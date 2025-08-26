Лучшее аниме в жанре киберпанк: неон, психопаспорт и призраки в доспехах

анонс

20 августа Я видел дьявола: мистические фильмы из Южной Кореи, которые вас удивят На родине «Игры в кальмара» есть альтернатива и «Вию», и «Аркейну»

19 августа На грани: Риз Ахмед — яркий артист, рэпер и интеллектуал, который через многое прошел Первый мусульманин с «Эмми» и номинацией на «Оскар»

19 августа Не просто так: что скрывают наряды героинь в «Дьявол носит Prada» И какие вызовы ждут сиквел культового фильма