Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Полет кондора, танец солнца: Роберт Редфорд — человек, спасший американское кино

21 сентября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Внутренняя империя >>
21 сентября 2025
16 сентября на 90 году жизни скончался Роберт Редфорд — «человек и пароход»: актер, режиссер, основатель важнейшего для американской индустрии кинофестиваля. Вспоминаем яркие роли ослепительной кинозвезды — и те эпохи, на которые они пришлись.

«Сумеречная зона» (1959-1964)


Полет кондора, танец солнца: Роберт Редфорд — человек, спасший американское кино

Как и многие начинающие артисты, на первых порах Редфорд снимался в сериалах. Причем ему посчастливилось застать так называемый Золотой век телевидения, когда вышли многие шоу, до сих пор влияющие на американскую поп-культуру. Он появлялся в вестерне «Мэверик», остросюжетном альманахе «Альфред Хичкок представляет», юридической драме «Перри Мейсон», а также в культовом шоу «Сумеречная зона». Фантастическая антология Рода Серлинга цепляла зрителей необычными сюжетами и философским послевкусием. Так, Редфорд снялся в 81-м эпизоде «Ничего во тьме» (Nothing in the Dark), где сыграл молодого полицейского. Его персонаж схлопотал пулю под дверью пожилой дамы (Глэдис Купер из «Ребекки»), которая настолько боится кончины, что никого не пускает в дом. Она уверена, что за ней вот-вот явится Мистер Смерть, принимающий самые разные облики, чтобы добраться до жертвы. Приятный служитель закона добивается расположения женщины, однако в итоге она оказывается права.

Читать История ужаса: 10 важнейших хоррор-сериалов

«Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969)


Полет кондора, танец солнца: Роберт Редфорд — человек, спасший американское кино

В большом кино востребованность Роберта тоже совпала с тектоническими сдвигами в индустрии. Перемены, вызванные в том числе возникновением и популярностью ТВ, привели к расцвету Нового Голливуда, подарившего Фабрике грез новые имена, темы и методы съемки. Символично, что сначала он сыграл небольшую роль в «Погоне» Артура Пенна — будущего режиссера криминальной драмы «Бонни и Клайд», которую считают одной из первых ласточек перемен. Редфорд оказался в ансамбле с Марлоном Брандо, Робертом Дювалем и Джейн Фондой, а через три года уже блистал в классическом вестерне Джорджа Роя Хилла. Вместе с другом Полом Ньюманом они сыграли реальных грабителей времен Дикого Запада, которые на стыке XIX века олицетворяли американскую мечту о независимости — в том числе от крепнущей банковской системы (похожий миф Пенн сотворил вокруг Бонни и Клайда). Трио Хилл-Редфорд-Ньюман вновь поработают вместе над «Аферой» в 1973-м, где актеры сыграли еще один дуэт обаятельных жуликов, уже орудующих в США 1930-х. Роберт настолько прикипел к роли Кида, что в 1981-м даже подарил его имя фестивалю. Именно звездный актер основал «Санденс», остающийся настоящей кузницей американского независимого кино.

Читать Более странно, чем в раю: история кинофестиваля Sundance

«Три дня Кондора» (1975)


Полет кондора, танец солнца: Роберт Редфорд — человек, спасший американское кино

Пожалуй, самый яркий этап актерской карьеры Редфорда связан с фильмами, где ощущался наэлектризованный воздух шпиономании, Уотергейтского скандала и других политических процессов в американском обществе. В триллере Сидни Поллока он сыграл представителя конторы, разбирающейся с утечками из ЦРУ. Офисная работа оказывается невероятно опасной: коллеги Джо по прозвищу «Кондор» оказываются убиты, а он вынужден скрываться, попутно распутывая государственный заговор. Через год Редфорд и Дастин Хоффман сыграют журналистов The Washington Post Боба Вудворда и Карла Бернстейна, которые начинают расследовать предполагаемую слежку Ричарда Никсона за политическими оппонентами. «Вся президентская рать» Алана Пакулы по мотивам одноименной книги стала мгновенной реакцией Голливуда на историческое событие, приведшее к импичменту главы государства. К слову, сам Редфорд вел довольно активную общественную деятельность, борясь за экологию, права коренных американцев и запрещенного в России «движения» ЛГБТ.

