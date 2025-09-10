Убийство на вечеринке напротив: 5 лучших комедийных детективов

«Убийства в одном здании» возвращаются уже с пятым сезоном. Троица сыщиков-подкастеров — Чарльз (Стив Мартин), Оливер (Мартин Шорт) и Мейбл (Селена Гомес) — вновь столкнется с миром преступности: им предстоит расследовать смерть вахтера Лестера (Тедди Колука), тело которого было найдено в финале прошлого сезона, а также попытаться найти пропавшего супруга Софии Каччимелио (Теа Леони), которая обратилась к героям за помощью. 9 сентября вышли первые три эпизода, а скоротать ожидание следующих можно за просмотром пяти комедийно-детективных шоу из нашей подборки — в том числе и прошлыми сезонами «Убийств».
Вечер встречи выпускников – пожалуй, лучший сеттинг для детективного жанра (странно, что в этом контексте в кино им особо не пользовались). Спустя 15 лет после окончания школы собираются бывшие одноклассники, по большей части, кстати, вполне успешные люди, не лишившиеся, впрочем, школьных комплексов, обид и надежд. Бывший ботан Аник (Сэм Ричардсон) надеется наконец завоевать сердце Зои (Зои Чао), которая как раз развелась с мужем, тоже участником встречи выпускников, туповатым мужланом Бреттом (Айк Баринхолц). Анику всяческую поддержку готов оказать его друг Яспер (Бен Шварц), амбассадор системы «умных домов», все еще мечтающий стать музыкантом. Когда-то они вместе с одноклассником Ксавье (Дэйв Франко) выступали дуэтом «Лупи момент», только вот спустя годы Ксавье стал популярным исполнителем, чье имя не сходит с таблоидов, а Яспер – неудачником, пусть и прекрасно разбирающимся в технике.
Есть среди бывших одноклассников и сразу две беременные Дженнифер (Тия Сиркар и Айден Майэри), и активный друг-прилипала Уолт (Джэми Деметриу), и отчаявшаяся алкоголичка Челси (Илана Глейзер), и просто вечно всем недовольная Индиго (Женевьева Энджелсон). У каждого, пришедшего на этот вечер, есть свои цели, и задачи. Возможно, были они и у Ксавье, прилетевшем, как волшебник, на встречу на личном вертолете, только вот мероприятие, плавно перешедшее в вечеринку в его роскошном особняке, заканчивается смертью. Как выясняет приехавшая на место преступления детектив Даннер (Тиффани Хэддиш), Ксавье убили. И, очевидно, сделал это кто-то из «любимых» одноклассников. Пока новость о смерти знаменитого музыканта не раструбили все газеты, а дело не передали детективу покруче, Даннер нужно выяснить, кто же из присутствующих на вечеринке желал Ксавье смерти. Ответ не порадует – кажется, все.
«Вечеринка» выходит далеко за рамки классического герметичного детектива и изобилует не только флэшбеками, но и разнообразием жанров. Каждая серия – по сути допрос того или иного свидетеля (он же подозреваемый), но решенный в разных стилистиках. Детектив Даннер однообразно скептична и рациональна, а вот ее интервьируемые – люди талантливые, способные дать показания хоть в формате милого ромкома, хоть мюзикла, хоть боевика. Причем, как свойственно жанру детективному, каждая новая деталь лишь запутывает следствие, а дворецкого, которого по традиции нужно было бы подозревать в причастности к преступлению, у Ксавье, к сожалению или к счастью, не было. Только «умный дом» и не самые умные одноклассники.
Пародийный триллер Netflix, по трейлеру отчего-то выглядевший фильмом, а на деле оказавшийся сериалом на восемь эпизодов, уже одним названием иронизирует над популярным как в литературе, так и в кино поджанром – историями о доморощенных детективах, коими становятся скучающие одинокие и обязательно травмированные женщины с легкой алкогольной зависимостью. «Девушка в поезде» с Эмили Блант, «Женщина в окне» с Эми Адамс основаны на одноименных романах – к слову, в новом фильме к этим реальным книгам добавляются несуществующие, так как героиня сперва читает «Девушку на том берегу озера», а потом и «Девушку на борту» (судя по открытому финалу, можно робко ждать и таких «экранизаций»).
Сюжет «Женщины в доме напротив» начинается с того, что Анна (Кристен Белл), три года назад потерявшая дочь в абсурднейшем несчастном случае и расставшаяся из-за этого с мужем, наблюдает в окно за тем, как в соседний дом заезжает отец-одиночка с маленькой дочерью. Симпатичный мужчина заслуживает внимания и куриной запеканки, которую женщине, впрочем, удается донести через дорогу не с первого раза – солнечная погода то и дело сменяется внезапный ненастьем, а Анна после трагедии (не без причины, конечно) страдает омброфобией, то есть боязнью дождя. С соседом, вроде, завязывается дружба, сулящая нечто большее, однако красное вино, которое женщина глушит бокалами размером с бутылку, запивая антидепрессанты, играет против нее – Анне, например, то и дело является умершая дочь, поэтому, когда она видит в окне напротив кровавое убийство, то и сама, вслед за полицейскими и друзьями, начинает сомневаться в том, что ей не померещилось.
фото: "Женщина в доме напротив девушки в окне"
Режиссер Майкл Леманн не превращает «Женщину в доме напротив девушки в окне» в абсолютный фарс, сохраняя основную детективную линию. Однако то и дело в повествование вклиниваются шутки, основанные на клише, и прочие юмористические эпизоды: от череды нелепых смертей на ровном месте до повторяющихся гэгов с запеканкой, вином, дождем. Обязательно присутствуют обеспокоенная подружка, терапевт на телефоне, странный разнорабочий, недоверчивые полицейские, а действие разворачивается в большом пустом доме со скрипучим чердаком, по которому все время кто-то ходит. Венчает все это комичная, но логичная в контексте всего происходящего развязка – по всем утрированным канонам детективов про женщину где-то там, которая не бросит ни пить, ни расследовать, даже если жизнь наладится.
«Женщина в доме напротив девушки в окне». Трейлер №2
Хит стриминг-сервиса Hulu придуман создателем «Лохматого спецназа» Джоном Хоффманом и артистом Стивом Мартином, тем самым инспектором Клюзо из «Розовой пантеры», который долго не появлялся в главных ролях. В сериале Hulu Мартин, кстати, иронизирует над своей карьерой – играет актера, которого узнают на улице случайные прохожие с репликой «А, вы же тот самый», но не могут даже вспомнить название фильма. От лоска прошлой карьеры герою Мартина – мистеру Чарльзу-Хейдену Сэвиджу – осталась квартира в фешенебельном ЖК «Аркония», расположенном в престижном Верхнем Вест-Сайде. Однажды в лифте Сэвидж встречается не только со своим давним соседом Оливером Патнэмом (Мартин Шорт), отметившимся в далеком прошлом парой бродвейских постановок, а сейчас едва сводящим концы с концами, молоденькой Мэйбл (Селена Гомес), которая, как выясняется, лишь приглядывает за роскошной квартирой своей тети, и совершенно не обращающим внимания на соседей Тимом Коно (Джулиан Сихи). Буквально через час после этой поездки в лифте в «Арконии» срабатывает сигнал пожарной тревоги, и все здание эвакуируется. Троица из лифта оказывается в соседнем кафе, а Тима Коно находят мертвым в собственной квартире. Копы уверены, что это самоубийство, но Сэвидж, Патнэм и Мэйбл – поклонники криминальных подкастов – считают, что все не так просто, как кажется на первый взгляд.
фото: "Убийства в одном здании"
«Убийства в одном здании» поначалу отчаянно пародируют именно комедию про неудачников, для которых в кои-то веки появилось хоть какое-то дело, однако постепенно сериал превращается в действительно недурной классический детектив, где в финале каждого эпизода появляются новые подозреваемые, а сами главные герои обрастают тайнами, очевидно, играющими существенную роль в раскрытии преступления. Авторы при этом не забывают про иронию, спасающую не только собственно детективный сюжет, но и социальный подтекст – все-таки не зря основное действие происходит в высотке в Верхнем Вест-Сайде. И держат интригу, кстати, до финальной серии, что нечасто бывает даже в случае с «серьезными» детективными сериалами. Справляется шоу с амбициями настолько здорово, что дожило уже до пятого сезона — и, кажется, не собирается сбавлять обороты.
«Убийства в одном здании». Трейлер на английском языке
Американец Райан Джонсон, пришедший из независимого кино к большому коммерческому, вроде «Петли времени» и «Последних джедаев», собственного режиссерского пика достиг комедийным детективом «Достать ножи», который не столько пародирует жанр (хотя и не без этого), сколько использует его в качестве фона для ни много ни мало злободневного политического высказывания. Впрочем, история в духе романов Агаты Кристи нисколько не страдает и не уступает классическим экранизациям новелл про Пуаро или мисс Марпл. Местом действия по всем канонам становится старинный особняк, в котором на празднование юбилея известного автора детективов (его играет Кристофер Пламмер) собираются его родственнички. После ужина, уже весьма напряженного, гости и обитатели дома расходятся спать – чтобы проснуться от ужасающего известия. Старик-хозяин найден у себя в комнате с перерезанным горлом. Предположительно это самоубийство, но расследования не избежать – к копам, ведущим дело, присоединяется анонимно нанятый кем-то сыщик-одиночка в исполнении Дэниела Крейга.
фото: "Достать ножи"
На экране – парад известных актеров и типажей, наделенных узнаваемыми пороками и метафорично делящих шкуру убитого кем-то «медведя». Впрочем, есть и хорошее в лице сиделки-иммигрантки (Ана де Армас) с аллергией на ложь (от вранья ее в прямом смысле тошнит) – она-то и становится своего рода напарницей детектива в исполнении Крейга, помогающей вывести на чистую воду лицемерных богачей и их сомнительные, хоть и прикрытые зачастую благими порывами, намерения. Классический по своей форме герметичный детектив выглядит при всех этих вводных куда динамичнее привычных образцов жанра, здесь много говорят, но и много чего делают, а само пространство устроено и декорировано так замысловато, что просто рассматривать его отдельное удовольствие. Вроде как устаревший формат оборачивается отличной рамкой для кино, в котором уживаются ирония, интрига и месседж на злобу дня.
И напоследок фильм, благодаря успеху которого и случился ренессанс комедийных детективов, хотя промо про комедию с Адамом Сандлером и Дженнифер Энистон в духе Агаты Кристи воспринималось крайне скептично. Сандлер и Энистон здесь играют семейную пару Ника и Одри. Он – полицейский, она – парикмахер и фанат детективных романов. Простая и, вроде как, счастливая американская семья. Если бы Ник, на работе звезд с неба не хватающий, все время не обманывал жену ни о своем профессиональном статусе, ни о так давно планируемом европейском отпуске. Одри с упорством отчаянной домохозяйки берет всё в свои руки, и вот они уже летят во Францию и обрастают европейскими друзьями-попутчиками, один из которых приглашает семейство присоединиться к празднованию помолвки дяди, которое пройдет на большой яхте. Но от праздника до преступления, как известно всем поклонникам детективов, один шаг.
Из всех приведенных выше примеров «Загадочное убийство», конечно, отличает самая большая пародийность. Явно имея в виду «Убийство в Восточном экспрессе» Кристи и, в частности, его последнюю – суперсерьезную — экранизациюКеннета Браны, Сэндлер и Энистон, два артиста выдающегося комического амплуа, с удовольствием отыгрывают загадочную трагедию и стремительную комедию. За их многочисленными реакциями наблюдать гораздо интереснее, чем за собственно детективной интригой, которая в какой-то момент сдается под напором классической комедии о путешествии американцев в Европу. Что тоже, конечно, тот еще квест. Тем не менее Netflix уже готовит сиквел «Загадочного убийства». Сюжет пока держится в тайне, но мы же помним, что героям Энистон и Сэндлера «Интерпол» подарил билеты на реальный «Восточный экспресс».
обсуждение >>