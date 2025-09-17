Не все герои носят плащи: мало кто знает, что эти фильмы сняты по комиксам

В российский прокат выходит фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» — экранизация графического романа о месте каждого в истории. Вспоминаем другие культовые и популярные фильмы, основанные на комиксах, хотя многие об этом даже не подозревают.
Земля будущего — место безрадостное: из-за экологической катастрофы она почти целиком покрыта густыми лесами, полными ядовитых спор, плюс на свободе разгуливают опасные насекомоподобные существа. Люди вынуждены ютиться на небольших клочках земли, отвоеванных у природы, и Долина ветров — как раз одно из таких. Государством управляет принцесса Навсикая, которой вот-вот предстоит столкнуться с воинственными соседями: в безумной попытке захватить всё, что видят, те готовы создать оружие, способное окончательно уничтожить планету.
Хаяо Миядзаки
известен в первую очередь как аниматор, однако ранее он немало времени посвятил и манге. «Навсикая» начиналась именно в бумажном варианте, как и другое культовое аниме — «Акира
». Оба фильма вышли до того, как был закончен первоисточник, и детали в двух версиях сильно отличаются. Как и концовки: «Навсикаей» Миядзаки всегда был недоволен и в манге сильно переписал финал.
Эрик Дрейвен (Брэндон Ли
) — яркий музыкант, которому очень не повезло: в ночь на Хэллоуин, накануне свадьбы, банда отморозков убивает его вместе с невестой Шелли (Софиа Шинас
) ради забавы. Спустя год он не без помощи сверхъестественных сил восстает из мертвых с единственной целью — отомстить тем, кто уничтожил его будущее.
Последний фильм Брэндона Ли — экранизация одноименного комикса Джеймса О’Барра
. На создание терапевтического во многом произведения его натолкнула гибель девушки от рук пьяного водителя. Изначально нишевое кино стало культовым стараниями Алекса Пройаса
, позднее снявшего «Темный город
» и «Я, робот
». На съемках Ли, увы, скончался из-за нелепой случайности: реквизиторы не проверили пистолет, где застрял боевой патрон, который вытолкнуло холостым, что и привело к смертельному ранению. Дублером актера (в том числе в пересъемках этой сцены) выступал Чад Стахелски
.
Агент Джей (Уилл Смит
) — новичок секретной организации «Люди в черном», которая занимается контролем активности пришельцев на Земле. Сотрудники бюро отслеживают, чтобы инопланетяне незаметно сливались с окружающими и не слишком дебоширили. Очередное дело Джея и его напарника-ветерана Кея (Томми Ли Джонс
) оборачивается более глобальной проблемой, чем межзвездная нелегальная иммиграция.
Оригинальный комикс Лоуэлла Каннингема
и Сэнди Карратерса
мало известен широкой публике. Это своего рода исследование городского мифа о тайных агентах, занимающихся паранормальными явлениями: в отличие от фильма, здесь фигурировали в том числе мутанты, зомби, демоны, вампиры и другая нечисть. В версии Барри Зонненфельда
тон стал более легким, а повествование менее размазанным, что во многом и позволило фильму стать культовым, затмив первоисточник.
Ребекка (Скарлетт Йоханссон
) и Энид (Тора Бёрч
) недавно закончили школу и теперь стоят на перепутье. Девушки не хотят учиться дальше: изначальный план был в том, чтобы найти работу и жить вместе, но Энид охватывает экзистенциальный кризис. Пытаясь разобраться в собственных чувствах, девушки встречают коллекционера винила Сеймура (Стив Бушеми
), который несколько скрашивает их будни, состоящие преимущественно из обсуждения странностей окружающих людей.
Культовый андеграундный художник Дэниел Клоуз
выпускал «Призрачный мир» в собственном сборнике Eightball, а позже, когда за его экранизацию взялся Терри Цвигофф
, выступил и соавтором сценария. Фильму удалось сохранить фирменный черный юмор первоисточника, хотя градус абсурда и безнадеги несколько снизился — во многом при сглаживании совсем уж острых углов в историях отдельных второстепенных персонажей.
1931 год, Рок-Айленд, штат Иллинойс. Выросший сиротой Майкл Салливан (Том Хэнкс
) работает на влиятельного мафиози Джона Руни (Пол Ньюман
), который воспитал его как сына. Биологический отпрыск криминального босса Коннор (Дэниел Крейг
) завидует такому расположению отца и при удобном случае превращает жизнь вассала в ад. Потеряв жену Энни (Дженнифер Джейсон Ли
) и старшего ребенка, Салливан отправляется в бега с младшим сыном.
