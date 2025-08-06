Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

От рождественского чуда до чилийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни

6 августа
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
6 августа 2025
В российских онлайн-кинотеатрах появилась «Голова-утиль» — научно-фантастический японский мультфильм для взрослых, рассказывающий мрачную и непредсказуемую историю противостоянии клонов и людей. Необычную сюрреалистическую анимацию в технике стоп-моушн в одиночку снял Такахидэ Хори еще в 2017 году, но в России её доселе не показывали. Режиссер тем временем успел сделать продолжение: «Мир мусора» покажут в сентябре на фестивале в Торонто. Мы решили воспользоваться моментом и напомнить про несколько кукольных мультфильмов небольшого хронометража, которые выпустили в 2020-х. Ведь покадровая анимация, несмотря на более чем столетнюю историю, живее всех живых!

Кости (2021)


От рождественского чуда до чилийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни

Археологические раскопки в Чили приводят к неожиданной находке — кукольной анимации 1901 года (первой в мире!), где запечатлен некий мистический ритуал. Девушка выкапывает тела политиков Диего Порталеса и Хайме Гусмана, чтобы избавить страну от (грядущего) авторитарного и олигархического гнета. Остроумный макабр о работе с исторической памятью сочинили Хоакин Косинья и Кристобаль Леон — авторы прославленного «Дома волка», выполненного в похожей технике. В «Костях» еще больше мистики и подразумеваемой жути (всё же в главной роли якобы настоящие останки), но в то же время это остроумный манифест, вдохновленный протестами 2019 года. В Венеции фильм удостоился приза секции «Горизонты», а спродюсировал сеанс политического экзорцизма Ари Астер (режиссер «Реинкарнации» посмотрел «Дом волка» трижды за четыре дня).

Смотреть онлайн Фильм «Голова-утиль»

Консьерж покемонов (2023)


От рождественского чуда до чилийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни

Выгоревшая жительница мегаполиса Хару отправляется на тропический остров, где расположен санаторий для покемонов. Там она научится не только ухаживать за карманными монстрами, но и не загоняться по малейшему поводу. Оригинальный и терапевтичный мини-сериал dwarf studios, зарекомендовавшей себя «Рилаккумой», опенингом к «Выдающимся зверям» и «Левшой». Главный недостаток — малый хронометраж, который позволяет расслабиться только на час (впрочем, кукольная анимация — занятие трудоемкое).

Читать Даже Пикачу иногда грустят: обзор мультфильма «Консьерж покемонов»

Невозможные болезни (2023)


От рождественского чуда до чилийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни

XVIII век, доктор Рабарбаро и его помощник Тоссе странствуют по Европе, предлагая странные лекарства от невероятных болезней. Один их пациент исчезает, стоит ему чихнуть, другой — напоминает персонажей с полотен Джузеппе Арчимбольдо (весь состоит из овощей и фруктов). Остроумная фантазия на тему предубеждений, которые одолевали людей несколько веков назад, когда дело касалось болезней, докторов и врачебных процедур. Режиссерский дуэт Стефано и Аличе Тамбеллини, брат с сестрой, вдохновлялся иллюстрациями из библиотеки Музея истории здоровья и медицины в Лондоне, а дальше — следовал традициям карикатуристов в духе Льюиса Кэрролла и Мервина Пика.

Читать «Граф» — чилийская макабрическая история о вампире Пиночете

Семейный портрет (2023)


От рождественского чуда до чилийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни

Австро-Венгрия накануне Первой мировой. Аристократ Андраш, его дочь Жофия и их многокомнатное жилище оказываются не готовы к визиту брата Золтана, явившегося с семьей из 12 человек. Сербская постановщица и художница Леа Видакович создала жутковатую трагикомедию непредвиденного уплотнения на фоне грядущей катастрофы, в которой отзываются абсурдизм Яна Шванкмайера и безжалостность Веры Хитиловой (особенно застолья из «Маргариток»).

Слушать Подкаст о «Маргаритках» и Вере Хитиловой

Почти рождественская история (2024)


От рождественского чуда до чилийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни

Совенок Мун (Кэри Кристофер) оказывается посреди Нью-Йорка в украшенной к Рождеству елке возле катка Рокфеллер-центра. Вернуться домой ему помогут стесняющаяся ножного протеза девочка Луна (Эстелла Мадригал), три нахрапистых голубя, неприкаянный фолк-певец (Джон Си Райли) и шепетильный пес (инди-режиссер Алекс Росс Перри). Святочную открытку, вдохновленную реальным случаем четырехлетней давности, спродюсировал Альфонсо Куарон, доверивший её реализацию Дэвиду Лоури («История призрака», «Легенда о Зеленом рыцаре»). Давний фанат анимации и картона (!), режиссер в итоге обратился к 3D-графике (игровая версия оказалась дорогой, кукольная — долгой), и скрупулезная работа художников делает честь проекту: кажется, что все персонажи и сам Нью-Йорк сделаны из подручных средств, которыми действительно полнится мегаполис.

