языке

Слава «Игры престолов» и «Сегуна» не дает покоя продюсерам и успешно подпитывает создание новых историко-интриганских эпосов. Порой довольно экзотических: «Вождь войны», например, посвящен объединению Гавайев в конце XVIII века. К тому моменту райские острова разделены на четыре враждующих королевства, физически неспособные противостоять возникшей на горизонте угрозе в виде кораблей европейских колонизаторов. Вернувшемуся домой странствующему воину Каиане (Джейсон Момоа) предстоит защитить архипелаг от вторжения и положить начало новому независимому королевству.

«Вождь войны» — проект двух гавайцев: самого Момоа (ради роли он даже выучил язык предков) и сценариста Томаса Па’а Сиббетта (автора скрипта для второго «Аквамена»). От зарождения идеи до его реализации прошло ровно десять лет, и вряд ли бы что-то получилось без миллионов от компании Apple. Стриминг очень заинтересован в появлении эпического эксклюзива, так что денег на производство не жалели. Хватило и на исторических консультантов, и на харизматичных звезд в довесок к примелькавшемуся на экране кхалу Дрого: на экране появятся Темуэра Моррисон, Люсианна Бьюкенен и Клифф Кертис. Можно только порадоваться терпению и щедрости Apple: поначалу сюжет должен был уместиться в один полнометражный фильм, но в итоге его превратили в восьмисерийный мини-сериал. С высокой вероятностью, его продлят на два-три сезона. Собирание земель гавайских шло небыстро.

Читать Гайдзин его превосходительства: рецензия на сериал «Сёгун»
«Три сестры» (1 сезон)
Премьера: 1 августа
Платформа: Kion

«Три сестры»

При написании сюжета нового сериала Kion ни один Антон Павлович Чехов не пострадал: шоу связано с легендарной пьесой довольно формально. Сестры Ира (Юлия Александрова), Оля (Маруся Климова) и Маша (Полина Гухман) мечтают сбежать из опостылевшего Нижнего Новгорода в Москву и зажить уже наконец-то на полную катушку. Только для переезда в столицу нужны деньги, которые девушки намерены получить от богатой мамы Татьяны (Лариса Гузеева). Ей, правда, и самой есть куда потратить капиталы: из сочинского отпуска она приезжает в компании подозрительного любовника Никиты (Павел Деревянко). Он мало того, что младшее на 12 лет, так еще и массажист. Во внезапно вспыхнувшую любовь сестры, разумеется, не верят, и решают Никиту устранить, тем самым сохранив душевное спокойствие матери и (что важнее) столь необходимые для построения московской дольче виты деньги. Им они нужнее, чем любвеобильному южному жиголо.

Сценарий «Трех сестер» написан Екатериной Богомоловой, ранее работавшей над киноадаптацией романа Бориса Иванова «Общага-на-Крови» и питерскими приключениями «Беспринципных». Работа с Александром Цыпкиным (он появится в роли московского ухажера одной из героинь) не проходит бесследно: перед нами летняя комедия одного панчлайна. Разочарованные в жизни сестры цинично (и, скорее всего, без особых успехов) пытаются разрушить счастье матриарха, в то время как герой Деревянко всем своим видом показывает — любви все возрасты покорны, а подозревают его совершенно зря. Как будто этого мало, в «Трех сестрах» есть еще и фигура рассказчика (Павел Воля), вальяжно развалившегося на диване московской гостиной с томиком Чехова в руках. Пожалуй, главная интрига — каким образом выстрелит это подвешенное еще в трейлере ружье. И выстрелит ли вообще?

Читать В Москву! В Москву! Обзор сериала «Три сестры»
«Царь горы» / King of the Hill (14 сезон)
Премьера: 4 августа
Платформа: Hulu

«Царь горы». 14 сезон

Стриминговый сервис Hulu всерьез вознамерился возродить культуру взрослых мультсериалов, хорошо знакомых каждому, кто на излете нулевых смотрел телеканал «2х2». В начале онлайн-кинотеатр инвестировал немалые деньги в очередное перерождение «Футурамы», а теперь достал из пыльного сундука другой легендарный проект — «Царя горы». Анимационный ситком Майка ДжаджаБивис и Баттхед», «Идиократия») и Грега ДэниелсаСимпсоны», «Офис», «Парки и зоны отдыха») закрыли в 2009 году: у телеканала Fox просто не нашлось для него места в эфирной сетке. Теперь семейке техасского консерватора Хэнка Хилла предстоит окунуться в абсолютно новый мир: за время их отсутствия в американской глубинке многое поменялось.

В этом, вероятно, и будет заключаться главный аттракцион нового сезона: «Царь горы» задумывался Джаджем как беззлобное подтрунивание над техасскими провинциалами, не видящими жизни дальше травы у дома. Уже в 90-х они казались немного архаичными, чего уж говорить о современности. В 14 сезоне чета Хиллов вернется в старый дом после многолетней работы в Саудовской Аравии (таким образом Джадж обосновывает их необычайное долгое отсутствие в эфире), где столкнется с совершенно новой Америкой. Помешательство на зеленой энергетике, гендерно-нейтральные туалеты, «нетфликсизация» и «уберизация» национальной экономики — непаханное поле для шуток о бумерах, которые с грустью смотрят на катящийся под откос мир.

Читать Будущее, которое наступило: обзор последнего (пока) перезапуска «Футурамы»
«Уэнздэй» / Wednesday (2 сезон)
Премьера: 6 августа
Платформа: Netflix

«Уэнздэй». 2 сезон. Трейлер на английском языке

Первый сезон похождений мрачной девочки из «Семейки Аддамс» не только стал самым просматриваемым оригинальным проектом Netflix (умудрился догнать и перегнать даже «Очень странные дела»), но и превратил Дженну Ортегу в кинозвезду всемирного масштаба. Вдобавок подтвердил, что Тим Бертон, несмотря на череду режиссерских неудач, всё также достоин звания мастера готических сказок.

В продолжении сериала он вновь займет место главного постановщика и исполнительного продюсера, чтобы рассказать новую страшилку об учениках школы «Невермор». В этот раз Уэнздэй предстоит спасти от страшной смерти однокрусницу и соседку по комнате Энид Синклер (Эмма Майерс), а также как-то перетерпеть приезд в школу младшего братца Пагсли. Подкупает, что сценаристы «Уэнздэй» всеми силами избегают превращения сериала в подростковый ромком: Ортега утверждает, что во втором сезоне шоураннеры принципиально отказались от романтических линий и сосредоточились на веселом мрачняке. Кроме того, сериал до отказа набили звездами: от Леди Гаги до Стива Бушеми и Кристофера Ллойда, игравшего дядюшку Фестера в фильме Барри Зонненфельда.

Читать Хогвартс Тима Бертона: обзор первого сезона «Уэнздэй»
«Баранкины и камни силы» (1 сезон)
Премьера: 7 августа
Платформа: Кинопоиск

«Баранкины и камни силы»

В начале позапрошлого столетия первая в Москве женщина-извозчик Варвара (Юлия Топольницкая) спасла от злодеев в черных плащах чудотворные камни, случайно переместилась с ними в современную Москву и обнаружила у себя дома далеких предков — семейство Баранкиных. Патриарх (Андрей Федорцов), как и его пра-пра-прабабка, занимается извозом и считает каждую копейку, а дети (оцените фантастичность сюжета) мечтают свалить из его шикарной квартиры в центре столицы и зажить уже наконец-то «по-человечески». Камушки в этом помогут, наделив каждого из рода Баранкиных суперсилами: умением читать мысли, останавливать ход времени и без труда поднимать тяжести. Российские «Мстители» (или новые «СуперБобровы» — кому как нравится) еще не подозревают, что с большой силой приходит соразмерная ответственность.

Можно долго упражняться в остроумии, кляня «Баранкиных» за очевидную вторичность и неприкрытую рекламу услуг одного известного сервиса такси, но для Кинопоиска сериал Михаила Полякова оказывается первым опытом создания оригинального проекта для всей семьи. Это вполне осмысленный ответ народным шоу СТС: новым «Папиным дочкам», «Гостям из прошлого» и прочим легким комедиям для вечернего просмотра. Быть может, именно такого контента Кинопоиску, увязшего в производстве «сериалов-событий», для полного счастья и не хватало.

Читать Метеорит пленительного счастья: рецензия на фильм «СуперБобровы»
«4 градуса» (1 сезон)
Премьера: 8 августа
Платформа: START

4 градуса (2025)

В конце июля онлайн-кинотеатры Иви и START начали показывать сериал «Хирург» — мрачный триллер с Сергеем Гилевым в роли врача, вынужденного заниматься подпольной трансплантологией. Вдогонку в российский онлайн выходит казахстанский проект «4 градуса» от студии Salem Entertainment, ранее создавшей зубодробительный веб-сериал «5:32». В центре событий — врач-нефролог Тимур, вынужденный связаться с криминалом ради спасения дочери.

«4 градуса» — режиссерский дебют режиссера Куаныша Стаханова, снятый по следам глобального кризиса донорства: прямо сейчас миллионы людей нуждаются в пересадке органов, которые всегда в дефиците. На этом зиждется огромный теневой рынок черной трансплантологии, чью работу стараются не афишировать. Тема актуальна не только для Казахстана и России: в конце августа сериал поборется за премию Global OTT Awards на Международном стриминговом фестивале в Пусане.

Смотреть Органы разберутся: обзор созвучной черной комедии «Почка»
«Знахарь» (1 сезон)
Премьера: 11 августа
Платформа: Premier, Okko

«Знахарь». ТВ-ролик

Безответственный раздолбай Костя (Денис Васильев) работает водителем «скорой помощи» и предпочитает не думать о будущем: он живет здесь и сейчас, периодически попадая в неприятности. Спасаясь от коллекторов, он решает переменить обстановку и отправляется в глухую кубанскую станицу, где его точно никто не найдет. Тут и случается классическое для комедийных сериалов чудо, и Костю принимают за нового сельского врача. Он и не против: отсутствие медицинского образования не должно быть препятствием для того, кому нечего терять.

Интересно наблюдать, как в российских сериалах появляются новые популярные тропы. Времена историй про перевоспитание богачей (в стиле «Домашнего ареста») понемногу уходят в прошлое, отныне модная тема — жизнь по подложным документам. «Знахарь», вслед за «Инспектором Гавриловым», использует тему бегства от прошлого. Несмотря на авантюрность сюжета, говорит всё же о высоком: например, о том, что никогда не поздно изменить свою жизнь. Хотя лечить людей без соответствующих знаний всё-таки, наверное, не стоит — эту мысль неплохо было бы прописывать в дисклеймере рядом с предупреждением о вреде курения, алкоголя и экстремистских соцсетей.

Читать От вора до майора: обзор сериала «Инспектор Гаврилов»
«Чужой: Земля» / Alien: Earth (1 сезон)
Премьера: 12 августа
Платформа: Hulu

«Чужой: Земля». Трейлер на английском языке

В этом году видавшей взлеты и падения франшизе «Чужой» исполняется 46 лет — за долгие лета история противостояния людей и хищных ксеноморфов успела примерить на себя образ леденящего душу хоррора («Чужой»), разбитного боевика («Чужие»), кроссовера («Чужой против Хищника») и бесконечной библейской отсылки («Прометей»). Даже как-то странно, что за всё это время ни один кинематографист не попытался сделать в полюбившейся миллионам вселенной сериал. Исправляет историческую несправедливость шоураннер Ноа ХоулиФарго»), осмелившийся создать приквел оригинального фильма Ридли Скотта.

За два года до кровавой кутерьмы на борту «Ностромо» Чужой уже был у нас дома: буквально, свалился с неба внутри потерпевшего крушение звездолета. Разбираться с последствиями катастрофы берутся сразу несколько земных корпораций, заинтересованных в «изучении» найденного в обломках биоматериала. По словам Хоули, главной фишкой нового «Чужого» станут «приоткрытые двери». Раньше инопланетная живность преимущественно обитала в вентиляции или тесных закутках космических кораблей. Теперь у нее появится возможность поохотиться за людишками в куда более просторных локациях.

