В Москве продолжаются съемки фэнтези «Дива». Над проектом работают Киностудия им.
Горького и Марс Медиа под руководством режиссера Анны Меликян.
В центре сюжета юная оперная певица Майя, наделенная неземным голосом. На пике славы
дар героини становится ее проклятьем, и девочка сталкивается с предательством, превращается
в театральное привидение.
Съёмки проходят на знаковых локациях Москвы и Санкт-Петербурга, в парадных залах музеев-
заповедников Царицыно и Царского села, а также в интерьерах Дома Пашкова. Для погружения
в тайны оперы и закулисные интриги создатели фильма воспроизводят точные копии
произведений искусства и используют винтажные костюмы. В сентябре съемки продолжатся на
легендарной исторической сцене Большого театра.
Картина соберет на одной площадке блестящий актёрский ансамбль: Тимофей Трибунцев,
Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева и другие артисты примут участие в проекте.
Главную роль исполнит юная актриса, выбранная из двух тысяч кандидатур, но её имя пока
остается загадкой.
Премьера фильма в широком российском прокате запланирована на конец 2026 – 2027 год.
