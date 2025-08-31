Кино и вино: 10 фильмов и сериалов о виноделии

1 сентября на KION начнется показ «Винограда» — сериала Владимир Щеголькова, участвовавшего в конкурсной программе фестиваля «Пилот». Главный герой Егор в исполнении Павла Прилучного, попавшись на измене, в одночасье теряет семью и безбедную жизнь, которую ему обеспечивал состоятельный тесть. Все, что остается — несколько гектаров заброшенных виноградников в Анапе, откуда он родом. Что ж, самое время начать собственный бизнес и встать на путь виноделия и исправления. К премьере нового сериала Кино-Театр.Ру вспоминает другие истории о вине, виноделах и виноградниках, хотя и напоминает о вреде чрезмерного употребления алкоголя.
«МАДАМ КЛИКО»
(2023)
Байопик женщины, чье имя пузырится сквозь века и буквально вписано в историю желтыми этикетками одного из самых известных и лучших шампанских вин в мире. Несмотря на то, что действие разворачивается в первой половине XIX века, сюжет актуален как никогда: овдовевшая в молодости Барба-Николь Понсарден-Клико (Хэйли Беннет
) берется за управление виноградниками, доставшимися ей от умершего обожаемого мужа Франсуа (Том Стерридж
), изобретает рецепт восхитительного игристого, а заодно — уникальную технологию его изготовления, попутно нарушая ради цели не только социальные устои, но и закон. В разгаре наполеоновские вoйны, к владениям подступают солдаты, а на шампанское наложено эмбарго, запрещающее экспорт за рубеж. Однако все это не может остановить героиню, которая при поддержке известного торговца вином Луи Бона (Сэм Райли
) находит способ отправить партию «Вдовы Клико» туда, где шампанское точно оценят: в Россию.
«КАПЛИ БОГА»
(2023)
Еще один свежий тематический проект — вышедший на Apple TV+ сериал, снятый по мотивам одноименной манги, написанной винными энтузиастами, братом и сестрой Юкой
и Сином Кибаяси
. В нем виртуозно описано более 700 видов вин, что повлияло на популяризацию напитка в Азии. По сюжету сериала, который, конечно, не в точности повторяет литературный оригинал, умерший в Токио знаменитый французский винный критик Александр Леже оставляет после себя наследство в виде погреба на 87 тысяч бутылок. За него предстоит сразиться дочери Леже, Камилле, которая с юности училась у отца мастерству дегустации, а также его ученику-японцу Иссее, который стал винным экспертом вопреки мнению своей знатной семьи. Победит тот, кто докажет, что лучше разбирается в вине и может безошибочно определить, что в бокале.
«ХОРОШИЙ ГОД»
(2006)
Битва за наследство в виде вина и виноградников — оказывается, довольно распространенная тема в кино, за которую берутся даже признанные классики. Так Ридли Скотт
снял историю про биржевого трейдера, который, провернув скандальное финансовое дело, отправляется в вынужденный отпуск в Прованс. Где умерший дядя оставил ему в наследство замок с прилегающими к нему виноградниками и, соотвественно, винодельней. Герой, которого играет Рассел Кроу
, заниматься виноделием не планирует и хочет быстро подготовить имущество к продаже, но жизнь вносит свои коррективы — в том числе в лице очаровательной девушки в исполнении Марион Котийяр
. Сердце циника неизбежно растает под французским солнцем и взглядом новой знакомой — может, и не стоит уже возвращаться в бездушный мир цифр. Предсказуемая, но оттого не менее очаровательная история о любви и вине.
«ШАМПАНСКОГО!»
(2022)
Игристое — тоже вино, и раз уж вспомнилась «Мадам Клико», то неверно будет не включить в список комедию Николя Ванье
с призывным названием, сулящим веселое застолье. Друзья с 30-летним стажем — Жан, Патрик, Жоанна, Романа и Гийом — собираются на предсвадебную вечеринку Патрика, которая должна пройти в формате дегустации лучших сортов шампанского. Но есть нюанс — все друзья жениха ненавидят его невесту, и вместе с алкогольным градусом нарастает и градус напряжения, а нетрезвые разговоры становятся все более откровенными. Взрыв неминуем, как хлопок вылетающей из бутылки с пузырьками пробки.
«ВИННАЯ СТРАНА»
(2019)
Чуть раньше появилась, можно сказать, женская версия описанного выше фильма. Речь о пьянящей американской комедии с уморительными Эми Полер
и Майей Рудольф
— про подруг, которые отправляются на выходные в долину Напа, калифорнийский регион, славящийся своими виноградниками и, соответственно, вином. Смешное — посещение живописных дегустаций, на которых девушки «соревнуются» с сомелье и прочими ценителями в честной оценке напитков (и разгромно побеждают, потому что главное — вкус и эффект, а не пафос), — перемежается хмельными разговорами по душам, горькими откровениями и душещипательными признаниями. Подруги проверяют дружбу хорошим алкоголем и переживают необходимый возрастной кризис отношений.
«УДАР БУТЫЛКОЙ»
(2008)
Чтобы лучше понять, чем так славятся долина Напа и калифорнийские вина, которыми упиваются героини «Винной страны», стоит посмотреть основанный на реальных событиях фильм Рэндолла Миллера
. Его действие происходит в 1976 году, на парижской слепой дегустации, где внезапно для всех победило никому до этого не известное «Шато Монтелена Шардоне». Его произвели на своей частной винодельне Бэрреты — сын Бо (Крис Пайн
) и отец Джим (Билл Пуллман
). Поистине знаковое событие, не только открывшее миру новый и очень перспективный винодельческий регион, но и положившее конец монополии Франции в этой области. Картина рассказывает историю семьи Бэрретов, одержимых, как, впрочем, и все виноделы, своим делом, смакующих процесс от сбора урожая до дегустации, превращающих производство в сакральное действо. Все это, конечно, на фоне невероятных солнечных пейзажей Калифорнии, глядя на которые так и чувствуешь разлитый в воздухе нежный запах шардоне.
«НА ОБОЧИНЕ»
(2004)
Продолжить путешествие по винной Калифорнии можно с фильмом Александра Пэйна
. Герои — преживающие кризис среднего возраста писатель-неудачник Майлс, прозябающий на должности школьного учителя, и не более успешный актер Джек, снимающийся на телевидении. Первый потихоньку спивается, второй готовится к свадьбе и, понятное дело, нервничает. Чтобы отвлечься от унылого быта и мыслей о туманном будущем, друзья отправляются в дорожное приключение по винодельням, которое, конечно, изменит их жизнь — точнее отношения к ней. Трагикомическое роуд-муви с двумя «Золотыми глобусами» и Полом Джиаматти
с Томасом Хейденом Черчем
в главных ролях.
«АННА И ВАНО. ВАННА И ВИНО»
(2023)
Разбавить киноколлекцию французских игристых и калифорнийских белых можно грузинским красным, сделанным в ванной одной из московских квартир. Герой фильма Алекса Некто, наполовину грузин Вано, давно забывший о корнях и прожигающий жизнь на деньги от сдачи квартиры на Патриках. Но долги и навязчивые коллекторы, а еще целая телега винограда с исторической родины заставят героя вспомнить, что он — потомок династии грузинских виноделов. Приспособив ванну под емкость для брожения, Вано пытается воззвать к памяти рода и найти секрет идеального напитка. За всем этим наблюдает хозяйка съемной однушки на окраине, где проживает новоявленный винодел — Анна. Конечно, героев свяжут не только деловые и дружеские отношения, и, возможно, в этом главный секрет хорошего красного.
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУНДИЮ»
(2017)
Если уж зашла речь о красном вине, то нельзя обойти стороной Бургундию — несмотря на то, что в оригинальном названии нет упоминания региона, российские прокатчики сделали ставку на узнаваемость бренда. Сюжет незамысловат и вновь отсылает к теме виноделов и их наследников. Героями фильма Седрика Клапиша
стали трое братьев, которые после смерти отца возвращаются в родовое поместье, чтобы восстановить виноградники и вернуть былую славу винодельне. История, впрочем, очевидно не столь важна для автора, она не более чем канва, на которой держится богатое полотно, любовно написанное будто бы глазами самих виноделов, с высоты их роста. Старомодное, но полное уважения к профессии и труду поистине увлеченных своим делом людей. Через историю одной семьи можно заглянуть в самые потаенные уголки винодельческого ремесла, понаблюдать за процессом и ощутить вкус результата.
«УДАЧА ВИНОДЕЛА»
(2009)
В финале — винная фантастика от новозеландки Ники Каро
. Как можно упустить этот винодельческий регион — пусть действие разворачивается вновь в Бургундии, режиссер своим происхождением напоминает, что не Францией единой. События происходят в XIX веке, в период все тех же наполеоновских войн, которые так мешали работе вдовы Клико. Молодой винодел встречает на винограднике настоящего ангела, с белыми крыльями и лицом актера Гаспара Ульеля
. Он будет появляться каждый год, в середине лета — как предвестник повышенных урожаев и технического прогресса, который изменит подход к виноделию, но не лишит его магии.
