Скуф, самурай, конструктор: необычные Бэтмены в кино и анимации

20 сентября
2025 год
20 сентября 2025
В международном цифровом прокате можно увидеть мультфильм «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй», где знакомый сюжет о защитнике порядка в костюме летучей мыши перенесен в XVI век, времена покорения конкистадорами Мексики. Мы решили вспомнить еще несколько нетипичных образов Темного рыцаря, чья экранная жизнь насчитывает более 80 лет, из которых половину он не сходит с больших и малых экранов.

Назад — или в будущее: «Бэтмен будущего» (1999-2001) / «Бэтмен: Крестоносец в плаще» (2024)


Скуф, самурай, конструктор: необычные Бэтмены в кино и анимации

Дитя Великой депрессии, даже во многих смелых интерпретациях Брюс Уэйн остается героем индустриального ландшафта и сопутствующих проблем. Смелая идея отправить его в 2039 год принадлежит Брюсу Тимму и Полу Дини — создателям классического мультсериала «Бэтмен» (1992-1995). Место Темного рыцаря в высокотехнологичном веке занимает старшеклассник Терри Макгиннес, который под руководством опытного Человека — летучей мыши осваивает борьбу с преступностью, когда вокруг небоскребы, а крутые гаджеты есть у каждого встречного. Четверть века спустя, кстати, Тимм в очередной раз переосмыслил Бэтмена — уже в более естественных для того декорациях: «Крестоносец в плаще» сталкивается с городской несправедливостью на фоне передряг 1940-х. Главный финт — взгляд на культовых персонажей через призму дайверсити — совсем не коснулся Брюса Уэйна, демонстративно оставленного в прежних рамках.

Читать Обзор сериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Путешествия на Восток: «Шанхайский Бэтмен» (2012) / «Бэтмен-ниндзя» (2018)


Скуф, самурай, конструктор: необычные Бэтмены в кино и анимации

Поместить защитника Готэма в максимально непривычный антураж — древних Китая или Японии — богатая идея. С разницей в несколько лет она пришла в голову режиссеру Джин Ро, проживающему в США, и студии Kamikaze DougaКоколорс», «Страна песков»). Первый сделал несколько короткометражных зарисовок о высокотехнологичных похождениях в олдскульном Шанхае. Вторая наняла режиссера «Токийского гуля» и «Игры в прятки» Сюхэя Мориту, чтобы тот снял одну из наиболее сумасбродных историй в карьере защитника Готэма. Дело не только в сменившихся декорациях и заговоре Джокера, но и, например, безбашенной финальной битве: добро и зло сошлись в формате поединка исполинских передвижных домов (что? да!). Весной, кстати, вышел сиквел — «Бэтмена-ниндзя против Лиги якудза».

Читать Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают

Детство, отрочество и юность: «Готэм» (2014-2019) / «Бэтмен» (2022)


Скуф, самурай, конструктор: необычные Бэтмены в кино и анимации

На фоне успеха кинокомиксов возросла и популярность историй становления: как Тони Старк оказался Железным человеком, Брюс Уэйн — Темным рыцарем, а улицы Готэма — продолжением сточных канав. Показать готический мегаполис во времена юности Бэтмена, когда тот еще не помышлял о пещерном (sic!) самоуправстве, решился Бруно Хеллер — шоураннер «Рима» и «Менталиста». В центре внимания — готэмская полиция, а именно — детектив Джеймс Гордон (Бенджамин МакКензи), на глазах которого и рождаются будущие мифы: Джокер (Камерон Монахэн), Женщина-кошка (Камрен Бикондова), Пингвин (Робин Лорд Тейлор) и Темный рыцарь (Дэвид Мазуз). Темного рыцаря на заре карьеры, к слову, играет и Роберт Паттинсон в фильме Мэтта Ривза: его Бэтмен еще такой неопытный, что постоянно садится в лужу, лажает с решением простейших шарад и дольше восстанавливается от физических травм. Все с чего-то начинается, конечно же.

Читать Откуда на Готэм готовилось нападение: рецензия на «Бэтмена»

Золото скуфов: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016) / «Лига справедливости» (2017)


Скуф, самурай, конструктор: необычные Бэтмены в кино и анимации

Самый невозмутимый и нерасторопный Брюс Уэйн среди многочисленных кинематографических воплощений сыгран Беном Аффлеком. Да, спаситель Готэма, но ни во что не верит и ни на что не надеется. Считает главной суперсилой — деньги, а еще не гонится за внешним шиком (хотя и скуфом его можно назвать по меркам только миллиардеров). Тем не менее его Темный рыцарь — одно из украшений той недолгой эпохи, когда Зак Снайдер конструировал мрачную версию киновселенной DC. Думается, что сам Аффлек, как и его персонаж, вздохнули с облегчением, когда задачи спасения мира легли на плечи кого-то другого.

Читать Как «Лига справедливости Зака Снайдера» добивает кинотеатры и старый порядок

Стойкий пластмассовый солдатик: «Лего Фильм: Бэтмен» (2017)


Скуф, самурай, конструктор: необычные Бэтмены в кино и анимации

Самое подробное издевательство над вселенной и иконографией Темного рыцаря, которое сочинил Крис МакКей, тренировавший остроумие на «Робоцыпе» и Сет Грэм-СмитГордость и предубеждение и зомби», «Битлджус 2»). В их версии не только ёрнически цитируются экранные появления Тёмного рыцаря («Бэтмен против Супермена», трилогия Нолана, дилогия Тима Бертона и сериал 1966 года), но и в издевательском свете предстают отношения Бэтмена с Джокером и Робином. Корпорациям, разумеется, тоже достается: восемь лет назад такие заигрывания с публикой выглядели еще довольно свежо.

Читать Большой переполох в маленьком Готэме: рецензия на «Лего Фильм: Бэтмен»

Алексей Филиппов
Waylander (Москва)   21.09.2025 - 03:30
Бэтмен-вампир ("Лига-справедливости : Боги и Монстры"). Явно навеян образом Майкла Морбиуса (у DC и Marvel это обычная история). читать далее>>
№ 10
Тульский парень   20.09.2025 - 16:41
Бетмэн не скуф)) Это больше о Бэтмене с 90-ых. Нынешний не понятно кто и кем работает и так далее. читать далее>>
№ 9
Киноман1985   22.03.2025 - 12:46
... Мне только анимация не очень. В фильмах люблю, особенно в стареньких, не перезапусках. Интересный образ богача в необычном городке, полном криминала. читать далее>>
№ 8
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 18:44
Сколько бы Бэтменов не создавали, ну не люблю я этого героя, сама не знаю почему. Лучше уж железный человек или Супермен)) читать далее>>
№ 7
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 16:36
... Точнее не "бредом", а Бэтмен просто-напросто превратился в какого-то школьника, который постоянно совершает ошибки и выглядит не как герой. читать далее>>
«Это птица?»: почему Супермен всегда остается актуальным
Броненосцы в потемках: «Коколорс» — (пост)апокалипсис как искусство
Тушите склеп: «Битлджус Битлджус» — готический капустник Тима Бёртона
Умереть не снять: фильмы Тима Бертона, которые мы никогда не увидим
Культовые мультсериалы 90-х, которые мы смотрели после уроков
