«Не совсем сказка»: репортаж со съемок фильма «Умка»

Телеканал ТНТ совместно с киностудией «Союзмультфильм», кинокомпанией 1-2-3 Production (входит в ГПМ КИТ в составле «Газпром-Медиа Холдинга») и студией CGF завершил съемки нового полнометражного фильма «Умка» о дружбе мальчика и медвежонка. Семейная картина режиссера-постановщика Максима Пешкова — одновременно и оригинальная история, и переосмысление классического советского мультфильма. Кино-Театр.Ру побывал на съемках и делится самым интересным.
фото: 1-2-3 Production
Где и как рождается сказка? Мы приезжаем в Долгопрудный, где проходила большая часть съемок фильма «Умка». Снаружи — огромное здание. Внутри — съемочная площадка на территории ангара, где в 30-е годы ХХ века строились первые дирижабли. Нужно немало фантазии, чтобы представить, во что превратятся на экране большие площади павильона. Здесь будут тундры, огромный город, метеостанции.
Члены съемочной группы дружно называют это помещение «порталом», отделяющим их мир от Москвы. Все заснеженно, а вентилятор распыляет в нужные моменты «метелицу» — искусственный снег из воска. Статист с головой медведя готовится зайти на декорацию корабля для следующей сцены. Мотор: сегодня даже так может начаться сказка.
фото: 1-2-3 Production
В центре истории, как и ожидается, — мальчик Тайкэ, медвежонок Умка и их светлая дружба. Но есть нюансы: браконьеры Москвич и Тюлень охотятся на северных медведей в корыстных целях. Плохих ребят играют Жаргал Бадмацыренов и Антон Ескин, это характерная пара, в которой один старается все время подколоть другого, чего последний не всегда замечает. Герой Ескина, по его впечатлению, — более мягкий, нерешительный по отношению к животным, для него убить медвежонка — это преступление, а браконьерство — вынужденная мера из-за безденежья. Как водится, даже у отрицательных героев есть мотивация и оправдание. «Наш фильм деликатный во всем», — рассказывает Жаргал. — «Мы же понимаем, что родители побегут в кинотеатр, чтобы вспомнить детство, пропустить через себя знакомые песни, и приведут детей. Каждую сцену мы снимаем очень трепетно, стараемся обходить все острые углы».
Главную роль Тайкэ исполняет Ярослав Матвеев — 12-летняя восходящая звезда, успевшая сыграть в таких сериалах, как «Система» (2021) и «жЫЫЫзнь» (2024). Актер признается, что от погружения в роль он получил сплошное удовольствие и добавляет, что после этого проекта готов сыграть в боевике вроде «Форсажа», потому что мечтает оказаться за рулем комфортной, но быстрой гоночной машины. Трюки в «Умке» Ярослав самоотверженно выполнял сам по собственной инициативе. Неслучайно на площадке его называют новым российским Киану Ривзом. Актер рассказывает, что проваливался под лед в трехметровой деревянной конструкции, что его топили в бассейне в пальто с открытыми глазами, а для сцены в ледяной пещере потребовалось взлететь на лыжах, и он справился. «По сути, я съезжал с высоченной горкой. Мне очень понравилось летать... Мне потом разрешили снять лыжи, и я просто летал под потолком!», — рассказывает Ярослав Матвеев.
фото: 1-2-3 Production
Между экранной и реальной семьей Ярослава Матвеева есть немало общего — в обеих царят любовь и взаимопонимание. Правда, экранная мама, которую играет Марина Кравец, в отличие от настоящей, часто отсутствует и отлучается на работу. На вопрос, что ей особенно симпатично в образе своей героини, актриса называет, например, стремление к самопожертвованию: мама Тайкэ — врач, которая всегда готова прибежать на помощь, даже в новогоднюю ночь, оставив за праздничным столом семью. «Я играю современную маму, которая старается давать все самое лучшее ребенку, и при этом пытается совмещать материнство и работу, собственно, всё как и в реальной жизни», — говорит Марина Кравец.
Для сценариста, постановщика сериалов «Жуки» (2019-…) и «Неличная жизнь» (2022) Максима Пешкова «Умка» — полнометражный дебют. Отлучившись ненадолго от насыщенного съемочного процесса, он уделяет нам время для прогулки по заснеженной территории ангара. Наряду с Александром Вялых, Екатериной Мавроматис и Алексеем Корда режиссер участвовал в написании сценария, стараясь, «находясь в эпоху каскада сказок», создать с творческой командой что-то необычное, уникальное, соединив вместе разные компоненты. «Такой принцип мы применили как к художественному воплощению, так и к самой истории. Изобразительно у нас получается не вполне сказка, скорее это наша привычная действительность, в которой просто случается волшебство», — делится Максим. В самом деле, зрители не увидят выдумки, разве что медведь разговаривает, и мальчик его понимает. В остальном «Умка» — просто приключенческая поучительная воспитательная история. В качестве еще одной важной индивидуальности проекта режиссер видит его «музыкальный ключ». Разумеется, не обойдется без глубоко осевшей в нашем культурном коде колыбельной «Ложкой снег мешая» — это заглавная песня проекта. Однако ведется работа и с современными композиторами, есть планы каверов на известные песни, возможны и другие сюрпризы.
фото: 1-2-3 Production
Какого Умку мы увидим, пока тоже секрет. Изначально рассматривался вариант фоторильной (фотореалистичной) модели медвежонка из реальной природы, но в ней не доставало бы полноценного спектра эмоций: такая модель не смогла бы смеяться или передавать эмоциональные переживания по-настоящему. Длительная работа с большой группой аниматоров-специалистов и внутренние ощущения творческой команды создали того Умку, с которым скоро познакомятся зрители. Обещается и рифма с персонажем из оригинального мультфильма, и уникальность, и реалистичность. «Сейчас мы уже учим его ходить, если можно так выразиться на языке компьютерной графики, прыгать, бегать, и он уже звучит голосом Ларисы Брохман, которая озвучивает Умку», — говорит Пешков.
Большое внимание уделяли и внешнему виду живых актеров. Мы заходим в комнаты художников и гримеров, и художник по костюмам Жанна Матюшина рассказывает историю одного из самых эффектных предметов одежды в фильме — кухлянки [верхняя меховая одежда у народов Севера — прим.ред.]. Изначально готовая кухлянка была найдена на складе, что показалось большой удачей — но вскоре оказалось, что от долгого хранения без дела кухлянка начала полностью терять мех еще на стадии примерки, и пришлось срочно изготавливать еще одну. На съемках не было ни одного костюма, который был бы просто куплен и запущен в кадр: все пришлось переделывать и трансформировать. Так, пальто главного героя Тайкэ имело пять версий — одна из них была изготовлена специально для того, чтобы снимать сцены в бассейне.
фото: 1-2-3 Production
В поисках источников вдохновения авторы обращались к «арктическим красотам» страны: были отсканированы ландшафты природы, изучена фауна. На съемочной площадке мы увидели на стенах и кадры из советского мультфильма Владимира Пекаря и Владимира Попова «Умка» (1969). По словам Жанны Матюшиной, художники искали баланс между старой и новой эстетикой, «чтобы фильм выглядел достаточно современным, при этом считывалась отсылка к первоисточнику, а костюмы бы не выглядели просто как аутентичные национальные одежды».
Базовой ценностью «Умки» режиссер Максим Пешков называет дружбу, бережное отношение к ближнему, стремление вызвать у выходящего из кино зрителя импульс пойти и обнять родного человека. Каким вышел новый «Умка», увидим в кинотеатрах с 3 декабря 2026 года.
