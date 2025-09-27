Кино-Театр.Ру
Жизнь такова и больше никакова: мокьюментари о школе, свадьбе, работе и бессмертии

27 сентября
2025 год
Мнение >>
27 сентября 2025
На платформах PREMIER и START вовсю разворачивается «Олдскул» — комедийное мокьюментари об учительнице «старой закалки», которая попадает в модную школу на Рублевке. Мария Трифонова в блестящем исполнении Марии Ароновой сопротивляется азам новой этики, пытаясь наладить отношения с внучкой и дочкой, но получается с переменным успехом. Сериал Александра Жигалкина и Евгения Шелякина победил на фестивале «Пилот» в номинации «Выбор зрителей», и контакт с аудиторией не в последнюю очередь обеспечила как бы документальная съемка. Мы решили вспомнить еще несколько примеров, где наша не самая веселая реальность остроумно и трогательно показана через объектив якобы документальной камеры.

Офис (2005-2013)


Жизнь такова и больше никакова: мокьюментари о школе, свадьбе, работе и бессмертии

Ремейк одноименного британского ситкома Рики Джервейса, снятый в жанре мокьюментари и по популярности обогнавший оригинал. Уморительные, трогательные, драматичные будни работников бумажной компании «Дандер Миффлин» из городка Скрэнтон в штате Пенсильвания якобы снимают телевизионщики, чтобы впоследствии смонтировать документальный сериал о простых американских работягах. Соответственно, никто не скрывают наличие камер и операторов рядом с героями, а те периодически не только дают мини-интервью, комментируя офисную рутину, но и частенько многозначительно смотрят в объектив или возмущаются, что их постоянно снимают. Вдобавок многие актеры подарили персонажам собственные имена. Вся эта непосредственность, пусть и хорошо сыгранная (особенно многим полюбился Стив Карелл), принесла успех проекту: вымышленные работники вымышленной компании выглядят настолько реальными, а сериал и впрямь так смахивает на документальный, что отождествлять себя с людьми на экране проще простого. В начале сентября, кстати, стартовало новое аналогичное шоу той же команды — «Газета», где телевизионщики уже наблюдают за работой современного медиа.

Читать Я с тобой разговариваю: как ломают «четвертую стену» в разных странах

Горько (2013)


Жизнь такова и больше никакова: мокьюментари о школе, свадьбе, работе и бессмертии

Свадьба — не только великое испытание менеджмента будущей ячейки общества, но и настоящая энциклопедия если не жизни, то конкретных семейных ритуалов. Вот и Роме (Егор Корешков) с Наташей (Юлия Александрова) предстоят все круги особенностей национального праздника: от столкновения ожидания с реальностью до мордобоя родственников — и даже с полицией. Всё это не без интереса фиксирует свадебный оператор — чтобы молодым и родственникам потом было, что вспомнить. Полнометражный дебют Жоры Крыжовникова стал одним из главных хитов 2010-х, а затем режиссер прогремел со «Словом пацана» (сейчас выходит его ремейк фильма «Москва слезам не верит», события которого разворачиваются в нулевые). Если сказки обычно заканчиваются на «жили-долго и счастливо», то настоящая любовь здесь только начинается.

Читать Рецензия на «Горько!»

Реальные упыри (2014)


Реальные упыри (2014)

В Веллингтоне, столице Новой Зеландии, на отшибе живут четверо вампиров: сравнительно юный бунтарь экс-фашист Дикон (Джонни Бруг), почти 400-летний денди Виаго (Тайка Вайтити), дракулоподобный гедонист Владислав (Джемейн Клемент), а также дремучий Петир (Бен Френшам), который не покидает склеп. Кусачих и летучих закадык решает снять группа документалистов, которая несколько месяцев гостит в их кровавом домишке или бродит по улицам города с разодетыми как троица сутенеров главными героями, выясняя, чем живут вампиры, какие у них проблемы — ну и вообще, что как. Клыкастая мокьюментари-комедия Клемента и Вайтити быстро стала культовой и обзавелась многосерийным спин-оффом в США, который не посрамил честь оригинала, а где-то оказывался даже смешнее, душевнее и драматичнее.

Читать Рецензия на «Реальных упырей»

Солнце мое (2022)


Солнце моё (2022)

Начало нулевых, 30-летний шотландец Калум (Пол Мескаль) прилетает на отдых в Турцию с 11-летней дочерью Софи (Фрэнки Корио). Вооружившись ручной камерой, они фиксируют, казалось бы, заурядное приключение за границей: бассейн, бильярд, балкон, — но годы спустя подросшая Софи (Селия Роулсон-Холл) будет прокручивать тот отпуск в воспоминаниях и на пленке. Пронзительный дебют Шарлотты Уэллс о последнем лете детства — отчаянно веселом и бесконечно грустном: поначалу — на фоне разочарований пубертата, годы спустя — оттого, что разведенный отец с тех пор пропал без следа. Короткий миг растерянной близости, запечатленный детским взглядом и на кассету, становится порталом не только в кризисную Турцию нулевых, но психику Калума. Планы на счастливую семейную жизнь так же стремительно рухнули, как мировая экономика, а грохочущая вокруг дискотека не позволяет забыться, что обязательств накапливается больше, чем перспектив.

Читать Рецензия на «Солнце мое»

Тайна пропавшей деревни (2023)


Тайна пропавшей деревни (2023)

Московская журналистка Татьяна (Мария Горбань) отправляется в захолустье расследовать аномалию: пропали все жители деревушки Верхние Броды (обитатели Нижних Брод, расположенных сразу за мостом, остались на месте). Заручившись поддержкой трудовика местной школы Алексея (Филипп Ершов), она погружается в тайны деревенского уклада, посещает расположенную неподалеку психбольницу и сталкивается с новыми тайнами. В деревенской реке живет похабная нечисть, самая таинственная обитательница деревни, ведьма Харитониха (Людмила Чиркова) страдает биполярным расстройством, а на домах сидят вороны — ровно по числу пропавших людей. Мокьюментари-комедия с отсылками к легендарной передаче-мистификации «Необъяснимо, но факт» Сергея Дружко, спродюсированная и частично написанная Сергеем Светлаковым. Заигрывание с форматом расследования не ограничивается «живой камерой»: в достатке примеров деревенского found footage и обязательные со времен «Реальных пацанов» вставки-интервью.

Читать Рецензия на «Тайну пропавшей деревни»

«Олдскул»

Максим Гревцев, Наталия Григорьева, Алексей Филиппов
№ 9
Киноман1985   1.10.2025 - 18:53
Можно добавить еще много фильмов в подборку. читать далее>>
№ 8
Тульский парень   30.09.2025 - 16:15
... мне понравилось. раньше было недоразумение, но его даже не сравнишь с нынешними комедиями. сейчас даже так не получается сделать. читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   30.09.2025 - 10:56
... Так же как и Олдскул, трейлер вроде бы был многообещающим, а сам сериал вышел не очень смешным, больше драматичным. читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   29.09.2025 - 17:30
Офис не зашел совсем. Обидно, были надежды. Есть смешные ситкомы, но не здесь. Нет смешных моментов. читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   29.09.2025 - 17:25
... А мне "молодёжка" вообще не зашла, максимум первый сезон смотрела и всё. Больше хочу отметить "Офис", без Стива Карелла не стала бы его смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 9
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен