Смотрите, кто пришел: «Мечта Эшрефе» и другие интересные турецкие сериалы 2025 года

26 сентября
26 сентября 2025
В 2025 году турецкая культура и индустрия развлечений продолжают стремительно развиваться, завоевывая сердца миллионов по всему миру. Особое внимание привлекают турецкие сериалы, фильмы и музыка, которые становятся неотъемлемой частью глобального медиапространства. С этого месяца в российских онлайн-кинотеатрах можно посмотреть «Мечту Эшрефа» психологическую драму с закрученным сюжетом и прекрасным актерским составом. По этому случаю расскажем о самых свежих турецких проектах, которые заслуживают вашего внимания.

МЕЧТА ЭШРЕФА

Мечта Эшрефа

По сюжету нового сериала в Турции действует влиятельный мафиозный клан «Сироты», возглавляемый Якупом Карашаном (Маджит Копер). Его правая рука — Эшреф Тек (Чагатай Улусой) — отвечает за «легальные» направления: отели и игорный бизнес. Эшреф — человек с непростой судьбой: тюрьма в юности закалила его характер, сделав суровым и неприступным, но в глубине души он хранит надежду отыскать первую любовь — Руйю. Этот внутренний конфликт придаёт герою многомерность и эмоциональную глубину. Случайная встреча с Нисан (Демет Оздемир) пробуждает в персонаже чувства, которые Эшреф давно считал утраченными. Однако Нисан вынуждена сотрудничать с ним ради спасения сестры Афры (Эбрар Карабакан), став тайным информатором Чигдем Серим (Бюшра Девели), одержимой идеей арестовать героя. Такая двойственная роль Нисан создаёт напряжение и драму, подчеркивая моральные дилеммы героев. У «Мечты Эшрефа» есть все шансы стать классической мафиозной драмой с качественным актерским составом.

ЕСЛИ КОРОЛЬ ПРОИГРАЕТ

Если король проиграет

Кенан Баран (Халит Эргенч) — богатый, харизматичный и уверенный в себе мужчина, которого окружающие считают королем. Однако, несмотря на внешний успех, он скрывает глубокую внутреннюю пустоту. Его жена Хандан (Аслыхан Гюрбюз) — «королева» в глазах общества, которая в душе несчастна: она знает о неверности мужа, но всё равно любит его и готова игнорировать недостатки партнера, лишь бы быть вместе. Их общая подруга Озлем (Нильпери Шахинкая) стала той самой разлучницей, не готовой делить Кенана с другими. Название «Если король проиграет» символично: Кенан в итоге теряет все — деньги, друзей и женщин. Падение героя кажется неизбежным, а потому сериал сосредоточен на психологической драме мужчины, который сталкивается с внутренними страхами и необходимостью принять ответственность за свои действия. Халит Эргенч блестяще передает сложность этого неоднозначного образа, пленяющего харизмой и отталкивающего поступками.


ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР

Двухместный номер

Нилюфер (Деврим Озкан) живёт вместе с бабушкой и одновременно управляет небольшим рестораном, который едва приносит доход. Девушка мечтает работать в престижном отеле «Lutesya», чья владелица, властная и амбициозная Севиль (Гезде Седа Алтунер), не сразу принимает главную героиню на работу. Нилюфер соглашается быть уборщицей и почти сразу встречается с загадочным Кааном (Улаш Туна Астепе) — сводным братом Севиль, чья помощь необходима семье для заключения важной сделки с инвесторами. Их первая встреча наполнена непониманием: Каан ошибочно принимает Нилюфер за официантку. Так, по завязке «Двухместный номер» можно назвать типичным турецким романтическим комедийным сериалом с узнаваемыми сюжетными ходами и клише. Несмотря на неоднозначные отзывы об игре актёров, химия между главными героями достаточно сильна. Это делает лёгкий и приятный проект идеально подходящим для летнего просмотра.

КТО ПРИШЕЛ, КТО УШЕЛ – 2

Кто пришел, кто ушел

В этом сериале главная героиня Лейла Тайлан (Сырыкая Серенай), работающая успешным адвокатом, в последний момент решает разорвать помолвку с женихом Омером (Метин Акдюльгер). Кажется, что за годы отношений она утратила способность влюбляться и влюблять. Продолжение турецкого проекта на Netflix открывается тем, что Лейла начинает жить заново: она полностью исключает Омера из своей жизни, переезжает в новый дом, окружает себя поддержкой лучших друзей. Джем Муратан (Хакан Курташ) завладевает её вниманием особенно. Параллельно с новыми отношениями героиня успевает раскрыть давно закрытые двери своего прошлого, что добавляет глубины её образу и сюжету, а также делает продолжение самостоятельной обновленной историей. Во втором сезоне акцент поставлен на исследовании личностного роста и преодолении внутренних барьеров, что позволило сохранить накал эмоциональной драмы. Лейла в новой главе своей жизни не теряет реалистичности как героиня, а потому следить за ней интересно.

ЭЛЬ ТУРКО

Эль Турко

Сериал основан на книге Орхана Йениараса и удачно сочетает историческую достоверность с драматическим вымыслом. Главный герой Хасан Балабан (Джан Яман) — храбрый янычар, преданный Османской империи, после поражения под Веной оказывается обвиненным в предательстве и приговоренным к смертной казни. Несмотря на попытки Хасана оправдаться и указать на реального преступника, погибшего товарища Мете (Уилл Кемп), героя не слушают. Ему всё же удаётся сбежать и укрыться в итальянской деревушке Моэна, где его спасает Глория (Грета Ферро) — местная женщина, которую считают ведьмой. Она и помогает Хасану восстановиться и познакомиться с новой жизнью. Однако в Моэне появляется новый феодал — тот самый Мете с новым именем Марко Бенедетти ди Виченца. Эта встреча становится ключевой в развитии сюжета исторического блокбастера. Высококачественные костюмы и декорации создают реалистичную атмосферу эпохи. Проект выделяется не только масштабом, но и глубоким психологизмом персонажей с множеством внутренних конфликтов. Такой подход делает его привлекательным как для любителей истории, так и для поклонников драматического жанра.

Смотрите сериал «Мечта Эшрефа» в онлайн-кинотеатрах Иви и Кинопоиск

Евгений Червон
28.05.2025
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   23.09.2025 - 21:56
Из списка мне нравятся "Мечта Эшрефа", планирую посмотреть "Кто пришёл, кто ушёл", из новинок могу выделить "Сердцебиение", да много ещё. А кто не смотрел и не желает, тех... читать далее>>
№ 1
valerik61   28.05.2025 - 10:39
Ни одного не смотрел и не желания!)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Метин АкдюльгерГёзде Седа АлтунерУлаш Туна АстепеАслыхан ГюрбюзБюшра ДевелиУилл КемпМаджит КоперХакан КурташДемет ОздемирДеврим ОзканСеренай СарыкаяЧагатай УлусойГрета ФерроНильпери ШахинкаяХалит ЭргенчДжан Яман
Двухместный номерЕсли король проиграетКто пришёл кто ушёлМечта ЭшрефаЭль Турко

Мечта Эшрефа
Двухместный номер
Эль Турко
Скорбим

Тигран Кеосаян
26 сентября ушёл из жизни режиссёр Тигран Кеосаян.
Светлана Маслак
25 сентября ушла из жизни артистка балета Светлана Маслак.
Сергей Блонский
24 сентября ушёл из жизни артист, педагог Сергей Блонский.
Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Нина Дони
23 сентября ушла из жизни актриса Нина Дони.
Николай Калинин
22 сентября ушёл из жизни актёр Николай Калинин.

Олег Басилашвили
Анна Васильева-Абрамович
Михаил Волков
Яна Енжаева
Светлана Иванова
Кюнна Игнатова
Людмила Максакова
Александра Флоринская
Сергей Шарифуллин
Филип Боско
Джим Кэвизел
Иван Мозжухин
Оливия Ньютон-Джон
Талула Райли
Джордж Рафт
Линда Хэмилтон
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