Читать «Легенда о Зеленом рыцаре» — вакцина от ложного героизма

По ту сторону изгороди (2024)




В честь десятилетия культового сериала Патрика МакХэйла, который работал на «Флэпджеке» и «Времени приключений», а также помогал Гильермо дель Торо с макабрическим «Пиноккио», студия Aardman выпустила двухминутный кукольный оммаж. Короткая беседа братьев Вирта и Грега (Элайджа Вуд и Колин Дин) в братьегримовски мрачном лесу оживляет знакомые образы: от восточной сиалии Беатрис до Зверя, лягушек и тыквенного народа. Всё это, разумеется, под переливы американы, звучавшей в оригинальном «По ту сторону изгороди».

Читать Мрачнее дуче: рецензия на «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Фильм «Голова-утиль» смотрите в онлайн-кинотеатрах

Алексей Филиппов
17.11.24
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Юля Наумова   11.12.2024 - 15:00
Выглядит ужасающе. Вообще кукольные анимации не нравятся, всегда какие то страшные. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   19.11.2024 - 13:57
"Почти рождественская история" про милого заблудившегося совёнка однозначно стоит внимания маленьких зрителей. За остальные трудно что сказать, но трейлеры пугают если честно. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   18.11.2024 - 14:31
Мне понравился разве что "Консьерж для покемонов", и то из-за яркой картинки. А вот детям сюжет покажется немного непонятным как по мне, тема депрессии для раннего возраста - совсем не то пальто. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   18.11.2024 - 12:21
О, когда-нибудь и в каком-то более подходящем для просмотра этих кин случае, посмотрим на эту кукольную анимацию. Спасибо! ... Ну естественно ... и именно что не для детей, а для взрослых, т.к.... читать далее>>
№ 1
Тульский парень   18.11.2024 - 01:47
Совсем никак. Наверное не моё, ужасно выглядят куклы с жуткими лицами. Кости совсем ужастик для детей. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
dwarf studiosАлексей ФилипповАнимацияаниме
персоны
Ари АстерЛеа ВидаковичЭлайджа ВудГильермо Дель ТороКолин ДинХоакин КосиньяКэри КристоферАльфонсо КуаронКристобаль ЛеонДэвид ЛоуриЭстелла МадригалПатрик МакХэйлАлекс Росс ПерриДжон Си РайлиАличе ТамбеллиниСтефано ТамбеллиниВера ХитиловаТакахидэ ХориЯн Шванкмайер
фильмы
В бегахВремя приключенийВыдающиеся звериГолова-утильДом волкаИстория призракаКонсьерж покемоновКостиЛевшаЛегенда о Зелёном рыцареМаргариткиМир мусораНевозможные болезниПиноккиоПит и его драконПитер Пэн и ВендиПо ту сторону изгородиПо ту сторону изгородиПочти Рождественская историяРеинкарнацияРилаккума и КаоруСемейный портретУдивительные злоключения Флэпджека

фотографии >>
От рождественского чуда до чилийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни фотографии
От рождественского чуда до чилийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни фотографии
От рождественского чуда до чилийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни фотографии
От рождественского чуда до чилийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Сафронов
5 августа ушёл из жизни актёр Владимир Сафронов.
Борис Юхананов
5 августа ушёл из жизни режиссёр, актёр Борис Юхананов.
Виктор Кондрашкин
4 августа ушёл из жизни актёр Виктор Кондрашкин.
Эльдар Шенгелая
3 августа ушёл из жизни режиссёр Эльдар Шенгелая.

День рождения >>

Дмитрий Богданов
Виктория Заболотная
Софья Каштанова
Ксения Князева
Марина Могилевская
Ирина Рахманова
Алексей Смолка
Любовь Стриженова
Янина Студилина
Ромола Гарай
Юлиане Кёхлер
Элла Кэннон
Джейсон О'Мара
Яцек Понедзялек
Луиза Сорель
Вера Фармига
все родившиеся 6 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram