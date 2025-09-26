Останется только один: фильмы и сериалы о смертельных играх

В прокате идет «Долгая прогулка» по Стивену Кингу, а на Netflix стартовал третий и финальный сезон «Алисы в Пограничье» — японской «Игры в кальмара», придуманной задолго до корейского хита. Мы решили вспомнить, какие еще истории выживания ради приза со множеством нулей или исполнения мечты выходили в последние годы.
Работники службы поддержки при секс-шопе оказываются заперты в офисе: объявившиеся по громкой связи злоумышленники Мама и Папа дистанционно заблокировали двери и угрожают подорвать колл-центр вместе со всем офисным зданием. Узникам приходится выполнять рискованные задания, а параллельно коллеги (и зрители) узнают страшные тайны коллектива. Остросюжетное шоу Алексея Чупова
и Наташи Меркуловой
, где формула «Пилы
» адаптирована к хищным российским реалиям. Среди узников колл-центра — Павел Табаков
, Юлия Хлынина
и Владимир Яглыч
.
Читать
И тут нас заперли в замкнутом пространстве: рецензия на «Колл-центр»
Сибирская тайга, 16 участников (в том числе известные актеры Алексей Чадов
и Александра Бортич
) подписываются на реалити-шоу в духе «Последнего героя», чтобы выиграть миллион евро. Авантюра идет не по плану, и вскоре участники сталкиваются с травмами, недостатком пищи и даже сбежавшими из лагеря неподалеку зэками. Карен Оганесян
(«Соловей против Муромца
», «Черное облако
») снял еще один российский выживач — два вышедших
и один готовящийся
сезон. Ключевые роли сыграли Игорь Верник
, Владимир Верёвочкин
, Михаил Кремер
и Линда Лапиньш
(последнюю многие зрители открыли для себя благодаря смертоносной игре). Как и в случае «Колл-центра», создатели не только эксплуатировали популярность формата и стебали моду на веб-звезд, но и пытались отрефлексировать давящее прошлое страны, которое до сих пор живо в некоторых удаленных координатах — порой буквально.
Читать
Хвойный LOST: рецензия на «Игру на выживание»
О величественной Башне Бога ходит множество легенд: постройка, состоящая из множества этажей неизвестного размера, возникла благодаря магии Синсу (Божественная вода). Если достигнуть вершины, то сможешь реализовать самое невероятное желание, однако большинство соискателей погибают по пути. На эту скользкую от крови тропу ступает и юноша Баам, чья цель не столь масштабна, как у других участников. Он хочет лишь разыскать Рахиль — девушку, которая позаботилась о нем, пока мальчуган был в беспамятстве, а теперь отправилась на испытание, чтобы увидеть звезды. Экранизация южнокорейского вебтуна за авторством SIU
(Ли Чон Хве), который выходит уже 15 лет. Первый сезон делала студия Telecom Animation Film
(«Люпен III: Замок Калиостро
», «Голубая шкатулка
»), а второй — Answer
(«Голго-13
», «Энн Ширли
»). В походе Баам открывает в себе невероятные способности, знакомится с необычайными воинами и, конечно, сталкивается с тяжелейшими испытаниями.
Читать
Искренне ваш: гид по вселенной Люпена III
Рёхэй Арису (Кэнто Ямадзаки
) — 18-летний геймер, которого в жизни ничего, кроме игр особо не интересует (да и особый перспектив на горизонте он не видит). Однажды с друзьями-балбесами они провоцируют ДТП и, прячась от полиции, не замечают, что мир вокруг неуловимо изменился. Токио загадочным образом опустел, а некая сила теперь предлагает им сыграть «в одну игру». Точнее, смертоносных испытаний великое множество — и все отсортированы по типу и сложности: каждое помечено игральной картой, где пики означают упор на физическую силу, бубны подразумевают ставку на сообразительность, черви потребуют знание психологии и склонность к манипуляциям, а трефы — командной работы. Если гости «зазеркалья» откажутся от игры, им не продлят визы — и отправят на тот свет вне очереди. Культовая манга Харо Асо
выходила в первой половина 2010-х — на волне популярности «королевских битв»: фантастических сюжетов, где группу людей вовлекали в жестокие соревнования на выбывание. Вскоре появилась одноименное аниме
, где охвачено лишь начало истории, а за полноценную экранизацию взялся Синсуке Сато
— режиссер игровой версии «Царства
». В игровом сериале показаны все основные этапы жестоких игр, однако в третьем сезоне могут добавить оригинальный сюжет.
