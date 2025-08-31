Кино-Театр.Ру
31 августа 2025
1 сентября на KION начнется показ «Винограда» — сериала Владимир Щеголькова, участвовавшего в конкурсной программе фестиваля «Пилот». Главный герой Егор в исполнении Павла Прилучного, попавшись на измене, в одночасье теряет семью и безбедную жизнь, которую ему обеспечивал состоятельный тесть. Все, что остается — несколько гектаров заброшенных виноградников в Анапе, откуда он родом. Что ж, самое время начать собственный бизнес и встать на путь виноделия и исправления. К премьере нового сериала Кино-Театр.Ру вспоминает другие истории о вине, виноделах и виноградниках, хотя и напоминает о вреде чрезмерного употребления алкоголя.

Виноград (2025)

«МАДАМ КЛИКО» (2023)

Байопик женщины, чье имя пузырится сквозь века и буквально вписано в историю желтыми этикетками одного из самых известных и лучших шампанских вин в мире. Несмотря на то, что действие разворачивается в первой половине XIX века, сюжет актуален как никогда: овдовевшая в молодости Барба-Николь Понсарден-Клико (Хэйли Беннет) берется за управление виноградниками, доставшимися ей от умершего обожаемого мужа Франсуа (Том Стерридж), изобретает рецепт восхитительного игристого, а заодно — уникальную технологию его изготовления, попутно нарушая ради цели не только социальные устои, но и закон. В разгаре наполеоновские вoйны, к владениям подступают солдаты, а на шампанское наложено эмбарго, запрещающее экспорт за рубеж. Однако все это не может остановить героиню, которая при поддержке известного торговца вином Луи Бона (Сэм Райли) находит способ отправить партию «Вдовы Клико» туда, где шампанское точно оценят: в Россию.

Кино и вино: 10 фильмов и сериалов о виноделии

«КАПЛИ БОГА» (2023)

Еще один свежий тематический проект — вышедший на Apple TV+ сериал, снятый по мотивам одноименной манги, написанной винными энтузиастами, братом и сестрой Юкой и Сином Кибаяси. В нем виртуозно описано более 700 видов вин, что повлияло на популяризацию напитка в Азии. По сюжету сериала, который, конечно, не в точности повторяет литературный оригинал, умерший в Токио знаменитый французский винный критик Александр Леже оставляет после себя наследство в виде погреба на 87 тысяч бутылок. За него предстоит сразиться дочери Леже, Камилле, которая с юности училась у отца мастерству дегустации, а также его ученику-японцу Иссее, который стал винным экспертом вопреки мнению своей знатной семьи. Победит тот, кто докажет, что лучше разбирается в вине и может безошибочно определить, что в бокале.

Кино и вино: 10 фильмов и сериалов о виноделии

«ХОРОШИЙ ГОД» (2006)

Битва за наследство в виде вина и виноградников — оказывается, довольно распространенная тема в кино, за которую берутся даже признанные классики. Так Ридли Скотт снял историю про биржевого трейдера, который, провернув скандальное финансовое дело, отправляется в вынужденный отпуск в Прованс. Где умерший дядя оставил ему в наследство замок с прилегающими к нему виноградниками и, соотвественно, винодельней. Герой, которого играет Рассел Кроу, заниматься виноделием не планирует и хочет быстро подготовить имущество к продаже, но жизнь вносит свои коррективы — в том числе в лице очаровательной девушки в исполнении Марион Котийяр. Сердце циника неизбежно растает под французским солнцем и взглядом новой знакомой — может, и не стоит уже возвращаться в бездушный мир цифр. Предсказуемая, но оттого не менее очаровательная история о любви и вине.

Кино и вино: 10 фильмов и сериалов о виноделии

«ШАМПАНСКОГО!» (2022)

Игристое — тоже вино, и раз уж вспомнилась «Мадам Клико», то неверно будет не включить в список комедию Николя Ванье с призывным названием, сулящим веселое застолье. Друзья с 30-летним стажем — Жан, Патрик, Жоанна, Романа и Гийом — собираются на предсвадебную вечеринку Патрика, которая должна пройти в формате дегустации лучших сортов шампанского. Но есть нюанс — все друзья жениха ненавидят его невесту, и вместе с алкогольным градусом нарастает и градус напряжения, а нетрезвые разговоры становятся все более откровенными. Взрыв неминуем, как хлопок вылетающей из бутылки с пузырьками пробки.

Кино и вино: 10 фильмов и сериалов о виноделии

«ВИННАЯ СТРАНА» (2019)

Чуть раньше появилась, можно сказать, женская версия описанного выше фильма. Речь о пьянящей американской комедии с уморительными Эми Полер и Майей Рудольф — про подруг, которые отправляются на выходные в долину Напа, калифорнийский регион, славящийся своими виноградниками и, соответственно, вином. Смешное — посещение живописных дегустаций, на которых девушки «соревнуются» с сомелье и прочими ценителями в честной оценке напитков (и разгромно побеждают, потому что главное — вкус и эффект, а не пафос), — перемежается хмельными разговорами по душам, горькими откровениями и душещипательными признаниями. Подруги проверяют дружбу хорошим алкоголем и переживают необходимый возрастной кризис отношений.