Читать Спилберг уполномочен заявить: Уотергейт в «Секретном досье»

«Непристойное предложение» (1993)


Непристойное предложение (1993)

На стыке 80-х и 90-х молодые звезды «Санденса» начали снова менять кинематограф (в частности, Стивен Содерберг показал этапный фильм «Секс, ложь и видео»). К этому времени Редфорд больше переключился на режиссуру (даже получил единственный профессиональный «Оскар» за дебют «Обыкновенные люди»), а в середине последнего десятилетия века уже начал получать награды за вклад (первой подсуетилась Гильдия актеров в 1996-м). Тем не менее в плотном графике звезды нашлось место для съемок в эротической драме Эдриана ЛайнаРоковое влечение», «9 ½ недель», «Лестница Иакова»). Он сыграл азартного миллиардера Джона Гейджа, который чуть не разрушает брак молодой пары (Деми Мур и Вуди Харрельсон), которая отчаянно ищет деньги на дом мечты. Публика фильм не оценила, так что наряду с наградой MTV за лучший поцелуй его отметили и тремя «Золотыми малинами» (одну дали Харрельсону).

Слушать Подкаст о закате эротических триллеров

«Не угаснет надежда» (2013)


Полет кондора, танец солнца: Роберт Редфорд — человек, спасший американское кино

Прощальный бенефис Роберта Редфорда случился за пять лет до фактического завершения карьеры, где нашлось место и для диснеевского ремейка «Пит и его дракон», снятого по мотивам одноименного мультфильма, и для киновселенной Marvel, куда его позвали сыграть главу организации Щ.И.Т. Однако даже вселенскому катаклизму в блокбастере «Мстители: Финал» не сравниться по драматическому накалу с фильмом-катастрофой Джея Си Чендора. Порядка 100 минут пожилой мужчина сражается со стихией, угодив на яхте в шторм, и эта современная версия «Старика и моря», где режиссер зачастую перегибает с притчеватостью, как нельзя ярче описывает жизнь, судьбу и борьбу Роберта Редфорда.

Читать Редфорд и океан: рецензия на фильм «Не угаснет надежда»

Алексей Филиппов
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эротическое кинопутешествие с «Эммануэль»: 10 фильмов о страсти и сексе
Дикарь, мятежник, одинокий беглец: 100 лет Марлону Брандо
Великий комбинатор: как менялся Стивен Содерберг — тысячеликий герой американского независимого
Вселенная бесконечна: все фильмы и сериал киновселенной Marvel от худшего к лучшему
Альфреду Хичкоку 120 лет!
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноГлыбы
персоны
Марлон БрандоРоберт ДювальГлэдис КуперЭдриан ЛайнДеми МурПол НьюманАлан Дж. ПакулаАртур ПеннСидни ПоллакРоберт РедфордРод СерлингСтивен СодербергДжейн ФондаВуди ХаррельсонДастин ХоффманДжей Си Чендор
фильмы
9 1/2 недельАльфред Хичкок представляетАфераБонни и КлайдБуч Кэссиди и Сандэнс КидВся президентская ратьЛестница ИаковаМаверикМстители: ФиналНе угаснет надеждаНепристойное предложениеОбыкновенные людиПерри МэйсонПит и его драконПогоняРебеккаРоковое влечениеСекс, ложь и видеоСумеречная зонаТри дня Кондора

фотографии >>
"Непристойное предложение" (1993)
"Прогулка по лесам" (2015)
Полет кондора, танец солнца: Роберт Редфорд — человек, спасший американское кино фотографии
Полет кондора, танец солнца: Роберт Редфорд — человек, спасший американское кино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.
Александр Антонов
18 сентября ушёл из жизни актёр Александр Антонов.

День рождения >>

Виктор Вержбицкий
Александр Воеводин
Александр Волков (II)
Зиновий Гердт
Ольга Остроумова
Ольга Погодина
Ксения Радченко (II)
Мириам Сехон
Юлия Юрченко
Франсуа Клюзе
Мерседес Моран
Билл Мюррей
Отем Ризер
Дэвид Уинэм
Роберт Хоффман (II)
Дэйвид Джеймс Эллиотт
все родившиеся 21 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Нескромные
комедия
США, 2025
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Незнакомцы. Глава 2
мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен