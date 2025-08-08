Кино-Театр.Ру
8 августа
2025 год
8 августа 2025
На стриминговом сервисе viju эксклюзивно выходит мистико-детективный триллер «Воскрешение», где небольшой город Уосо переживает тяжелую встречу с прошлым. С того света буквально возвращаются десятки и сотни усопших. Среди прочих — Эм (Роми Уэльтман), чья сестра — полицейская Дэйна Сайпресс (Мелани Скрофано), которая расследует убийство, касающееся как живых, так и мертвых. Вместе с коллегами из viju мы вспомнили еще несколько захватывающих историй, где персонажи оказываются зажаты между темным прошлым и, предположительно, мистикой. Как и «Воскрешение», в этих фильмах исследуется вопрос, что же такое — быть человеком (особенно с опцией вечной жизни).

Другие (2001)


Другие (2001)

Культовый готический триллер Алехандро Аменабара, чей финальный твист оглушает ничего не подозревающих зрителей так же, как и Грейс Стюарт (Николь Кидман). 1945 год, набожная дама приезжает с дочерью и сыном в особняк на Нормандских островах, чтобы дождаться супруга (Кристофер Экклстон) с войны в безопасной обстановке. Детям требуется забота и полумрак — у обоих повышенная светочувствительность, а сама Грейс отличается тонкой душевной организацией. Постепенно домочадцев начинают одолевать тревоги мистические и психологические: вестей от отца нет уже полтора года, прислуга ведет себя странно, а самое главное — в доме кто-то постоянно бродит (и это явно создания не из этого мира). Чем сильнее особняк окутывает туман, тем ярче высвечиваются многочисленные противоречия Стюартов, которые не отпустят их, пока Грейс и дети не столкнутся с правдой лицом к лицу.

Белфегор — призрак Лувра (2001)


Некуда бежать: мистические фильмы о людях с темным прошлым

Французская археологическая мистика, вышедшая на волне популярности «Мумии» с Бренданом Фрэйзером и Рэйчел Вайс. В Лувре оказывается саркофаг архидемона Белфегора, желающего вновь обрести тело любой ценой. Он подчиняют волю обычной парижанки Лизы (Софи Марсо), которая начинает таскать из музея экспонаты, необходимые для соответствующего ритуала, а заодно сводить с ума охранников, заглядывая им в глаза и высвобождая потаенные страхи. Спасти девушку из лап тьмы стараются влюбленный электрик Мартен (Фредерик Дифенталь из «Такси») и опытный инспектор Верлак (Мишель Серро), уже сталкивавшийся с Белфегором несколько десятилетий назад. В хорроре Жан-Поля Саломе прошлое настигает не только отдельных людей, но целую страну: один из артефактов колониальной политики Франции оказывается источником бесконечной угрозы для людей и цивилизации.

Остров проклятых (2009)


Остров проклятых (2009)

Напрочь проигнорированный на «Оскаре» эпический детектив Мартина Скорсезе, где послевоенные травмы эпохи отразились в диагнозах разномастных пациентов. В основе фильме — роман современного мастера нуара Денниса Лихэйна, также известного по киноверсиям «Таинственной реки», «Прощай, детка, прощай» и «Общака». 1954 год, маршал США Тедди Дэниэлс (Леонардо Ди Каприо) с напарником Чаком (Марк Руффало) отправляются на неприветливый остров Шаттер, что неподалеку от Бостона, где расположена лечебница для душевнобольных преступников. Их задача — разыскать беглую детоубийцу, однако мрачное заведение и его порядки заставляют детективов подозревать неладное, а также будят в Дэниэлсе болезненные воспоминания о смерти родных и концентрационных лагерях, куда он вошел в составе ВС США. Продираясь через ужасы истории и искалеченной психики Лихейн и Скорсезе задаются нетривиальным вопросом: что лучше — жить монстром или умереть человеком?

Повелитель теней (2022)


Некуда бежать: мистические фильмы о людях с темным прошлым

Низкобюджетный, но эффектный боевик сингапурского режиссера Пирри Реджинальда Тео, где боевые искусства сходятся с многоэтажной мистикой. Искусный боец Ан (Дайра Сао) уходит из подпольных соревнований и устраивается ночным сторожем в полузаброшенное здание, где обитают сквоттеры. Когда он узнает, что местных детей похищают таинственные культисты, ждущие пришествия Четырех всадников апокалипсиса и Мефисто, то решает дать им отпор, но терпит сокрушительное поражение. Заключив договор с богом смерти Хануманом, Ан возвращают с того света и получает сверхъестественные животные способности, которые помогут в противостоянии с силами тьмы. Среди продюсеров — режиссер Прачья Пинкаю, с чьим боевиком «Онг Бак» часто сравнивают «Повелителя теней».

Собиратель душ (2024)


Собиратель душ (2023)

Продуманный до мелочей — от смысловой и визуальной канвы до эффектнейшей пиар-кампании — ретро-хоррор о Дьяволе под половицей, который являет себя по извращенному паттерну, но всегда — без предупреждения. Гуру слоубернера Оз Перкинс разрешает маньяку (Николас Кейдж в плотном слое грима) распрощаться с психологизмом, который так долго прививали жанру, а жутковатому детективу — с катарсисом и рацио, обычно превращающими встречу со тьмой в протокольное (sic!) мероприятие. Белый снег, красная кровь, черная душа — все эти контрасты сливаются в полотно ужаса, где по ледяным 90-м неприкаянно бродит агентка-медиум Ли Харкер (Майка Монро), у которой есть забытая травма, а вестник апокалипсиса, напоминающий зомби-версию глэм-иконы Марка Болана, чувствует себя как дома.

Смотрите сериал «Воскрешение» на viju

«Воскрешение»

Алексей Филиппов
версия для печати

Поиск по меткам
vijuАлексей ФилипповАмериканское киноДетективмистикаФранцузское кино
персоны
Алехандро АменабарРэйчел ВайсЛеонардо ДиКаприоФредерик ДифентальНиколас КейджНиколь КидманДэннис ЛихэйнСофи МарсоМайка МонроОз ПеркинсМарк РуффалоЖан-Поль СаломеМишель СерроМартин СкорсезеМелани СкрофаноРоми УэлтманБрендан ФрейзерКристофер Экклестон
фильмы
Белфегор - призрак ЛувраВоскрешениеДругиеМумияОбщакОнг Бак. Тайский воинОстров проклятыхПовелитель тенейПрощай, детка, прощайСобиратель душТаинственная рекаТакси