Винная страна (2019)

«УДАР БУТЫЛКОЙ» (2008)

Чтобы лучше понять, чем так славятся долина Напа и калифорнийские вина, которыми упиваются героини «Винной страны», стоит посмотреть основанный на реальных событиях фильм Рэндолла Миллера. Его действие происходит в 1976 году, на парижской слепой дегустации, где внезапно для всех победило никому до этого не известное «Шато Монтелена Шардоне». Его произвели на своей частной винодельне Бэрреты — сын Бо (Крис Пайн) и отец Джим (Билл Пуллман). Поистине знаковое событие, не только открывшее миру новый и очень перспективный винодельческий регион, но и положившее конец монополии Франции в этой области. Картина рассказывает историю семьи Бэрретов, одержимых, как, впрочем, и все виноделы, своим делом, смакующих процесс от сбора урожая до дегустации, превращающих производство в сакральное действо. Все это, конечно, на фоне невероятных солнечных пейзажей Калифорнии, глядя на которые так и чувствуешь разлитый в воздухе нежный запах шардоне.

Кино и вино: 10 фильмов и сериалов о виноделии

«НА ОБОЧИНЕ» (2004)

Продолжить путешествие по винной Калифорнии можно с фильмом Александра Пэйна. Герои — преживающие кризис среднего возраста писатель-неудачник Майлс, прозябающий на должности школьного учителя, и не более успешный актер Джек, снимающийся на телевидении. Первый потихоньку спивается, второй готовится к свадьбе и, понятное дело, нервничает. Чтобы отвлечься от унылого быта и мыслей о туманном будущем, друзья отправляются в дорожное приключение по винодельням, которое, конечно, изменит их жизнь — точнее отношения к ней. Трагикомическое роуд-муви с двумя «Золотыми глобусами» и Полом Джиаматти с Томасом Хейденом Черчем в главных ролях.

Кино и вино: 10 фильмов и сериалов о виноделии

«АННА И ВАНО. ВАННА И ВИНО» (2023)

Разбавить киноколлекцию французских игристых и калифорнийских белых можно грузинским красным, сделанным в ванной одной из московских квартир. Герой фильма Алекса Некто, наполовину грузин Вано, давно забывший о корнях и прожигающий жизнь на деньги от сдачи квартиры на Патриках. Но долги и навязчивые коллекторы, а еще целая телега винограда с исторической родины заставят героя вспомнить, что он — потомок династии грузинских виноделов. Приспособив ванну под емкость для брожения, Вано пытается воззвать к памяти рода и найти секрет идеального напитка. За всем этим наблюдает хозяйка съемной однушки на окраине, где проживает новоявленный винодел — Анна. Конечно, героев свяжут не только деловые и дружеские отношения, и, возможно, в этом главный секрет хорошего красного.

Кино и вино: 10 фильмов и сериалов о виноделии


«ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУНДИЮ» (2017)

Если уж зашла речь о красном вине, то нельзя обойти стороной Бургундию — несмотря на то, что в оригинальном названии нет упоминания региона, российские прокатчики сделали ставку на узнаваемость бренда. Сюжет незамысловат и вновь отсылает к теме виноделов и их наследников. Героями фильма Седрика Клапиша стали трое братьев, которые после смерти отца возвращаются в родовое поместье, чтобы восстановить виноградники и вернуть былую славу винодельне. История, впрочем, очевидно не столь важна для автора, она не более чем канва, на которой держится богатое полотно, любовно написанное будто бы глазами самих виноделов, с высоты их роста. Старомодное, но полное уважения к профессии и труду поистине увлеченных своим делом людей. Через историю одной семьи можно заглянуть в самые потаенные уголки винодельческого ремесла, понаблюдать за процессом и ощутить вкус результата.

Кино и вино: 10 фильмов и сериалов о виноделии

«УДАЧА ВИНОДЕЛА» (2009)

В финале — винная фантастика от новозеландки Ники Каро. Как можно упустить этот винодельческий регион — пусть действие разворачивается вновь в Бургундии, режиссер своим происхождением напоминает, что не Францией единой. События происходят в XIX веке, в период все тех же наполеоновских войн, которые так мешали работе вдовы Клико. Молодой винодел встречает на винограднике настоящего ангела, с белыми крыльями и лицом актера Гаспара Ульеля. Он будет появляться каждый год, в середине лета — как предвестник повышенных урожаев и технического прогресса, который изменит подход к виноделию, но не лишит его магии.

Сериал «Виноград» в онлайн-кинотеатре KION c 1 сентября.

«Виноград»

Наталия Григорьева
