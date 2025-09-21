Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Нижегородской деревне Буслаево идут съёмки полнометражного фильма «Бо-Бо»

21 сентября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Сейчас интересно >>
21 сентября 2025
В Нижегородской деревне Буслаево идут съёмки полнометражного фильма «Бо-Бо» режиссёра
Анастасии Кузиной. Дебютный проект — драматическая история о судьбе девочки Нади,
которая ежедневно сталкивается с непониманием и травлей из-за заметной на лице
гемангиомы. Фильм обещает стать поэтичным и эмоциональным высказыванием на тему,
ранее затрагивавшуюся главным образом в научно-популярном ключе. Зрителям покажут
реальность глазами ребёнка, для которого спасение находится в богатом внутреннем мире,
порой воображаемом.

Съёмки пройдут также в Москве, деревне Раскаты и селе Троицкое. Проект реализуется при
поддержке Министерства культуры РФ, Правительства и кинокомиссии Нижегородской
области. В главных ролях — Дарья Альхова (известная по картинам «Батя 2 Дед» и «Детка») и
Александр Цыганов; в актёрский состав вошли Ольга Лапшина, Марина Лебедева и Сергей
Колесников. Продюсер картины — Александр Просянов.

Премьера запланирована на 2026 год: ожидается сильная, трогательная история о невероятной
внутренней силе и принятии себя, которая может затронуть широкую аудиторию и вызвать
важную общественную дискуссию.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Санкт-Петербургский международный контент-форум стал площадкой для обсуждения киномаршрутов и регионального кинопроизводства
Кристина Бабушкина устроила киноэкскурсию по Москве для тревел-шоу «Где снимали?»
Тихон Жизневский провел киноэкскурсию по Петербургу в новом выпуске «Где снимали?»
Вышел второй выпуск тревел-шоу «Где снимали»: киноэкскурсия по Ивановской области
Внутренний туризм: самые популярные места в России для путешествий — и что там снимали
Екатерина Новокрещенова провела киноэкскурсию по Ивановской области в новом выпуске шоу «Где снимали»
Вся страна — как большая киностудия: стартовал проект «Кинокарта России 2.0» для поиска съемочных локаций
Байкал как место съемки: какие фильмы снимали на Байкале?
Дагестан как место съемки: Какие фильмы снимались в Дагестане?
Владивосток как место съемки: любимец кино на Дальнем Востоке
Калмыкия как место съемки: какие фильмы снимали в Калмыкии?
Магадан как место съемки: какие фильмы снимали в Магадане?
Георгий Бессонов расскажет в шоу «Где снимали», что делал в Якутске Том Харди и что такое «Амгавуд»
Тихон Жизневский покажет, где в Петербурге снимались знаменитые фильмы и сериалы
На Санкт-Петербургском международном Контент Форуме обсудили развитие кинотуризма в России
Звезда «Непослушников» Екатерина Новокрещенова проведет киноэкскурсию по Ивановской области
В рамках «Кинокарты России» запущено тревел-шоу «Где снимали» о местах съемок сериалов и фильмов
15 киномаршрутов появились на «Кинокарте России»
Поиск по меткам
кинокарта

анонс

Скорбим

Георгий Хадышьян
21 сентября ушёл из жизни актёр Георгий Хадышьян.
Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.

День рождения >>

Павел Винник
Мария Голубкина
Андрей Кузичев
Леван Мсхиладзе
Юлия Пожидаева
Александр Резалин
Елена Ручкина
Станислав Тикунов
Валентин Шестопалов
Анна Карина
Татьяна Маслани
Руперт Пенри-Джоунс
Дин Рид
Кристиан Ульмен
Том Фелтон
Эрих фон Штрогейм
все родившиеся 22 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен