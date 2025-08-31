«Три свадьбы и один побег» с Ингой Оболдиной, ремейк «Токсичного мстителя» и еще 10 фильмов сентября

Хлоя Левайн, Уилл Пельтц и Джонатон Шех в фантастическом триллере про девушку Джемму, которая устраивается на работу в компанию, проводящую эксперимент под названием «Сомния». Людей погружают в состояние сна, лишая страхов и делая счастливыми. Ей нужно следить за состоянием спящих, единственное правило — не заснуть самой. Иначе самые ужасные кошмары пациентов могут стать ее реальностью.
Колоритная этническая комедия дебютанта Кирилла Логинова лента снята по сценарию дебютантки Алисы Габлии под присмотром художественного руководителя Анны Меликян. Действие фильма разворачивается в абхазском селе Хуап. Амра (Полина Денисова), известная бунтарка и проказница, совсем скоро окончит школу. Мечта всей ее жизни — стать актрисой, а мечта ее матери Нуцы (Инга Оболдина) — поскорее удачно выдать двух ее старших сестер замуж. Амре совсем не хочется такой же участи, поэтому она обманом подает документы на актерский, заверяя Нуцу, что поступает в медицинский. Однако план проваливается, когда мама узнает, что дочь водила ее за нос. Разговоров о поступлении на актерский быть не может, поскольку Нуца считает всех актрис недостойными. Разочарованная мать объявляет Амре о том, что займется ее судьбой только после того, как выдаст старших дочерей замуж. Теперь, чтобы исполнить мечту, Амре нужно ускорить замужество старших сестер или бежать из родного дома. На фестивале «Короче» фильм был отмечен призом от телеканала «Россия-1».
Создатель культового трэша «Железное небо» Тимо Вуоренсола снял фантастическую экшен-драму с Томом Фелтоном про то, как после глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, остальные — ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все. В фильме также заняты Елизавета Бугулова, Ричард Брэйк и Игорь Жижикин.
Фрэнсис Лоуренс адаптировал для кино одноименный роман Стивена Кинга. Действие триллера разворачивается в будущем. Тоталитарное государство ежегодно проводит показательное состязание под названием «Долгая прогулка». Чтобы выиграть крупный приз, полсотни подростков выходят на трассу и должны идти, не останавливаясь ни на минуту. Сбавил скорость — предупреждение. Три предупреждения — и тебя убивают. Игра продолжается, пока не останется только один. В актерском составе — Купер Хоффман, Дэвид Джонсон, Чарли Пламмер, Марк Хэмилл и Джуди Грир.
Роберт Земекис, сценарист Эрик Рот, оператор Дон Берджесс, маэстро Алан Силвестри и звезды «Форреста Гампа» Том Хэнкс и Робин Райт спустя 30 лет после шедевра вновь поработали вместе, создав экранизацию графического романа Ричарда Макгуайера. У каждого места есть своя история и свое будущее. И, казалось бы, обычный дом в Новой Англии на самом деле может рассказать немало – от футуристического будущего до давно пережитых времен Гражданской войны. Или даже отправиться в период, когда по здешней лужайке топтались мамонты. Это история одной семьи и в то же время сотни других семей, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье именно здесь – в этом ничем не примечательном доме.
Сиквел ремейка хоррора нулевых, за постановку которого отвечает Ренни Харлин. Майе (Мэделин Петш) чудом удалось выбраться живой из резни, устроенной неизвестными убийцами в масках. Но Незнакомцы выбрали свою жертву и не отступят, пока не закончат начатое.
Комедия Майкла Анджело Ковино рассказывает про две пары. У Конора (Кайл Марвин) и Эшли (Адриа Архона) кризис в отношениях, и они обращаются за помощью к друзьям — семейной паре Полу (Ковино) и Джулии (Дакота Джонсон). Секрет их счастливого брака — открытые отношения. Конор и Эшли тоже решают попробовать. Но все становится только хуже. Конор начинает тайком встречаться с Джулией, а в их с Эшли доме тусуются ее бывшие, которые никак не хотят уходить. В довершение Пол решает отомстить Джулии и переспать с Эшли. Единственный шанс остановить это безумие — вернуть все как было. Но закрыть отношения куда сложнее, чем их открыть. Мировая премьера ленты состоялась на фестивале в Каннах.
Последняя работа режиссера Натальи Назаровой, скончавшейся 2 апреля 2025 года. У сотрудницы почтового отделения из северного приморского города Яны (Алина Ходжеванова) ДЦП. Тем не менее, она в меру сил старается вести полноценную жизнь — которая, впрочем, сводится к походам на работу и доставшемуся от отца увлечению марками. Но однажды в отделение заходит боцман Петр (Максим Стоянов), и привычная жизнь рушится. «Ходжеванова в роли то вызывающей сочувствие, то отталкивающе колючей Яны невероятно органична. Ее дуэт со Стояновым, охарактеризованный как «пронзительный», удостоился особого упоминания жюри фестиваля "Окно в Европу"», —пишет Сергей Оболонков. Картина также получила гран-при данного смотра и стала лидером в рейтинге кинокритиков. Лауреат фестивалей «Киношок», «Северный характер», «Золотой ворон», Arctic open и 45-го Каирского международного кинофестиваля.
обсуждение >>