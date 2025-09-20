МиГи, боги и другой шум времени: Итоги питчинга иных в Фонде кино в 2025 году

15 августа 2025 года в Министерстве культуры Российской Федерации состоялась очная защита отечественных фильмов, производство которых осуществляется организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства. Всего на суд эспертного совета представили 64 проекта, из них 39 претендовали на первичную поддержку и 25 запрашивали дополнительное финансирование. Наконец стали известны итоги отбора, по результатам которого к получению поддержки было утверждено 39 национальных фильмов. Рассказываем о том, какие проекты получили деньги фонда, а каким было отказано.
Новые проекты, получившие финансирование
Александр Невский. Юный князь, продюсерский центр «Ленфильм»
Режиссер Михаил Расходников
Военно-патриотическое кино про становление Александра Невского. По сюжету 13-летний Саша встает на пути непобедимой армии железных рыцарей и вызывает на бой великого Магистра. По-другому пацан поступить не мог, «ведь на кону не только страх перед отцом и княжеский меч – его детская мечта, символ власти, на кону не только его признание, после стольких ошибок и неудач, несчастной любви и гибели брата, на кону нечто большее – жизни многих людей, его людей, за которых он готов отдать свою». Сценарий основан на историческом материале, специально для фильма были переведены уникальные летописи. В проекте обещают участие Ивана Охлобыстина и Тиля Швайгера, который сыграет рыцаря-тевтонца. Картиной студия «Ленфильм» надеется возродить жанр подросткового кино. Бюджет проекта составляет 429 миллионов рублей, у Фонда кино запрашивают 300. В такую же сумму «пока скромно» оценивают и кассовые сборы ленты.
Аты-баты, шли солдаты!, кинокомпания «ТЕМП»
Режиссер Владимир Машков
Создатели фильма «В списках не значился», включая Владимира Машкова, который здесь выступит в том числе режиссером, и артистов Театра Табакова, экранизируют другую известную повесть Бориса Васильева. История начинается в 1922 году в голодающем Поволжье, где мать отдает последний хлеб сыну, мечтая, чтобы он вырос сильным. Проходит 20 лет – и Святкин, став солдатом, в пекле Сталинградской битвы проявляет небывалое мужество, вступая в схватку с врагом и жертвуя собой. Спустя десятилетия его правнук Сергей, молодой курсант, узнает о подвиге предка и с помощью сайта «Бессмертного полка» организует встречу потомков героев. Их память оживает в рассказе о мужестве простых солдат, их краткосрочной дружбе, вере и боли потерь. Сценарий, который пишет Олег Антонов, соединяет фронтовые будни с современной драмой взросления, ставя вечные вопросы: кем мы стали и достойны ли тех, кто отдал за нас жизнь. Производственный бюджет – больше 1 млрд рублей, у Фонда кино запрашивают 200 млн рублей, в прокат фильм планируют выпустить 29 апреля 2027 года.
Вот придет СЛАВА…, продюсерский центр «Хорошо Продакшн», новый
Режиссер Владимир Хотиненко
Первый за несколько лет проект, который хочет лично поставить Владимир Хотиненко, расскажет о становлении оперной певицы Галины Вишневской, столетие которой будет отмечаться в следующем году. По словам продюсеров, наследники Вишневской и Ростроповича очень долго не давали согласия на какие-либо фильмы по мотивам судьбы знаменитой пары, но Владимиру Хотиненко отказать не смогли. Вишневскую сыграет Евгения Леонова, на роль отца будущей дивы рассматривают Сергея Гилева или Владимира Вдовиченкова, матери – Александру Урсуляк или Юлию Снигирь. Фильм будет создаваться вместе с компанией «Марс Медиа» и, возможно, получится сделать его именно к юбилею Вишневской. Съемки должны стартовать уже осенью. Производственный бюджет оценивается в 330 млн рублей, у Фонда кино запрашивают 230 млн.
Враг, Кинокомпания «Альянс», новый
Режиссер Иван И.Твердовский
Военная драма о тяжелораненных бойцах, которые, столкнувшись в серой зоне, оказывают перед выбором – объединиться или погибнуть. Им придется переносить голод, противостоять вездесущим дронам и вступить в неравный бой, чтобы выжить и понять, кто настоящий враг. Съемки намечены на весну 2026 года, главную роль сыграет Глеб Калюжный, который к тому моменту вернется из армии. Прокат запланирован на март 2027-го. Бюджет оценивается в 384 млн рублей, у Фонда кино запрашивается 345 млн.
Режиссер Александр Жигалкин
Фильм необычного жанра — героическая комедия о войне. Герой – летчик-истребитель, ас в небе и неумеха на земле – тяжело ранен, теряет зрение и попадает на ложный аэродром, но в финале взмывает вверх и поднимает в небо свой МиГ, несмотря на то, что врачи запрещают ему летать. Фильм уже снят. Главную роль сыграл Даниил Попов, актер-дебютант, в других ролях Алексей Шевченко, Владимир Ильин, Светлана Антонова, Алексей Дмитриев. В фильме будет три воздушных боя, снятых по технологиям, использовавшимся в фильме «Воздух» вместе с той же компанией. Осталось сделать большой объем графики, за нее отвечает студия Александра Серкова, работавшая на фильме «Кракен».
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ, Студия «ВоенФильм»
Продюсер Игорь Угольников
Совместный проект студии «ВоенФильм», Военно-исторического общества, кинопарка «Москино» и студии Горького обещает показать современному зрителю историю о водружении 30 апреля 1945 года советского флага над Рейхстагом, что означало конец войны. В кинопарке Москино для этих целей строится полномасштабная копия Рейхстага. Цель проекта – показать, чем являлось для наших предков знамя. Андрей Гуркин – оператор проекта, композитор Юрий Потеенко. Выход в прокат планируется в мае 2027 года.
Иван расправил плечи, компания «ХЭШТЕГ МЕДИА»
Режиссер Артем Аксененко
История о молодом парне, который со школьной скамьи попадает на заводской конвейер, должна разрушить стереотип молодых людей, для которых рабочие профессии не в почете, а еще, видимо, научить ответственности и способности самостоятельно принимать решения. Главный герой – Иван Плотников готовится к ЕГЭ увлекается плаваньем, учит китайский и собирается стать великим хирургом. Однако, ничего из перечисленного Ваня не выбирал, выбирала его мама. Ваня не знает, чего он хочет. Влюбившись в одноклассницу Катю, Ваня бунтует против мамы, угоняет трактор и вместо тюрьмы оказывается на заводе, где становится частью бригады, взрослеет, помогает заводу продать большую партию тракторов и, в конце, концов, понимает, чего он хочет на самом деле. Проект поддерживает Министерство промышленности Росси и корпорация «Ростех». Бюджет оценивается в 500 млн рублей. В дримкасет – Леон Кемстач, Вероника Журавлева и Юлия Пересильд.
Команда, компания «Проспект Мира», новый
Режиссер Антон Богданов
Спортивная драма, основанная на реальной истории детской футбольной команды «Тотем». Обычные парни из красноярского детского дома под руководством бизнесмена Горбатова совершают, казалось бы, невозможное – выигрывают Чемпионат России по футболу. И это только первая победа на их впечатляющем спортивном пути. В прокат фильм собираются выпустить в декабре 2026-го.
Лосось на моем чердаке, компания «Мирфильм»
Режиссер Алена Званцова
Веселая и светлая история о том, что «на самом деле все, что мы помним, не совсем так, как это транслирует нам наш мозг». Главный герой – корпоративный юрист Алексей – волею судеб оказывается в собственной голове, где встречает Управляющего разумом, который, как выясняется, уже много лет редактирует воспоминания и решения. Чтобы разобраться во всем, вернуть семейное счастье, спасти друга детства и наладить свою жизнь Алексею придется совершить Поступок, который перевернет всё. Для съемок фильма будут построены сложные декорации, также будет много компьютерной графики, сделанной в том числе с помощью искусственного интеллекта. В дримкасте – Антон Васильев, Ирина Горбачева, Юра Борисов, Анастасия Красовская и Петр Федоров. Производственный бюджет – 180 млн рублей, у Фонда запрашивали 126 млн.
Миги против Сейбров, кинокомпания «Глобус-фильм»
Режиссер Дмитрий Хонин
Военная драма, основанная на реальных событиях, произошедших во время Корейской войны в 1950–1951 годах, и про авиационную дивизию под руководством трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Ключевым станет бой 12 апреля 1951 года, когда в небе схлестнулись 44 советских истребителя против 200 американских самолетов. Менее чем за 20 минут боя уничтожено 12 американских бомбардировщиков и 5 истребителей. Ни один МиГ не был потерян. Американцы назвали этот день «Черным четвергом», а охраняемую МиГами зону Аллеей МиГов. После боя в Черный четверг США отказались от плана использования атомного оружия против Советского Союза. На главную роль рассматривают Сергея Горошко, Романа Васильева и Тихона Жизневского. Генеральный продюсер – Константин Эрнст, чей дядя участвовал в противостоянии советских истребителей и американских самолетов.
Рейтинг 4,9, компания «Кинотека»
Режиссер Влад Богуш
Проект от создателей кассового семейного хита «На деревню дедушке» – вновь с Юрием Стояновым в главной роли. Название у фильма, скорее всего, будет «Дедмобиль». Лента расскажет про водителя старой закалки, который теряет работу и становится «живым прикрытием» для беспилотного такси. Вместе с «бездушной» машиной опытный водитель, которому даже не надо рулить, борются за высокий рейтинг и постепенно становятся учителями друг для друга. Как и «На деревню дедушке», проект поддерживает холдинг ВГТРК. В роли одного из пассажиров будет Гарик Харламов или Сергей Бурунов. Производственный бюджет – почти 140 млн рублей, прокат запланирован на июнь 2026 года.
Санькя, «Гринвич Продакшн»
Режиссер Димитр Тодоров, продюсер Андрей Богатырев
Сценарий Захара Прилепина по собственному роману о 90-х годах в России. Книга вошла в школьную программу. Авторы говорят, что это будет тяжелая и трудная история с правильным концом, отмечая, что прототип главного героя Саньки Тишина ушел воевать добровольцем еще в 2014 году. Фильм расскажет о конфликте между патриотами и вульгарными западными либералами. И о том, что Родина – наивысшая форма свободы, к этой мысли хотят подвести молодых зрителей фильма. Съемки пройдут в Вологде, Костроме, Московской области и Москве. В дримкасте Федор Лавров, Дмитрий Лысенков, Петр Федоров и Алексей Вертков. Дистрибутор фильма – компания ЦПШ, также есть поддержка онлайн-кинотеатра PREMIER и телеканала НТВ. Запрашивают 300 миллионов – это половина бюджета. В прокат планируют выйти в феврале 2027 года.
Тренировка гнева, компания «Дудка Филмс»
Режиссер Виталий Дудка
Спортивная комедия не о победах, а о в том числе сомнительных способах ее достижения. Тренер женской команды «Динамо» мотивирует своих спортсменок оскорблениями и угрозами. Несмотря на победу в матче, общество требует его «отмены», а руководство клуба ставит ультиматум: увольнение или терапия с психологом, что бесит тренера, но приходится либо меняться, либо увольняться. В главной роли – Сергей Гармаш, психолога сыграет Анастасия Талызина. Также в фильме примет участие фигуристка и амбассадор ФК «Динамо» Евгения Медведева. Продюсеры планируют в том числе сотрудничать с банком ВТБ, являющимся генеральным партнером «Динамо». Бюджет фильма – 200 млн рублей, еще от 50 до 100 млн будет потрачено на маркетинг. У Фонда кино запрашивают 130 млн рублей. В прокат фильм планируется выпустить весной 2027 года.
Ханна, «ЛЕГИО ФЕЛИКС»
Режиссер Иван Коровин
Сценарий создан в рамках социально-отраслевой программы «Автор». Это историческая драма на основе реальных событий, рассказывающая о маленькой девочке Ханне, отца которой забирает гестапо за симпатии Советскому Союзу. Ханна с мамой переезжают в Ленинград, где их беды продолжаются: маму арестовывает НКВД, девочку забирает пожилая соседка, а потом начинается Великая Отечественная война... Режиссер-дебютант видит «Ханну» как историю взросления сквозь катастрофу и историю женщин на войне. Он покажет сказочное восприятие девочкой действительности и подчеркнет документальную достоверность событий. Оператором будет Никита Рождественский. Выход в прокат планируется весной 2027 года.
Режиссер Андрей Волгин
Максимально зрительское кино-аттракцион, сиквел «Красного шелка». Поэтому жанр снова – хитро закрученный детектив, основанный на исторических фактах. В нем будет новый головокружительный сюжет про шпионов в тылу у врага, предотвращающих большую войну. В фильм появятся как уже знакомые, так и новые герои. Слоган – «Игра продолжается». В феврале 2026 начнется основной съемочный блок, а первые кадры уже сняты. В ролях Максим Матвеев, Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские и японские актеры. «Красный шелк», меж тем, скоро выходит в прокате в Китае.
Щелкунчик, Киностудия «Слово»
Режиссер Феликс Умаров
Создатели «Пророка» работают над новым осовремениванием классики. Действие под легендарную музыку Чайковского развернется в 1982 году, когда в разгар постановки балета в театр поступает юная Саша, чтобы станцевать ведущую партию. Ее брат Петя при этом поступает в театр рабочим, и вскоре они осознают, что рабочие и танцоры находятся в остром конфликте из-за деспотичной директрисы театра Мадам Дроссельмейер, чей сын Франц исполняет партию Щелкунчика. Саше предстоит не только получить желанную партию в балете, найти общий язык с Францем, но и повлиять на судьбу всего театра, в котором поднимает восстание загадочный Мышиный Король. Роль Франца, скорее всего, сыграет Марк Эйдельштейн. В прокат фильм выйдет 1 января 2028 года.
Я Призрак, «1-2-3 Продакшн»
Режиссер и автор сценария Эмиль Никогосян
Комедийный бади-муви боевик с любовью, экшеном, погонями, безобидными перестрелками и мотивом переосмысления жизни. В центре сюжета дуэт добросовестного кристально честного полицейского Алексея (Денис Власенко) и обаятельного мошенника Павла Ветрова (Гарик Харламов). Один из клиентов отправляет Пашу на небеса, но тот возвращается в виде Призрака. У него всего два дня, чтобы вернуть долг Леше, своему последнему клиенту, иначе он исчезнет навсегда, даже из памяти людей. У полицейского же другая цель – раскрыть убийство Паши Ветерка. Два непохожих друг на друга героя отправляются в опасное, но интересное приключение. В ролях также Борис Дергачев и Антон Филипенко. Съемочный период скоро начнется и пройдет до конца ноября. Релиз лето 2026 года. Поддержка Газпром Медиа и всех его многообразных ресурсов.
Режиссер и продюсер Алексей Пиманов, авторы сценария братьяПресняковы
Фильм о том, как русские люди осенью 1812 года спасли заминированный Наполеоном Кремль от разрушений, вошел в съемочный период. В основе сценария – воспоминания адъютанта Наполеона. В картине предусмотрено большое количество дорогой компьютерной графики, чтобы изобразить восстановленный Кремль таким, каким он был в то время, включая Арсенал, Чудов монастырь, звонницу. Оператор Максим Шинкоренко. В ролях Виктор Сухоруков, Станислав Дужников, Станислав Бондаренко, Иван Шибанов в роли Наполеона. В «Москино» доделана декорация Соборной площади. Деньги просят на продолжение съемок и компьютерную графику. Просят 300 миллионов рублей, при общем бюджете 750.
Режиссер Владимир Котт
Яркий, зрительский, мультикультурный проект, экранизация одноименной повести Василя Быкова о том, как во время войны бежавшие военнопленные - русский солдат Иван и итальянская девушка Джулия – вместе пересекают Альпийский хребет. В главных ролях: Дениз Сардиско («Мартин Иден») и Никита Ефремов. Съемки проходят в Сербии. В настоящее время снят весенний блок. За время работы произошло усиление команды: на проект пришел оператор Сергей Мачильский, найден прокатчик – компания НМГ. Съемки закончатся в апреле 2026 года, завершение весной 2027 года.
Батька Минай. Партизанская легенда, Студия «ВоенФильм»
Продюсер Игорь Угольников
Российско-белорусский проект, военно-историческая драма о Мине Шмыреве – главе партизанского отряда, который ведет активную подпольную борьбу с фашистами. Враги берут в заложники четырех детей и ставят его перед непростым выбором: сложить оружие в обмен на их жизнь или продолжить воевать за Родину. Авторы покажут быт партизан, их эмоции и диверсии на железной дороге. В главной роли похудевший на несколько десятков килограммов Алексей Кравченко. Треть фильма происходит в зимнее время — соответственно, тогда же будет закончена съемка на натурплощадке Беларусфильма. Ждут снега и просят деньги для паритетного финансирования.
Режиссер Анастасия Чашина
Биография Юрий Кнорозова, российского ученого, первым расшифровавшего письменность майя. Фильм начинается с его приезда в Копенгаген, чтобы сделать научный доклад, где он планирует разоблачить инсинуации на тему апокалипсиса, якобы предсказанного календарем этой цивилизации. Кнорозов встречает журналистку по имени Мерседес, напоминающую его первую утраченную любовь, начинает доверять новой знакомой и хочет поделиться сокровенной тайной, как ему удалось расшифровать письменность майя. Но он не знает, что девушка является частью плана по дискредитации его открытия иностранными спецслужбами. За подготовительный период утверждены актеры, провели переговоры и достигли договоренности с мексиканскими партнерами, подобрали локации в Москве, Петербурге и Сочи, сделали исторические костюмы конкистадоров XVI века и народа майя, готовы грим, элементы декорации. Компания приступает к съемкам. Роли исполнят Иван Колесников, Екатерина Домашенко, Борис Хвошнянский, Александр Дьяченко и другие.
Режиссер Марюс Вайберг
Молодая пара застревает в лифте столичного небоскреба с очень подозрительным незнакомцем. Тот знает про них всё. Случайности не случайны. В замкнутом пространстве так легко стать жертвой безумца. И так сложно выбраться из смертельной ловушки и попасть вниз… Фильм вышел в прокат 4 сентября.
Режиссер Анна Меликян
Сказка о том, как в Петербурге рождается девочка-вундеркинд с волшебным голосом. В 11 лет Майя становится звездой главного оперного театра страны. Две завистливые оперные дивы, у которых она отобрала все основные партии и роли, решают избавиться от чуда природы. Прямо на сцене Майя выпивает волшебный эликсир и превращается в призрака. В театре она встречает еще одного застрявшего – Йозефа, старого дирижера из XVIII века, который помогает девочке и учит её жить в новых обстоятельствах. В ролях Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Андрей Федорцов, Игорь Миркурбанов, Мария Смольникова и другие. В момент защиты картина находилась в активной съемочной фазе. Готова будет в ноябре 2026 года, прокатчик «Атмосфера кино».
Режиссер Олег Гусев
Детская сказка, чей сюжет разворачивается в наши дни и в фэнтезийном параллельном мире. Это история о семье Снегиревых, которая готовится встретить Новый год вместе, после чего родители собираются рассказать сыну Роме о разводе. По пути на праздник их машина проваливается в параллельный мир, и герои случайно освобождают из заточения злого волшебника Колотуна, а Роме достается сила волшебного артефакта – хронотрона. Теперь, чтобы спасти сына, Новый год и будущее миров, Снегиревым предстоит сразиться с Колотуном. Для победы им придется вспомнить, каково быть настоящей дружной семьей. В ролях Александр Горбатов, Артур Ваха, Павел Деревянко, Агата Муцениеце, Иван Колесников, Роман Мадянов. Деньги требуются на компьютерные эффекты и графику.
Режиссер Марюс Вайсберг
Благородный и всеми любимый полицейский Рамаш, благодаря которому в городе Хурмада царит мир и порядок, вступает в борьбу с хитрым и алчным бандитом Шамаром. Воспитанный приемными родителями Шамар устраивает серию преступлений, и Рамаш встает на защиту родного города. В ходе активного противостояния выясняется, что Рамаш и Шамар братья. Расследование выводит дуэт на след виновника великого пожара, который унес жизни их родителей. Виновником оказывается главный меценат и покровитель Хурмады - Сандурлай. 2500 массовки и 500 кг хурмы участвовали в съемках, которые прошли в Индии. Фильм на стадии завершения, деньги нужны на графику, без которой невозможна сказочная вселенная.
Кумпарсита, «Н2О ПРОДАКШН»
Режиссер Нурбек Эген
Музыкальная спортивная мелодрама о людях, которые совершили революцию в танцах на льду, – знаменитых советских фигуристах Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове. Это история о людях, благодаря которым танцы на льду вошли в программу Олимпийских игр, а они стали первыми олимпийскими чемпионами. В борьбе за высшую награду мира спорта они боялись, что чувства друг к другу могут помешать. На глазах миллионов болельщиков из СССР и всего мира Мила и Саша умели проявлять эту любовь на льду, но не решались любить по-настоящему за пределами катка. Но жизнь показала, что только ради и благодаря любви они способны дойти до конца и победить. Роль Пахомовой сыграет Ангелина Стречина, а на роль Горшкова взяли фигуриста Никиту Кацалапова. Фильм в активном подготовительном периоде. Идет выбор объектов и разработка образов. Начали шить костюмы и продумывают способы съемки на льду. НГМ-прокат будет заниматься продвижением.
Режиссер Владимир Беседин
Приключенческий фильм с трюками, тонко работающий с культурными кодами. Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать загадочное происшествие доверяют молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их судьбы. В ролях Юрий Колокольников, Фёдор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов. Сейчас монтажно-тонировочный период, а предстоит еще сделать графику. 22 января 2026 года выходит в прокат. Уже готов постер, на котором изображены блоха, Левша, робот и Лионела Мантурова. Ролик крутят в кинотеатрах.
Лермонтов, «МАСТЕРСКАЯ ПАВЛА ЛУНГИНА»
Режиссер и автор сценария Павел Лунгин
Психологический триллер и байопик. 1837 год. Молодой и амбициозный Михаил Лермонтов мечтает жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Пушкиным, чтобы показать тому стихи. Дама ему отказывает, а «солнце русской поэзии» накануне встречи погибает. Не получив признания двух самых важных в его жизни людей, Лермонтов пытается доказать самому себе, что чего-то стоит. В мрачных фантазиях к нему приходит таинственный Черный человек, пророчащий великое будущее, если тот бросит вызов судьбе и обществу. Эта фигура отвечает за раздвоенность его души. Главную роль сыграет, возможно, Александр Петров. Оператор Алишер Хамидходжаев, съемки пройдут в усадьбе Тарханы и на Кавказе. Проект поддерживает фонд Кинопрайм. Бюджет 600 миллионов рублей, просят 225. Готовность конец лета 2027 года, выход в прокат 4 ноября 2027 года.
Режиссер Андрей Симонов
На дофинансирование претендовала военная драма про донецкого подростка, который, похоронив отца, идет в штурмовой отряд на спецоперацию, чтобы вытащить из осажденного Мариуполя маму, которую он не видел с детства. Главные роли сыграют Глеб Калюжный и Полина Агуреева в роли матери, у которой там оба сына. Боевые сцены досняли. В феврале 26 года выйдет в прокат. Слоган фильма – «К единственной маме на свете». Молодую аудиторию планируют привлекать в том числе музыкой.
