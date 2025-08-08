Кино-Театр.Ру
Блондинка наоборот: Шарлиз Терон 50 лет

8 августа
2025 год
Юбилей >>
8 августа 2025
Шарлиз Терон родилась и выросла в Африке, виртуозно ругается на африкаанс и пережила крушение мечты о балете. В 15 лет она стала свидетелем смерти отца от рук ее матери и не испытывает никаких иллюзий относительно силы женщин выживать в токсичном мире. Всю голливудскую карьеру она шла к вершинам экшена, где доминируют ее персонажи с базукой или просто ногой в живот. Среди белокурых бестий конца ХХ века она блондинка наоборот: ее темная, а иногда и лысая сторона. 7 августа ей исполнилось 50 лет.


Пройдя на заре 90-х через самые уродливые формы шоубизнеса для начинающих голливудских старлеток, вроде опуса «Два дня в долине», Терон получила право выбирать в кадре свою масть, свой вес и характер. В боевике «Эон Флакс» она превращается в брюнетку, в «Монстре» сбривает брови, в «Безумном Максе» — целиком шевелюру. В 2003 году Терон сделала неожиданно правильный выбор между красавицей и внутренним чудовищем. Актриса заняла сторону чудовища и сломала свое амплуа девушки-видения, взяв не только приз Берлинского фестиваля за лучшую роль, но и «Золотой глобус», и «Оскар» за роль в «Монстре». С тех пор Терон сочетает сияние ангельской внешности и дар дьявольского перевоплощения, рекламные контракты ведущих модных домов, обложки глянца и призы кинофестивалей. Ей, как и многим красавицам, пришлось начинать в кадре с разодранного кружевного белья, обнаженного бюста, туго обтянутого белым трико зада, женской драки и популярного в софтпорно скандинавского типа. Но этот бесславный этап нордических секс-игрушек для Терон не затянулся.

«Адвокат дьявола» вернул ей права человека и актрисы. Съемки в партнерстве с Киану Ривзом и его искусителем Аль Пачино демонстрировали искусную игру натянутых нервов ее персонажа. Терон окуналась в безумие и превращалась из простодушной цветущей девы в зыбкую тень грехов и соблазнов ее мужа. Боль жены адвоката переплавилась в силу «Жены астронавта», а дуэт с Джонни Деппом в зените его мистической славы укрепил ее собственный успех. «Правила виноделов» режиссера Лассе Хальстрема по замечательной книге Джона Ирвинга дали актрисе настоящий драматический материал и утвердили актерский класс Терон. Ее романтическая красота не мешает ее игре, не затмевает, не слепит. Родившаяся звезда мягко ретуширует свое сияние под магию повседневности.

фото: "Правила виноделов"

В 2012 году Кристофер Нолан выбирал да не выбрал ее на роль женщины-кошки в фильме «Темный рыцарь: возрождение легенды», а теперь мир ждет его «Одиссею», где у Терон роль волшебницы Цирцеи, пленившей хитроумного грека на своем зачарованном острове. Настоящий, высокосортный и прибыльный экшн начался для Терон позже — у Джорджа Миллера, возродившего в 2015 году франшизу «Безумного Макса». Так появилась бритая наголо Фуриоза в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». Вкусив все немудрящие радости боевика Терон отрабатывает навык трюков и драк на площадке «Взрывной блондинки» Дэвида Литча в роли агента MI6. Никакого сексизма, просто изобретательно лупцует всех встречных поперечных мужчин самостоятельно, без дублера. Следующий успешный выход Терон в боевике — три серии «Форсажа», но это скорее интеллектуальная битва киберзлодейки, опутывающей мир сетью своих пшеничных кос.

Задолго до этих роскошных погремушек с базукой и без, еще в 1998 году Шарлиз Терон разглядел Вуди Аллен, и она отлично вписалась в его трагикомический эгоцентрический миф. Терон появилась сразу в двух фильмах Аллена — «Знаменитости» и «Проклятии нефритового скорпиона». В первом Терон изящно пародирует образ супермодели, способной обнаружить в себе лишь один недостаток, вернее особенность — «полиморфную перверсию» или способность доставлять себе эротическое наслаждение каждой клеточкой тела. Оказалось, Терон так же хорошо умеет быть смешной, как и исполнять трюки, и в 2001 году Аллен снова пригласил ее посмеяться над амплуа кисоньки-блондинки, а сам сыграл в паре с Хелен Хант любовные стычки в гипнотическом сне.

фото: "Безумный Макс: Дорога ярости"

«Сладкий ноябрь» снова свел Терон с Киану Ривзом. Ее героиня знает, в какой срок от цинизма преуспевающего карьериста не останется и следа. Она отводит партнеру месяц на избавление от нездорового скепсиса: «Ты живешь в ящике. Я могу поднять крышку». У Терон слишком мало времени, чтобы привязываться. Ее подгоняет ощущение быстро уходящего времени. Киану Ривз называет ее психопаткой и никуда не торопится, пока не обнаруживает себя по уши влюбленным, хотя никто не собирался. Он уже думает о сходстве Терон с фалинопсис сандариана, но ей пора на химиотерапию. Среди проходных ролей Терон были шахтеры и королевы. В сказке «Белоснежка и охотник» дебютант Руперт Сандерс отодвинул сюжет на периферию и отдал главную роль королеве, такой холодной, что почти уже и снежной. Роковая дива «от кутюр» в исполнении Шарлиз Терон безупречна и разве что самую малость неуравновешенна, поскольку прячет за ледяным взглядом модную травму.

В судьбоносном «Монстре» преображение актрисы Шарлиз Терон — целиком на совести продюсера Шарлиз Терон. Набранные ею 15 килограммов плюс еще один — лицевого грима, имитирующего грубую пористую кожу, а также зубная вкладка в верхней челюсти, породившая вульгарную ухмылку и особую манеру речи, — жест бравый и дикий одновременно. Невыдуманная Айлин Уорнос стала в 13 лет проституткой. В конце 80-х она немало навидалась, колеся из штата в штат в автомобилях клиентов. В 2002 году ей вынесли смертный приговор за убийство семерых. В 2003-м режиссер Пэтти Дженкинс навестила мисс Уорнос в камере и по горячим следам этой встречи сняла за несущественные деньги фильм-бенефис Шарлиз Терон про девять месяцев из жизни Айлин — срок, за который в ней вызрел монстр. Эта героиня Шарлиз Терон своя в галерее американских беспечных: Хоппера, Пекинпа, Рафелсона.

фото: "Белоснежка и охотник"

Мужланская повадка самого низкого пошиба, с какой Терон то осклабится, то приосанится, демонстрируя молодецкую стать, восходит к Джону Войту в «Полуночном ковбое», к горемычным вахлакам из глубинных штатов и областей, которых стругает и вытесывает жесткая, неприветливая жизнь. Айлин делает нетривиальный для бедолаги ход — в серийные убийцы. Одна из драматических вершин Шарлиз Терон — сцена, где Айлин готовит себя ко второму убийству. Жертва — милый, упитанный заика. Двое несчастливцев сидят в машине и страшно волнуются. Терон показывает, как Айлин взвинчивает себя грязной бранью, чтобы впасть в аффект, гарантирующий автоматический спуск курка. Но клиент раскрывает рот, и становится ясно, что он не заслужил страшной участи. Монстру, уже вошедшему в раж, трудно повернуть эмоцию вспять, и Терон виртуозно играет обратный ход, падающую температуру агрессии, угасающий звук.

На суде первая серийная убийца-женщина скажет: «Вы намерены лишить меня жизни, но было ли это жизнью?» Поведает инфантильной подружке скопленную сумму знаний о мире: люди убивают друг друга каждый день, и по улицам ходят сплошь убийцы и их жертвы, которые меняются ролями ежесекундно. Сама Шарлиз Терон выступает за отмену смертной казни, считая, как и все вменяемые люди, что это узаконенное убийство, аргументируя тем, что в штатах, где еще действует смертная казнь, статистика убийств выше, чем у соседей. Если идея постепенной метаморфозы нормального человека в чудовище мало трогает зрителя, привычного к этому зрелищу в кинематографе, то сентиментальные представления Шарлиз Терон о социальных типах, за которые она взялась, пробирает. Например, душераздирающая реплика Айлин, что она «в натуре хороший человек». Терон, получившая звание лучшей актрисы за исполнение роли мужеподобной проститутки-убийцы, реально видит в людях хорошее и слышит шелест ангельских крыл за каждым плечом.

фото: "Монстр"

Когда в 2008 году австралиец Джон Хиллкоут экранизирует «Дорогу» классика Кормака Маккарти, проложенную сквозь таинственный апокалипсис и удостоенную Пулитцеровской премии, Терон — одна из самых высокооплачиваемых звезд. Но она соглашается на роль воспоминания и ангела-хранителя в вязанной шапочке. Память о ней ведет выживших мужа и сына через каннибальские ловушки и украшает унылые ландшафты разбитого вдребезги мира, где все «вырвано с корнем, зависло в безжизненно-сером воздухе, все держится на одном дыхании, коротком и слабом». В 2007 году братья Коэн блистательно экранизировали книгу Маккарти «Старикам здесь не место», но слишком серьезная «Дорога» не стала хитом. У Хиллкоута эстакады и мосты встали на дыбы и передернуты неведомой судорогой. Бродячие чумички, отец и сын гипнотически катят тележку с барахлом к океану. В их безнадежном путешествии нет конечного пункта, есть отсрочка гибели и простая страховка: два свинцовых ангела в барабане, один отцу, другой сыну, на случай встречи с Минималист Хиллкоат дает расслышать то самое, слабое, дыхание испуганных друг за друга людей и включает Шарлиз Терон в инструкцию по выживанию доброты в погибшей цивилизации. Она — красота, и она спасет мир этих двоих на засыпанной пеплом земле.

В рамках своих голливудских спасательных экспедиций Шарлиз Терон находится в постоянном поиске социально-ответственных ролей яркой гуманистической направленности. В «Последнем лице» Шона Пенна она играет социального работника в Африке. Ее не разрывает между образом серийной убийцы или женщины-шахтера в «Северной стране» и ролями неземных красавиц в сентиментальных голливудских мелодрамах. Она всегда в точке равновесия. Недаром Нельсон Мандела жал ей руку.

Вероника Хлебникова
