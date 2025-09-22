Будни города грехов: почему «Семь» Дэвида Финчера — один из главных триллеров современности

22 сентября исполняется 30 лет с момента премьеры «Семи» — одного из главных триллеров современности. Снятый начинающим кинорежиссером Дэвидом Финчером, фильм многократно окупил бюджет и почти сразу стал культовым. Продолжения, однако, не последовало, хотя продюсеры поначалу рассчитывали снять сиквел. «Семь» остался штучным образцом безапелляционного саспенса, гармонично сочетающим социально-философскую проблематику с атмосферой неонуара. Андрей Волков вспоминает процесс создания ленты, разбирает её художественные особенности и рассказывает о влиянии, которое оказала лента Финчера на жанровое кино.
Производственный нуар
История создания одного из лучших фильмов Дэвида Финчера уходит в середину 1980-х, когда сценарист Эндрю Кевин Уокер переехал из пригорода на постоянное место жительства в Нью-Йорк. Как вспоминал в интервью сам Уокер, он сразу испытал культурный шок от засилья преступности в городе. Сложности личной ассимиляции в недружелюбном мегаполисе позднее стали фоном сценария «Семи». Он тогда работал продавцом-консультантом в одном из музыкальных магазинов сети Tower Records и имел достаточно свободного времени для творчества. За время жизни в Нью-Йорке драматург неоднократно бывал свидетелем всевозможных грехов, совершавшихся как при свете дня, так и под покровом ночи. Размышляя о том, как легко человек предается пороку, он придумал образ убийцы — человека, травмированного жестокостью города, который стремится очистить «авгиевы конюшни», но выбирает для этого криминальные методы.
Написание сценария заняло примерно год, после чего Уокер стал рассылать рукопись по киностудиям. Проектом заинтересовалась итальянская компания Penta Film. После большого успеха «Молчания ягнят» Джонатана Демми сюжеты о серийных убийцах вошли в моду. Уокер получил небольшой по меркам Голливуда гонорар, но его оказалось достаточно, чтобы он переехал в Лос-Анджелес и занялся шлифовкой сценария.
Первой кандидатурой на должность режиссера был канадец Джеримайя Чечик, будущий автор «Бенни и Джун» и «Дьяволиц». В то время на его счету была лишь комедия «Рождественские каникулы». Чечик не хотел всю жизнь снимать комедии, а потому искал серьезный сюжет. Однако сценарий Уокера показался ему сырым. Прежде всего, режиссер потребовал внести несколько ключевых изменений в сценарий, в том числе переписать слишком мрачный финал. Киностудия Penta Film поддержала Чечика, и Уокеру, чтобы не потерять контракт, пришлось написать более традиционное окончание. Однако в 1994 году кинокомпания разорилась и закрылась, а сценарий Уокера был продан New Line Cinema. Из-за производственных трудностей Джеримайя Чечик покинул проект, однако пришедший на смену Фил Джоану тоже надолго не задержался. Сюжет показался ему чересчур мрачным, так что он предпочел заняться постановкой криминального триллера «Пленники небес».
Дэвид Финчер в то время был известен как успешный постановщик рекламных роликов и музыкальных клипов. Из полнометражных фильмов на его счету был только «Чужой 3», работу над которым сам режиссер счел неудачной. Студийные боссы извратили большинство идей Финчера, перемонтировав религиозно-философский триллер в традиционный экшен-хоррор про инопланетного монстра. Правда, спустя десять лет справедливость была частично восстановлена, так как продюсер Чарльз де Лозирика выпустил на DVD расширенную версию фильма, для чего воспользовался монтажным планом Финчера.
Первоначально режиссер отклонил предложение о постановке триллера «Семь», опасаясь очередного вмешательства киностудии в творческий процесс. Однако руководитель производственного отдела Майкл Де Лука заверил Финчера, что студийный контроль будет минимальным. Впрочем, иллюзии скоро развеялись. Влиятельный продюсер Арнольд Копельсон, привлеченный к производству «Семь», сразу потребовал изменить слишком мрачный по голливудским меркам финал. Финчер был категорически против таких нововведений. Его поддержали как Майкл Де Лука, так и исполнитель роли детектива Миллса Брэд Питт. Он же предложил, чтобы его персонаж застрелил маньяка, так как такой импульсивный поступок соответствовал характеру героя. Тем не менее, Копельсон охотно одобрил идею Финчера не показывать в кадре отрезанную голову жены детектива Миллса, создав таким образом дополнительную интригу вокруг содержимого коробки.
Дэвид Финчер и Эндрю Кевин Уокер планировали пригласить на роль маньяка Неда Битти, так как их впечатлило сходство актера с фотороботом Зодиака 1969 года. Однако Битти отверг предложение, не желая участвовать в фильме со сценами жестокого насилия. На роль убийцы также рассматривался Р. Ли Эрми, но режиссер остался недовольным прослушиванием, хотя позднее предложил актеру сыграть капитана полиции. Эрми, бывший военный, отлично воплотил на экране образ жесткого, но справедливого капитана.
Кандидатуру Кевина Спейси предложил Брэд Питт. Он считал, что Спейси превосходно справится с образом религиозного фанатика. Несмотря на занятость на других проектах, Кевин Спейси согласился сыграть злодея, но настоял на том, чтобы его имя не использовалось ни в рекламной кампании, ни в начальных титрах. Актер не столько переживал за свою звездную репутацию, сколько считал, что образ маньяка станет более зловещим, если не будет заранее известно, кто его играет.
Съемки ленты проходили в течение трех зимних месяцев 1994-го и 1995-го. В это время часто шел дождь, что режиссер счел подарком небес. Так Лос-Анджелес выглядел более мрачным, к тому же усиливалось сходство с неонуаром 1970-х, прежде всего с такими лентами, как «Клют» и «Разговор». Эндрю Кевин Уокер ежедневно присутствовал на площадке и остался доволен сотрудничеством с Финчером. Позднее он сыграет камео в «Комнате страха» и напишет сценарий к криминальному триллеру «Убийца».
Тьма большого города
«Семь» сложно в полной мере именовать неонуаром, поскольку картина лишена социально-политического подтекста и стилизации под классический нуар 1940-1950-х. В отличие от созданного чуть позднее культового неонуара Кертиса Хэнсона «Секреты Лос-Анджелеса», где два детектива вынуждены противостоять коррумпированной правоохранительной системе, Дэвид Финчер интерпретирует зло в религиозно-философском ключе. Не вполне получившуюся в период «Чужого 3» социально-философскую подложку Дэвиду Финчеру удалось реализовать в своем втором фильме. В его интерпретации город, где постоянно идет дождь, а солнце, кажется, никогда не проглядывает из-за серых туч, напоминает как уничтоженные богом Содом и Гоморру, так и будущий «Темный город» Алекса Пройаса. Постановщик старательно избегает реальной топонимики, ни разу не называя, где происходит действие. Для него важно подчеркнуть, что насилие – не проблема конкретного города, но постоянный спутник социума.
В отличие от большинства полицейских триллеров о поисках маньяка, Дэвид Финчер оставляет за кадром сами сцены насилия. В ленте «Семь» пугает обыденность, заурядность преступлений, когда ритуальные убийства «грешников» кажутся не страшнее семейных разборок (с одного такого эпизода и начинается лента). Деление на главы, по дням недели — это не только размеренный, словно движения метронома, отсчёт до пенсии опытного детектива Уильяма Сомерсета (Морган Фриман), но и стилизация под криминальную хронику. Режиссер предоставляет зрителю возможность взглянуть глазами Сомерсета на городские будни. Самое страшное, когда преступления не вызывают эмоций, а воспринимаются как что-то обыденное. Происходит рутинизация насилия, так что даже анонимный маньяк, обращающий, по его словам, грех против грешника, не выделяется на общем мрачном фоне. Газеты сообщают об очередном обнаруженном трупе без тени сенсационности, как о чём-то привычном для читателя.
Образ маньяка
Имя убийцы Джон Доу отсылает зрителя к американской практике подписывать так безымянные трупы в морге или пациентов больниц, чью личность установить не удалось. В самом деле, несмотря на то, что персонаж Кевина Спейси является чуть ли не главным героем во второй половине фильма, он остается таким же анонимом, как и в начале ленты. Он – никто, просто человек из толпы, извращенное порождение города грехов, в котором даже потуги восстановить справедливость неотличимы от самого греха. Наказывая грешников с изобретательностью средневекового инквизитора, «воин бога» сам нарушает божью заповедь — не убий. Джон Доу — это дальнейшее развитие образа Леонарда Диллона (Чарльз С. Даттон), духовного гуру из «Чужого 3». Как и Диллон, Доу убежден, что страдания очищают душу, только он лично готов пытать грешников в назидание всем остальным, как когда-то делала инквизиция.
Спейси сыграл Доу в минималистичном стиле. Его маньяк всегда спокоен. В нем нет ни страха, ни жалости, ни даже гнева. Свою «работу» он выполняет со всей тщательностью исполнительного офисного сотрудника, а Дэвид Финчер, делая хронику его злодеяний, показывает иной типа преступника, чем, например, Ганнибал Лектер в «Молчании ягнят». В ленте Финчера это не просто безумный интеллектуал, но персонаж, в котором нет ничего человеческого. Неслучайно детектив Сомерсет говорит, что был бы рад, если бы он оказался монстром. Убийство для Джона Доу не выплеск ярости и не демонстрация маниакальной идеи. Напротив, он убежден, что его руку ведет сам бог, который такими педагогическими методами отвращает заблудшее человечество от греха. Образ Джона Доу оказал значительное влияние на постановщиков триллеров, так что вслед за «Семь» вышли такие социально-философские ленты, как «Воскрешение» Рассела Малкэя и «Кровавое лето Сэма» Спайка Ли, антигерои которых считали себя мессиями.
Следователи-антиподы
Не похожи на типичных персонажей полицейского триллера и два детектива, ведущих расследование. Во многом они противоположны. Один — пожилой полицейский, готовящийся к выходу на пенсию, другой — молодой идеалист, желающий переделать мир. Сомерсет, герой Моргана Фримана на первый взгляд достойный соперник Джона Доу. Он интеллектуал, блестяще разбирающийся как в искусстве, так и в психологии. Однако Соммерсет давно смирился с всесилием зла и разочаровался в попытках что-то изменить. Его философия близка вольтеровскому Кандиду – удалиться на покой и возделывать свой сад.
В ленте Финчера практически нет диалогов Сомерсета и Доу. Персонаж Фримана не стремится что-то ему доказать и даже не слишком-то радуется, когда в безнадежном деле появляется ниточка, ведущая к личности убийцы. Полицейская служба для Сомерсета давно превратилась в рутину, так что он едва ли помнит, зачем вообще когда-то пошел в полицию. Именно в его уста режиссер вкладывает размышления о безумии большого города. Серые здания, бесконечная бессмысленная суета, непрекращающийся поток машин на дорогах – все эти атрибуты мегаполиса как будто сами по себе влияют на человека, сводят с ума, толкают на преступления.
Детектив Миллс, герой Брэда Питта, совершенно другой. Как он сам признается, он живет эмоциями, так что горячо спорит с Доу, стремясь убедить его, что он никакой не пророк, а обычный маньяк, которого забудут через неделю. В отличие от размеренного, как в мыслях, так и в движениях Сомерсета, Миллс показан гиперактивным человеком. Он постоянно подгоняет апатичного Сомерсета, стремится использовать любые, даже незаконные возможности, чтобы разоблачить убийцу. Чтобы ярче обрисовать характеры героев, режиссер использует приемы киноромана, сообщая о персонажах больше информации, чем того требует сюжет. Миллсу силы придаёт семья – обаятельная жена (Гвинет Пэлтроу) и двое собак. Именно ради семьи он стремится побороть зло, переловить как можно больше преступников. Сцены в доме Миллса отличаются умиротворенным настроением. К этой атмосфере любви тянется и пожилой холостяк Сомерсет, ставший за неделю чуть ли не другом семьи. Однако зло большого города добирается и до этого оазиса, жестоко мстя Миллсу за его наивность.
Режиссер не предлагает зрителю готовых ответов. Он сам волен решать, чья точка зрения ему ближе – прагматичного пессимиста Сомерсета или же романтичного идеалиста Миллса. Сконцентрировав в безымянном городе все зло мира, показав социум в миниатюре, Финчер представил на суд публики философский комментарий к психологическим проблемам горожан. Разобщенность, равнодушие, постоянное стремление не отстать от ритма города убивают что-то светлое внутри. Поэтому одни люди набираются спасительного цинизма, другие скрываются от одиночества в объятиях порока, а третьи спешат занять место покинувшего свой пост бога. Быть может, перефразируя знаменитую песню «Сплин», бог и в самом деле устал нас любить?