Молодинская битва, «РБ ПРОДАКШН»
Режиссер и продюсер Константин Буслов
Историческая драма, действие которой происходит в 1572 году. Спустя год после сожжения Москвы войском Крымского ханства враг снова на подходе. Теперь цель крымского хана Гирея – полный захват власти в Московском государстве. Русская армия завязла в сражениях на западном фронте, Грозный царь (Александр Устюгов) в Новгороде. Москву обороняет немногочисленная рать. Для противостояния порабощению отряды опричников объединяются с регулярными частями. Хитростью оттянув вражеское войско от Москвы, дружина под предводительством воевод Воротынского (Михаил Пореченков) и Хворостинина (Тихон Жизневский) принимает удар на себя. После нескольких дней ожесточенных боев с применением русскими передвижной крепости и решающего рискованного боя татары наголову разбиты, на поле боя реет знамя Русского Царства. Также в фильме снимаются Олег Васильков, Александр Фисенко, Дмитрий Куличков, Никита Кологривый, Федор Лавров в роли Малюты Скуратова. Часть съемок пройдет в декорациях Козельска из фильма «Злой город».
Мы из комикса, студия «Мастерская»
Режиссер Вячеслав Сыркин
Суперзлодей решает заманить автора комикса в свой мир, чтобы нарушить ход вещей, в котором ему никогда не победить супергероя. Однако вместо писателя через портал проваливаются его дети. Пока ребята сражаются со злом, отец борется с творческим кризисом, даже не догадываясь, что любой сценарный ход может стать для его детей решающим. Защита фильма вызвала множество вопросов о том, как скрестить ужа и ежа, а капитана Америку с русской ромашкой, но авторы полагают, что у фильма большой зрительский потенциал. Яркие цвета, трюки, территория иронии и русские народные узоры, интегрированные в латексные костюмы. За визуальными решениями – идеи о том, что испытания только укрепляют семью и что родители всегда приходят на помощь детям. Подписывают договоры с Павлом Деревянко, Никитой Ефремовым, Мариной Александровой, Аней Чиповской. Планируют выйти в прокат в октябре 2027 года, а информационным партнером выступит платформа VK.
Режиссер Евгений Семин
Триллер про генетика Ивана Родина, современного профессора Преображенского, который ищет лекарство от смерти, не сумев смириться с трагической гибелью любимой матери. Проектом «Химера» он хочет победить смерть и улучшить человеческую природу, которая, по его мнению, так хрупка и несовершенна. Ученый соревнуется с Богом, не понимая, что человек создан по образу и подобию божьему. Стремясь совершить научный прорыв, Иван забывает об этой простой, но важной догме, и, кажется, сам лишается человеческого облика, которого может никогда у него и не было. Однажды Иван встречает загадочную женщину по имени Лилия и решает привлечь её для экспериментов, но ей уготована другая роль: остановить ученого, обратив против него детские переживания. Утвержденный каст: Сергей Гилев, Марьяна Спивак, Дарья Балабанова. Также будут играть живые обезьяны. 80% — натурные съемки, они пройдут в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Съемки начались в середине августа. Компания ЦПШ займется прокатом. 14 мая 2026 года фильм будет готов.
Романовы: преданность и предательство, Кинокомпания «СОЛИВС»
Режиссер и продюсер Олег Урушев
Историческая драма с авантюрным сюжетом об одном из сложных периодов российской истории. В центре событий – семья последнего императора. История преданности и предательства происходит на фоне Первой мировой войны и революций. На момент защиты оставалось четыре съемочных дня в сентябре и постпродакшн, пишется музыка. Консультанты проекта – митрополит Екатеринбургский и историк Владимир Хрусталев. Бюджет 510 млн рублей. Есть поддержка правительства Тюменской области и компании «Сибур». Надеются на поддержку Пермской и Архангельской кинокомиссий, там тоже проходили съемки.
Режиссер Андрей Богатырев
Историческое приключенческое кино про 1812 год, продолжающее традиции «Красного призрака». Имение юного графа Михаила Романовского (Олег Савостюк) безжалостно грабят французские фуражиры отступающей армии Наполеона. Юношу спасает от гибели партизан-одиночка (Алексей Шевченков), который, возвращаясь домой, защищает мирных жителей от мародеров. Мечтая отомстить, Михаил отправляется в путь вместе со спасителем. Романовскому предстоит на своем опыте узнать разницу между геройством и долгом, стать учеником неуловимого партизана, а затем самостоятельно завершить его борьбу. Предотвратив контрнаступление французов и сохранив множество жизней с обеих сторон, Михаил становится истинной легендой Отечественной войны 1812 года. 240 миллионов – общий бюджет. 50 дал Фонд кино, и запрашивали еще 40. Партнеры проекта – Первый канал и Кинопоиск. В прокат фильм выйдет зимой 2027 года.
Спасенный, ТПО «РОК
Режиссер Илья Учитель
По произведениям Виктора Астафьева. Ослепший солдат и медсестра спасаются с тонущей баржи, продираются по льдам сквозь снежную пучину, проживая разные обстоятельства, например, встречу с моржами, белыми медведями, немецким летчиком. Но самое ценное – отношения между двумя людьми, которые проходят путь от ненависти до любви, обратно и еще раз. Это не сказка, а фильм о подвиге, не только внешнем, но и внутреннем. Найдены все объекты для съемок, они находятся на Белом море. В главной роли Лев Зулькарнаев, который уверен, что фильм лишен предельного пафоса, и считает Астафьева одним из важнейших писателей. Оператором станет Михаил Милашин.
Режиссер Максим Пешков
Добрая светлая история по мотивам советского мультфильма. В Новогоднюю ночь юный Тайкэ (Ярослав Матвеев) и Умка одновременно загадывают сокровенное желание – найти настоящего друга. Чудесная встреча маленького мальчика и белого медвежонка происходит уже на следующее утро, и они становятся лучшими друзьями. Тайкэ и Умка хранят дружбу в секрете, но однажды им приходится спасать маму Умки, которую браконьеры ходят продать в частный зоопарк. В роли папы Павел Прилучный, в роли мамы Марина Кравец, также снялись Антон Ескин и Дмитрий Куличков. Сейчас завершены павильонные съемки, остался небольшой блок съемок в Териберке зимой. Также идет производство анимации.
Режиссер Алексей Учитель
Проект об одном из самых известных композиторов ХХ века Дмитрии Шостаковиче представляли в третий раз, за это время сменили оператора, сейчас это Максим Осадчий. К настоящему моменту снято более 50%, московская экспедиция завершается в конце сентября. Продюсерам удалось собрать замечательных художников-постановщиков и художников по костюму и гриму, а также уникальный актерский состав: даже самые маленькие роли исполняют известные актеры. Роль Дмитрия Шостаковича исполняет выдающийся, по мнению Алексея Учителя, артист Олег Савцов, вторую по значимости роль – Сергея Прокофьева – играет Евгений Цыганов. Готовность – осень 2026 год.
Щекотун, Студия «ЛУКФИЛЬМ»
Режиссер и автор сценария Сергей Февралев
Музыкальная сказка. Будничные дни учеников начальных классов нарушает Кукольник, который пришел в школу с кукольным театром. Однако этот театр не простой. Немного мастерства, фантазии и музыки, и границы между вымыслом и правдой исчезают. Главный герой фильма становится главным героем спектакля, который из невероятного путешествия возвращается другим. Главный же вопрос так и остается тайной «А было ли чудо на самом деле?». Проект полностью готов к съемкам. Костюмы, декорации, изготовление кукол. В главной роли Тимофей Трибунцев, который будет исполнять большую часть песен.
Новые проекты, не получившие финансирование
100 000 ударов, компания «Базелевс»
Режиссер Дмитрий Хонин
Режиссер предстоящего фильма «Горыныч» с Александром Петровым собирается снимать духоподъемный приключенческий фильм с элементами экшена про параспортсмена Рустама Набиева. Он стал первым в мире человеком, покорившим на одних руках восьмитысячник Манаслу в Гималаях. Для этого ему пришлось сделать сто тысяч ударов и сто тысяч подтягиваний на руках вверх. Собственно, поэтому фильм так и называется. Главную роль сыграет сам Набиев, который также является популярным блогером и мотивационным оратором. В роли друга-гида Набиева создатели проекта видят Ивана Янковского.
Аден 86, студия «КИОН ФИЛЬМ»
Режиссер Дмитрий Грачев
Проект, основанный на реальной истории. В 1986 году в охваченном переворотом Йемене советский журналист пытается спасти семью, вступив в союз с местным лидером, который оказывается не менее опасным, чем война. Обещают остросюжетную драму «о любви, страхе и личном выборе в чужой войне, где никто не чувствует себя в безопасности, а ситуация меняется каждую секунду». В дримкасет – Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова и Владимир Машков. В прокат фильм планируется выпустить весной-летом 2027 года, уже есть договоренность с компанией «Атмосфера кино».
Режиссер Аскар Узабаев
Продолжение кассовой комедии с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой. Действие картины развернется спустя шесть лет после событий первой части. Жизнь идет своим чередом, но все нарушает появление брата-близнеца Виктора, Тохи. Кроме того, между братьями острая неприязнь, которую теща горячо поддерживает. А когда на пороге квартиры появляются сотрудники ФСИН, преследующие Тоху, неизбежные «приключения» меняют жизнь семейства навсегда. Съемки фильма уже идут, однако полный актерский состав пока не раскрывается. На питчинге Фонда кино продюсер Тимур Вайнштейн анонсировал появление в сиквеле Марии Ароновой, Сергея Бурунова и Владимира Епифанцева. В прокат картина выйдет 5 марта 2026 года. Бюджет картины – 600 млн рублей, у фонда запрашивается 75 млн рублей. Дистрибьютором выступает «Централ Партнершип».
Руки вверх! 30 лет спустя, компания «БЕРГ САУНД»
Режиссер Алиса Шитикова
Продолжение музыкального фильма, посвященного одной из самых известных российских поп-групп. Над сценарием снова работает Сергей Калужанов, а вот в режиссерском кресле теперь почти дебютантка Алиса Шитикова. По сюжету Сергей Жуков в преддверии концерта, посвященного 30-летию группы, рассказывает детям неизвестные страницы своей биографии, в том числе, как певец оказался на дне, из которого выбраться ему помогла настоящая любовь. В главных ролях – сам Сергей Жуков и его жена Регина Бурд. Молодых Жуковых и Потехина, как и в первом фильме, сыграют Влад Прохоров и Илья Русь.
Бродский. Однажды и навсегда, компания «АТВ Фильм»
Режиссер Антон Ланшаков
В сказочной стране Царь Еремей проигрывает Повелителю подводного мира Берендею «самое ценное, что у него есть» – единственного сына Елисея. Вместо него хитрый царь посылает в подводное царство простого кузнеца Андрея, который неожиданно для всех покоряет там сердце принцессы подводного царства – Варвары-Красы. Когда выясняется, что Андрей – простой кузнец, а не царевич, обе правящие династии оказываются в неудобном положении, а тут еще самый грозный водяной – Ильмень, который считал себя женихом Варвары, поднимает бунт против Берендея. Он надеется, что сможет не только стать новым правителем Подводного царства, но и заставить Варвару стать своей женой. Роль Варвары закреплена за Ринатой Тимербаевой, кузнеца – за Александром Петровым, Водяным станет Милош Бикович, а Берендеем – Леонид Ярмольник. Бюджет картины – 700 млн рублей, у фонда запрашивается 150 миллионов. В широкий прокат картину планируют выпустить зимой 2027 года.