Читать Работа не ксеноморф: рецензия на фильм «Чужой: Ромул»
«Дыши» (1 сезон)
Премьера: 15 августа
Платформа: Okko

«Дыши»

Акушер Лера (Марина Александрова) хорошо известна богемной Москве: её услугами по обеспечению комфортных родов пользуются жены очень серьезных людей. Она воспитывает троих детей, спокойна и независима, нравится мужчинам (хотя найти спутника жизни, увы, пока не выходит) и активно продвигает идею естественных родов. Методика прогрессивная и модная — Лере прочат скорое назначение на пост главы акушерского отделения. Однако следующие роды проходят не по плану: наследник бизнесмена Шахова (Петр Буслов) появляется на свет в тяжелейшем состоянии. Отец в ярости и запускает собственное расследование произошедшего. Конечно же, Лера — первая, кого начинают подозревать в халатности. И не сказать чтобы беспочвенно.

Режиссер замечательного фильма «Каникулы» Анна Кузнецова создала блестящее медицинское драмеди — не об акушерстве даже, а в общем о полутонах жизни: ошибках, стереотипах, нелепицах, которые окружают человека. Несмотря на трудную тему, заявленный жанр отыгрывается на все сто процентов. «Дыши» — сериал сюжетно трудный, но при том по-житейски комплексный. Неудивительно, что именно он был признан лучшей работой седьмого фестиваля сериалов «Пилот».

Читать Тревожный звоночек: о сериалах фестиваля «Пилот»
«Миротворец» / Peacemaker (2 сезон)
Премьера: 21 августа
Платформа: HBO Max

«Миротворец». 2 сезон. Трейлер на английском языке

В связи с выходом второго сезона «Миротворца» есть две новости: ни хорошие, ни плохие. Во-первых, стриминговый сервис Max теперь снова называется HBO Max, потому что руководство Warner Bros. Discovery признало эксперимент с переименованием неудачным. Во-вторых, Джеймс Ганн окончательно утвердился в статусе абсолютного властителя кинематографической вселенной DC и волен делать с ней то, что пожелает. И хотя свежий «Супермен» далек от идеала, новое лицо кинокомиксов уже проявилось: на место чрезмерной серьезности и стилистической каши пришло причудливое веселье.

Похождения не в меру патриотичного и, мягко говоря, не блещущего умом антигероя Кристофера Смита (Джон Сина) в новую философскую концепцию DC вполне укладываются. Что неудивительно, ведь «Миротворец» — любимое детище Ганна, его отдушина. В фильме про Человека из стали он всё-таки был ограничен возрастным рейтингом и стилистическими рамками, здесь же — тотальная анархия и свобода самовыражения. А значит, стоит приготовиться к новому параду безудержной сатиры на американскую мечту, ради которой заглавный герой готов, если потребуется, стереть с лица земли каждого диссидента.

Читать И пусть никто не уйдет обиженным: обзор первого сезона «Миротворца»
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:

«Очи Ваканды» / Eyes of Wakanda (1 сезон) — 1 августа, Disney+

«Платонические отношения» / Platonic (2 сезон) — 6 августа, Apple TV+

«Бабочка» / Butterfly (1 сезон) — 13 августа, Prime Video

«Полный расколбас: Пищевая утопия» / Sausage Party: Foodtopia (2 сезон) — 13 августа, Prime Video

«Суперген» / Supacell (2 сезон) — 20 августа, Netflix

«Дух моей общаги» (2 сезон) — 21 августа, Okko

«Короче говоря» / Long Story Short (1 cезон) — 22 августа, Netflix

«Вторжение» / Invasion (3 сезон) — 22 августа, Apple TV+

«Дюжина» / Teuwelbeu (1 сезон) — 23 августа, Disney+[b][/b]

Максим Гревцев
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обсуждение >>
№ 1
Тульский парень   2.08.2025 - 20:14
Все лучшее выходит к концу месяца, а что это ззначит...Смотреть буду в сентябре) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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