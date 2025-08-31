Кино и вино: 10 фильмов и сериалов о виноделии

анонс

«Три свадьбы и один побег» с Ингой Оболдиной, ремейк «Токсичного мстителя» и еще 10 фильмов сентября

«Там царь Кощей над златом чахнет»: как на съемках «Лукоморья» воссоздается мир самых знаменитых пушкинских строк

От Кассаветиса и Малика до Скорсезе и Копполы

26 августа

Лучшее аниме в жанре киберпанк: неон, психопаспорт и призраки в доспехах

От «Акиры» и «Призрака в доспехах» до Cyberpunk 2077 и Science SARU