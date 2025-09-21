21 сентября 2025
В Нижегородской деревне Буслаево идут съёмки полнометражного фильма «Бо-Бо» режиссёра
Анастасии Кузиной. Дебютный проект — драматическая история о судьбе девочки Нади,
которая ежедневно сталкивается с непониманием и травлей из-за заметной на лице
гемангиомы. Фильм обещает стать поэтичным и эмоциональным высказыванием на тему,
ранее затрагивавшуюся главным образом в научно-популярном ключе. Зрителям покажут
реальность глазами ребёнка, для которого спасение находится в богатом внутреннем мире,
порой воображаемом.
Съёмки пройдут также в Москве, деревне Раскаты и селе Троицкое. Проект реализуется при
поддержке Министерства культуры РФ, Правительства и кинокомиссии Нижегородской
области. В главных ролях — Дарья Альхова (известная по картинам «Батя 2 Дед» и «Детка») и
Александр Цыганов; в актёрский состав вошли Ольга Лапшина, Марина Лебедева и Сергей
Колесников. Продюсер картины — Александр Просянов.
Премьера запланирована на 2026 год: ожидается сильная, трогательная история о невероятной
внутренней силе и принятии себя, которая может затронуть широкую аудиторию и вызвать
важную общественную дискуссию.
обсуждение >>