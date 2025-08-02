Смотреть онлайн: «Уэнздэй», «Дыши» и возвращение «Чужого»

Самые ожидаемые интернет-релизы августа по версии Кино-Театр.Ру
«Вождь войны» / Chief of War (1 сезон)
Премьера: 1 августа
Платформа: Apple TV+
«Вождь войны». Трейлер на английском языке
Слава «Игры престолов
» и «Сегуна
» не дает покоя продюсерам и успешно подпитывает создание новых историко-интриганских эпосов. Порой довольно экзотических: «Вождь войны», например, посвящен объединению Гавайев в конце XVIII века. К тому моменту райские острова разделены на четыре враждующих королевства, физически неспособные противостоять возникшей на горизонте угрозе в виде кораблей европейских колонизаторов. Вернувшемуся домой странствующему воину Каиане (Джейсон Момоа
) предстоит защитить архипелаг от вторжения и положить начало новому независимому королевству.
«Вождь войны» — проект двух гавайцев: самого Момоа (ради роли он даже выучил язык предков) и сценариста Томаса Па’а Сиббетта (автора скрипта для второго «Аквамена
»). От зарождения идеи до его реализации прошло ровно десять лет, и вряд ли бы что-то получилось без миллионов от компании Apple. Стриминг очень заинтересован в появлении эпического эксклюзива, так что денег на производство не жалели. Хватило и на исторических консультантов, и на харизматичных звезд в довесок к примелькавшемуся на экране кхалу Дрого: на экране появятся Темуэра Моррисон
, Люсианна Бьюкенен
и Клифф Кертис
. Можно только порадоваться терпению и щедрости Apple: поначалу сюжет должен был уместиться в один полнометражный фильм, но в итоге его превратили в восьмисерийный мини-сериал. С высокой вероятностью, его продлят на два-три сезона. Собирание земель гавайских шло небыстро.
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Гайдзин его превосходительства: рецензия на сериал «Сёгун»
«Три сестры» (1 сезон)
Премьера: 1 августа
Платформа: Kion
«Три сестры»
При написании сюжета нового сериала Kion ни один Антон Павлович Чехов не пострадал: шоу связано с легендарной пьесой довольно формально. Сестры Ира (Юлия Александрова
), Оля (Маруся Климова
) и Маша (Полина Гухман
) мечтают сбежать из опостылевшего Нижнего Новгорода в Москву и зажить уже наконец-то на полную катушку. Только для переезда в столицу нужны деньги, которые девушки намерены получить от богатой мамы Татьяны (Лариса Гузеева
). Ей, правда, и самой есть куда потратить капиталы: из сочинского отпуска она приезжает в компании подозрительного любовника Никиты (Павел Деревянко
). Он мало того, что младшее на 12 лет, так еще и массажист. Во внезапно вспыхнувшую любовь сестры, разумеется, не верят, и решают Никиту устранить, тем самым сохранив душевное спокойствие матери и (что важнее) столь необходимые для построения московской дольче виты деньги. Им они нужнее, чем любвеобильному южному жиголо.
Сценарий «Трех сестер» написан Екатериной Богомоловой
, ранее работавшей над киноадаптацией романа
Бориса Иванова «Общага-на-Крови» и питерскими приключениями
«Беспринципных». Работа с Александром Цыпкиным
(он появится в роли московского ухажера одной из героинь) не проходит бесследно: перед нами летняя комедия одного панчлайна. Разочарованные в жизни сестры цинично (и, скорее всего, без особых успехов) пытаются разрушить счастье матриарха, в то время как герой Деревянко всем своим видом показывает — любви все возрасты покорны, а подозревают его совершенно зря. Как будто этого мало, в «Трех сестрах» есть еще и фигура рассказчика (Павел Воля
), вальяжно развалившегося на диване московской гостиной с томиком Чехова в руках. Пожалуй, главная интрига — каким образом выстрелит это подвешенное еще в трейлере ружье. И выстрелит ли вообще?
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В Москву! В Москву! Обзор сериала «Три сестры»
«Царь горы» / King of the Hill (14 сезон)
Премьера: 4 августа
Платформа: Hulu
«Царь горы». 14 сезон
Стриминговый сервис Hulu всерьез вознамерился возродить культуру взрослых мультсериалов, хорошо знакомых каждому, кто на излете нулевых смотрел телеканал «2х2». В начале онлайн-кинотеатр инвестировал немалые деньги в очередное перерождение «Футурамы
», а теперь достал из пыльного сундука другой легендарный проект — «Царя горы». Анимационный ситком Майка Джаджа
(«Бивис и Баттхед
», «Идиократия
») и Грега Дэниелса
(«Симпсоны
», «Офис
», «Парки и зоны отдыха
») закрыли в 2009 году: у телеканала Fox просто не нашлось для него места в эфирной сетке. Теперь семейке техасского консерватора Хэнка Хилла предстоит окунуться в абсолютно новый мир: за время их отсутствия в американской глубинке многое поменялось.
В этом, вероятно, и будет заключаться главный аттракцион нового сезона: «Царь горы» задумывался Джаджем как беззлобное подтрунивание над техасскими провинциалами, не видящими жизни дальше травы у дома. Уже в 90-х они казались немного архаичными, чего уж говорить о современности. В 14 сезоне чета Хиллов вернется в старый дом после многолетней работы в Саудовской Аравии (таким образом Джадж обосновывает их необычайное долгое отсутствие в эфире), где столкнется с совершенно новой Америкой. Помешательство на зеленой энергетике, гендерно-нейтральные туалеты, «нетфликсизация» и «уберизация» национальной экономики — непаханное поле для шуток о бумерах, которые с грустью смотрят на катящийся под откос мир.
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Будущее, которое наступило: обзор последнего (пока) перезапуска «Футурамы»
«Уэнздэй» / Wednesday (2 сезон)
Премьера: 6 августа
Платформа: Netflix
«Уэнздэй». 2 сезон. Трейлер на английском языке
Первый сезон похождений мрачной девочки из «Семейки Аддамс» не только стал самым просматриваемым оригинальным проектом Netflix (умудрился догнать и перегнать даже «Очень странные дела
»), но и превратил Дженну Ортегу
в кинозвезду всемирного масштаба. Вдобавок подтвердил, что Тим Бертон
, несмотря на череду режиссерских неудач, всё также достоин звания мастера готических сказок.
В продолжении сериала он вновь займет место главного постановщика и исполнительного продюсера, чтобы рассказать новую страшилку об учениках школы «Невермор». В этот раз Уэнздэй предстоит спасти от страшной смерти однокрусницу и соседку по комнате Энид Синклер (Эмма Майерс
), а также как-то перетерпеть приезд в школу младшего братца Пагсли. Подкупает, что сценаристы «Уэнздэй» всеми силами избегают превращения сериала в подростковый ромком: Ортега утверждает, что во втором сезоне шоураннеры принципиально отказались от романтических линий и сосредоточились на веселом мрачняке. Кроме того, сериал до отказа набили звездами: от Леди Гаги
до Стива Бушеми
и Кристофера Ллойда
, игравшего дядюшку Фестера в фильме Барри Зонненфельда
.
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Хогвартс Тима Бертона: обзор первого сезона «Уэнздэй»
«Баранкины и камни силы» (1 сезон)
Премьера: 7 августа
Платформа: Кинопоиск
«Баранкины и камни силы»
В начале позапрошлого столетия первая в Москве женщина-извозчик Варвара (Юлия Топольницкая
) спасла от злодеев в черных плащах чудотворные камни, случайно переместилась с ними в современную Москву и обнаружила у себя дома далеких предков — семейство Баранкиных. Патриарх (Андрей Федорцов
), как и его пра-пра-прабабка, занимается извозом и считает каждую копейку, а дети (оцените фантастичность сюжета) мечтают свалить из его шикарной квартиры в центре столицы и зажить уже наконец-то «по-человечески». Камушки в этом помогут, наделив каждого из рода Баранкиных суперсилами: умением читать мысли, останавливать ход времени и без труда поднимать тяжести. Российские «Мстители
» (или новые «СуперБобровы
» — кому как нравится) еще не подозревают, что с большой силой приходит соразмерная ответственность.
Можно долго упражняться в остроумии, кляня «Баранкиных» за очевидную вторичность и неприкрытую рекламу услуг одного известного сервиса такси, но для Кинопоиска сериал Михаила Полякова
оказывается первым опытом создания оригинального проекта для всей семьи. Это вполне осмысленный ответ народным шоу СТС: новым «Папиным дочкам
», «Гостям из прошлого
» и прочим легким комедиям для вечернего просмотра. Быть может, именно такого контента Кинопоиску, увязшего в производстве «сериалов-событий», для полного счастья и не хватало.
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Метеорит пленительного счастья: рецензия на фильм «СуперБобровы»
«4 градуса» (1 сезон)
Премьера: 8 августа
Платформа: START
В конце июля онлайн-кинотеатры Иви и START начали показывать сериал «Хирург
» — мрачный триллер с Сергеем Гилевым
в роли врача, вынужденного заниматься подпольной трансплантологией. Вдогонку в российский онлайн выходит казахстанский проект «4 градуса» от студии Salem Entertainment, ранее создавшей зубодробительный веб-сериал «5:32»
. В центре событий — врач-нефролог Тимур, вынужденный связаться с криминалом ради спасения дочери.
«4 градуса» — режиссерский дебют режиссера Куаныша Стаханова
, снятый по следам глобального кризиса донорства: прямо сейчас миллионы людей нуждаются в пересадке органов, которые всегда в дефиците. На этом зиждется огромный теневой рынок черной трансплантологии, чью работу стараются не афишировать. Тема актуальна не только для Казахстана и России: в конце августа сериал поборется за премию Global OTT Awards на Международном стриминговом фестивале в Пусане.
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Органы разберутся: обзор созвучной черной комедии «Почка»
«Знахарь» (1 сезон)
Премьера: 11 августа
Платформа: Premier, Okko
«Знахарь». ТВ-ролик
Безответственный раздолбай Костя (Денис Васильев
) работает водителем «скорой помощи» и предпочитает не думать о будущем: он живет здесь и сейчас, периодически попадая в неприятности. Спасаясь от коллекторов, он решает переменить обстановку и отправляется в глухую кубанскую станицу, где его точно никто не найдет. Тут и случается классическое для комедийных сериалов чудо, и Костю принимают за нового сельского врача. Он и не против: отсутствие медицинского образования не должно быть препятствием для того, кому нечего терять.
Интересно наблюдать, как в российских сериалах появляются новые популярные тропы. Времена историй про перевоспитание богачей (в стиле «Домашнего ареста
») понемногу уходят в прошлое, отныне модная тема — жизнь по подложным документам. «Знахарь», вслед за «Инспектором Гавриловым
», использует тему бегства от прошлого. Несмотря на авантюрность сюжета, говорит всё же о высоком: например, о том, что никогда не поздно изменить свою жизнь. Хотя лечить людей без соответствующих знаний всё-таки, наверное, не стоит — эту мысль неплохо было бы прописывать в дисклеймере рядом с предупреждением о вреде курения, алкоголя и экстремистских соцсетей.
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От вора до майора: обзор сериала «Инспектор Гаврилов»
«Чужой: Земля» / Alien: Earth (1 сезон)
Премьера: 12 августа
Платформа: Hulu
«Чужой: Земля». Трейлер на английском языке
В этом году видавшей взлеты и падения франшизе «Чужой» исполняется 46 лет — за долгие лета история противостояния людей и хищных ксеноморфов успела примерить на себя образ леденящего душу хоррора («Чужой
»), разбитного боевика («Чужие
»), кроссовера («Чужой против Хищника
») и бесконечной библейской отсылки («Прометей
»). Даже как-то странно, что за всё это время ни один кинематографист не попытался сделать в полюбившейся миллионам вселенной сериал. Исправляет историческую несправедливость шоураннер Ноа Хоули
(«Фарго
»), осмелившийся создать приквел оригинального фильма Ридли Скотта
.
За два года до кровавой кутерьмы на борту «Ностромо» Чужой уже был у нас дома: буквально, свалился с неба внутри потерпевшего крушение звездолета. Разбираться с последствиями катастрофы берутся сразу несколько земных корпораций, заинтересованных в «изучении» найденного в обломках биоматериала. По словам Хоули, главной фишкой нового «Чужого» станут «приоткрытые двери». Раньше инопланетная живность преимущественно обитала в вентиляции или тесных закутках космических кораблей. Теперь у нее появится возможность поохотиться за людишками в куда более просторных локациях.
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Работа не ксеноморф: рецензия на фильм «Чужой: Ромул»
«Дыши» (1 сезон)
Премьера: 15 августа
Платформа: Okko
«Дыши»
Акушер Лера (Марина Александрова
) хорошо известна богемной Москве: её услугами по обеспечению комфортных родов пользуются жены очень серьезных людей. Она воспитывает троих детей, спокойна и независима, нравится мужчинам (хотя найти спутника жизни, увы, пока не выходит) и активно продвигает идею естественных родов. Методика прогрессивная и модная — Лере прочат скорое назначение на пост главы акушерского отделения. Однако следующие роды проходят не по плану: наследник бизнесмена Шахова (Петр Буслов
) появляется на свет в тяжелейшем состоянии. Отец в ярости и запускает собственное расследование произошедшего. Конечно же, Лера — первая, кого начинают подозревать в халатности. И не сказать чтобы беспочвенно.
Режиссер замечательного фильма «Каникулы
» Анна Кузнецова
создала блестящее медицинское драмеди — не об акушерстве даже, а в общем о полутонах жизни: ошибках, стереотипах, нелепицах, которые окружают человека. Несмотря на трудную тему, заявленный жанр отыгрывается на все сто процентов. «Дыши» — сериал сюжетно трудный, но при том по-житейски комплексный. Неудивительно, что именно он был признан лучшей работой седьмого фестиваля сериалов «Пилот».
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Тревожный звоночек: о сериалах фестиваля «Пилот»
«Миротворец» / Peacemaker (2 сезон)
Премьера: 21 августа
Платформа: HBO Max
«Миротворец». 2 сезон. Трейлер на английском языке
В связи с выходом второго сезона «Миротворца» есть две новости: ни хорошие, ни плохие. Во-первых, стриминговый сервис Max теперь снова называется HBO Max, потому что руководство Warner Bros. Discovery признало эксперимент с переименованием неудачным. Во-вторых, Джеймс Ганн
окончательно утвердился в статусе абсолютного властителя кинематографической вселенной DC и волен делать с ней то, что пожелает. И хотя свежий «Супермен
» далек от идеала, новое лицо кинокомиксов уже проявилось: на место чрезмерной серьезности и стилистической каши пришло причудливое веселье.
Похождения не в меру патриотичного и, мягко говоря, не блещущего умом антигероя Кристофера Смита (Джон Сина
) в новую философскую концепцию DC вполне укладываются. Что неудивительно, ведь «Миротворец» — любимое детище Ганна, его отдушина. В фильме про Человека из стали он всё-таки был ограничен возрастным рейтингом и стилистическими рамками, здесь же — тотальная анархия и свобода самовыражения. А значит, стоит приготовиться к новому параду безудержной сатиры на американскую мечту, ради которой заглавный герой готов, если потребуется, стереть с лица земли каждого диссидента.
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И пусть никто не уйдет обиженным: обзор первого сезона «Миротворца»
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Очи Ваканды» / Eyes of Wakanda (1 сезон) — 1 августа, Disney+
«Платонические отношения» / Platonic (2 сезон) — 6 августа, Apple TV+
«Бабочка» / Butterfly (1 сезон) — 13 августа, Prime Video
«Полный расколбас: Пищевая утопия» / Sausage Party: Foodtopia (2 сезон) — 13 августа, Prime Video
«Суперген» / Supacell (2 сезон) — 20 августа, Netflix
«Дух моей общаги» (2 сезон) — 21 августа, Okko
«Короче говоря» / Long Story Short (1 cезон) — 22 августа, Netflix
«Вторжение» / Invasion (3 сезон) — 22 августа, Apple TV+
«Дюжина» / Teuwelbeu (1 сезон) — 23 августа, Disney+
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