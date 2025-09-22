В Москве продолжаются съемки фэнтези «Дива». Над проектом работают Киностудия им.

Горького и Марс Медиа под руководством режиссера Анны Меликян.



В центре сюжета юная оперная певица Майя, наделенная неземным голосом. На пике славы

дар героини становится ее проклятьем, и девочка сталкивается с предательством, превращается

в театральное привидение.



Съёмки проходят на знаковых локациях Москвы и Санкт-Петербурга, в парадных залах музеев-

заповедников Царицыно и Царского села, а также в интерьерах Дома Пашкова. Для погружения

в тайны оперы и закулисные интриги создатели фильма воспроизводят точные копии

произведений искусства и используют винтажные костюмы. В сентябре съемки продолжатся на

легендарной исторической сцене Большого театра.



Картина соберет на одной площадке блестящий актёрский ансамбль: Тимофей Трибунцев,

Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева и другие артисты примут участие в проекте.

Главную роль исполнит юная актриса, выбранная из двух тысяч кандидатур, но её имя пока

остается загадкой.



Премьера фильма в широком российском прокате запланирована на конец 2026 – 2027 год.