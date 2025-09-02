Смотреть онлайн: «Олдскул», «Лихие» и «Медленные лошади»

Самые ожидаемые интернет-релизы сентября по версии Кино-Театр.Ру
«Виноград» (1 сезон)
Премьера: 1 сентября
Платформа: KION
«Виноград»
Лето уже кончилось, а эхо фестиваля «Пилот» все также слышится в российских онлайн-кинотеатрах. На смотре в Иванове мы уже успели увидеть первую серию «Винограда» — авантюрной мелодрамы, совместившей неожиданно модную тему российского виноделия с вечным образом Павла Прилучного
. В сериале Владимира Щеголькова
народный мажор России играет топ-менеджера Егора Антонова, похоронившего свою карьеру и вынужденного бежать из столицы в провинцию. Для разнообразия, не на мрачные окраины родного среднерусского ПГТ, а во вполне благополучную и жизнерадостную Анапу. Здесь у Антонова есть собственность в виде сотни гектар убыточных виноградников.
Доступная метафора о вине (как алкогольном напитке) и вине (как угрызении совести) — в «Винограде» циничному герою Прилучного предстоит пройти процесс нравственной перековки в стиле скряги Эбенизера Скруджа: поправить запущенное хозяйство, заново научиться нормально относиться к людям, а заодно и заслужить прощение супруги (Софья Синицына
) и ее влиятельного папы (Сергей Газаров
). В любое другое время «Виноград» показался бы чрезмерно наивным трюизмом, но осенью такие простоватые сериалы обретают определенную суперсилу транслировать летнюю праздность и ностальгию по отпуску.
С вином виноватый. Рецензия на сериал «Виноград»
«Крутая перемена» (2 сезон)
Премьера: 1 сентября
Платформа: Кинопоиск, Иви
«Крутая перемена-2»
В первом сезоне «Крутой перемены» молодой учитель русского языка и литературы Андрей Ларионов (Никита Ефремов
) учил детей и заключенных на местной зоне понимать Достоевского — на эту работу он попал не от хорошей жизни, но все равно проникся мессианством преподавательской деятельности. В продолжении сериала Карена Оганесяна
хождение Ларионова «в народ» станет еще более экзотичным благодаря новым локациям. Следуя новейшей моде российского сериалостроения, «Крутая перемена» избирает съемочной площадкой для новой истории солнечный Узбекистан — в нем, благо, тоже есть русскоязычные школы и вообще «там то же, что у нас». То есть, хватает проблем в сфере образования.
Столкнуться с узбекской спецификой герою Ефремова придется по-полной: новая школа построена только на словах, ее ушлый директор (Иван Добронравов
) так и норовит всучить коллеге из России взятку. Местные учителя, кажется, тоже не горят желанием перенимать новые образовательные нормы: ведь «Восток — дело тонкое», и просто так навязать здесь свои правила не выйдет. «Крутая перемена» своим ближневосточным вояжем убивает сразу двух зайцев: поднимает проблемы русских школ (их, к сожалению, с каждым годом становится все меньше), а также находит в Узбекистане отражение и наших собственных системных ошибок. Лишь на бумаге построенные школы — это ведь не только в Бухаре случается…
Снова в школу (или в тюрьму). Обзор первого сезона «Крутой перемены»
«Олдскул» (1 сезон)
Премьера: 1 сентября
Платформа: Premier, START
«Олдскул»
Еще один сериал с фестиваля «Пилот», наглядно демонстрирующий прописную истину — большой артист может спасти даже самый неказистый сценарий. «Олдскул» до обидного прост: это обычный производственный ситком с элементами мокьюментари (хотелось бы сказать, что он похож на «Офис
», но больше все-таки на ТНТ-шный «ЧОП
») об учительнице «старой закалки», которая начинает работать с молодыми и изнеженными детишками из элитной школы. Непуганное «поколение Альфа» внезапно сталкивается с концентрированно советским типом преподавания и ожидаемо оказывается в шоке. Да и сама учительница Мария Павловна (Мария Аронова
) не готова к встрече с непуганными недорослями — они не терпят педагогических затрещин, открыто отстаивают свои права и, вот уж новость, невосприимчивы к авторитетам.
«Олдскул» крайне прост с точки зрения задумки и реализации, но бенефис Марии Ароновой — это подлинное искусство. Прекрасная комедийная работа, в которой стереотипы об училках сталкиваются с весьма драматичными иллюстрациями конфликта поколений. В качестве приятного бонуса — забавные роли Ефима Шифрина
, Григория Дудника
, Таисьи Калининой
и Дэниела Барнса
.
Достаем двойные листочки. 5 сериалов ео Дню знаний
«Бивис и Батт-Хед» / Beavis and Butt-Head (3 сезон)
Премьера: 3 сентября
Платформа: Paramount+
«Пепси, пейджер, MTV» снова в деле. Вот уже три года телеканал Comedy Central и стриминг Paramount+ одаривают миллениалов новыми приключениями Бивиса и Батт-Хеда — культовых придурков, выдуманных замечательным сценаристом Майком Джаджем
(он же придумал «Царя горы
» и пророческую «Идиократию
»). Подростки из техасского захолустья никогда не блистали умом и сообразительностью, но зато отлично передавали бунтарский дух и совершенно отлетевшее чувство вседозволенности. Что приятно удивляет, перезапуск мультсериала в куда более пуританских двадцатых своего фирменного стиля не потерял и все также стабильно радует специфическим юмором.
Главная фишка новых приключений Баклана и Пельменя (спасибо за эти прозвища культовой российской озвучке Сергея Чонишвили
) как раз в том, что они изменений в мире как будто бы вообще не заметили: по сюжету в 1998 году Бивис и Батт-Хед случайно провалились в черную дыру, поэтому в новое тысячелетие они перенеслись все такими же молодыми, злыми и непроходимо глупыми. Мир вокруг них уже давно живет не по правилам MTV, а по заветам TikTok, но это нисколько героев не смущает. Сериал о культовом дуэте — самая настоящая машина времени, телепортирующая зрителя в другую эпоху, подальше от псевдоинтеллектуальной зауми «Рика и Морти
» и всепоглощающего уныния «Коня БоДжека
».
Приятный голос в голове. За что мы любим Сергея Чонишвили
«Москва слезам не верит. Все только начинается» (1 сезон)
Премьера: 4 сентября
Платформа: Wink
«Москва слезам не верит. Все только начинается»
Три провинциальные девушки с кардинально разными взглядами на жизнь приезжают в Москву начала нулевых — «ту самую», еще лужковскую столицу, тонущую в рекламе и вязком розовом гламуре. Ксюша (Тина Стойилкович
) сбежала сюда от жестокого мужа-абьюзера, Оля (Мария Камова
) — за профессиональными перспективами, а взбалмошная Маша (Анастасия Талызина
) — в поисках богатого жениха, который, по заветам песни группы «Комбинация», увезет ее в вожделенную заграницу. Но Москва, даром, что лучший город Земли, просто так счастье не раздает — иногда его придется ждать очень долго.
Сериал Жоры Крыжовникова
не претендует на роль дотошного ремейка оскароносной ленты Владимира Меньшова
. Оригинальный фильм 1979 года скорее послужил отправной точкой для концепции нового сериала, но история будет во многом отличаться. Некоторые сюжетные арки перекликаются с оригинальным сценарием Валентина Черных
«Дважды солгавшая» (перед съемками Меньшов внес в него более сорока правок), другие написаны с нуля, чтобы история соответствовала духу времени. На экране рябит от звезд: Иван Янковский
, Милош Бикович
, Рузиль Минекаев
, Федор Бондарчук
, Антон Васильев
в роли Жоры-Гоги-Гоши… Кажется, легче перечислить тех, кто в проекте от создателей «Слова пацана
» не снимается. «Москва слезам не верит. Все только начинается» метит на роль главного сериала сентября, который не только собрал в одном месте топовых артистов (чтобы заставить их петь и танцевать — мюзикл все-таки), но и объявляет о долгожданном завершении цикла ностальгии по девяностым. Новая мода — пышные, жизнерадостные нулевые в стиле «капром».
Самые ожидаемые сериалы сезона. Исследование Кино-Театр.Ру
«Лихие» (2 сезон)
Премьера: 11 сентября
Платформа: Okko, START
«Лихие. Глава 2»
Еще один сериал, объявивший о намерении закрыть тему девяностых — по словам генерального продюссера Okko Гавриила Гордеева
, после кровавого турбореализма Юрия Быкова
романтизировать эту эпоху уже никто не захочет. Первый сезон сериала уже показал это наглядно: эпос о семейном подряде киллеров Павла Лиховцева (Артем Быстров
) и его сына Евгения (в разных возрастных состояниях его играют Савелий Кудряшов
, Егор Кенжаметов
и Евгений Ткачук
) никого не оставил равнодушным. Фанатам беспросветной хтони — ее передачу Быков освоил давно и мастерски — здесь подлинное раздолье, для остальных «Лихие» грозят показаться раздражающим каталогом самых гадких клише о «стране рабов, стране господ».
И все же ценность «Лихих» не только в чрезвычайной жестокости, но и в оформлении еще одной «бандитской» точки на карте России. Отечественные фильмы и сериалы традиционно ищут криминальную столицу в Санкт-Петербурге и Москве, иногда осмеливаются показать девяностые в Нижнем Новгороде или Екатеринбурге. Быковская территория зла — Дальний Восток, где в девяностых верховодила ужасающая ОПГ «Общак», именно ее заказы и выполняют Лиховцевы. Тем, кому не хватит художественной интерпретации хроники самой отмороженной банды страны, Okko готовит контрольный выстрел в виде документального фильма.
Это — папа, это — я, это — ОПГ моя. Обзор первого сезона «Лихих»
«Утреннее шоу» / The Morning Show (4 сезон)
Премьера: 17 сентября
Платформа: Apple TV+
«Утреннее шоу». 4 сезон. Трейлер на английском языке
Самый популярный сериал о трудной жизни журналистов в эпоху постправды возвращается с четвертым сезоном. Раньше ведущие популярной новостной программы Алекс Леви (Дженнифер Энистон
) и Брэдли Джексон (Риз Уизерспун
) пытались сохранить себя в эпоху массовых медиавойн, пандемии коронавируса и умирания классического телевидения. Теперь же команде «Утреннего шоу» предстоит столкнуться с самым страшным врагом всех современных средств массовой информации — бурно развивающимся искусственным интеллектом. Кроме уже знакомых героев в четвертом сезоне каст пополнят Марион Котийяр
, Джереми Айронс
и Бойд Холбрук
. Последнему в сюжете уготована роль идеологического врага «Утреннего шоу» — подскастера и представителя «новых медиа», с которым классические медийщики явно будут на ножах.
Война народная. Обзор сериала «Утреннее шоу»
«Медленные лошади» / Slow Horses (5 сезон)
Премьера: 24 сентября
Платформа: Apple TV+
Уже пятый сезон подряд агенты «Слау Хауса» — спецотдела британской контрразведки для проштрафившихся сотрудников — пытаются доказать, что хоть чего-то стоят. Тщетно, их подвиги, кажется, никого не трогают. Даже непосредственный начальник, сварливый и пахучий старикашка Джексон Лэмб (Гэри Олдман
), все также относится к ним как к бесполезному сброду, несмотря на все совершенные подвиги. Ужасная несправедливость, которая впрочем и делает «Медленных лошадей» такими интересными — ведь страну в сериале на основе книг Мика Геррона спасают не Джеймсы Бонды, а патентованные неудачники. В этот раз им предстоит столкнуться с очень странными делами, происходящими в Лондоне. Косвенно с ними оказываются связаны идеологи Брекзита, колумнисты популярных изданий и хакер «Слау Хауса» Родди Хо, у которого неожиданно появилась подружка. Последнее — особенно подозрительно.
Продолжение «Медленных лошадей» снимают на основе книги «Лондонские правила» — критики называют ее самой хулиганской из корпуса текстов о «Слау Хаусе». В первую очередь, потому что Геррон в ней открыто издевается над каноном классического шпионского детектива, пародируя прозу Грэма Грина и Джона Ле Карре. Интеллигентные приключения агента Смайли (Олдман играл его в тягучем триллере «Шпион, выйди вон!
») оказываются вывернуты наизнанку, когда за спасение английской государственности берется безнадежно неприятный агент Лэмб — он мало того, что в этой книге страдает особенно звучным метеоризмом, так еще и позволяет себе откровенно неполиткорректные шутки в адрес нацменьшинств. Интересно, как с таким злым материалом будут работать создатели сериала — ведь в этот раз хамоватость начальника «Слау Хауса» не только милая черта характера, но и довольно важная часть авторского комментария о текущей ситуации в английском обществе.
Шпион вышел вон. Обзор сериала «Медленные лошади»
«Дом Гиннесса» / House of Guinness (1 сезон)
Премьера: 25 сентября
Платформа: Netflix
Для тех, кому не нравится тренд на «винные» сериалы, «Дом Гиннеса» станет настоящей отдушиной — в центре сюжета нового проекта Стивена Найта
(«Острые козырьки
») оказывается семья ирландских пивоваров, подарившая миру легендарный стаут. Вторая половина XIX века, после смерти главного идеолога компании Бенджамина Гиннесса семейный бизнес должен перейти в управление одному из его наследников. Пока братья и сестра Гиннес решают имущественные споры, на улицах Дублина вершится история. Что и следует ожидать от создателя саги о Томе Шелби, «Дом Гиннеса» явно будет далек от каноничных драм про дележку папиной компании. Это ирландский сериал о культовом национальном напитке и очень трудном для Ирландии времени. Историческую драму о пиве и вокруг него поставили Том Шенкленд («Карточный домик
») и Муния Аки («Ночные вызовы
»). В касте сплошь люди с непрошибаемым британским акцентом: Энтони Бойл
, Луис Патридж
и Джеймс Нортон
.
«Берлинская жара» (1 сезон)
Премьера: в сентябре
Платформа: Wink, Kion, Premier
«Берлинская жара»
Экранизация одноименного романа писателя Дмитрия Полякова-Катина о работе советской разведки в нацистском Берлине. 1943 год, агент Франс Хартман (Гела Месхи
) получает задание Москвы разобраться в научных изысканиях теоретика ядерной физики Вернера Гейзенберга (Кирилл Кяро
) — у СССР есть основания полагать, что он существенно продвинулся в разработке атомной бомбы. Пока разведчик в глубоком тылу подбирается к ученым, в Москве мобилизует работу лаборатория под руководством Игоря Курчатова (Даниил Страхов
). «Берлинская жара» — уже третий за последние годы сериал на тему оружия массового поражения (после «Бомбы
» и «Атома
»), на этот раз — с элементами шпионского триллера. По словам продюсера Дмитрия Пристанскова
, грядущий проект по своей форме будет близок к «Семнадцати мгновениям весны
». Уникальная возможность посмотреть на Андрея Мерзликина
и Алексея Филимонова
в ролях Генриха Гиммлера и Вальтера Шелленберга.
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Избранный» (1 сезон) — 1 сентября, Okko
«Газета» / The Paper (1 сезон) — 4 сентября, Peacock
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» / The Walking Dead: Daryl Dixon (3 сезон) — 7 сентября, AMC+
«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building (5 сезон) — 9 сентября, Hulu
«Барсукот. Очень зверский детектив» (2 сезон) — 11 сентября, Кинопоиск
«Футурама» / Futurama (10 сезон) — 15 сентября, Hulu
«Поколение "Ви"» / Gen V (2 сезон) — 17 сентября, Prime Video
«Король Талсы» / Tulsa King (3 сезон) — 21 сентября, Paramount+
«Одни дома» (1 сезон) — 23 сентября, Okko, START
«Алиса в Пограничье» / Alice in Borderland (3 сезон) — 25 сентября, Netflix
«Таргет» (1 сезон) — 25 сентября, START
