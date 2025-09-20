Скуф, самурай, конструктор: необычные Бэтмены в кино и анимации

В международном цифровом прокате можно увидеть мультфильм «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй», где знакомый сюжет о защитнике порядка в костюме летучей мыши перенесен в XVI век, времена покорения конкистадорами Мексики. Мы решили вспомнить еще несколько нетипичных образов Темного рыцаря, чья экранная жизнь насчитывает более 80 лет, из которых половину он не сходит с больших и малых экранов.
Дитя Великой депрессии, даже во многих смелых интерпретациях Брюс Уэйн остается героем индустриального ландшафта и сопутствующих проблем. Смелая идея отправить его в 2039 год принадлежит Брюсу Тимму
и Полу Дини
— создателям классического мультсериала «Бэтмен
» (1992-1995). Место Темного рыцаря в высокотехнологичном веке занимает старшеклассник Терри Макгиннес, который под руководством опытного Человека — летучей мыши осваивает борьбу с преступностью, когда вокруг небоскребы, а крутые гаджеты есть у каждого встречного. Четверть века спустя, кстати, Тимм в очередной раз переосмыслил Бэтмена — уже в более естественных для того декорациях: «Крестоносец в плаще» сталкивается с городской несправедливостью на фоне передряг 1940-х. Главный финт — взгляд на культовых персонажей через призму дайверсити — совсем не коснулся Брюса Уэйна, демонстративно оставленного в прежних рамках.
Поместить защитника Готэма в максимально непривычный антураж — древних Китая или Японии — богатая идея. С разницей в несколько лет она пришла в голову режиссеру Джин Ро, проживающему в США, и студии Kamikaze Douga
(«Коколорс
», «Страна песков
»). Первый сделал несколько короткометражных зарисовок о высокотехнологичных похождениях в олдскульном Шанхае. Вторая наняла режиссера «Токийского гуля
» и «Игры в прятки
» Сюхэя Мориту
, чтобы тот снял одну из наиболее сумасбродных историй в карьере защитника Готэма. Дело не только в сменившихся декорациях и заговоре Джокера, но и, например, безбашенной финальной битве: добро и зло сошлись в формате поединка исполинских передвижных домов (что? да!). Весной, кстати, вышел сиквел — «Бэтмена-ниндзя против Лиги якудза
».
Детство, отрочество и юность: «Готэм» (2014-2019) / «Бэтмен» (2022)
На фоне успеха кинокомиксов возросла и популярность историй становления: как Тони Старк оказался Железным человеком, Брюс Уэйн — Темным рыцарем, а улицы Готэма — продолжением сточных канав. Показать готический мегаполис во времена юности Бэтмена, когда тот еще не помышлял о пещерном (sic!) самоуправстве, решился Бруно Хеллер
— шоураннер «Рима
» и «Менталиста
». В центре внимания — готэмская полиция, а именно — детектив Джеймс Гордон (Бенджамин МакКензи
), на глазах которого и рождаются будущие мифы: Джокер (Камерон Монахэн
), Женщина-кошка (Камрен Бикондова
), Пингвин (Робин Лорд Тейлор
) и Темный рыцарь (Дэвид Мазуз
). Темного рыцаря на заре карьеры, к слову, играет и Роберт Паттинсон
в фильме Мэтта Ривза
: его Бэтмен еще такой неопытный, что постоянно садится в лужу, лажает с решением простейших шарад и дольше восстанавливается от физических травм. Все с чего-то начинается, конечно же.
Самый невозмутимый и нерасторопный Брюс Уэйн среди многочисленных кинематографических воплощений сыгран Беном Аффлеком
. Да, спаситель Готэма, но ни во что не верит и ни на что не надеется. Считает главной суперсилой — деньги, а еще не гонится за внешним шиком (хотя и скуфом его можно назвать по меркам только миллиардеров). Тем не менее его Темный рыцарь — одно из украшений той недолгой эпохи, когда Зак Снайдер
конструировал мрачную версию киновселенной DC. Думается, что сам Аффлек, как и его персонаж, вздохнули с облегчением, когда задачи спасения мира легли на плечи кого-то другого.
Стойкий пластмассовый солдатик: «Лего Фильм: Бэтмен» (2017)
Самое подробное издевательство над вселенной и иконографией Темного рыцаря, которое сочинил Крис МакКей
, тренировавший остроумие на «Робоцыпе
» и Сет Грэм-Смит
(«Гордость и предубеждение и зомби
», «Битлджус 2
»). В их версии не только ёрнически цитируются экранные появления Тёмного рыцаря («Бэтмен против Супермена», трилогия Нолана
, дилогия Тима Бертона
и сериал 1966 года
), но и в издевательском свете предстают отношения Бэтмена с Джокером и Робином. Корпорациям, разумеется, тоже достается: восемь лет назад такие заигрывания с публикой выглядели еще довольно свежо.