Читать
«Предсмертный список зомби» — комедия по манге того же автора
456 людям в одинаковых спортивных костюмах приятного зеленого цвета предстоит около недели соревноваться за 45,5 миллиарда вон. В течение семи дней им будут предлагать смертоносные игры, а каждый выбывший приносит в призовой фонд 100 миллионов (так и формируется приз). Среди участников — 47-летний разведенный шофер Сон Ки Хун (Ли Чжон Джэ
), которому повезет выиграть в первом турнире, но он вернется на «Игру кальмара» вновь, чтобы вывести устроителей на чистую воду. сумасшедший пандемический хит Netflix, где классовое расслоение в Корее (и мире) становится фундаментом для жестокого и зрелищного аттракциона. Режиссер и сценарист Кван Дон Хёк
несколько лет полировал сценарий кровавой притчи до того, как его заметил могучий стриминг. Еще два сезона ему пришлось написать под давлением успеха и Netflix, где решили не торопиться с точкой в истории о тлетворном влиянии капитализма. Вышло довольно иронично.
Читать
В бой идет один младенец: чем кончилась «Игра в кальмара»
Японская футбольная ассоциация, уставшая от неудач сборной на Чемпионатах мира, решается на беспрецедентный шаг: одобрен эксцентричный план некоего Дзимпати Эго. Тот предлагает собрать 300 лучших подростков-нападающих со всей страны и выбрать среди них лучшего голеодора. Для этого им придется соревноваться друг с другом в закрытом спорткомплексе тюремного типа «Блю Лок». Однако путевку в сборную получит только один, а остальным навсегда будет закрыта дорога в национальную команду. Среди участников странного эксперимента оказывается и Ёити Исаги — паренек из заурядной школьной команды, который, казалось бы, не отличается особым голевым чутьем. Правда, в компании настоящих монстров атаки, он демонстрирует необычный талант к чтению игры — и обучению. Захватывающий спокон
по манге Мунэюки Канэсиро
и Юсукэ Номуры
от студии 8bit
(франшиза «О моем перерождении в слизь
»), где наряду с азами футбольной тактики затрагиваются темы разрушительного нарциссизма, командной работы и других подтекстов самой популярной игры с мячом.
Читать
«Блю Лок» — результативная феерия по системе «Игры в кальмара»
Однажды Ким Док Ча (Ан Хё Соп
) замечает, что события в мире разворачиваются в точности, как было описано в его любимом веб-романе об апокалипсисе. Некая инопланетная раса избирает Землю как площадку для игр на выживание: людям предстоит бороться друг с другом за право существовать, а таинственные наблюдатели будут наслаждаться зрелищем и делать ставки. Поскольку Ким знает финал, то у него явное преимущество, но сможет ли он справиться с испытаниями лучше, чем протагонист книги? В конце концов, «оригинальная» развязка всеведущего читателя разочаровала. Экранизация популярнейшего в Корее веб-романа, идущего по стопам другого хита — «Поднятие уровня в одиночку
». Режиссером выступил Ким Бён У
(«Террор в прямом эфире
»), а главные роли сыграли звезды дорам Ан («Учитель Ким, доктор Романтик
») и Ли Мин Хо
(«Мальчики краше цветов
»), плюс участница популярнейшей женской k-pop группы Blackpink Ким Джи Су
.
Читать
«Всеведущий читатель» — «Игра в кальмара» планетарного масштаба
Где-то на альтернативной ветви истории Америка стала полицейским государством, которым руководит таинственный Майор (Марк Хэмилл
). Раз в год он устраивает смертоносные игры, чтобы нация развлеклась и сплотилась. Сотня подростков 16-17 лет начинают опасный моцион из штата Мэн, что на границе с Канадой, и бредут со скоростью четыре мили (или пять километров) в час, пока в живых не останется кто-то один. Тех, кто трижды нарушает темп или другие правила мероприятия, ждет пуля в лоб. Победитель же получает некую баснословную сумму и реализацию заветного желания. В новой группе идущих на смерть оказывается Рэй Гэррети (Купер Хоффман
), который успеет найти общий язык с несколькими сверстниками (Дэвид Джонссон
, Гарретт Уэринг
и Чарли Пламмер
), страну посмотреть и кое-что про воцарившуюся антиутопию понять. За экранизацию бестселлера Стивена Кинга
, опубликованную под псевдонимом Ричард Бахман в 1979 году, взялся Фрэнсис Лоуренс
— режиссер большинства «Голодных игр
», идейно продолжающих маршрут «Долгой прогулки». Вероятно, постановщик раскрасил злободневный сюжет подобающим саспенсом, а молодые непримелькавшиеся таланты позволяют сильнее сопереживать персонажам.
Читать
«Словно кто-то выключил звук»: рекорд и первая кровь в романе «Долгая прогулка»
«Алиса в Пограничье». 3 сезон. Трейлер с английскими субтитрами
обсуждение >>