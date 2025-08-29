«Там царь Кощей над златом чахнет»: как на съемках «Лукоморья» воссоздается мир самых знаменитых пушкинских строк

Все, кто прошел российскую среднюю школу, знают хотя бы начальные строчки вступления к поэме «Руслан и Людмила», но не каждый задумывался об их сакральном значении. Лукоморье при буквальном переводе — «изгиб суши у воды», но в славянском фольклоре – это магическое место на краю света. Не случайно здесь стоит дуб – «мировое древо», соединяющее ветвями небеса, стволом землю и корнями подземный мир, образуя ось. Считалось, что в этом священном месте обычный человек может прикоснуться к магии. Именно в пространство пересечения «здесь» и «там», добра и зла, высокого и низкого случай переносит Машу (Ника Жукова) и ее одноклассника Ваню (Леон Кемстач). Однако что-то не так, ведь на дубе том больше нет златой цепи, а вот его листья вполне напоминают золото. Разве Пушкин писал что-нибудь об осени на лукоморье? Увядающее дерево говорит об исчезновении волшебства, которое герои должны вернуть, чтобы попасть домой.
А в нашем мире вовсю идет подготовка к съемкам. Пространство павильона наполнено свежим запахом травы, под ногами расстилается огромный ковер из настоящего мха, который постановщики регулярно опрыскивают водой. Рядом с искусственными цветами, которые внешне почти не отличить от настоящих, можно увидеть пижму, полынь, папоротник, овсюг. Все это усыпано маленькими огоньками, лепестками и опавшими листьями. Посреди павильона, как сторожевая башня, раскинулся широкий ствол дуба, точнее его половина, так как исполинское дерево будет дорисовано с помощью графики. Окруженная синим хромакеем тщательно выстроенная декорация смотрится, как настоящий выступ морского берега.
фото: «Наше кино», Okko
Режиссер Александр Бабаев с юмором отмечает: «Мы изучили все дубы Московской области и ближнего зарубежья, и в итоге решили, что такой дуб нигде не найдем. Пришлось построить его самим, потому что мы хотели не просто большой, а гигантский волшебный дуб. Мы вдохновлялись кино, сказочными иллюстрациями, и решили, что хотим создать билибинский вариант леса. Наши художники сделали прекрасную работу». Исполнительный продюсер Ксения Егорова упомянула серьезную работу всей съемочной группы с текстом произведения: «Если вы спросите любого из команды, то он с легкостью оттарабанит текст «Лукоморья», как школьник. Мы разбираем эти строки, с их помощью живём внутри Лукоморья, наши герои движутся благодаря ним и понимают, что им делать дальше, где и кого искать. Они ищут новые смыслы и приходят к интересному итогу».
На лукоморье есть и «кот ученый», однако на съемках он предпочитает разговаривать с актерами голосом режиссера из рации и, как его коллега из произведения Льюиса Кэрролла, оставаться невидимым. Леон Кемстач рассказал, что, выполняя актерскую задачу, будто разговаривает с воображаемым другом, представляя ученого кота сиреневого цвета. Обязательно сравним наши ожидания с тем, каким создадут этого персонажа с помощью графики. В отличие от кота, Русалка на съемочной площадке вполне видимая. «Чтобы вжиться в образ, я погружаюсь на дно океана, вхожу в состояние транса и выныриваю, а всё остальное вы увидите на экране», — шутит Олеся Иванченко, сыгравшая этого магического персонажа. Для Олеси эта роль – преодоление себя, так как начинающая актриса боится высоты, однако все равно согласилась сесть на высокую ветку, причем на некоторые кадры без страховки.
фото: «Наше кино», Okko
Художник по костюму Зара Даудова рассказала, как создавался костюм Русалки: «Первоначально нужно было отсканировать Олесю с головы до пят, чтобы воссоздать ее форму. Изначально у нас было несколько вариантов цветовых решений костюма и парика, так как это ключевые элементы образа персонажа, но, как только цветовая палитра фильма стала более четкой, русалка приобрела свой, на наш взгляд, идеальный окрас — голубой, с переливами зеленого сиреневого и блестками. Отдельно разрабатывали форму плавника, чешуи и лифа. В поисках подходящего дизайна пробовали разные варианты, все это отливалось силиконом и проходило несколько примерок с актрисой и без».
