Жизнь такова и больше никакова: мокьюментари о школе, свадьбе, работе и бессмертии

На платформах PREMIER и START вовсю разворачивается «Олдскул» — комедийное мокьюментари об учительнице «старой закалки», которая попадает в модную школу на Рублевке. Мария Трифонова в блестящем исполнении Марии Ароновой сопротивляется азам новой этики, пытаясь наладить отношения с внучкой и дочкой, но получается с переменным успехом. Сериал Александра Жигалкина и Евгения Шелякина победил на фестивале «Пилот» в номинации «Выбор зрителей», и контакт с аудиторией не в последнюю очередь обеспечила как бы документальная съемка. Мы решили вспомнить еще несколько примеров, где наша не самая веселая реальность остроумно и трогательно показана через объектив якобы документальной камеры.
Офис (2005-2013)
Ремейк одноименного
британского ситкома Рики Джервейса
, снятый в жанре мокьюментари и по популярности обогнавший оригинал. Уморительные, трогательные, драматичные будни работников бумажной компании «Дандер Миффлин» из городка Скрэнтон в штате Пенсильвания якобы снимают телевизионщики, чтобы впоследствии смонтировать документальный сериал о простых американских работягах. Соответственно, никто не скрывают наличие камер и операторов рядом с героями, а те периодически не только дают мини-интервью, комментируя офисную рутину, но и частенько многозначительно смотрят в объектив или возмущаются, что их постоянно снимают. Вдобавок многие актеры подарили персонажам собственные имена. Вся эта непосредственность, пусть и хорошо сыгранная (особенно многим полюбился Стив Карелл
), принесла успех проекту: вымышленные работники вымышленной компании выглядят настолько реальными, а сериал и впрямь так смахивает на документальный, что отождествлять себя с людьми на экране проще простого. В начале сентября, кстати, стартовало новое аналогичное шоу той же команды — «Газета
», где телевизионщики уже наблюдают за работой современного медиа
.
Свадьба — не только великое испытание менеджмента будущей ячейки общества, но и настоящая энциклопедия если не жизни, то конкретных семейных ритуалов. Вот и Роме (Егор Корешков
) с Наташей (Юлия Александрова
) предстоят все круги особенностей национального праздника: от столкновения ожидания с реальностью до мордобоя родственников — и даже с полицией. Всё это не без интереса фиксирует свадебный оператор — чтобы молодым и родственникам потом было, что вспомнить. Полнометражный дебют Жоры Крыжовникова
стал одним из главных хитов 2010-х, а затем режиссер прогремел со «Словом пацана
» (сейчас выходит его ремейк
фильма «Москва слезам не верит
», события которого разворачиваются в нулевые). Если сказки обычно заканчиваются на «жили-долго и счастливо», то настоящая любовь здесь только начинается.
В Веллингтоне, столице Новой Зеландии, на отшибе живут четверо вампиров: сравнительно юный бунтарь экс-фашист Дикон (Джонни Бруг
), почти 400-летний денди Виаго (Тайка Вайтити
), дракулоподобный гедонист Владислав (Джемейн Клемент
), а также дремучий Петир (Бен Френшам
), который не покидает склеп. Кусачих и летучих закадык решает снять группа документалистов, которая несколько месяцев гостит в их кровавом домишке или бродит по улицам города с разодетыми как троица сутенеров главными героями, выясняя, чем живут вампиры, какие у них проблемы — ну и вообще, что как. Клыкастая мокьюментари-комедия Клемента и Вайтити быстро стала культовой и обзавелась многосерийным спин-оффом
в США, который не посрамил честь оригинала, а где-то оказывался даже смешнее, душевнее и драматичнее
.
Начало нулевых, 30-летний шотландец Калум (Пол Мескаль
) прилетает на отдых в Турцию с 11-летней дочерью Софи (Фрэнки Корио
). Вооружившись ручной камерой, они фиксируют, казалось бы, заурядное приключение за границей: бассейн, бильярд, балкон, — но годы спустя подросшая Софи (Селия Роулсон-Холл
) будет прокручивать тот отпуск в воспоминаниях и на пленке. Пронзительный дебют Шарлотты Уэллс
о последнем лете детства — отчаянно веселом и бесконечно грустном: поначалу — на фоне разочарований пубертата, годы спустя — оттого, что разведенный отец с тех пор пропал без следа. Короткий миг растерянной близости, запечатленный детским взглядом и на кассету, становится порталом не только в кризисную Турцию нулевых, но психику Калума. Планы на счастливую семейную жизнь так же стремительно рухнули, как мировая экономика, а грохочущая вокруг дискотека не позволяет забыться, что обязательств накапливается больше, чем перспектив.
Московская журналистка Татьяна (Мария Горбань
) отправляется в захолустье расследовать аномалию: пропали все жители деревушки Верхние Броды (обитатели Нижних Брод, расположенных сразу за мостом, остались на месте). Заручившись поддержкой трудовика местной школы Алексея (Филипп Ершов
), она погружается в тайны деревенского уклада, посещает расположенную неподалеку психбольницу и сталкивается с новыми тайнами. В деревенской реке живет похабная нечисть, самая таинственная обитательница деревни, ведьма Харитониха (Людмила Чиркова
) страдает биполярным расстройством, а на домах сидят вороны — ровно по числу пропавших людей. Мокьюментари-комедия с отсылками к легендарной передаче-мистификации «Необъяснимо, но факт» Сергея Дружко
, спродюсированная и частично написанная Сергеем Светлаковым
. Заигрывание с форматом расследования не ограничивается «живой камерой»: в достатке примеров деревенского found footage и обязательные со времен «Реальных пацанов
» вставки-интервью.
«Олдскул»
