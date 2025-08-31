Кино-Театр.Ру
«Три свадьбы и один побег» с Ингой Оболдиной, ремейк «Токсичного мстителя» и еще 10 фильмов сентября

31 августа
2025 год
Фильмы месяца >>
31 августа 2025
Первый осенний месяц готовит для зрителей несколько любопытных кинопремьер. Среди них — ремейк культового трэша студии Troma, «Дракула» Люка Бессона, очередные экранизации Стивена Кинга и романа Владимира Богомолова «Момент истины», продолжение «Незнакомцев», новая отечественная сказка, свежие картины Роберта Земекиса, Фрэнсиса Лоуренса и Тимо Вуоренсолы, последняя работа Натальи Назаровой и разножанровые фильмы с Томом Фелтоном, Томом Хэнксом, Робин Райт, Дакотой Джонсон, Сергеем Безруковым и Ингой Оболдиной.

Дракула (2025)
фото: кадр из фильма «Дракула»


«Сказки темного леса. Ворожея»

«Сказки тёмного леса. Ворожея»

Сказка Каролины Кубринской, основанная на славянском фольклоре, является началом большой фэнтезийной франшизы. Главная героиня – юная Василиса – ради спасения родителей отправляется в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Ей предстоит узнать правду о своем происхождении, ведь чем дальше она заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего. В картине снялись Николай Наумов, Анна Ковальчук, Александр Дьяченко, Алексей Воробьев, Анастасия Мельникова, Анвар Либабов, Игорь Жижикин и другие.

Выход в прокат: 4 сентября

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Токсичный мститель» / The Toxic Avenger

«Токсичный мститель»

Актер и с недавних пор режиссер Мэйкон Блэр снял ремейк трэш-шедевра студии Troma, вышедшего 40 лет назад. Титульную роль доверили Питеру Динклэйджу. Остальной актерский состав (Кевин Бэйкон, Элайджа Вуд, Джейкоб Тремблэ) также радует, а за кадром можно услышать голос Джейн Леви. Создатели оригинала — великий и ужасный Ллойд Кауфман и Майкл Херц — числятся продюсерами ленты.

Выход в прокат: 4 сентября

Читать Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года
«Дракула» / Dracula

«Дракула». Трейлер №2

Люк Бессон поставил свою версию знаменитого произведения Брэма Стокера. На титульную роль французский режиссер вновь позвал Калеба Лэндри Джонса, а компанию ему составят Кристоф Вальц, Матильда Де Анджелис и Зои Блю. Музыку сочинил маэстро Дэнни Элфмен. Визуально похоже на экранизацию от Фрэнсиса Форда Копполы.

Выход в прокат: 11 сентября

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Сомния: Обитель кошмаров» / Somnium

«Сомния: Обитель кошмаров»

Хлоя Левайн, Уилл Пельтц и Джонатон Шех в фантастическом триллере про девушку Джемму, которая устраивается на работу в компанию, проводящую эксперимент под названием «‎Сомния». Людей погружают в состояние сна, лишая страхов и делая счастливыми. Ей нужно следить за состоянием спящих, единственное правило — не заснуть самой. Иначе самые ужасные кошмары пациентов могут стать ее реальностью.

Выход в прокат: 11 сентября

Читать «Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года
«Три свадьбы и один побег»

«Три свадьбы и один побег»

Колоритная этническая комедия дебютанта Кирилла Логинова лента снята по сценарию дебютантки Алисы Габлии под присмотром художественного руководителя Анны Меликян. Действие фильма разворачивается в абхазском селе Хуап. Амра (Полина Денисова), известная бунтарка и проказница, совсем скоро окончит школу. Мечта всей ее жизни — стать актрисой, а мечта ее матери Нуцы (Инга Оболдина) — поскорее удачно выдать двух ее старших сестер замуж. Амре совсем не хочется такой же участи, поэтому она обманом подает документы на актерский, заверяя Нуцу, что поступает в медицинский. Однако план проваливается, когда мама узнает, что дочь водила ее за нос. Разговоров о поступлении на актерский быть не может, поскольку Нуца считает всех актрис недостойными. Разочарованная мать объявляет Амре о том, что займется ее судьбой только после того, как выдаст старших дочерей замуж. Теперь, чтобы исполнить мечту, Амре нужно ускорить замужество старших сестер или бежать из родного дома. На фестивале «Короче» фильм был отмечен призом от телеканала «Россия-1».

Выход в прокат: 14 августа

Читать рецензию «Три свадьбы и один побег»: Мама, мама, что я буду делать
«Альтер» / Altered

«Альтер»

Создатель культового трэша «Железное небо» Тимо Вуоренсола снял фантастическую экшен-драму с Томом Фелтоном про то, как после глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, остальные — ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все. В фильме также заняты Елизавета Бугулова, Ричард Брэйк и Игорь Жижикин.

Выход в прокат: 18 сентября

Читать Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года
«Долгая прогулка» / The Long Walk

«Долгая прогулка». Трейлер №2

Фрэнсис Лоуренс адаптировал для кино одноименный роман Стивена Кинга. Действие триллера разворачивается в будущем. Тоталитарное государство ежегодно проводит показательное состязание под названием «Долгая прогулка». Чтобы выиграть крупный приз, полсотни подростков выходят на трассу и должны идти, не останавливаясь ни на минуту. Сбавил скорость — предупреждение. Три предупреждения — и тебя убивают. Игра продолжается, пока не останется только один. В актерском составе — Купер Хоффман, Дэвид Джонсон, Чарли Пламмер, Марк Хэмилл и Джуди Грир.

Выход в прокат: 18 сентября

Читать Балерина достает ножи: самые любопытные триллеры года
«Тогда. Сейчас. Потом» / Here

«Тогда. Сейчас. Потом»

Роберт Земекис, сценарист Эрик Рот, оператор Дон Берджесс, маэстро Алан Силвестри и звезды «Форреста Гампа» Том Хэнкс и Робин Райт спустя 30 лет после шедевра вновь поработали вместе, создав экранизацию графического романа Ричарда Макгуайера. У каждого места есть своя история и свое будущее. И, казалось бы, обычный дом в Новой Англии на самом деле может рассказать немало – от футуристического будущего до давно пережитых времен Гражданской войны. Или даже отправиться в период, когда по здешней лужайке топтались мамонты. Это история одной семьи и в то же время сотни других семей, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье именно здесь – в этом ничем не примечательном доме.

Выход в прокат: 18 сентября

Читать «Форрест Гамп», «Джентльмены» и ещё 16 фильмов февраля
«Август»

«Август»

Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Алексей Вертков, Иван Колесников, Эльдар Калимулин, Илья Малаков и другие известные актеры в третьей киноадаптации романа Владимира Богомолова «Момент истины», поставленной Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым. Сюжет пересказывать нет смысла — его многие помнят благодаря фильму «В августе 44-го».

Выход в прокат: 25 сентября

Читать Наше счастье жить такой судьбою: Питчинг лидеров в Фонде Кино-2022
«Незнакомцы. Глава 2» / The Strangers: Chapter 2

«Незнакомцы: Глава 2»

Сиквел ремейка хоррора нулевых, за постановку которого отвечает Ренни Харлин. Майе (Мэделин Петш) чудом удалось выбраться живой из резни, устроенной неизвестными убийцами в масках. Но Незнакомцы выбрали свою жертву и не отступят, пока не закончат начатое.

Выход в прокат: 25 сентября

Читать Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
«Нескромные» / Splitsville

«Нескромные»

Комедия Майкла Анджело Ковино рассказывает про две пары. У Конора (Кайл Марвин) и Эшли (Адриа Архона) кризис в отношениях, и они обращаются за помощью к друзьям — семейной паре Полу (Ковино) и Джулии (Дакота Джонсон). Секрет их счастливого брака — открытые отношения. Конор и Эшли тоже решают попробовать. Но все становится только хуже. Конор начинает тайком встречаться с Джулией, а в их с Эшли доме тусуются ее бывшие, которые никак не хотят уходить. В довершение Пол решает отомстить Джулии и переспать с Эшли. Единственный шанс остановить это безумие — вернуть все как было. Но закрыть отношения куда сложнее, чем их открыть. Мировая премьера ленты состоялась на фестивале в Каннах.

Выход в прокат: 25 сентября

Читать рецензию «Материалистка» с Дакотой Джонсон
«Филателия»

«Филателия»

Последняя работа режиссера Натальи Назаровой, скончавшейся 2 апреля 2025 года. У сотрудницы почтового отделения из северного приморского города Яны (Алина Ходжеванова) ДЦП. Тем не менее, она в меру сил старается вести полноценную жизнь — которая, впрочем, сводится к походам на работу и доставшемуся от отца увлечению марками. Но однажды в отделение заходит боцман Петр (Максим Стоянов), и привычная жизнь рушится. «Ходжеванова в роли то вызывающей сочувствие, то отталкивающе колючей Яны невероятно органична. Ее дуэт со Стояновым, охарактеризованный как «пронзительный», удостоился особого упоминания жюри фестиваля "Окно в Европу"», — пишет Сергей Оболонков. Картина также получила гран-при данного смотра и стала лидером в рейтинге кинокритиков. Лауреат фестивалей «Киношок», «Северный характер», «Золотой ворон», Arctic open и 45-го Каирского международного кинофестиваля.

Выход в прокат: 25 сентября

Читать рецензию Окно в Европу-2025: «Филателия» — Зачем по морю плавали большие корабли


Смотрите также в кинотеатрах:

с 4 сентября
Астрал. Поместье ужаса
Вес победы
Вниз
Всеведущий читатель
Колбаса
Пятачок. Кровь и желуди
Туган Батыр
Хайди. Моя хитрая рысь

с 6 сентября
Мульт в кино. Выпуск № 186

с 11 сентября
Беги
Волшебное яблоко
Зверопоезд
Нанкинский фотограф
Поезд-призрак
Пролетая над гнездом кукушки. Перевыпуск
Семейное счастье
Сорвать куш в Сен-Тропе
Толерантность
Третья лишняя
Фа-Соль

с 18 сентября
Ангелы не жужжат
Астрал: Свеча ведьмы
Клевый уlove
Лондон на проводе
На высоте страха
Ночи Кабирии. Перевыпуск
Пункт назначения: Смертельная игра
Те еще каникулы или отпуск на все сто

с 25 сентября
Воображаемый друг
Зомби по имени Шон. Перевыпуск
Мокрячок Попай
Ограбление по-итальянски
Русалочка. Начало приключений
Цвета времени

Макс Милиан
№ 5
ДаринаКароль   2.09.2025 - 15:16
Из наших фильмов кроме фестивальной "Филателии" и смотреть то нечего. Кому понравится крашенный Воробьёв? Разве только тем, кто вообще в кино не разбирается. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   1.09.2025 - 17:27
... А я вот заинтересовалась сюжетной линией Сомнии. Про сны и ужасы много фильмов отснято, хочется посмотреть что вышло здесь. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   1.09.2025 - 17:13
... только внешности актеров остались лащеными, блестящими. этого точно не хотелось бы видеть. читать далее>>
№ 2
Antea13 (Оренбург)   31.08.2025 - 18:41
... Очередной фильм с активным пиаром патамушта "последняя роль Мадянова'? читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   31.08.2025 - 18:30
"Дракулу" Люка Бессона точно бы глянула в киношке. Картина отснята мощно, сюжетная линия не простая. читать далее>>
Всего сообщений: 5
