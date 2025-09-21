Полет кондора, танец солнца: Роберт Редфорд — человек, спасший американское кино

16 сентября на 90 году жизни скончался Роберт Редфорд — «человек и пароход»: актер, режиссер, основатель важнейшего для американской индустрии кинофестиваля. Вспоминаем яркие роли ослепительной кинозвезды — и те эпохи, на которые они пришлись.
Как и многие начинающие артисты, на первых порах Редфорд снимался в сериалах. Причем ему посчастливилось застать так называемый Золотой век
телевидения, когда вышли многие шоу, до сих пор влияющие на американскую поп-культуру. Он появлялся в вестерне «Мэверик
», остросюжетном альманахе «Альфред Хичкок представляет
», юридической драме «Перри Мейсон
», а также в культовом шоу «Сумеречная зона». Фантастическая антология Рода Серлинга
цепляла зрителей необычными сюжетами и философским послевкусием. Так, Редфорд снялся в 81-м эпизоде «Ничего во тьме
» (Nothing in the Dark), где сыграл молодого полицейского. Его персонаж схлопотал пулю под дверью пожилой дамы (Глэдис Купер
из «Ребекки
»), которая настолько боится кончины, что никого не пускает в дом. Она уверена, что за ней вот-вот явится Мистер Смерть, принимающий самые разные облики, чтобы добраться до жертвы. Приятный служитель закона добивается расположения женщины, однако в итоге она оказывается права.
В большом кино востребованность Роберта тоже совпала с тектоническими сдвигами в индустрии. Перемены, вызванные в том числе возникновением и популярностью ТВ, привели к расцвету Нового Голливуда
, подарившего Фабрике грез новые имена, темы и методы съемки. Символично, что сначала он сыграл небольшую роль в «Погоне
» Артура Пенна
— будущего режиссера криминальной драмы «Бонни и Клайд
», которую считают одной из первых ласточек перемен. Редфорд оказался в ансамбле с Марлоном Брандо
, Робертом Дювалем
и Джейн Фондой
, а через три года уже блистал в классическом вестерне Джорджа Роя Хилла
. Вместе с другом Полом Ньюманом
они сыграли реальных грабителей времен Дикого Запада, которые на стыке XIX века олицетворяли американскую мечту о независимости — в том числе от крепнущей банковской системы (похожий миф Пенн сотворил вокруг Бонни и Клайда). Трио Хилл-Редфорд-Ньюман вновь поработают вместе над «Аферой
» в 1973-м, где актеры сыграли еще один дуэт обаятельных жуликов, уже орудующих в США 1930-х. Роберт настолько прикипел к роли Кида, что в 1981-м даже подарил его имя фестивалю. Именно звездный актер основал «Санденс», остающийся настоящей кузницей американского независимого кино.
Пожалуй, самый яркий этап актерской карьеры Редфорда связан с фильмами, где ощущался наэлектризованный воздух шпиономании, Уотергейтского скандала и других политических процессов в американском обществе. В триллере Сидни Поллока
он сыграл представителя конторы, разбирающейся с утечками из ЦРУ. Офисная работа оказывается невероятно опасной: коллеги Джо по прозвищу «Кондор» оказываются убиты, а он вынужден скрываться, попутно распутывая государственный заговор. Через год Редфорд и Дастин Хоффман
сыграют журналистов The Washington Post Боба Вудворда и Карла Бернстейна, которые начинают расследовать предполагаемую слежку Ричарда Никсона за политическими оппонентами. «Вся президентская рать
» Алана Пакулы
по мотивам одноименной книги стала мгновенной реакцией Голливуда на историческое событие, приведшее к импичменту главы государства. К слову, сам Редфорд вел довольно активную общественную деятельность, борясь за экологию, права коренных американцев и запрещенного в России «движения» ЛГБТ.
На стыке 80-х и 90-х молодые звезды «Санденса» начали снова менять кинематограф (в частности, Стивен Содерберг
показал этапный фильм «Секс, ложь и видео
»). К этому времени Редфорд больше переключился на режиссуру (даже получил единственный профессиональный «Оскар» за дебют «Обыкновенные люди
»), а в середине последнего десятилетия века уже начал получать награды за вклад (первой подсуетилась Гильдия актеров в 1996-м). Тем не менее в плотном графике звезды нашлось место для съемок в эротической драме Эдриана Лайна
(«Роковое влечение
», «9 ½ недель
», «Лестница Иакова
»). Он сыграл азартного миллиардера Джона Гейджа, который чуть не разрушает брак молодой пары (Деми Мур
и Вуди Харрельсон
), которая отчаянно ищет деньги на дом мечты. Публика фильм не оценила, так что наряду с наградой MTV за лучший поцелуй его отметили и тремя «Золотыми малинами» (одну дали Харрельсону).
Прощальный бенефис Роберта Редфорда случился за пять лет до фактического завершения карьеры, где нашлось место и для диснеевского ремейка «Пит и его дракон
», снятого по мотивам одноименного мультфильма, и для киновселенной Marvel, куда его позвали сыграть главу организации Щ.И.Т. Однако даже вселенскому катаклизму в блокбастере «Мстители: Финал
» не сравниться по драматическому накалу с фильмом-катастрофой Джея Си Чендора
. Порядка 100 минут пожилой мужчина сражается со стихией, угодив на яхте в шторм, и эта современная версия «Старика и моря», где режиссер зачастую перегибает с притчеватостью, как нельзя ярче описывает жизнь, судьбу и борьбу Роберта Редфорда.
