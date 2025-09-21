В Нижегородской деревне Буслаево идут съёмки полнометражного фильма «Бо-Бо» режиссёра

Анастасии Кузиной. Дебютный проект — драматическая история о судьбе девочки Нади,

которая ежедневно сталкивается с непониманием и травлей из-за заметной на лице

гемангиомы. Фильм обещает стать поэтичным и эмоциональным высказыванием на тему,

ранее затрагивавшуюся главным образом в научно-популярном ключе. Зрителям покажут

реальность глазами ребёнка, для которого спасение находится в богатом внутреннем мире,

порой воображаемом.



Съёмки пройдут также в Москве, деревне Раскаты и селе Троицкое. Проект реализуется при

поддержке Министерства культуры РФ, Правительства и кинокомиссии Нижегородской

области. В главных ролях — Дарья Альхова (известная по картинам «Батя 2 Дед» и «Детка») и

Александр Цыганов; в актёрский состав вошли Ольга Лапшина, Марина Лебедева и Сергей

Колесников. Продюсер картины — Александр Просянов.



Премьера запланирована на 2026 год: ожидается сильная, трогательная история о невероятной

внутренней силе и принятии себя, которая может затронуть широкую аудиторию и вызвать

важную общественную дискуссию.