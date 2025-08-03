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Прости-прощай, детка: Самые заметные женские режиссерские дебюты за последний год

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3 августа 2025
Независимое фестивальное кино, а уж тем более призеры «Санденса», не так часто добираются до российских кинотеатров, поэтому всегда заметно, если такой релиз сопровождает неприятный скандал. Всего неделю продержался на экранах фильм «Прости, детка»: несмотря на уловки прокатчиков, заменивших одному из второстепенных героев имя и постаравшихся, чтобы дебютная картина Евы Виктор соответствовала текущему законадательству, Министерство культуры отозвало у него самолично выданное ранее прокатное удостоверение. Следом, 31 июля, вышла «Хорошенькая», тоже дебютная работа режиссера-женщины, Индии Дональдсон, которой, хотелось бы думать, отмена не грозит. С запрещенной к показу лентой ее роднит место премьеры — фестиваль в Санденсе — и последующий показ в Каннах. Ввиду того, что за последний год в разных странах мира появилось немало хороших женских кинодебютов, и мы решили вспомнить и собрать в одном материале те, которые нам особенно дороги.

ХОРОШЕНЬКАЯ, США

Прости-прощай, детка: Самые заметные женские режиссерские дебюты за последний год
фото: International Pigeon Production, Smudge Films, Tinygiant

В поход идут трое: 50-летний Крис (Джеймс ЛеГрос) с 17-летней дочерью Сэм (Лили Коллиас) и лучший друг отца Мэтт (Дэнни Маккарти). Трехдневный путь по шикарному заповедному лесу двух разведенных мужчин и юной девушки, которой немного утомительно слушать их дурацкие шутки и нытье и копить раздражение из-за того, что ей приходится быть самой взлослой из них: готовить еду, мыть посуду и проявлять к ним уважение. В то время, как они воспринимают распределение ролей как должное.

Не стоит ждать от фильма зрелищных поворотов, насыщенного сюжета и даже серьезного эмоционального напряжения. «Хорошенькая» максимально сдержана по части действа и скупа на диалоги, и вместе с нем это один из самых изысканных фильмов этого года. Режиссер Индия Дональсон скрупулезно исследует сложный вопрос разрыва между поколениями, подчеркивая бесцеремонность старших по отношению к молодежи, их недальновидное равнодушие к чувствам собственных детей, неумение воспринимать их равными и даже неспособность встать на их сторону, когда нужна поддержка. Рассказывая о противоречиях между людьми двух поколений, картина побуждает и задуматься об их причинах.

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ГАДКАЯ СЕСТРА, Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция

Прости-прощай, детка: Самые заметные женские режиссерские дебюты за последний год
фото: Mer Film, Lava Films, Motor, Scanbox Entertainment, Zentropa International Sweden

Вдовец Отто (Ральф Карлссон), воспитывающий очаровательную дочь Агнес (Теа Софье Лок Несс), готовится к браку с Ребеккой (Ане Даль Торп), у которой сразу две наследницы — робкая Эльвира (Леа Мюрен) и несовершеннолетняя Альма (Фло Фагерли). Первый же совместный ужин новообразовавшейся семьи заканчивается гибелью патриарха, а следом приходит еще более дурная новость: покойник был беден. Теперь у семейства одна надежда — королевский бал, где Эльвира постарается найти состоятельного мужа. Если повезет — даже очарует принца Джулиана (Исак Калмрот). Ради этого мать отправляет дочь в специальную школу и на дорогостоящие косметические операции (часто сопряженные с членовредительством), а Агнес всячески третирует, чтобы пресечь конкуренцию.

Дебют норвежской постановщицы Эмили Блихфельдт — еще один участник Санденса, показанный также на Берлинале и ММКФ. История Золушки рассказана от лица третировавшей её в сказке родственницы, которая теперь вызывает сочувствие и эмпатию. Сам фильм при этом нарядный и провокационный — как и положено фантазии пополам с фольклорным сюжетом. Ряд отталкивающе физиологических сцен лишь дополняет атмосферу морока, в который погружается несчастная сестра, готовая терпеть косметические переломы носа и глотать ленточных червей. Шок-контент, до которого не додумалась ни одна мачеха или злая королева, роднит «Гадкую сестру» в первую очередь с условной «Суспирией» — джалло-версией «Белоснежки» — и только потом «Субстанцией», где ничто не уравновешивает обыкновенную (навязанную) жестокость к себе.

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ПОДМЕНА, Франция-США-Япония-Кипр-Россия

Прости-прощай, детка: Самые заметные женские режиссерские дебюты за последний год
фото: онлайн-кинотеатр Okko

Военный Джек (Бен Маккензи) планирует провести отпуск с семьей Японии, но в последний момент его срочно вызывают на базу, так что жена Ханна (Бояна Новакович) с двумя сыновьями летят в Токио без него. Младший Кайл (Сойер Джонс) однажды едва не погибает, нахлебавшись воды в реке и постепенно отец во время семейных созвонов отец начинает замечать всякую чертовщину. Камера в присутствии мальчика странно «глючит», превращая его лицо в ужасную гримасу, а сам он внезапно начинает поглощать свежие огурцы, тянуться к воде и увлекаться насекомыми, которые кишат вокруг него. Ханна, как и врачи, уверена, что это нечто вроде ПТСР, однако Джек и старший сын Стив подозревают неладное: Кайла будто подменили, он агрессивен, но в то же время ведет себя странно и отстраненно. В поисках ответов мужчина выходит в интернет.

Режиссером скринлайф-хоррора стала Пабло Абсенто, и для нее это полнометражный дебют и в то же время – логичное продолжение короткометражной фильмографии, состоящей сплошь из японских фильмов ужасов. «Подмена» — международный проект, над которым, помимо российского стриминга, работали компании Bazelevs, французская Pulsar Content, американская Overland Pictures и японской Flag Co. Ltd. Всё действие, как и положено формату — одному из самых привлекательных с точки зрения зрительского потенциала, — разворачивается на экране компьютера, в мессенджерах и прочих интернет-приложениях. Через них отец, оказавшийся вдали от семьи, пытается выяснить, что случилось с его сыном, пока не стало слишком поздно.

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БЕЛЫЙ ПАРОХОД, Россия-Франция

Прости-прощай, детка: Самые заметные женские режиссерские дебюты за последний год
фото: Студия творческих инициатив «Открытие»

В музыкальную школу Республики Саха из Москвы направляют безымянного директора (Александр Кошкидько), который должен реформировать учебное заведение: вымести социалистические пережитки с парохода современности и помочь стране, каждому ее уголку зазвучать по-новому. Неожиданной преградой для его вроде бы благих намерений оказывается песня из советской комедии «Опекун». Детский хор под руководством строгой учительницы Марты Григорьевны (Элла Соколова) исполняет «Белый пароход» — других композиций она не признает уже 20 лет. Когда столичный пришелец решит прибегнуть к административной силе, женщина обратится к мистической.

Дебютный полный метр Инги Шепелевой погружает в сновидческое, отчасти кафкианское пространство местного уклада. Синопсис обещает любовную драму между якутской хормейстеркой и русским директором-чужаком, не то чтобы вводит в заблуждение, но слегка торопит, упрощает события. Многообразие нарративов: от мифических и житейских до романтических и (отчасти) исторических перекликается с живописью, уникальной вокальной традицией и обязательными для якутских фильмов (и земель) деревьями, с повязанными на ветвях ленточками. Обрастает смыслами и отчетливо колониальная — для саха вообще и Марты Григорьевны в частности — махина парохода. Может статься, что он воплощает не только перевертыш «белого спасителя», но и сложную конструкцию боли и надежды, фантазий и травм, подобно алым парусам из повести Александра Грина.

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ПАПА УМЕР В СУББОТУ, Россия

Прости-прощай, детка: Самые заметные женские режиссерские дебюты за последний год
фото: студия СТВ

30-летняя москвичка Айко (Лаура Турсунканова) едет в родное казахстанское село на похороны отца. Там собирается вся ее большая семья – нынешняя и прошлая жены отца, его братья и сестры, прочие родственники. Айко – старшая дочь покойного от первого брака, распавшегося примерно 16 лет назад. Ей предстоит не просто похоронить усопшего по традиционному обряду, но и преодолеть глубокую внутреннюю обиду на родителя, с которым у нее были непростые отношения. В доме папы и его молодой жены Венеры (Самал Еслямова) ее встречают прохладно, а сводная сестра, 15-летняя Кука (Амина Оразбай) прямо говорит ей, что у отца из-за нее были проблемы с сердцем. Из всей родни тепло к Айко относится только бабушка, старая и сморщенная казашка, ласково уверяющая внучку, что всё пройдет и наладится.

Фильм документалистки Заки Абдрахмановой, получивший приз за лучший дебют фестиваля актуального российского кино «Маяк» — ясная и крепкая, как морозный день, работа. Время действия – зима – очень необычно, такого Казахстана в кино мы почти не видели. Вроде бы грустное название обещает тоскливую драму, но нет, Абдрахманова не силится впечатлить, не выкручивает громкость и даже вносит в происходящее толику мягкого юмора. Именно такой бережный и чуткий разговор на глубокую тему семьи, идентичности человека, его переживаний внутренней оторванности от близких по крови делает фильм и его автора особенными.

Читать Рецензию на фильм «Папа умер в субботу»

ДЖЕЙН ОСТИН ИСПОРТИЛА МНЕ ЖИЗНЬ, Франция

Прости-прощай, детка: Самые заметные женские режиссерские дебюты за последний год
фото: Про:взгляд

30-летняя Агата (Камилла Резерфорд) работает продавцом в книжном магазине и работает над собственным романом о любви. Однажды ее приглашают пожить в писательской резиденции в рамках программы начинающих писателей. Приехав по адресу, она знакомится с пожилой семейной парой и их немного чопорным великовозрастным сыном Оливером (Чарли Энсон), преподающим литературу. Девушка получает все условия, чтобы найти писательский голос, а также разобраться с сомнениями в таланте и страхами, которые мешают ей заводить отношения с мужчинами. Разумеется, очень скоро приходит и любовь, так похожая на ту, о которой она читала в обожаемых романах Джейн Остин.

Очаровательный режиссерский дебют француженки Лауры Пиани, начинавшей профессиональную карьеру с документального кино, неожиданно снят в духе романов самой известной британской писательницы, юбилей которой отмечается в этом году. Любовная линия, конечно, абсолютно классическая: сперва с Оливером они не ладят, потом симпатизируют друг другу, а когда возникает притяжение, образуется любовный треугольник. Но Пиани отлично понимает возможности жанра и аккуратно вписывает в ромком размышления о литературе, её влиянии на нашу жизнь и человеческую природу. Интонация постановщицы напоминает о фильмах Вуди Аллена: она тоже обходится без драматургических завихрений и зауми, однако находит изящные способы удивить.

Читать Рецензию на фильм «Джейн Остин испортила мне жизнь»

ПРОСТИ, ДЕТКА, Испания, США, Франция

Прости-прощай, детка: Самые заметные женские режиссерские дебюты за последний год
фото: PASTEL

В эпоху, когда истории о травме стали неотъемлемой частью кинематографического ландшафта, «Прости, детка» предлагает принципиально новый подход к болезненной теме. Известная по вирусным интернет-скетчам актриса Ева Виктор выступила режиссером, сценаристом и исполнительницей главной роли — аспирантки Агнес, пережившей сексуальное насилие. Но вместо привычной драматизации боли Виктор создает медитативное исследование исцеления, которое происходит не в кабинете терапевта, а через простые человеческие отношения и неожиданную доброту незнакомцев.

Фильм манифистирует новый подход к травме. Героиня не «лечится» от жизни, а погружается в жизнь, постепенно понимая: можно держать боль в одной руке, а в другой — младенца подруги. Можно помнить о том доме, где случаются плохие вещи, и все равно открывать милому соседу с мокрыми объятиями. Виктор интуитивно следует принципам групповой терапии — создает безопасное пространство, где люди могут быть уязвимыми без страха осуждения. При этом крайне важно признание того, что мир жесток и несправедлив, но ты все равно можешь выбрать, как в нем жить. Жизнь продолжается не вопреки плохому, а вместе с ним — находя способы сосуществовать с болью и все-таки оставаться открытой.

Читать Рецензию на фильм «Прости, детка»

«Хорошенькая» в прокате с 31 июля; фильмы «Джейн Остин испортила мне жиизнь», «Гадкая сестра», «Белый пароход», «Подмена» — смотрите в онлайн-кинотеатрах.

Екатерина Визгалова, Наталия Григорьева, Ольга Исакова, Алексей Филиппов
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Прости-прощай, детка: Самые заметные женские режиссерские дебюты за последний год фотографии
Прости-прощай, детка: Самые заметные женские режиссерские дебюты за последний год фотографии
Прости-прощай, детка: Самые заметные женские режиссерские дебюты за последний год фотографии
Прости-прощай, детка: Самые заметные женские режиссерские дебюты за последний год фотографии
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