Зара признается, что самым сложным был образ Кощея, которого сыграл Павел Прилучный: «Мы хотели сделать что-то, чего не было еще в нашем кино. Костюм Кощея печатался на 3D-принтере. Отдельно отшивался комбинезон, чешуя выливалась из латекса. Конечно, это не самый удобный костюм для активных движений, да еще и в такую жару. В съемочные дни Паши было до плюс 30. Но ему определенно нравился его образ — поэтому он стойко справлялся со всеми задачами. Интересная деталь, что все латы мы покрывали поталью, чтобы добиться эффекта металла, так как Кощей питается золотом». Для создания этого персонажа понадобилось тщательно создавать не только костюм, но и грим. По словам художницы по гриму Екатерины Семеновой, на его нанесение уходило около 4 часов, так как каждая деталь наклеивалась отдельно, чтобы лицо могло двигаться: «Жара нам усложнила процесс работы, каким бы качественным ни был грим. Паша — крепкий орешек, ни разу не пожаловался, что ему некомфортно».
фото: «Наше кино», Okko
Для сцены с очутившимися в другом мире школьниками такая подготовка не понадобилась, хотя костюмы Маши и Вани тоже подобраны с умом. Их форма приближена к стилю частных школ и вписывается в общую гамму сиреневым оттенком. Изначально кроме цвета одежды у ребят мало общего: Маша – типичная отличница, которая любит похвалиться своими знаниями, а Ваня – популярный красавчик и задира. Оба актера признаются, что характеры их персонажей далеки от них в настоящее время.
Например, для Ники Жуковой это вторая роль Маши, после сериала «Плакса», актриса утверждает: «Я откликаюсь на Машу с самого начала проекта, потому что уже привыкла к этому имени. Но все персонажи мои разные, остается только имя. У меня, наверное, характер пожестче и посмелее, чем у этой Маши. Она всё раскладывает по полочкам, очень спокойная, умеренная и продуманная, а у меня вообще в жизни всё наоборот, я очень тревожная, поэтому для меня это суперновая тема, которую можно в себе обнаружить и сыграть». А Леон Кемстач для погружения в роль мысленно переносится в среднюю школу: «Я просто вспомнил себя в классе шестом, седьмом. Я тоже был таким смешным парнем, пытался обратить на себя внимание. Потом я добавил какие-то сказочные и более мужские качества к этому образу. Ближе к концу фильма какая-то решительность и смелость Вани нас все же сближает».
фото: «Наше кино», Okko
Зрителю будет интересно не только столкновение противоположных характеров Маши и Вани, но и взаимодействие людей и волшебных существ. Обычно сказочные персонажи призваны научить чему-то человека или предостеречь его, в этой же истории именно благодаря людям жители магического мира познают себя. «Сказочные герои живут по пушкинским канонам. Если написано, что русалка сидит на ветке, то она никуда не может выбраться. Но в конце они учатся от наших школьников тому, что они больше того, что про них написано, они личности», — объясняет Александр Бабаев. Этот же принцип режиссер переносит и в работу с актерами. Не становясь заложниками текста сценария, они могут предлагать собственное видение сцен. Леон Кемстач рассказал, что с опытом приходит чувство момента и «импровизация выходит сама: добавляешь какие-то строчки, действия, эмоции. Классно, если ты умеешь это органично проявлять. Например, мы бежали в лесу, я мог специально упасть или взять палку, кинуть ее, закричать».
Со съемками «Лукоморья» связаны сказочные совпадения, которыми поделилась команда. Нике Жуковой перед утверждением на роль попался текст вступления к «Руслану и Людмиле» в задании ОГЭ. Это стало для нее знаком прохождения в актерский состав. Олеся Иванченко призналась, что сыграть в сказке было одной из ее целей на год. По рассказу исполнительного продюсера Ксении Егоровой, пушкинские персонажи могли встретиться совершенно внезапно: «Мы были в Подмосковье на песочном карьере, уже начали снимать и увидели рядом людей в костюмах. Оказалось, возле нас проходили съемки "Руслана и Людмилы"».
фото: «Наше кино», Okko
По мнению Александра Бабаева интерес к сказкам сохранится в российском кинематографе еще на несколько лет: «У нас богатый фольклор, наши сказки всегда были очень инновационными. Технологии дошли до того, что мы, наконец, можем создавать те миры, которые придумали наши гениальные предки. Раньше это было либо сложно, либо невозможно, либо очень похоже на детский спектакль, к сожалению. Сейчас у нас есть технологии, а рынок, мудрость и зрительность растет».
Транслировать добро и тепло, которого не хватает современному человеку не зависимо от возраста – задача современных сказок, которую отмечают все члены съемочной группы «Лукоморья».
