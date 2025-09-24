Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор

24 сентября
2025 год
24 сентября 2025
24 сентября «Зомби Marvel» международная онлайн-платформа Disney+ покажет американский анимационный мини-сериал, основанный на одноимённой серии комиксов издательства Marvel. Чем не повод вспомнить, как полвека назад вообще сформировался жанр зомби-хоррора, как он падал и снова поднимался в глазах благодарной публике и в какой кондиции живые трупы сейчас. Дмитрий Соколов рассказывает, что произошло с зомби за годы их верной службы кинематографу.

Зомби Marvel (2025)

1 октября 1968 года на американские экраны вышел малобюджетный черно-белый хоррор молодого режиссера Джорджа Ромеро под незамысловатым названием «Ночь живых мертвецов». С этого момента начинается современная история зомби-хоррора: именно ромеровский фильм предложил зрителям и кинематографистам тот образ зомби, который остается востребованным и сейчас, несмотря на ряд важных модификаций.

Читать также Обобрали, подогрели: рецензия на утраченный фильм Ромеро «Парк развлечений»
Фильмы о живых мертвецах, встающих из могил, в Голливуде, кончено, снимали и до конца 1960-х. Некоторые - как «Белый зомби», снятый в 1930-е, – становились достаточно популярными. Но все связанные сюжеты с мертвецами были прочно привязаны к карибской экзотике (как фильмы о мумиях – к древнеегипетской), а потому, оставались чем-то локальным. Ромеро изъял оживших мертвецов из фольклорного контекста, превратив их в универсальный символ апокалипсиса, попутно обосновав восстание мертвецов техногенными, а не мистическими, причинами. В «Ночи живых мертвецов» мертвые пробуждаются из-за рухнувшего на Землю зонда, несущего на борту венерианскую радиацию.

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор
фото: "Ночь живых мертвецов"

Эта схема стала классической и многократно воспроизводилась в десятках (если не сотнях) зомби-хорроров с разной степенью изящества. Столь же классическим стал социальный комментарий, встроенный в сюжет о восставших мертвецах. Ромеро, впрочем, признавался, что в самом первом фильме подтекст возник непреднамеренно, однако в последующих работах он вполне сознательно использовал зомби в качестве метафоры, позволяющей развернуть острую социальную критику. Так, например, в «Рассвете мертвецов» мишенью стало инфантильное потребительство (главные герои укрывались в гигантском торговом центре, к которому сходились толпы мертвецов), а в «Дне мертвецов» (на примере кризиса власти в подземном бункере, осажденном зомби) анализировался конфликт военных и гражданских властей, грозящий крахом всему обществу.

Смотреть онлайн Сериал «Ходячие мертвецы»
Наряду с ромеровской традицией, использовавшей зомби для высвечивания актуальных социальных проблем, в конце 1970-х возникла и другая традиция – чисто развлекательная. Это может показаться ироничным, но истоки ее связаны как раз с успехом «Рассвета мертвецов» в Западной Европе, где фильм прокатывался в перемонтированной версии Дарио Ардженто – сокращенной, под названием «Зомби» и с музыкой его группы Goblin на саундтреке. Лучио Фульчи, известный итальянский режиссер, в 1979-м выпускает на экраны фильм «Зомби – пожиратели плоти», по маркетинговым соображениям в некоторых странах переименованный в «Зомби 2». После него в жанровом кино наступает самый настоящий бум зомби-хоррора. В Италии, Испании и Франции (а позже и в США) на всем протяжении 1980-х пачками снимаются малобюджетные хорроры с участием ходячих трупов, но большинство из этих фильмов начисто лишены какого-либо внятного социального комментария, зато в них навалом оторванных конечностей и обнаженных женских тел.

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор
фото: "Рассвет мертвецов"

На общем фоне здесь выделяется разве что «Возвращение живых мертвецов» - единственный режиссерский опыт Дэна О’Бэннона (один из сценаристов «Чужого»), породивший целую франшизу, дожившую аж до середины 2000-х. В этом архетипическом зомби-хорроре 80-х, который начинался как попытка снять «серьезный» сиквел к тому самому первому ромеровскому фильму, в идеальных пропорциях перемешаны отличные спецэффекты, цепляющий саундтрек и яркие персонажи (от обожающей раздеваться панк-принцессы до хозяина похоронного бюро с неслучайной фамилией Кальтенбруннер).

Волна зомби-хоррора схлынула с экранов к началу 1990-х, когда жанр в целом переживал упадок, так что последнее десятилетие ХХ века стало для зомби мертвым сезоном. Встречались редкие шедевры: вроде итальянского «О смерти, о любви» (с Рупертом Эвереттом в роли смотрителя кладбища, где живут беспокойные мертвецы) или триквела «Возвращения живых мертвецов» (где культовый режиссер Брайан Юзна опередил свое время, создав женщину-зомби, достойную лучших журналов про БДСМ-моделей). Однако они оставались мало кому известны за пределами узкого круга фанатов живой мертвечины.

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор
фото: "Возвращение живых мертвецов 3"

Перелом наступил в первой половине 2000-х, когда два очень разных человека реанимировали погибший было зомби-хоррор, сняв два очень разных фильма. Первым был британец Дэнни Бойл, выпустивший в 2002-м «28 дней спустя» - предельно динамичный гибрид зомби-хоррора и роад-муви. Вторым – американец Зак Снайдер, дебютировавший в 2004-м ремейком «Рассвета мертвецов», из которого почти полностью удалена социальная критика, зато добавлена львиная доза экшна. Бойл же не использовал в фильме собственно оживших мертвецов, а вместо них были люди, зараженные особым вирусом бешенства. Однако по структуре и посылам это был типичный зомби-хоррор, только снятый в современной стилистике.

Читать также Марш-бросок костей: рецензия на «Армию мертвецов» Зака Снайдера
Что же до Снайдера, то его главная инновация – предельный динамизм происходящего. Герои, запертые в молле, не вели философские беседы друг с другом, а пытались из него выбраться, используя любые подручные средства. Была и еще одна инновация, общая для этих картин: начиная с них в жанр повсеместно проникают бегающие мертвецы, заменившие медленно ковыляющих зомби прошлого.

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор
фото: "28 дней спустя"

Впрочем, был один очень важный проект, в котором классические зомби сохранились в неизменном виде. Речь идет о телесериале «Ходячие мертвецы», первый сезон которого вышел в октябре 2010 года на канале AMC и немедленно стал международным хитом. Созданное на основе серии комиксов Роберта Киркмана, шоу представляло собой наивысшее развитие всей традиционной для Ромеро проблематики. За счет формы в нем возможно было сочетать плавное развитие персонажей с поэтапным экспонированием масштабных тем, среди которых особое место занимает (начиная где-то с середины сериала) проблема политической власти в постапокалиптическом контексте. Можно даже сказать, что «Ходячие мертвецы» - это развернутый комментарий к ромеровским фильмам, и сам их подход к изображению зомби-апокалипсиса был бы немыслим без вопросов, впервые поднятых, например, в «Дне мертвецов» или «Земле мертвых».

Но в кинематографе развивались иные тенденции, постромеровская фаза в зомби-хорроре продолжалась до конца 2010-х, когда вновь наметился спад зрительского интереса, причем повсеместный. Начал сокращаться поток фильмов о зомби, многие интересные картины выходили лишь в ограниченном прокате, и даже незыблемо высокие рейтинги «Ходячих мертвецов» поползли вниз, несмотря на все старания авторов сериала.

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор
фото: "Ходячие мертвецы"

О некоторой усталости зрителей от темы зомби может свидетельствовать даже самый популярный тренд последних лет – настойчивое стремление очеловечить зомби, придав этому процессу комедийный оттенок. Хотя корни этой темы восходят еще к говорящему покойнику Бобу из ромеровского «Дня мертвецов», современные вариации одомашненных зомби возникают в таких фильмах как «Тузик» или «Зомби по имени Шон», а центральной эта тема становится в «Тепле наших тел», где романтический сюжет наложен на историю о дискриминацию зомби. Тем самым гуманизация живых мертвецов медленно, но верно подрывает сами основы зомби-хоррора, в котором живые и мертвые противопоставлены друг другу.

Читать также Эдгар Райт: Гик-гик, ура!
В этом отношении «Мертвые не умирают» можно рассматривать как своего рода некролог для жанра. Фирменная ирония Джармуша здесь направлена на стремление внести в зомби-хоррор глубокие идеи (их здесь озвучивает переодетый в бомжа Том Уэйтс, играющий роль авторского голоса), равно как и на клишированные сюжетные повороты. Вроде обороны дома от наседающих мертвецов или заключительной разборки с ордами зомби, снятой в красивом рапиде. Есть определенная ирония и в том, что именно такой – заполненный абсурдными диалогами и яркими, но апатичными персонажами – фильм про зомби удостоился показа в Каннах. Жанр, известный остросоциальной метафоричностью, представлен работой, в которой эта метафоричность откровенно (и не очень удачно) высмеивается. Впрочем, как хорошо известно, мертвые способны восставать из могилы снова и снова – а это значит, что зомби-хоррор вряд ли стоит хоронить всерьез и надолго.

«Зомби Marvel». Трейлер №2 на английском языке

Дмитрий Соколов
15.07.2019
Эдгар Райт: Гик-гик, ура!
Шлем ужаса: Почему «Пила» все еще снимается?
«Мертвые не умирают»: Снобом по яйцам
Смерть эго: Кто, куда и зачем едет в американских роад-муви
Дмитрий СоколовзомбиХоррор
персоны
Дарио АрджентоДэнни БойлДжим ДжармушДэн О'БэннонДжордж Эй РомероЗак СнайдерТом УэйтсЛучио ФульчиРуперт ЭвереттБрайан Юзна
фильмы
28 дней спустя...Белый зомбиВозвращение живых мертвецовВозвращение живых мертвецов 3День мертвецовЗемля мертвецовЗомби MarvelЗомби по имени ШонМёртвые не умираютНочь живых мертвецовО смерти, о любвиПожиратели плотиРассвет мертвецовРассвет мертвецовТепло наших телХодячие мертвецыХодячие мертвецы: ВыжившиеХодячие мертвецы: Мёртвый городЧужой

