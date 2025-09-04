Вперед в прошлое: 5 фильмов и сериалов о перемещениях во времени

На стриминге кино viju стал доступен сериал «Министерство времени». Испанское шоу рассказывает необычную историю о секретном правительственном учреждении, занимающемся сохранением хода истории. За это отвечают трое: Хулиан Мартинес (Родольфо Санчо) из современности, Амелия Фольч (Аура Гарридо) из XIX века и Алонсо де Энтрерроиос (Начо Фреснеда) из XVI. Втроем они с помощью особых врат, охраняемых министерством, путешествуют в различные исторические периоды испанской истории и делают все, чтобы настоящее осталось прежним. Среди знаменитых деятелей прошлого, с которыми они встречаются, — Мигель Сервантес, Лопе де Вега, Сальвадор Дали, Луис Бунюэль и Диего Веласкес (последний рисует для учреждения фотороботы). В честь выхода сериала «Министерство времени» Кино-Театр.Ру вспоминает другие фильмы и сериалы о перемещениях во времени и пространстве.
ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ, 2001
Граф Тибо де Мальфет (Жан Рено
) готовится к свадьбе с принцессой Розалиндой (Кристина Эпплгейт
), но накануне выпивает галюциногенное зелье, подсунутое недругом. Из-за этого Тибо видит не возлюбленную, а ужасного монстра, и «спасает» ситуацию убийством — о котором горько раскаивается, когда эффект проходит. Придворный волшебник (Малкольм Макдауэлл
) находит решение: нужно отправиться в момент до того, как преступление было совершено, так что Тибо берет верного слугу Андре (Кристиан Клавье
) и на пару отправляется в путешествие во времени. Вот только ошибка в расчетах мага приводит к тому, что рыцарь и его слуга оказываются в Америке далекого будущего.
Ремейк французских «Пришельцев
» сохранил не только центральный дуэт, но и режиссера Жан-Мари Пуаре
. Ключевое изменение — место действия: если в «Пришельцах» герои попадали во Францию, то теперь их злоключения происходят на фоне Чикаго. Стараниями Джона Хьюза
, который договорился о съемках и помогал адаптировать сценарий, фильм не только сменил локацию, но и получил романтическую линию.
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БИЛЛА И ТЕДА,1989
Билл С. Престон (Алекс Уинтер
) и Тед «Теодор» Логан (Киану Ривз
) — два старшеклассника, которым не то, чтобы хорошо дается учеба. На горизонте маячит доклад по истории, который решит судьбу оболтусов: если его не сдать, оба будут отчислены. Помощь приходит буквально с неба: перед ними неожиданно приземляется телефонная будка с неким Руфусом (Джордж Карлин
), который оказывается путешественником во времени. По словам Руфуса, доклад — невероятно важное событие, так как вылет Билла и Теда из школы означает, что не будет создана группа Wyld Stallyns, чьи песни станут основой утопического будущего в 2688 году. Руфус оставляет школьникам будку в надежде, что та поможет им сдать проблемный доклад, но слабо представляет, чем все обернется на самом деле.
Классическая комедия Стивена Херека
родилась из юмористического скетча и смогла влюбить в себя зрителей, несмотря на серьезные сомнения продюсеров. Глуповатая картина о не менее глупых подростках стала культовой и обзавелась множеством продолжений — не только двумя фильмами, но и мультсериалом, комиксом, видеоигрой и даже полноценным мюзиклом.
ДЕНЬ КУРКА, 2019
Рой Палвер (Фрэнк Грилло
) застрял во временной петле: в 7:00 он просыпается от атаки мачете и вынужден отбиваться от банды головорезов. В первых попытках это оканчивалось печально, но в конечном счете он добрался до отметки в 12:47, которая пока кажется непроходимой — Рой снова и снова умирает, отправляясь обратно к экстремальному пробуждению. Спустя какое-то количество повторов мужчина вспоминает, что за день до этого по настоянию бывшей жены Джеммы (Наоми Уоттс
) посещал лабораторию Dynow, но был быстро оттуда выпровожен полковником Клайвом Вентором (Мэл Гибсон
). А попытавшись узнать, как с этим может быть связана Джемма, Рой узнает, что она погибла. Все это явно не просто так, и только поняв связь между событиями Рой сможет разорвать петлю.
«Видеоигровая» история Джо Карнахана
, в оригинале вовсе названная «Последний уровень» (Boss Level), смело мешает в одну кучу научную фантастику и привычные геймерам концепции. Как показала практика, смешать «День сурка
» и боевик было хорошей идеей — не в последнюю очередь благодаря отлично вписавшемуся в роль Грилло.
ИСХОДНЫЙ КОД, 2011
Колтер Стивенс (Джейк Джилленхолл
) оказывается в неожиданном положении: пилот ВВС США неожиданно приходит в себя в поезде «Метра» по пути в Чикаго. Последнеее воспоминание — боевой вылет в Афганистан, однако все вокруг говорит, что он — не он вовсе. В окне поезда отражается учитель Шон Фентресс, и пока он пытается разобраться, что это может быть, поезд неожиданно взрывается. Однако Стивенс не умирает, а просыпается в странной капсуле «Исходного кода» — особой программы, позволяющей прожить последние восемь минут жизни конкретного человека. Это военная программа: с помощью Стивенса и восьми минут жизни Фентресса армия пытается предотвратить второй теракт, который должен произойти сутки спустя.
Сценарий «Исходного кода» долгое время находился в черном списке и стал возможен благодаря стараниям Джилленхолла, который и предложил поставить картину Данкану Джонсу
. Режиссер увидел интересную задачу, похожую на головоломку, и решил заняться фильмом. Как оказалось, не зря: картина о попытках изменить ход времени в конечном счете покорила и критиков, и зрителей. Пальпируемое напряжение на экране вместе с Джилленхоллом создают Мишель Монаган
, Вера Фармига
и Джеффри Райт
.
СУПЕРПОЗИЦИЯ, 2022
Алексей (Павел Табаков
) — перспективный программист. Недавно при загадочных обстоятельствах пропал его отец (Константин Лавроненко
), и сын решает отыскать его во что бы то ни стало. Расследование раскрывает удивительную тайну: родитель, всегда представлявшийся профессором квантовой физики, на деле занимался исследованием параллельных миров — и, кажется, оказался в одном из них. Теперь Алексею предстоит отправиться в необычайное путешествие и попытаться раскрыть причины исчезновения отца, за которым, кажется, охотится некто очень могущественный.
Научная фантастика по-прежнему остается востребованным, но не очень частым жанром для отечественных проектов, так что «Суперпозиция» интригует уже на уровне концепции. Стремительный сценарий с постоянными прыжками между реальностями подкрепляется интересным экшеном и вниманием к деталям, из-за чего поверить в реальность местной фантастики довольно просто.
Смотрите сериал «Министерство времени» на стриминге кино viju
«Министерство времени». Трейлер №2
обсуждение >>