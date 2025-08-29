«Там царь Кощей над златом чахнет»: как на съемках «Лукоморья» воссоздается мир самых знаменитых пушкинских строк

анонс

28 августа Успокоить ртуть: 20 отличных американских фильмов из 70-х От Кассаветиса и Малика до Скорсезе и Копполы

26 августа Лучшее аниме в жанре киберпанк: неон, психопаспорт и призраки в доспехах От «Акиры» и «Призрака в доспехах» до Cyberpunk 2077 и Science SARU

20 августа Я видел дьявола: мистические фильмы из Южной Кореи, которые вас удивят На родине «Игры в кальмара» есть альтернатива и «Вию», и «Аркейну»