Вслед за успехом «Красоты по-американски»
театральный режиссер Сэм Мендес
взялся за экранизацию комикса Макса Аллана Коллинза
и Ричарда Пирса Рейнера
. В стильном гангстерском фильме есть всё, за что зрителям так полюбился этот жанр: величественное ретро, дыхание фатума, глубокие тени нуара и отличный ансамбль (в роли опасного киллера — хладнокровный Джуд Лоу
).
Том Столл (Вигго Мортенсен
) — дружелюбный владелец семейной закусочной, пользующейся популярностью у жителей городка Миллбрук, штат Индиана. Когда он неожиданно обезвреживает двух бандитов, пытавшихся хозяйничать в его кафе, то становится героем новостей, что привлекает внимание ирландской мафии из Филадельфии. Оттуда приезжает человек со шрамами по имени Карл (Эд Харрис
), который якобы хорошо знает Тома и его криминальное прошлое.
Первая и пока единственная экранизация комикса в карьере монарха боди-хоррора Дэвида Кроненберга
. В его руках посредственный черно-белый боевик Джона Вагнера
и Винса Лока
превратился в исследование неустанно множащегося насилия. В оригинале вся вторая половина была посвящена жестоким выходкам протагониста в молодости, канадец же эту банальность пресек на корню, сохраняя неопределенность как можно дольше. Ответ на вопрос, можно ли убежать от прошлого (даже если у него лицо Уильяма Херта
), Кроненберг также оставил на усмотрение зрителей.
17 лет назад случилась катастрофа, приведшая к глобальному похолоданию. Весь мир погребен под толщей снега и льда, а выжившие остались разве что в огромном поезде, без остановки мчащемся по трансевразийской магистрали. В составе предусмотрена строгая иерархия: в голове живут богатые, а в хвостовых вагонах ютятся бедняки, чьи условия жизни просто чудовищны. Среди них оказываются Кёртис (Крис Эванс
) и Эдгар (Джейми Белл
), которые решают поднять бунт против жестокой системы.
Когда-то южнокорейский режиссер Пон Джун Хо
порекомендовал коллеге прочитать мангу
«Олдбой» — и так появился легендарный фильм Пак Чхан Ука
. Годы спустя сам он взялся за французский комикс Жака Лоба
и Жан-Марка Рошетта
, создав удивительный проект с интернациональным кастингом (компанию Эвансу и Беллу в поездке составили Сон Кан Хо
, Тильда Суинтон
и Влад Иванов
). Фильм сильно отличается от оригинала и зачастую считается едва ли не самым зрительским в карьере Пона (вероятно, после «Паразитов
»).
Пара на грани развода, Гай (Гаэль Гарсия Берналь
) и Приска (Вики Крипс
), решает провести с детьми последний совместный отпуск, прежде чем огорошить неприятным известием. Поездка на тропический курорт оборачивается не только знакомством с еще несколькими семьями, но и настоящей мистикой: все гости побережья начинают стремительно взрослеть, дряхлеть и умирать.
Взявшись за графическую притчу Пьера Оскара Леви
и Фредерика Петерса
«Замок из песка», мастер неожиданных поворотов М. Найт Шьямалан
не удержался от шокирующих пояснений и в этот раз. Там, где швейцарские комиксисты размышляли о безжалостном течение времени, режиссер всё свел к злободневной теории заговора с критикой фармкомпаний. Зато на одном пляже собрались Берналь, Крипс, Руфус Сьюэлл
, Кен Люн
, Никки Амука-Бёрд
, Эбби Ли
, Аарон Пьер
, Алекс Вулф
, Томасин Маккензи
и Элайза Сканлен
.
На заре XX века в Нью-Джерси строится обычный дом, где друг за другом будут жить семейства Хартер, Бикман , Янг и Харрис. Их жизнь будет течь (не)торопливо, подвергаясь драматическим вспышкам и маленьким радостям, а потом здание опустеет.
Пересказ нового фильма Роберта Земекиса
дело неблагодарное, ведь это история одного места: с древнейших времен, когда еще не было ни Нью-Джерси, ни Новой Англии, а по этой земле бродили динозавры, до XXI века. Стремительный полет времени показан с одного ракурса — будто камерой слежения вечности, перед которой пройдут и ящеры, и коренные американцы, и Бенджамин Франклин, и их потомки. «Тогда. Сейчас. Потом» вдохновлен экспериментальным комиксом Ричарда Макгуайра
«Здесь», где эпохи не сменяли друг друга, а существовали практически одновременно: в соседних окнах мелькали динозавры, бизоны, пионеры и обыватели разных веков, а также жители далекого будущего. Такую магию хронотопа передать можно только в графическом варианте, что и доказал десять лет назад художник, но Земекис отважился повторить фокус — с новыми технологиями и старым добрым тандемом Тома Хэнкса
и Робин Райт
(они сыграли чету Янг).