Винни-Пух, компания «Наше кино»
Режиссер Василий Ровенский
Современная экранизация известной всем с детства истории будет сниматься при поддержке «Союзмультфильма» и с анимационными вставками. В числе референсов – «Чебурашка» и «Приключения Паддингтона». В новой версии 12-летний Артем обнаруживает на заброшенной даче портал в волшебный Зачарованный лес и знакомится с его удивительными обитателями – Винни-Пухом и его друзьями. Но попытка похвастаться находкой перед ровесниками оборачивается катастрофой – Артёма поднимают на смех, ведь большинство людей видят не сказочных персонажей, а обычные игрушки. Волшебный портал исчезает, оставляя Пуха и его друзей в мире людей. Спустя 20 лет Артём, который запретил себе мечтать и утонул в рутине, вновь находит Винни-Пуха, а вместе с ним и шанс вернуть своей жизни утраченный смысл. Но для этого им всем предстоит разыскать раскиданных по разным уголкам страны Пятачка, Кролика и Сову, и отправить всех обратно в родной Зачарованный лес. Анимационные персонажи уже разработаны, Винни-Пух будет говорить голосом Андрея Леонова, сына Евгения Леонова, озвучивавшего медвежонка-философа в советских мультфильмах. Производственный бюджет оценивается в 400 млн рублей, еще 120 будет потрачено на продвижение фильма.
Два холма. Фильм, компания «Старт Студио»
Полнометражный приквел популярного сериала про Россию-матушку, собственно, и расскажет о становлении женского царства. В 2115 году после вируса почти все мужчины исчезли, а женщины начали выстраивать новое экологически чистое общество, где «сильному полу» достались лишь роли хранителей семени. Мирная жизнь выходит из-под контроля, когда молодой хранитель семени Цезарь оказывается в плену у «приматов» (живущих в отчуждении мужчин) и внезапно становится ключом к сближению двух миров. Продюсеры характеризуют историю практически как «Ромео и Джульетту», только действие разворачивается на фоне непростой международной обстановки – противостояния матушки России и матушки Америки. В ролях – Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Валери Зоидова, Слава Копейкин. Производственный бюджет – 400 млн рублей, у фонда запрашивается 150 млн. Релиз ленты намечен на апрель 2026 года.
Режиссер Михаил Расходников
Семейная комедия о докторе, который понимает животных, но совсем не хочет понимать людей, с Сергеем Гармашем в главной роли. 12-летняя Марина (Алиса Руденко) сбегает из дома, чтобы вылечить свою собаку Тайю и находит ветеринара Доктора Гафа. Он помогает девочке и ее собаке, но ночью Тайю и еще несколько бездомных животных похищают злодеи, которые проводят нелегальные эксперименты. Гаф и Марина отправляются спасать пленников, в чем им помогают разные животные – от голубей и крыс до удава и скунса. В фильме также играют Ирина Розанова, Павел Россомахин, Борис Хвошнянский, Ольга Медынич. В прокат комедия выйдет в следующем году.
Костя, компания «СМАРТ ФИЛЬМ»
Режиссер Александр Баршак
Байопик Константина Еременко – лучшего футболиста в истории мини-футбола по мнению FIFA. Его мечта – играть в большой футбол. Но когда путь в мир большого футбола оказывается закрыт, Константин не сдается. С неукротимым духом и непоколебимой волей к победе, он прокладывает себе дорогу в мире мини-футбола. Главную роль сыграет Артем Быстров. Проект поддержан Российским футбольным союзом. Производственный бюджет оценивается в 250 млн рублей. Релиз намечен на весну 2027 года.
Кот ученый, компания «Вива фильм»
Режиссер Иван Архипов
Фантастическая комедия про самовлюбленного разработчика, сознание которого в результате короткого замыкания, организованного конкурентами, перенеслось в тело домашнего кота-мейнкуна. В таком виде ему предстоит остановить опасный заговор и вернуть свой человеческий облик. В дримкасте – Милош Бикович, Полина Максимова, Людмила Артемьева. Прокат запланирован на весну 2027-го.
Ночь перед Рождеством, компания «Фильм»
Режиссер Антон Борматов
Экранизация повести Гоголя. Незадолго до Рождества в деревне Диканька кузнец Вакула чинит бричку, в которой делегация казаков едет в Петербург. Среди пассажиров брички оказывается Черт. Пока Вакула возится в кузне, Черт в виде иностранного франта пытается зачаровать красавицу Оксану. Но тут появляется Вакула и гонит Черта в шею! В отместку Чёрт соблазняет мать Вакулы – Солоху и превращает её в ведьму. Но Вакула не так прост и мстит Черту, который теперь видит в кузнеце непримиримого врага. В актерском ансамбле – Кузьма Сапрыкин, Иван Янковский, Евгения Леонова, Елена Панова, Александр Робак, Сергей Марин, Тимофей Трибунцев. Роль Императрицы исполнит Анна Михалкова. Бюджет проекта – 300 млн рублей, потенциальные кассовые сборы оценивают в 500 млн.
Петров, голос!, Киностудия «Соль»
Режиссер Алексей Зотов
Животная комедия без Александра Петрова, но, возможно, с Никитой Ефремовым в роли 40-летнего инфантильного неудачника Андрея Петрова, который в результате несчастного случая начинает слышать мысли собак, в частности, ньюфаундленда Карла. Говорящая собака переворачивает жизнь Петрова с ног на голову. Взяв ответственность за породистого бродячего пса со сложной судьбой, Петров впервые пробует взять в руки и свою жизнь.
Поездка не из легких, Киностудия КИТ
Режиссер Артем Соловьев
Семейное роуд-муви про дальнобойщика Рому, который Рома берет заказ на перегон машины, чтобы оплатить лечение серьезно болеющей сестры. Но поездка идет не по плану, и теперь Роме – в компании людей, которые его бесят (позитивная мажорка, ворчливый дед и наивные детдомовец), – придется пересмотреть взгляды на жизнь, впервые кому-то довериться и, наконец, разобраться в отношениях со своей семьей. В дримкасте – Роман Евдокимов, Сергей Гармаш, Александр Алябьев и другие. Съемки планируется начать летом 2026-го, а выпустить фильм в прокат – весной 2027 года.
Полюс холода, компания «Пропеллер продакшн»
Режиссер Андрей Волгин
Режиссер «Балканского рубежа» и «Красного шелка» снимет фильм-катастрофу, основанную на реальных событиях, произошедших в начале 1980-х в Антарктиде. На станцию «Восток» прилетает молодой кинооператор Семен Рощин, чтобы снять репортаж к юбилею научной базы. Однако короткое путешествие превращается в длительную борьбу за выживание и самую суровую зимовку в истории «Востока». В ролях – Федор Федотов, Милош Бикович и Гоша Куценко. Проект поддерживает Русское географическое общество. Оно поможет в организации съемок современной части картины, которые пройдут в Антарктиде в новом зимовочном комплексе.
Раскинулось море широко, компания СТИО
Режиссер Андрей Соколов
Бывший разведчик, Герой Советского Союза Иван Прибейветер прибывает в дом инвалидов, устроенный в заброшенном монастыре. У Ивана нет обеих ног, но благодаря своему неистощимому жизнелюбию, он сплачивает вокруг себя всех инвалидов. Решает их многие бытовые и психологические проблемы, показывая, что жизнь на этом не заканчивается и нужно жить, несмотря ни на что полной грудью. К участию в картине хотят привлечь людей с ограниченными возможностями. Художником-постановщиком ленты выступит Сергей Февралев, композитором – Артем Васильев.
Родная кровь, компания «САШ-муви»
Режиссер Ярослав Чеважевский
Не снимавший больше 10 лет режиссер «Куки» и «Счастливого конца» Ярослав Чеважевский наконец нашел сценарий себе по душе. Это будет приключенческое патриотическое кино, которое заставит юное поколение вспомнить великую историю страны. Паренек Денис задолжал деньги бандитам и в качестве долга пообещал дом своей бабки Томы, которая, вроде как, должна находиться в спецучреждении. Но Тома оказывается в доме и теперь надо ее оттуда вывезти. Так Денис, его девушка Лиза и бабка Тома пускаются в долгий, полный удивительных встреч и опасностей путь, преследуемые бандитами, которым, как выясняется, нужны не только документы на дом, но и бесценная реликвия – Орден Победы.
Сила духа, компания «База Медиа»
Режиссер Алексей Южаков
Тюменская кинокомпания, выпустившая фильм «Папаша в бегах», решила снять семейное приключенческое кино про некогда сбежавшего из дома от горе-отца парня Олега, который неожиданно от того самого отца спустя 20 лет получает в наследство ферму с конюшней в Крыму. Олег испытывает финансовый и семейный кризис, и поэтому едет на малую родину с дочерью-подростком, которая по приезду находит общий язык с конем по кличке Дух. Быстро продать ферму не удается, а на коня находится покупатель. Так что Олег встает перед выбором – продать животное и решить финансовые проблемы или сохранить Духа, который делает его дочь счастливой. Креативным продюсером выступает Алексей Нужный, главную роль хотел бы сыграть Тихон Жизневский. Съемки начнутся весной 2026-го.
Бабайка, компания «РВП»
Режиссер Илья Учитель
Семейный приключенческий фильм с потенциалом франшизы. В детстве всех пугали «бабайками», но никто не знает, как они выглядят. Главный герой – самый милый и добрый Бабайка – является изгоем в собственном мире, но попадает в мир людей, где ему предстоит сплотить семью, а заодно и мир Бабаек, которых, как выясняется, люди совсем перестали бояться. В ролях взрослых создатели фильма хотят видеть Максима Матвеева, Тихона Жизневского, Вячеслава Чепурченко, Ирину Горбачеву и Юлию Снигирь.
Счастливый человек, компания «Карго»
Актерский тандем Александра Петрова и Юрия Стоянова расскажет о циничном ученом, который изобретает мозговой имплант, превращающий спившегося актера в самого счастливого человека на свете. Петров здесь в роли ученого. Вместе со своим «подопытным» он отправляется в путешествие из Екатеринбурга в Москву, которое, конечно, станет еще и проверкой на человеческие качества. Бюджет фильма – 140 млн рублей, прокат запланирован на весну 2027 года.
Черная курица, «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ»
Режиссер Владимир Битоков
Новая адаптация сказки Погорельского, история о 12-летнем Алеше, который преодолевает трудности и находит в себе силы идти дальше. Главные темы фильма: дружба, верность, предательство, принятие и потери. Авторы считают, что мрачные и грустные сказки являются частью российской традиции и многому учат. Слоган фильма «Волшебный мир таит свои секреты». В декабре начнется подготовка к съемкам, которые пройдут в начале 2026 года.
Комментируй это, «Марс Медиа»
Режиссер Юлия Трофимова
Легкая комедия на важную тему по сценарию Евгении Хрипковой. Один из героев – комментатор – психолог, которого приставляют к разводящейся паре, и он следует за ними повсюду, становясь посредником между ними. Трогательный финал должен достучаться до сердец зрителей и сохранить множество семей. Главные роли супругов исполняют Александр Петров и Юлия Хлынина, комментатор — Тихон Жизневский. В фильме также появятся Ирина Горбачева, Юлия Снигирь, Егор Корешков. Фильм находится в монтаже, будет готов в январе 2026 года. В ближайшее время определится прокатчик.
Национальные фильмы, не получившие дофинансирование
Режиссер Алексей Чадов
Семейное кино, комедия. Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент-первокурсник Женя (Леон Кемстач) случайно попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), который обладает волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык. Фильм снимали в Ярославле и Костроме. В данный момент он практически готов, заканчивают графику. Перед прокатом, который стартует 2 октября, проведена фокус-группа детей: им очень понравился робот.
Режиссер Валентин Донсков
Историко-патриотический и биографический фильм был поддержан в 2024 году. 15 сентября начались съемки. В фильме покажут события нескольких дней до ареста Елизаветы Фёдоровны Романовой – настоятельницы Марфо-Мариинской Обители Милосердия, сестры последней русской императрицы Александры Фёдоровны Романовой. Большая часть событий и персонажей вымышлены. Компания представила ролик о проделанной работе. В частности, уже состоялись технические съемки и прошли репетиции актеров. В картине принимают участие Кирилл Кяро, Владимир Ильин, Евгений Ткачук, Дина Корзун.
