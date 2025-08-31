«Три свадьбы и один побег» с Ингой Оболдиной, ремейк «Токсичного мстителя» и еще 10 фильмов сентября



фото: кадр из фильма «Дракула»

«Сказки тёмного леса. Ворожея»

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

«Токсичный мститель»

Читать Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

«Дракула». Трейлер №2

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года

«Сомния: Обитель кошмаров»

Читать «Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года

«Три свадьбы и один побег»

Читать рецензию «Три свадьбы и один побег»: Мама, мама, что я буду делать

«Альтер»

Читать Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года

«Долгая прогулка». Трейлер №2

Читать Балерина достает ножи: самые любопытные триллеры года

«Тогда. Сейчас. Потом»

Читать «Форрест Гамп», «Джентльмены» и ещё 16 фильмов февраля

«Август»

Читать Наше счастье жить такой судьбою: Питчинг лидеров в Фонде Кино-2022

«Незнакомцы: Глава 2»

Читать Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года

«Нескромные»

Читать рецензию «Материалистка» с Дакотой Джонсон

«Филателия»