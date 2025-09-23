Эдгар Райт: Гик-гик, ура!

что почитать?

Не ешь — подумай! Это уже 37 фильм Disney о супергероях..

Актриса совместно со своими сыновьями спродюсирует телевизионный перезапуск культового фильма 1996 года

Фантастический боевик «Не называй меня малышкой» с Памелой Андерсон перенесут на малые экраны

Интервью

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам

Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой